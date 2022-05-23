Евгений МИРОНОВ: «ЧУВТО ЛАНГА КЕРСЕМАСЬ – ВЕСЕ МОНЬ ЭРЯМОМ»

Вирь Тавлань экспериментальной эйкакшонь художественной школась панжозель 1979 иестэ кавксо иень школасонть чувто ланга керсемань кружоконть юрсо. 1993 иестэ саезь – экспериментальной. Теицязо-пурныцязо – РСФСР-нь культурань заслуженной роботникесь, народной мастерэсь, МАССР-нь Государственной премиянь лауреатось, Россиянь Художниктнень союзонь членэсь, тонавтыцясь Николай Иванович Мастин.
Течинь чине школасонть анокставить кадрат (чувто ланга керсемась, керамиканть марто важодемась) народной-художественной промыслатнень туртов. Тесэ улить шкинемань мастерскойть, библиотека, выставкань зал, чувтосто теезь скульптуратнень ды налкшкетнень музей.
Тесэнь важодицятне, эрзянь раськень чувто ланга керсемань койтнень виевгавтомга, арсесть чувто марто важодемань эсест (Тавлань) ёнкс. Тевс нолдави эсест арсевксэсь, керсемань лия ёнов а молиця лувось ды артовкстнэ. Тесэнь тонавтыцятнень ды тонавтницятнень кедьсэ теезь чувтонь скульптуратне ды налкшкетне явовить раськень койтнень ды велень эрямосто саевкстнэнь невтемасо. Теевкстнэнь мазылгавтомсто сеедьстэ тевс нолдавить геометриянь ёнкс марто орнаменттнэ.
Неень шкане Вирь Тавлань экспериментальной эйкакшонь художественной школанть прявтсо ашти народной мастерэсь, МР-нь культурань заслуженной роботникесь, Россиянь Художниктнень союзонь членэсь Александр Петрович Гаушев. Тесэ важодить ёроков ды превей ломанть, эсь тевест вадрясто содыця тонавтыцят. Сынст ютксо – высшей квалификационной категориянь тонавтыцясь, Россиянь Художниктнень союзонтень совицясь Евгений Геннадьевич МИРОНОВ. Сонзэ ланга минек течинь кортамоськак.
ВЕЧКЕВИКС ТЕВ
Евгений Миронов Вирь Тавлань экспериментальной эйкакшонь художественной школасонть важоди 2003 иестэ саезь. Сон – декоративно-прикладной искусствань тонавтыця. Эсь важодевкстнэсэ башка мель яви раськень налкшкетнень ды скульптуратнень од ёнксост панжомантень.
Цёрась чачсь-кассь Вирь Тавласо ды уш васенце классто саезь кедьсэнзэ кирди резецэнть ды тейни чувтонь налкшкетнень ды эрьва кодамо фигуркатнень.
– Те шкас превсэнь васенце теевксэм. Те ульнесь овто, – ёвтни Евгений Миронов. – Кадык сон ульнесь аволь истямо мазый, кода ней, ды, паряк, аволь сехте пек мольськак овто ёнов, ансяк те ульнесь васенце эскелькс. Ушодкс весе эрямонь тевентень.
Цёранть васенце тонавтыцякс ульнесь Геннадий Викторович Чиндяскин, мейле мартонзо важодсть Виктор Васильевич Киушкин, Александр Петрович Гаушев.
– Покш сюкпря сыненст, тонавтымизь пек ламос, – тешксты чувто ланга керсицясь. – Кода Николай Иванович Мастин те тевенть минек школасо ушодызе, неть теевкстнэ-налкшкетне истя мелезэнь тусть, керсемась кармась вечкевикс тевекс. Семиясонок жо те тевентень покш мель лелям явсь. Паряк, сонзэ лангс ванозь, монгак карминь озямо чувтонть марто, снартнеме мезе-бути тееме-керсеме.
Эсест велесэ школанть прядомадо мейле Евгений тонавтнесь Н.П. Огарёв лемсэ университетэнь Раськень культурань институтсо. Сынст группась ульнесь васенце тонавтницякс декоративно-прикладной творчествань коряс. Ансяк вана тонавтыцянь кизэ ушодовсь ламодо седе икеле.
– Кода школам ансяк прядыя, Александр Петрович Гаушев мерсь тень лездамс эйкакштнень марто важодемасонть. Варчия ды те шкас топавтан те тевенть, – корты Евгений Миронов. – Неень шкане минек школасонть тонавтнить 30 эйкакшт. Седе ламотне эйстэст, 20 эйкакшт, тонавтнить чувто ланга керсемань ёнкссонть ды эштё 10 – керамиканть марто важодемантень.
Кода тешкстызе Евгений, эйкакшонтень, кона ушоды тонавтнеме сынст школасо, эрявить кавтошка иеть, штобу сон тонадоволь вадрясто, киньгак лезкстэме, тееме налкшкенть.
– Васняяк эйкакшонть эряви тонавтомс резецтнэнь марто важодеме. Те башка ёнкс – эряви содамс эрьва резецэнть, содамс, кода сонзэ пштилгавтомс, кода мартонзо важодемс. Зыянтомочинь ёнксось – те васенцесь, мейстэ ушодови тонавтнемась, – тешксты Евгений Миронов.
