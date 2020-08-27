Ули истямо тев – ванстомс тиринь масторонть!

Мордовиянь ёнксось свал сюпаволь содавикс ды ёроков ломаньсэ. Моньгак ули мелем ёвтнемс вейкеденть, конань чачома-касома ёнксозо Покш Березникень райононь Бозаёв эрзянь велесь.
Те контр-адмиралось Николай Викторович Гордеев, кона ульнесь монь тетянь вадря ялгакс, конань марто сынь свал вастневсть, сеедьстэ сёрмалесть сёрмат ды конань марто моненьгак савсь вастовомс, кортнемс, мик кедьсэст эрямс-оймсемс, зярдо минь, тиринь тетянь (Богатов Михаил Герасимович) марто, якинек кизна тенст инжекс – Севастополь ошов, тосо сон эрясь семиянзо марто.
… Кизэ. Крым. Севастополь. Раужо иневедь… Берёконть чиресэ – морской военной формасо оршазь цёраломань. Сонзэ парсте ванськавтозь ды чипаенть каршо цитниця кота прятненень стамбарнэ вачкоить толкунтнэ, а сон яла моли ды моли иневеденть чирева, мельспаросо кецязь ваны певтеме веденть ёнов… Вановтозо кеме, рунгозо виде – весе те корты седе, икеленек ашти кадровой морской офицер.
Ве ёно, иневедень портонть чиресэ, мазыйстэ ашолдыть военной кораблятне, конатне весе аштить мельга-мельцек, рядсек: миноносецт, ракетной крейсерт, эсминецт, катерт… Те сеть кораблятне, конатнень эйсэ минек землякось Николай Викторович Гордеев ламоксть яксесь покш иневедьга укшномо ве ёнгань походга, Россиянь границятнень ванстомга.
Те ломанесь эрямонзо алтызе Военно-морской флотонтень. Зяроксть сон, военной офицерэсь, ульнесь морясо, океансо виев даволонь ды сэтьме шкасто, штобу топавтомс кораблянь экипажонть туртов путозь государственной задачатнень, вешематнень ды стака тевтнень. Куш кодамо покш улезэ неень шкань кораблясь, ялатеке иневедтнесэ сон – теке аллукш. Зярдо истямо кораблясь иневедьсэнть ськамонзо понги виев даволс, эрьва моряконтень, а сехте пек капитанонтень, эрявить невтемс превть, ёрокчи ды кемечи, эдь кияк лия истямо певтеме иневедьсэнть сеске а максы лезкс, кемема ансяк эсеть вийтнес.
Иневедьсэ кораблятнень эйсэ учить эрьва кодат зыянов тевть: ведьпотмонь покш кевть, аволь домка таркат, океансо мик каршозост уиця айсбергть. Эряви сеске редямс алкуксонь ды условной противникень объекттнэнь, конатне кандыть кораблянтень ды экипажонтень покш зыян. Эдь, штобу весе тень содамс ды видестэ теемс, эряви парсте тонавтнемс, пурнамс ламо превть, эрьва чинь тонавтнемань тренировкат ды улезэ покш шумбрачи.
А зяро ульнесть истят тонавтнематнеде ды тренировкатнеде Николай Викторовичень эрямосо! Эштё велень школасо тонавтнемань шкане сон путсь эсензэ икелев истямо вешема – эрямс вейке лувонть коряс:
Иля мере улемс эстеть
нузяксокс,
Штобу веденть човарсо
а томбамс,
Ломанень седеесь пачк веши
важодема
Читькак, ветькак, читькак,
ветькак…
Вана истя сон свал важодсь, эрьва тевенть бажась теемс вадрясто, парсте тонавтнесь школасо, весе предметтнэнь вечкилинзе, истя, нать, сонзэ тонавтызь. Тетязо, Виктор Дмитриевич, ды авазо, Серафима Андреевна, ансяк мельспаросо аштесть эсест цёраст кувалма, эрьва тевсэ ёроков, чарькодиця ды икелев молиця. Кода ушодовсь Ине Отечественной войнась, Николайнень топодекшнесть ансяк кемень иеть. Тетязо туекшнесь фронтов овсе войнанть ушодовомсто, секскак велень весе тевтне кадновсть аватнень, бабатнень ды эйкакштнень лангс. Тетязо кудов кучнесь сёрмат, остатка сёрмасонть сёрмадсь: войнантень курок сы пе.
