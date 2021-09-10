«Шумбрат» кенярксчись вейсэндинзе Россиянь эрзятнень ды мокшотнень

Таштамковонь 4-це чистэ Саранскойсэ ютась «Шумбрат» раськень фольклоронь республикань покш кенярксчись. Сон мольсь А.С. Пушкин лемсэ оймсемань парксо. Сень лангс апак вано, ушосонть пек якшавтсь, тей пурнавкшность ламо инжеть. Чинь перть тесэ гайгсть морот, зэрнесть киштемат, кедьчелькев ломантне невтнесть важодемаст.
– Пек паро, течи, аволь маней ды якшамо чистэ, тынь сыде тей. «Шумбратось» ютавтови аволь ансяк Саранск ошсо, ламо лия ёнкссояк. Течи инжекс тенек састь кеветее регионсто сетне, кить ванстыть, вельмевтить ды виевгавтыть койтнень-кирдатнень. Ломанесь эри знярс, зярс а стувтсынзе келензэ, коензэ-кирданзо. Сыре ломантне максыть содамочист одтнэнень. Кадык истят вастовоматне седе товгак поладовить ды виевгадыть. Сень лангс апак вано, кодат стакачить стить каршонок, минь свал вейсэ весе изнясынек. Кадык седе товгак келенек гайги моротнесэ, школань партатнень экшсэ, эйкакштне тонавтневлизь ды кортавольть кудосояк. Весенень шумбрачи! – пурнавозтнень туртов ёвтась лембе валт МР-нь Культурань, раськень политикань, архивень тевень министрань васенце полавтыцясь А.И. Карьгин.
Истя жо те покш чисэнть яволявтозельть «Морыця чувто» чувтосто керсицянь фестивалень изницятнень лемест. Зярыя чинь перть минек ошсо важодсть вете регионсто сазь чувтосто керсицят, нама, ульнесть эсенек кедьчелькев ломантькак.
– «Шумбрат» покш чинть тешкстызь ламо ёнкстнэсэ: Ульяновскоень, Нижнеень, Пензань, Московонь; Татарстансо, Крымсэ ды седе тов. Течи пурнавинек тешкстамо покш «Шумбратонть». Сон вейсэнди Мордовиясо эриця весе раськетнень. «Шумбратось» ушодовсь умарьковонь 31-це чистэ, зярдо панжовсь «Морыця чувто» чувтосто керсицянь фестивалесь. Тей пурнавкшность пек ёроков керсицят, сынь ламо важодсть ды тейсть алкуксонь произведеният! Сынь кадовить минек ошонтень казнекс. Зярс аштить «Эрзянь-мокшонь подворьянть» вакссо, – кортась Эрзянь ды мокшонь раськень регионъютконь общественной вейсэндявксонь прявтось Ю.А. Мишанин.
«За образное воплощение» номинациясонть казевсь Владимир Алманов. Эряви меремс, сон эряза керсемань коряс масторлангонь чемпион. «За сохранение народных традиций» – Мордовиянь чувтосто керсицятне Евгений Миронов ды Василий Гаушев, «За оригинальность» – Александр Туркичёв, «За лучшее технологическое решение» – Владимир Илюшин.
Парксо моротне ды киштематне гайгсть колмо сцена лангсо. Прявт сценасонть морасть Саранскоень «Земляки» группась, «Азорава» ансамблясь, кона сакшнось Московсто (сон важоди РФ-нь Президентэнь Мордовия Республикань свалшкань представительстванть юрсо). Ламо морот казсть Г.И. Сураев-Королёв лемсэ «Келу» фольклорной ансамблясь, «Торамась», «Росичи» моронь государственной театрась. Теде башка, Мордовиянь филармониянь артисттнэ.
Фонтанонь площадьсэнть морост казсть Саранскоень Культурань кудонь артисттнэ. Инжетне натой кавтолдсть, ков молемс кунсоломо, концерттнэ ютасть ве шкане.
«Киштемань веранда» таркась сехте пешксель. Тесэ ютась «Вейсэ-марса» Мордовиянь раськетнень этнокультурань марафонось. Сцена лангсо морасть республикань райононь артисттнэ. Эрьва райононть эсензэ виев ды мельстуиця программазо. Ваныцятне эзть кирдеве, лиснесть киштеме. Ды кода а киштемс, истяк аштезь тосо сеске каназкадат.
Теде башка, тесэ панжозель «Машты кедь» декоративно-прикладной творчествань мастертнэнь, раськень художественной промыслатнень ды ремеслатнень выставка-ярмунка. Пандемиянть кувалма кувать арасельть истят вастовомат. Мастертнэ те шканть перть тейсть ламо эрьва кодат казнеть-теевкст. Мезе ансяк а сы сынст превс! Ды кода сынст теить?! Саемга, Атюрьева ёнксонь Н.Н. Шумкин невтнесь чувтосто керсевксэнзэ – те ломанень (седе ламо авань) чачот. Натой тешкстазь, кодамо раськень сынь. Теке мерят, омбоце С. Эрьзя!
