ЭРЬВА РОЛЕНТЬ НАЛКСИ, МЕРЯТ, ЭРИ

Сергей Алексеевич Адушкин минек республикасо ломанесь содавикс. Сон Мордовия Республикань заслуженной ды народной артист, 1991 иестэ саезь налкси Мордовиянь рузонь драматической театрасо. Шкинемань кизэ жо ушодовсь Эрзянь ды мокшонь раськень драматической театрасо. Истят покш лемтне стяко а максовить. Эряви пек ламо важодемс, пек ламо теемс ломантнень ды республиканть лезэс.

Колоньгеменде ламо иеть сцена лангсо. Те шканть перть мезе лангсо ансяк эзь саво роботамс, кодат ансяк рольть апак налксе, парткак, берянтькак. Кода илязо уле, сынь весе ютасть артистэнть седейга ды весе тензэ малавикст. Эрьвасонть савсь пиемс-паломс аволь вейке чи. Содазь, артистэкс кияк а чачни, те тёкшонтень пачкодемга Сергей Адушкиннэнь савсь ламо печтямс. А кие а соды, Адушкин-актёрось эштё парсте пидиця-паниця. Сонзэ рецептэнзэ малавикс ялганзо весе сайнизь, ансяк киненьгак истя парсте а топавтовить.



С. А. Адушкин чачсь-кассь Покш Березникбуень Аловелесэ (Черная Промза). Кудораськест аволь вишкинель, семиясост ульнесть ниле эйкакшт. Покштне – Витя, Валя, Саша ды сехте вишкинесь – сон. Мартост эрясь бабазо, кона ульнесь пек малавикс ломанекс, эрямос тонавтыцякс. Тетязо, Алексей Николаевич, ды авазо, Нина Петровна, важодсть колхозсо, трясть кудоютконь ракшат. Вишка цёрынекс Сергей свал лездыль тетянстэнь-аванстэнь. Паряк, эрьва кодамо роботадо а пелемань обуцясь седе тов лездаськак тензэ теевемс паро артистэкс.

Эсест велесэ мольсь школав, ушодсь тонавтнеме васенце классо. Се шкане тонавтнемань заведениятнесэ покш мель явильть художественной самодеятельностентень. Сергей Адушкин васенце классто саезь ульнесь свалшкань участникекс. Парсте морыль, киштильгак а беряньстэ. Артистэнть валонзо коряс, морамось тензэ максовсь бабанзо Прасковья Ильиничнань пельде. Сон пек мазыйстэ морыль эрзянь морот.



– Кавксо иень школанть эсенек велесэ прядыя, 9-це ды 10-це классов яксинек шабра Парынзэлев, – ёвтни Сергей Адушкин. – Тосо, паряк, эсест активистэст ульнесть, монь кода-бути ве ёнов аравтымизь, ёрокчиськак тенст эзь редяво. Минь тов колмо велестэ якилинек – Бозаёвань, Дубёнкабуень Кайбичевасто ды минь Аловелестэ. Ды лия веленсетнень мероприятиясо ды самодеятельностьсэ прянь невтеме пек эзть сае.



Кемень иетне ютасть, эзть марявояк. Сась шка кочкамс эрямонь профессиянть. Сергеень туртов те ульнесь а шожда тевекс. Цёрась вечкиль седямо музыкальной инструментсэ, теке марто шкинемань сяткинеяк ульнесь, бажась актёронь тевентькак тонавтнемс. Максынзе документэнзэ Орданьбуень культпросветучилищань оркестрань отделенияс. Теде мейле кизэнь перть ульнесть ламо арсемат. Од цёрась сась мельс, актёронь кись седе вечкевикс. Училищасто документтнэ саезельть, театральной училищас жо примамонь экзаментнэ уш ютакшность. Сась тиринь велев, кармась роботамо колхозсо. Теке шкасто налксесь велень художественной самодеятельностьсэ. Истя ютась ие. Самай сестэ сонзэ неизе райононь культурань отделэнь прявтось Альбина Михайловна Кеняйкина.