Николай Викторовичнень свал мелезэнзэ ледниль се шкась, конань ледстнесь сон сельведь марто, кода ловнылинзе фронтсто кучозь тетянзо сёрматнень, кода пек учось ды кецясь войнасто кучозь «треугольниктненень». Вана, окойники, сон вастызе войнасто тетянзо, те а ёвтавияк зярошка ульнесь кеняркс ды уцяска! Тетязо сась военной формасо, мештесэнзэ цитнесть ордент ды медальть, лавтовонзо лангсо офицерэнь погонт! Тетянзо войнасто самонь ды мартонзо вастовомань чись кармась улеме Николайнень уцясканзо теиця чикс, ды сон сестэ арсезевсь – карми военноекс…
Тетянзо отпускось ютась пек курок, ды сынь 1945 иень кизна тусть семиянек Германияв, косо тетясь служась политроботань тевень коряс полконь командирэнь полавтыцякс. Тосо Николай прядынзе 8-це ды 9-це класстнэнь, тосояк сон тонавтнесь вадрясто.
Седе тов тетянзо кучсызь Самарканд ошов, косо цёрынесь прядызе 10-це классонзо ды секе жо иестэнть мольсь тонавтнеме Бакунь высшей военной училищав. Кодамо стака эзь уле военной профессиянтень тонавтнемась, ялатеке сон зярдояк киненьгак эзь пеняця. Кеместэ цидярдынзе весе тонавтнемань стакачитнень, экзаментнэнь, военной курсантонь аволь шожда эрямонть. Вестькак Николай эзь янксе ды эзь кавтолдо: мекс кармась улеме военной офицерэкс.
1953 иестэ Николай Викторович Гордеев якстере диплом марто прядызе высшей военной училищанть. Зярошка ульнесь кенярксось! Сонзэ кармавтызь «Лётный» миноносецэнь боевой частень командирэкс. Истя ушодовсть армиясо служамонь васенце читне. Нама, военной службась сонензэ пек стакакс эзь маряво, эдь ульнесь парсте анокстазь весементень.
Шкань ютазь Николай урьвакстсь, козяйкакс сайсь превей ды мазый тейтерь, пек цидярдыця ды тевень вечкиця. Кода ёвтниль Николай Викторович, обуцязо мольсь аванзо ёнов, ульнесь истямо жо чевте седей. Валентина Николаевна кармась улеме военной ломанень алкуксонь козяйкакс, вадря авакс, кудочинь ванстыцякс ды ульнесь кеме ялгакс эсензэ мирдензэ туртов…
Мирдесь топавтсь эсензэ военной тевензэ, козяйканть лангсо жо ульнесть весе кудонь тевтне ды мелявкстнэ, эйкакшонь трямось-кастомась (сынст семиясост кассть кавто цёрат ды вейке тейтерь). Военноень козяйкатне а кортыть: «Мирдесь служи», сынь кортыть: «Минь служатано». Истя ульнеськак. Гордеевень семиясь служась Северной, Балтийской, Черноморской флоттнэсэ. Николай Викторович служась «Бесстрашный», «Безукоризненный» военной кораблятнень лангсо, ульнесь эрьва кодамо тевсэ, служась неть кораблятнень лангсо 1959 иенть самс.
Кувать ульнесь кораблянь командирэнь старшей помощникекс. Ламо од моряктненень лездась ды макссь тенст превть, конатне седе тов лиссть кораблянь тевень содыця ломанекс. Николай Викторович пек бажась невтемс ды максомс од моряктненень весе сень, мезесь пек эрявсь иневедьга укшныця военной кораблянть лангсо, штобу вадрясто топавтовольть икелест путозь государственной задачатнень.
Флотонь прявттнэ сеске редизь од офицерэнть содамочинзэ ды организаторонь ёрокчинзэ, секс кучокшнызь тонавтнеме Ленинградов (ней Санкт-Петербург). Тосояк сон тонавтнесь пек вадрясто. Мейле Николай Викторовичень кармавтызь кораблянь командирэкс, косо сон мелявтсь эрьва экипажонь членэнть кисэ. Полавтневсть должносттне, кассть званиятне, аламонь-аламонь пурнавсь покш ды сюпав военной ёрокчись ды содамочись…
Ведьга ламо укшноматне, корабля лангсо эрямо лувось, капитанокс улемань стака тевтне ды покш ответственностесь – весе те, нама, эзь кадово ковгак ве ёнов. Шумбрачизэ лавшомгадокшнось, секс военной медицинской комиссиясь эзь мере седе тов иневедьга укшномс. Пек стакаль тензэ врачтнень пельде весе тень марямс, туемс ульнесь а ков, савсь мартост прамс ве мельс.
