Пётр Рябов изнясь «Морыця чувто» пелькстамосонть

Саранскойсэ яволявтызь «Морыця чувто» Чувтосто керсицянь регионъютконь II-це пелькстамонь изницятнень лемест.
Фестивалесь ютась сентябрянь 21-25-це читнестэ «Эрзянь-мокшонь подворья» музейно-этнографической комплексэнть вакссо. Зярыя чинь перть кедьчелькев цёратне керсесть, лаксесть, пильсесть чувтотнень. Тейсть а ёвтавикс мазычи!
Мордовияв сакшность пелькстыцят сисем регионсто. Весе сынь эрьва кодамо фестивалень-конкурсонь участникть, виев мастерт, невтнесть пряст омбо масторсояк. Жюрисэ ульнесть содавикс артыцятне ды мастертнэ: Л.Н. Нарбекова, А.Н. Баргов, С.Ф. Коротков, В.Г. Ширманкин. Валост коряс, сыненст а шождаль кочкамс сехте-сехте паро важодематнень. Эрьвась дивавты, эрьвантень путозельть ламо вийть. Цёратне невтизь эсь маштомачист. Изницятнень каземе сакшнось МР-нь Культурань, национальной политикань ды архивень тевень министрась С.Н. Баулина. Сон мерсь, минек раськень культуранть кисэ ашти покш каштанчисэ. Музей вакссо те таркась карми лия ёнов а молиця арт-площадкакс, кона кецявтсынзе ошонь эрицятнень ды весе инжетнень.
Васенце тарканть саизе минек республикань чувтосто содавикс керсицясь Пётр Рябов. Сон анокстась «Ледстнемань сёлмот» сехте покш ды сэрей теевкс. П.В. Рябов чачсь Кочкурбуень Вирь ало Тавла велесэ. Тонавтнесь Н.П. Огарёв лемсэ МГУ-со. Прядсь МНИИИЯЛиЭ-нь аспирантура. Сон – «Эрьмезь» Тавлань чувтосто керсицянь вейсэндявксонь прявт, «В. Ромашкин лемсэ Этно-кудо» музеень прявт, Россиянь Художникень союзонь член, МР-нь Заслуженной художник. Регионъютконь, весероссиянь, омбо масторонь ды раськеютконь чувтосто керсицянь фестивалень ды художественной выставкань участник ды изниця (Эстония, Финляндия, Удмуртия, Чувашия, Коми, Пермень край, Салехард, Новый Уренгой, Ульяновск, Нижний Новгород, Тюмень ды лия ошт).
Омбоце таркасо – Владимир Алманов, сон тейсь «Варда» эрзянь ды мокшонь ёвксонь коряс мазый теевкс. В.Н. Алманов чачсь Марий Элсэ. Эри Москов ёнксонь Богородское велесэ. Сон прядсь Богородской художественной училища, Московонь государственной областной университет, важоди богородской налкшкень фабрикань творческой бригадасо. Сонгак чувтосто ды эень керсемань коряс раськеютконь (Финляндия, Польша, Латвия, Литва), весероссиянь ды регионъютконь (Тюменской, Новосибирской областть, Карелия, Удмуртия) фестивалень пелькстыця ды изниця, пелькстась малав 50 фестивальтнесэ.
Колмоце таркасо – Николай Гетьман, сон тейсь «Вирьсэ чачозь» скульптура (цёрась сяворды овто!). Н.Л. Гетьман эри Москов ёнксонь Лосино-Петровский ошсо. Сон тонавтнесь Богородской художественной училищасо содавикс мастерэнть Ф.И. Балаевень кедьсэ. Чувтосто керсемань коряс мастер, тейни скульптурат эйстэ ды чуварсто. Весероссиянь ды омбо масторонь эрьва кодамо фестивалень пелькстыця ды изниця.
Лия керсицятне казевсть номинациянь коряс. Теде башка, меельце чистэнть цёратне пелькстасть кие седе курок керси чувтосто теевкс (скоростная резьба). Тесэ изнясть В. Алманов, П. Рябов ды А. Туркичёв.
Тедеде мастертнэ тейсть кемгавтово скульптурат. Весе неть важодематне свал кармить аштеме «Эрзянь-мокшонь подворьянть» вакссо. Ялгат, моледе ваномо те мазычинть!
Татьяна Маторкина