Важодемат невтнесть Кочкурбуень чувтосто керсицятне. Истя жо тей сакшнось Ицялбуень чувтосто керсицясь ды тонавтыцясь П.П. Першин.
Ламо картинат, някат, матрёшкат, пенчть, паргинеть, викшневкст… мезть ансяк арасть! Тесэ жо кедьчелькев ломантне ютавтсть мастер-класст, тонавтсть лиятнень, кода ды мезе теемс.
Н.П. Огарёв лемсэ МГУ-нь ды М.Е. Евсевьев лемсэ МГПУ-нь филологиянь факультеттнэнь тонавтыцятне ды студенттнэ ветясть келень панжадо урокт. А.С. Пушкин лемсэ библиотекасо важодицятне пурнасть эрзянь ды мокшонь книгань сюпав выставка.
«Тюштянь налксемат» клубось ютавтсь эйкакштнень туртов налксемат ды пелькстамот, мастер-класст.
Чокшне весе тердевсть Республикань Культурань кудос. Тосо ютась «Лезгинка» Дагестанонь киштемань государственной академической заслуженной ансамблянть концертэсь. Сынь ульнесть паро инжекс минек «Шумбрат» покш чисэнтькак. Нама, кавказонь пси киштематне киньгак эзизь кадо мельтеме! Ды мезть кортамс, тень эрявсь неемс эсь сельмсэ!
Те кенярксчинтень Ульяновск ошсто инжекс сакшнось Галина Петровна Ростовцева. «Шумбратов» сынь састь ламонест, кемгавтово ломанть. Весе Ульяновскоень областень раськень-культурань автономиянть пельде. Ульяновскойсэ зярыя иень перть ютавтневи «Шумбратось», самай тосо чачськак те покш чись.
– Вана сынек варштамо, кода тынк юты кенярксчись. Паряк, ули мезнень минек пельде тенк тонавтнемс. Саемга, минек «Шумбратсонть» областень районтнэ невтить раськень (эрзянь) ярсамопельтнень. Пелькстыть эсь ютковаст, кинь седе сюпав, лия ёнов а молиця, весень каванить. Тесэ истямо эзинь нее, – ёвтни авась.
– Косо тынь чачиде?
– Мон чачинь Татарстанонь Тетюшской райононь Урюм велесэ. Зярдо молинек тонавтнеме васенце классос, эзинек сода рузонь кель. Школасо тонавтыцятне эзть мере кортамс тиринь кельсэ, кармавтсть ансяк рузкс. Уроктнень ютксо оймсема шкастонть ульнесь истямо сэтьме! Рузкс кортамо а машттано, тиринь кельсэ – а мерить. Мейле тонадынек. Мон свал арсинь, киян мон: мокшо, эрзя, шокша? Карминь сёрмадстомо Мордовиясто журналт эрзянь ды мокшонь кельсэ. Ловнан ды эсь пачкан арсян: чарькодеви, ансяк кода-бути аволь минек келесь…
Кенярксчись вадря, коллективтне пек виевть. Монськак зярс-бути яксинь морсеме Ульяновскоень «Пичечуля» ансамбляв. Ансяк важодинь, шкась эзь сатно, секскак савсь кадомс.
Г.П. Ростовцева школань прядомадо мейле тонавтнесь Ульяновскоень педагогической институтонь физикань-математикань факультетсэ. Покш мелезэль важодемс школасо, самс эсензэ тиринь ёнксов. Вузонь прядомадо мейле ульнесь распределения, кинь ков кучсызь важодеме. Галина Петровна сеске эзь молеве распределения мельга: ульнесь тундонь чадыведь шка. Зярдо пачкодсь, уш малав весе таркатнень явшизь, лиядсть ансяк васоло велева, ков мейсэяк а пачкодят. Истя лиссь, лездась деканось, мерсь, улить таркат милициясо. Од тейтересь васня талакадсь, арсесь: колмо иетнень кодаяк ютавтсынзе ды туи тосто школав. Ялгатне мерсть: азё, тонь обуцят марто тосо цидярдат.
Галина Петровна кармась важодеме инспекциясо эйкакштнень марто, кинень эзть топоде 18 иеть. Валонзо коряс, сон понгсь прок лия масторов. Те шкас эсь велесэнзэ сон зярдояк эзь некшне симиця ават, а кунсолыця, зыянонь тевень теиця эйкакшт… Васня стакаль, мейле тонадовсь. Ульнесть дежурстват, вензэ лангс рейдт. Лиссь мирденень, чачсть кавто эйкакшонзо. Седе тов ютась важодеме паспортонь максомань коряс отделс. Тесэяк аволь шожда, ламо документт. Комсте ламо иеть важодсь милициясо. Пенсияв лисемадо мейле панжсь эсензэ тев, ИП. Лездась ломантненень сёрмадомс омбо масторонь паспортс, пропискас, выпискас яволявтомат.
Ней Г.П. Ростовцева автономиянь ревизионной комиссиянь член, ламо мель яви эсензэ тевтненень.
Татьяна Маторкина