Сергей Алексеевич Адушкин парсте ледстни 1985 иень кизэнть. Сестэ сон аванзо марто паксясо пурнась тикше. Чийсь велень советсэ важодицясь ды пачтясь, келя, гайневтсть райононь культурань отделстэ, Саранскойстэ Московонь театральной училищав пурныть тонавтницят. Кандидаттнэнь ютксо Адушкингак. Анокстамонтень максовсь ансяк вейке чи.



– Мон вейке чокшнес тонавтния Артур Моронь эрзянь кельсэ стихотворениянть ды сонзэ ловныяяк икелепелень кунсоломатнесэ, – корты Сергей Адушкин. – Жюрисэнть ульнесь Россиянь искусствань заслуженной деятелесь режиссёрось Владимир Иванович Долгов. Сон кунсолымим кочкамонь турсонть ды мерсь, сат августонь 1-це чистэ, Московсто сыть тонавтыцянк.



Учовсь Московонь комиссияськак, ниленьгемень вете кандидаттнэстэ кочказельть ансяк кемнилее эрзят ды мокшот, конатнень юткс понгсь Сергей Адушкингак. Весе сынь саезельть тонавтнеме тосонь М. С. Щепкин лемсэ театральной училищав. Тешкстама, неть кемнилее ломантнестэ лиссть пек паро артистт. Ютксост Мордовиянь заслуженной артисткась Марина Аверкина, национальной театрань актрисась Галина Самаркина ды, нама, Сергей Адушкин.

Се шкане Щепкинэнь театральной училищась совиль СССР-нь Малой театрань юрс. Тосо роботыльть масторонь содавикс артисттнэ. Курсонь прявтокс, косо тонавтнесь Адушкин, ульнесь Юрий Соломин артистэсь.



Кода ледстни Сергей Алексеевич, тонавтнемс ульнесь а шожда. Вейке тев – невтемс ёрокчинть художественной самодеятельностьсэ, омбоцесь – тонавтнемс артистэнь весе тевтнень. Ялатеке, студентэнь иетне – а стувтовикс шка, конась макссь пек ламо кемевикс ялгат, конатнень марто нейгак кирдить ояксчи; эрявикс содамочить, конатне пек лездыть творчествасо. Училищасо тонавтнема иетнень перть ульнесть ниле дипломной тевть – ниле спектаклят. Адушкинэнь а берянь рольть сатотсть эрьвасонть. Тонавтнемань прядомань спектаклясь путозель эрзянь кельсэ. Лемезэль «Селей ало вечкема» (Юджин О'Нилэнь «Любовь под вязами» пьесанть коряс). Эрзянь кельс сонзэ ютавтызе Григорий Иванович Ермушкин. Адушкин налксесь Симеон сехте покш лелянь роленть. Од артистэнтень кувать савсь важодемс те образонть лангсо. Варчамс сонзэ эрьва ёндо, тонавтнемс.



Эзь неявояк, прядовсь училищасо тонавтнемаськак. Кемнилее ломантнестэ Саранскоев велявтсть кемень артистт. Кадовикстнэ эрьва кодат тувталтнэнь коряс мусть лия таркат. Те ульнесь 1989 иестэ. Самай сестэ Мордовиясо лисекшнесь Указ национальной театранть теемадо. Од артисттнэ ушодсть важодеме од театрасо. Московсто сась од режиссёр. Те – Виталий Григорьевич Черменев. Артисттнэнь сон содылинзе эштё театральной училищасо тонавтнемстэ. Нурька шкас путозельть рузонь, эрзянь ды мокшонь кельсэ зярыя спектаклят. Эрзянь кельс спектаклятнень ютавтокшнынзе Д. Т. Надькин.



– Васенце спектаклянок ульнесь мокшонь кельсэ. Те Александр Иванович Пудинэнь «Уроз ваймонди уженя» («Анахореты, или Угол для сирот»). Мон тосо налксинь Сёмкань роленть. Героесь аламодо аволь эсь превсэ, блаженной. Эряви меремс, пьесась пек вадряль. Те путовксонть лангсо сестэ вадрясто роботась эрзянь фольклористэсь Владимир Иванович Ромашкингак. Сон пурнакшнось спектаклянтень пек ладиця фольклорной морот, – ёвтни артистэсь.