Нама, Гордеевень содамочинзэ ды валдо превензэ эзть кадово апак редя, сонзэ саизь важодеме Северной флотонь командованиянь штабов. Старшей офицерэнтень штабсо важодемась кандсь лия стакачить. Ялатеке штабсо важодеманть Николай Викторович топавтсь пек вадрясто, эдь теде кортыть сонзэ вельть ламо боевой казнетне.
1970 иестэ минек земляконть ютавтызь Черноморской флотонь командующеень штабс Севастополь ошов. Ламо иеть сон ульнесь Черноморской флотонь штабонь начальникень полавтыцякс. Кемень иень ютазь сонензэ максызь адмиралонь званиянть!
1991 иестэ Николай Викторович тусь запасос. Сонзэ, кода Черноморской флотонь Почётной инженть, яла тердтнилизь покш мероприятиятнес. Флотонь 300 иетненень сонензэ максозельть медаль ды питней казне. Адмиралось отставкасояк эзь аште тевтеме, нать, ульнесь истямо эрямонь коезэ. Севастополь ошсо кувать ветясь покш общественной тев, макссь валдо превть ды содамочить военной кораблятнень содамга од ломантнень туртов.
Николай Викторовичень ды Валентина Николаевнань ниле нуцькаст, конатне пек вечкилизь эсест покштяст-бабаст, конатне оймест путызь сынст ваномасо. Цёратне тусть тетяст киява. Покш цёрась служи флотсо, а вишкине цёрась прядызе военно-морской академиянть, служи Тихоокеанской флотсо. Кода мерить, династиясь Гордеевень яла кемекстави…
Шкась ливти… Ялатеке зярдояк а тукшны мельстэнь те лембе ды седейс токиця истямо паро ломань марто вастовомась, кона кандсь «контр-адмирал» заслуженной лементь эйсэ Севастополь ошсо, кона ульнесь монь землякокс ды тетянь сехте вадря ялгакс, кона зярдояк эзь покшкавтне, зярдояк прянзо верьга эзь кандо. Сонзэ марто вастовомась ды кортнемась максыльть покш кеняркс, вандынь чинтень кемема!
Тетянь покшоль мелезэ, штобу сыньгак козяйканзо ды эйкакшонзо марто савольть Мордовияв, миненек инжекс, эштё весть вановлизь эсест тиринь ёнксост. Николай Викторовиченьгак ульнесь истямо жо мелезэ – самс эсензэ тиринь масторов, козонь сон чачсь, косо кассь. Те тевенть топавтомс тензэ эзь саво: стака ормась синдизе минек земляконть, 2005 иестэ сон кулось.
Медьковонь 19-це чистэ Николай Викторович Гордеевнень топодевельть бу 89 иеть!
Мила БОГАТОВА
… Кизэ. Крым. Севастополь. Раужо иневедь… Берёконть чиресэ – морской военной формасо оршазь цёраломань. Сонзэ парсте ванськавтозь ды чипаенть каршо цитниця кота прятненень стамбарнэ вачкоить толкунтнэ, а сон яла моли ды моли иневеденть чирева, мельспаросо кецязь ваны певтеме веденть ёнов… Вановтозо кеме, рунгозо виде – весе те корты седе, икеленек ашти кадровой морской офицер.
Ве ёно, иневедень портонть чиресэ, мазыйстэ ашолдыть военной кораблятне, конатне весе аштить мельга-мельцек, рядсек: миноносецт, ракетной крейсерт, эсминецт, катерт… Те сеть кораблятне, конатнень эйсэ минек землякось Николай Викторович Гордеев ламоксть яксесь покш иневедьга укшномо ве ёнгань походга, Россиянь границятнень ванстомга.
Те ломанесь эрямонзо алтызе Военно-морской флотонтень. Зяроксть сон, военной офицерэсь, ульнесь морясо, океансо виев даволонь ды сэтьме шкасто, штобу топавтомс кораблянь экипажонть туртов путозь государственной задачатнень, вешематнень ды стака тевтнень. Куш кодамо покш улезэ неень шкань кораблясь, ялатеке иневедтнесэ сон – теке аллукш. Зярдо истямо кораблясь иневедьсэнть ськамонзо понги виев даволс, эрьва моряконтень, а сехте пек капитанонтень, эрявить невтемс превть, ёрокчи ды кемечи, эдь кияк лия истямо певтеме иневедьсэнть сеске а максы лезкс, кемема ансяк эсеть вийтнес.
