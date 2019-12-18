Седейшкавань концерт

Аволь умок Саранск ошонь Культурань кудосо ульнесь Мордовия Республикань заслуженной артистканть, раськеютконь ды весероссиянь пелькстамотнень ды раськень моронь фестивальтнень лауреатонть, Гнесинтнэнь лемсэ музыкань Российской академиянь прядыцянть, М.Е.Евсевьев лемсэ МГПИ-нь музыкань тонавтомань методикань ды музыкальной образованиянь кафедрань доцентэнть, Саранск ошонь рузонь раськень инструменттнэнь народной оркестрань солистканть Татьяна Ломакинань «От всего сердца» сольной концертэзэ.
Течи Татьяна Ломакинань содасызь раськень моронь вечкицятне аволь ансяк Мордовиясо, истя жо Россиянь лия регионтнэсэ ды масторонть томбале. Сонзэ репертуарсо произведеният Вера Брындинань, Николай Ишуткинэнь, Рая Орловань, Илья Девинэнь стихотворениятнень ды Нина Кошелевань, Василий Родионовонь, Ольга Алиевань ды лиятнень музыканть лангс.
Татьяна – раськень культурань алкуксонь невтиця. Сонзэ творчествазо панжи оймеёжонть. Ды кода тешксты сонсь морыцясь, сеть моротнесэ, конатнень ладси раськесь, ломантне невтить эсь мелест, вановтост, коест-кирдаст, ёвтнить историянь ды эрямонь тевтнеде.
Татьянань сольной концертэсь – те оймень кенярксчи. Концертэнть шкасто гайгсть ламо рузонь народной морот, эрзянь ды мокшонь классиктнень произведенияст, конатнень ютксо «Лайме порась», «Умарина» ды лиятне, неень шкань автортнэнь сёрмадовксост. Башка мель явовсь Ине Отечественной войнань шкань моротненень, эдь сы иестэ весе масторось карми тешкстамо Изнямонь 75 иетнень. Пурнавозтне каштмолезь кунсолость «Синий платочек», «Катюша», «Огонёк» ды лия моротнень.
Залсонть ульнесь Татьянань авазо – Людмила Фёдоровна. Секскак покш седейлембе марто сон морызе аванень алтавозь моронть, конань шкасто ламот кунсолыцятнень лиссть сельведест.
Эряви меремс, концертэнть шкасто весе моротне гайгсть раськень инструменттнэнь народной оркестранть налксеманть мельга. Оркестрась ды сонзэ прявтось – МР-нь культурань заслуженной роботникесь Игорь Шутов истя жо пек кенярдовтызь пурнавозтнень.
Юлия ЕРЕМИНА
Фотось: Эдуард Ретунский