Кода тешксты Сергей Алексеевич, сестэ колмо-ниле ковс раськень театрасо путозельть кото спектаклят. Весе важодсть валскестэ саезь пелевес. Кадык максозельть эрзянь ды мокшонь кельтнес ютавтозь рузонь произведениятне, ансяк весень туртов сынь ульнесть алкуксонь казнекс.



Сергей Адушкиннэнь седейс кадовсть се шкань весе налксезь рольтне. Сынь артистэнтень максовсть а шождасто ды савсть нолдамс седейга.

1991 иестэ Музыкальной комедиянь ды драмань театрань (сестэ истя лемдевиль Рузонь драматической театрась) директорось Анатолий Иванович Марычев тердизе Адушкинэнь, кода паро актёронть, роботамо эсь театрав. Цёрась эзь отказа ды вана ней уш колоньгеменде ламо иеть те сценанть лангсо. Седе видестэ карми меремс, Сергей Адушкинэнь тесэ ютась эрямонь сехте ламо шказо. Ютазь иетнень перть налксезь малав сядо рольть. Сынст ютксо парткак ды конат аволь пек удалакшность. Артистэсь тень коряс а янкси. Кода мери сонсь Сергей Алексеевич, актёронтень свал эряви важодемс эсь лангсонзо. Аволь пек вадрясто лисезь образтнэстэ неемс весе ильведькстнэнь ды седе тов сынст зярдояк а нолдамс.



– Рузонь драматической театрасо монь туртов дебютокс кармась Михаил Задорновонь пьесанзо коряс «Продайте вашего мужа» спектаклясь (лиякс лемдить «Хочу вашего мужа»). Те ульнесь комедия, минь сонзэ марто весе республиканть ардтнинек. Тосо монь ульнесь аволь покш роль, – тешксты Сергей Адушкин. – Мейле ульнесть Ж. Б. Мольерэнь «Тартюф» пьесась (Оргононь ролесь), А. Н. Островскиень «Не было ни гроша, да вдруг алтын» комедиясь (Елесень ролесь). Те спектаклясь истя жо кадсь тешкс седейзэнь. Сонзэ путызе Андрей Николаевич Ермолин, ней сон минек театрань прявт.



Меельце шкастонть театрань артисттнэ важодить М. А. Булгаковонь «Мастер и Маргарита» романонть лангсо. Адушкин тосо налкси администраторонть Варенухань роленть. Истя жо анокстыть А. Н. Островскиень «Волки и овцы» (налкси сюпав баринэнть, мировой судьянть Михаил Борисович Лыняевень роленть) спектаклянть, конасонть панжови театрань од сезонось.



Кортыть, иетнень марто ломанентень сы докачиськак. Артистэнтень неть валтнэ седеяк ладить. Ули мель налксемс эштёяк седе ламо. Сергей Алексеевичень роботазо эзь кадово апак нее. 2000 иестэ сонензэ максозель «Мордовиянь заслуженной артист» лемесь, 2007 иестэ кармась Мордовиянь народной артистэкс. 2019 иестэ С.А. Адушкин ёвтазь Славань Орденэнь III-це степенень кавалерэкс. Артистэнть виензэ эштё ламо. Икелепеле ламо рольть ды образт. Ды сонзэ шкинемань вечкицятне эштё ламоксть вастсызь виев цяпамосо.



Теке марто Сергей Алексеевич вети общественной тевтькак. Аволь умок Покш Игнатбуесэ ютавтовсь Раськень озкс, косо Адушкин кочказель эрзянь раськень инязорокс. Минь арсетяно, те таркась сонзэ коряс, эдь Сергей Алексеевич пек вечксы тиринь келенть, мелявты эсь раськенть кисэ ды теи весементь эрзянь культуранть, койтнень-кирдатнень ванстомга. Арсетяно, сонзэ весемесь лиси!



Юлия Еремина