Иневедьсэ кораблятнень эйсэ учить эрьва кодат зыянов тевть: ведьпотмонь покш кевть, аволь домка таркат, океансо мик каршозост уиця айсбергть. Эряви сеске редямс алкуксонь ды условной противникень объекттнэнь, конатне кандыть кораблянтень ды экипажонтень покш зыян. Эдь, штобу весе тень содамс ды видестэ теемс, эряви парсте тонавтнемс, пурнамс ламо превть, эрьва чинь тонавтнемань тренировкат ды улезэ покш шумбрачи.
А зяро ульнесть истят тонавтнематнеде ды тренировкатнеде Николай Викторовичень эрямосо! Эштё велень школасо тонавтнемань шкане сон путсь эсензэ икелев истямо вешема – эрямс вейке лувонть коряс:
Иля мере улемс эстеть
нузяксокс,
Штобу веденть човарсо
а томбамс,
Ломанень седеесь пачк веши
важодема
Читькак, ветькак, читькак,
ветькак…
Вана истя сон свал важодсь, эрьва тевенть бажась теемс вадрясто, парсте тонавтнесь школасо, весе предметтнэнь вечкилинзе, истя, нать, сонзэ тонавтызь. Тетязо, Виктор Дмитриевич, ды авазо, Серафима Андреевна, ансяк мельспаросо аштесть эсест цёраст кувалма, эрьва тевсэ ёроков, чарькодиця ды икелев молиця. Кода ушодовсь Ине Отечественной войнась, Николайнень топодекшнесть ансяк кемень иеть. Тетязо туекшнесь фронтов овсе войнанть ушодовомсто, секскак велень весе тевтне кадновсть аватнень, бабатнень ды эйкакштнень лангс. Тетязо кудов кучнесь сёрмат, остатка сёрмасонть сёрмадсь: войнантень курок сы пе.
Николай Викторовичнень свал мелезэнзэ ледниль се шкась, конань ледстнесь сон сельведь марто, кода ловнылинзе фронтсто кучозь тетянзо сёрматнень, кода пек учось ды кецясь войнасто кучозь «треугольниктненень». Вана, окойники, сон вастызе войнасто тетянзо, те а ёвтавияк зярошка ульнесь кеняркс ды уцяска! Тетязо сась военной формасо, мештесэнзэ цитнесть ордент ды медальть, лавтовонзо лангсо офицерэнь погонт! Тетянзо войнасто самонь ды мартонзо вастовомань чись кармась улеме Николайнень уцясканзо теиця чикс, ды сон сестэ арсезевсь – карми военноекс…
Тетянзо отпускось ютась пек курок, ды сынь 1945 иень кизна тусть семиянек Германияв, косо тетясь служась политроботань тевень коряс полконь командирэнь полавтыцякс. Тосо Николай прядынзе 8-це ды 9-це класстнэнь, тосояк сон тонавтнесь вадрясто.
Седе тов тетянзо кучсызь Самарканд ошов, косо цёрынесь прядызе 10-це классонзо ды секе жо иестэнть мольсь тонавтнеме Бакунь высшей военной училищав. Кодамо стака эзь уле военной профессиянтень тонавтнемась, ялатеке сон зярдояк киненьгак эзь пеняця. Кеместэ цидярдынзе весе тонавтнемань стакачитнень, экзаментнэнь, военной курсантонь аволь шожда эрямонть. Вестькак Николай эзь янксе ды эзь кавтолдо: мекс кармась улеме военной офицерэкс.
1953 иестэ Николай Викторович Гордеев якстере диплом марто прядызе высшей военной училищанть. Зярошка ульнесь кенярксось! Сонзэ кармавтызь «Лётный» миноносецэнь боевой частень командирэкс. Истя ушодовсть армиясо служамонь васенце читне. Нама, военной службась сонензэ пек стакакс эзь маряво, эдь ульнесь парсте анокстазь весементень.
Шкань ютазь Николай урьвакстсь, козяйкакс сайсь превей ды мазый тейтерь, пек цидярдыця ды тевень вечкиця. Кода ёвтниль Николай Викторович, обуцязо мольсь аванзо ёнов, ульнесь истямо жо чевте седей. Валентина Николаевна кармась улеме военной ломанень алкуксонь козяйкакс, вадря авакс, кудочинь ванстыцякс ды ульнесь кеме ялгакс эсензэ мирдензэ туртов…
Мирдесь топавтсь эсензэ военной тевензэ, козяйканть лангсо жо ульнесть весе кудонь тевтне ды мелявкстнэ, эйкакшонь трямось-кастомась (сынст семиясост кассть кавто цёрат ды вейке тейтерь). Военноень козяйкатне а кортыть: «Мирдесь служи», сынь кортыть: «Минь служатано». Истя ульнеськак. Гордеевень семиясь служась Северной, Балтийской, Черноморской флоттнэсэ. Николай Викторович служась «Бесстрашный», «Безукоризненный» военной кораблятнень лангсо, ульнесь эрьва кодамо тевсэ, служась неть кораблятнень лангсо 1959 иенть самс.