– Чувто ланга керсицясь эсь важодемасо тевс нолды 50-60 эрьва кодат инструментт. Сехте эрявикст ды сеедьстэ тевс нолдавицят – те вете резецтнэ. Бути жо мастерэсь вадря, ёроков, сон вейке резецсэяк ламо мезе теи. Весе роботатне топавтовить резецсэ, минь а валакавттано эйсэст шлифовамонь кедьёнкстнэсэ ды мейсэяк а вельтятано, штобу парсте неявольть чувтонь весе кикскетне-тешкскетне. Лиясто истят теевкстнэнь, кода салдырькстнэнь, партнень, конат нолдавить тевс ярсамопелень ванстомсто, вельтятано чиньжарамонь ойсэ. Те тееви сень туртов, штобу сынь авольть рудазкадо. Седе покш роботанть ёроков мастерэсь тейсы колмо-ниле чис. Тонавтницянтень жо шкась эряви ков седе ламо. Вишкине, вейкине фигуркатне жо керсевить пек куроксто.
Бути кие куш весть вастовкшнось Вирь Тавлань кедьчелькевтнень теевксэст марто, сеске содасынзе сынст эрьва кодамо выставкасто. Седе сеедьстэ жо сынст содыть лишминенть коряс. Самай лишминесь аштияк Вирь Тавлань чувто ланга керсицятнень тешксэкс. Истя жо роботатнесэ пек парсте невтеви эрзянь веленть эрямозо, покш мель явови эйкакшонь налкшкетнень теемантень. Эрьва теевксэсь – кинь-бути эрямосто саевкс, кодамо-бути тевде ёвтнема. Пек вадрясто невтеви пейдемань ёнксось. Кода мерсь Евгений Миронов, эрьва роботасонть прявтось – невтемс обуцянть, ёрокчинть.
– Сюжеттнэ превезэть совить киньгак ёвтнемасто эли лиясто Вирь Тавлава ютат, мезеяк сельметь икелев понги, сеске прясот чачи од теевкс. Эряви теемс аволь мезе понгсь, теема истя, штобу улевель кодамояк смусть, – кемексты кедьчелькевесь.
Евгений Миронов эсенек республикань ды весе Россиянь эрьва кодамо пелькстамотнень ды выставкатнень участник. Ламоксть тешкстазь покш казнесэ.
– Монсь свал эрьва кодамо мероприятиясо эрсекшнян. Теевксэнь ютксо аволь ансяк вишка налкшкеть, пек ламо покш скульптураткак. Вирь Тавлань лия мастертнэнь марто ульнинек покш фестивальсэ Удмуртиясо, Пензасо, Московсо. Эсенек Саранскойсэ «Морыця чувто» регионъютконь фестивальсэ лиснинек Лауреатокс. Ней се теевксэсь ашти «Мордовское подворье» комплекссэнть. Содави весенень, лангсонзо «Вирь Тавла» тешкстазь. Эйкакштнень марто жо седе сеедьстэ эсь ёрокчинть невтнетяно эсенек республикань пелькстамотнесэ, – корты Евгений Геннадьевич.
Эряви меремс, Евгений Миронов чувто ланга керсемань ёрокчинтень тонавты аволь ансяк эсь школань эйкакштнень. Эсензэ цёразояк тетянзо тевентень яви мель. Андрей тонавтни омбоце классо ды пек вечки озямс чувтонть марто. Тетянзо валонзо коряс, резецэнть кирди уш апак пеле. Колмо иесэ Эрика тейтерезэ те тевенть истя жо уш варчнизе, зярдо Евгений аламос кадокшнынзе эсь инструменттнэнь. Нама, тетясь-авась сестэ пек тандадокшность. Тейтерькась жо весе ванынзе покш мельсэ. Кие соды, паряк, эйстэст касыть тетянзо кондят алкуксонь мастерт!
Евгений Миронов Вирь Тавлань экспериментальной эйкакшонь художественной школасо важоди 2003 иестэ саезь. 2008 иестэ прядызе Н. П. Огарёв лемсэ МГУ-нь Раськень культурань институтонть «Народное художественное творчество» специальностенть коряс. Кода республикань, истя весе Россиянь ламот выставкатнень, фестивальтнень ды пелькстамотнень свалшкань участник. Сынст ютксо седе содавикстнэ: «Шумбрат, Мордовия!» (Саранск ош), «Живые истоки» (Пенза ош), «Три свадебных напева» (Удмуртия Республикась), «Древо жизни» (Удмуртия Республикась), «Ладья. Зимняя сказка-2016» (Москов ош), «Радуга талантов» (Саранск ош), «ЭТНО-арт-территория» (Вирь Тавла велесь), «Родники.РФ» (Сыктывкар ош), «Поющее дерево» (Саранск ош) ды ламот-ламот лият. Колмоксть тензэ максозь «Иень мастер» лемесь: 2004, 2008 ды 2015 иетнестэ.
Юлия Еремина