Кувать ульнесь кораблянь командирэнь старшей помощникекс. Ламо од моряктненень лездась ды макссь тенст превть, конатне седе тов лиссть кораблянь тевень содыця ломанекс. Николай Викторович пек бажась невтемс ды максомс од моряктненень весе сень, мезесь пек эрявсь иневедьга укшныця военной кораблянть лангсо, штобу вадрясто топавтовольть икелест путозь государственной задачатнень.
Флотонь прявттнэ сеске редизь од офицерэнть содамочинзэ ды организаторонь ёрокчинзэ, секс кучокшнызь тонавтнеме Ленинградов (ней Санкт-Петербург). Тосояк сон тонавтнесь пек вадрясто. Мейле Николай Викторовичень кармавтызь кораблянь командирэкс, косо сон мелявтсь эрьва экипажонь членэнть кисэ. Полавтневсть должносттне, кассть званиятне, аламонь-аламонь пурнавсь покш ды сюпав военной ёрокчись ды содамочись…
Ведьга ламо укшноматне, корабля лангсо эрямо лувось, капитанокс улемань стака тевтне ды покш ответственностесь – весе те, нама, эзь кадово ковгак ве ёнов. Шумбрачизэ лавшомгадокшнось, секс военной медицинской комиссиясь эзь мере седе тов иневедьга укшномс. Пек стакаль тензэ врачтнень пельде весе тень марямс, туемс ульнесь а ков, савсь мартост прамс ве мельс.
Нама, Гордеевень содамочинзэ ды валдо превензэ эзть кадово апак редя, сонзэ саизь важодеме Северной флотонь командованиянь штабов. Старшей офицерэнтень штабсо важодемась кандсь лия стакачить. Ялатеке штабсо важодеманть Николай Викторович топавтсь пек вадрясто, эдь теде кортыть сонзэ вельть ламо боевой казнетне.
1970 иестэ минек земляконть ютавтызь Черноморской флотонь командующеень штабс Севастополь ошов. Ламо иеть сон ульнесь Черноморской флотонь штабонь начальникень полавтыцякс. Кемень иень ютазь сонензэ максызь адмиралонь званиянть!
1991 иестэ Николай Викторович тусь запасос. Сонзэ, кода Черноморской флотонь Почётной инженть, яла тердтнилизь покш мероприятиятнес. Флотонь 300 иетненень сонензэ максозельть медаль ды питней казне. Адмиралось отставкасояк эзь аште тевтеме, нать, ульнесь истямо эрямонь коезэ. Севастополь ошсо кувать ветясь покш общественной тев, макссь валдо превть ды содамочить военной кораблятнень содамга од ломантнень туртов.
Николай Викторовичень ды Валентина Николаевнань ниле нуцькаст, конатне пек вечкилизь эсест покштяст-бабаст, конатне оймест путызь сынст ваномасо. Цёратне тусть тетяст киява. Покш цёрась служи флотсо, а вишкине цёрась прядызе военно-морской академиянть, служи Тихоокеанской флотсо. Кода мерить, династиясь Гордеевень яла кемекстави…
Шкась ливти… Ялатеке зярдояк а тукшны мельстэнь те лембе ды седейс токиця истямо паро ломань марто вастовомась, кона кандсь «контр-адмирал» заслуженной лементь эйсэ Севастополь ошсо, кона ульнесь монь землякокс ды тетянь сехте вадря ялгакс, кона зярдояк эзь покшкавтне, зярдояк прянзо верьга эзь кандо. Сонзэ марто вастовомась ды кортнемась максыльть покш кеняркс, вандынь чинтень кемема!
Тетянь покшоль мелезэ, штобу сыньгак козяйканзо ды эйкакшонзо марто савольть Мордовияв, миненек инжекс, эштё весть вановлизь эсест тиринь ёнксост. Николай Викторовиченьгак ульнесь истямо жо мелезэ – самс эсензэ тиринь масторов, козонь сон чачсь, косо кассь. Те тевенть топавтомс тензэ эзь саво: стака ормась синдизе минек земляконть, 2005 иестэ сон кулось.
Медьковонь 19-це чистэ Николай Викторович Гордеевнень топодевельть бу 89 иеть!
Мила БОГАТОВА