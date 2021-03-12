Светлана Подгорнова: «Васттано инжетнень покш мельсэ, лембестэ, мизолкс марто!»

Зярыя иень перть Саранскойсэ важоди «Мордовское подворье» музеень-этнографиянь комплексэсь. Сон панжозь И.Д. Воронин лемсэ республикань краеведениянь музеенть юрсо. Минек ошонь инжетне мельспаросо сакшныть те таркантень. Арседе тынсь, Саранскоенть куншкасо ашти, теке мерят, эрзянь эли мокшонь велине, кудынеть…
Те лия ёнов а молиця тарканть прявтокс важоди Светлана Борисовна Подгорнова. Аволь умок сон лиссь финалс «Маршрут года – 2020» Весероссиянь туристэнь премиясо «Музеень сехте паро экскурсия» номинациянть коряс. Сон анокстась «Особенности мордовского гостеприимства» проект.
Улить ломанть, конатнень лангс ванозь, чарькодят, сон ашти эсензэ таркасо. Неть валтнэ парсте ладить Светлана Борисовнанень. Сон чачсь Краснослободской райононь Ташто Синдрова мокшонь велесэ. Сиянь медаль марто прядызе школанзо. Тонавтнеме мольсь М.Е. Евсевьев лемсэ МГПИ-нь историянь ды правань факультетэв. Мейле тонавтнесь Кооперативной институтонь экономической факультетсэ.
Краеведениянь музейсэ сон важоди вете иеть. Васенце специальностесь тензэ маштовсь. Ды тесэ важодемась пек тукшны мелезэнзэ. Светлана Борисовна школасо тонавтнемстэ ламо мель явсь весе вастовоматненень, кенярксчитненень. Сон киштсь, морась, пелькстась предметэнь ды творческой олимпиадатнесэ. Секскак музейсэ важодемась эзизе тандавто аванть. Арсетяно, аволь эрьвась тов молевель. Тевтнеде ламо.
– Светлана Борисовна, ёвтнеде музеень-этнографиянь комплекстэнть. Мезе те истямось?
– «Эрзянь-мокшонь подворьясь» ашти краеведениянь музеенть вакссо, Саранка леенть чиресэ. Сон важоди кизэнь шкане – майстэ саезь сентябряс. Тесэ стявтозь кудо – икельцть-удалцть. Вакссонзо аштить утом, баня, конюшня, столярно-плотницкой мастерской, лисьма, вишка пире ды нешкеть. Кизна тосо мезе ансяк а ютавтнетяно! Эрьва ие арсетяно од программа. Интернетсэ ёвтнетяно теде, кода кортыть, макстано анонс, реклама. Ды сакшныть тенек экскурсияв ошонь ламо школатнестэ. Те эдь менель ало музей. Ковгак васов ардомс а эряви. Кудынетнесэ весементь мереви токшемс кедьсэ, те седеяк вити эйкакштнень мелест. Сынь терявтнить велявтнемс пивтемпаренть, путнить каштомос чугунт. Озадо аштить эземне лангсо ды мельспаросо кунсолыть экскурсиянть.
Мартост ютавттано интерактивной занятият, ветятано эрзянь ды мокшонь мифологиянь коряс урокт, невтнетяно мастер-класст. Саемга, 2019 иестэ ютавтынек «Сюронь видемань кой». Эйкакштнень марто пиресэнть озавтынек пандят. Видинек чиньжарамот, дураккуярт, лияназ, кабачокт. Мон домкасто ёвтнинь неть культуратнеде, кода седикеле покштянок-бабанок пирень-паксянь сокамсто-видемстэ ютавтсть койть, кода озность. Кизна эйдетне (конат маласо эрить) сакшность варштамо, мезесь кода касы. Сёксня ютавтынек «Паронь пандома» коенть. Нама, тейнетяно налксемат. Ютавттано фотосессият. Улить эрзянь ды мокшонь неень шкань оршамопеленек. Сынь мазыйть, седейс токицят. Эйсэст снимамось весенень вечкеви.
Сакшныть тенек экскурсияв аволь ансяк эйкакшт, покш ломанть, васолдонь инжеть. Экскурсиясь моли часонь перть, лиясто седе кувать. Макстано каршо валт весе кевкстематнень коряс. Эрьва инженть васттано мельспаросо. Ламо мель явтано социальной сетьсэ важодемантень. Сёрмадтано кулят, путнетяно фотот сайтс ды группазонок.
– Мейсэ дивавты инжетнень «Мордовское гостеприимство» проектэсь?
– Те проектэнть сёрмадыя краеведениянь музеень Этнографиянь залонтень. Ансяк сон лади ютавтомс подворьясояк. Васняяк инжетне вастовить кузтемапесэ кши-сал марто. Лездыть тенек фольклорной ансамблятне. Ёвтнетяно республикасонок эриця раськетнеде, кить минь. Теде мейле ютатано этнографиянь залов. Саемга, невттяно од кудос совамонь кой, кода ульнесь икеле. Весе пурнавозтне – паро инжеть те театрализованной невтемасонть. Кирвазтеви штатол. Пшкадтяно Юртавантень. Ёвтнетяно, кода эрзятне ды мокшотне вастсть инжеть, мезе путнесть столь лангс, кинь озавтнесть васенцекс. Кенярксчитнестэ сынь анокстасть ламо эрьва кодат ярсамопельть, столесь улезэ сюпав. Эряви меремс, инжетне сынсь кочкить, мезе тенст эряви – ваномс кодамояк кой эли мастер-класст. Сынст ютавттано кодамонь, пацянь сюлмамонь, карень кодамонь, сюлгамонь теемань, чувтосто керсемань коряс. Тердтнетяно минек кедьчелькев ломантнень, самай сынь ютавтыть мастер-класстнэнь. Ёвтнить эсь тевдест, невтить теевксэст, бути кинень эряви – миить.
Инжетне тердевить налксеме. Минек важодицясь Г.С. Самаркина ютавтни «Карень микшнема» налксеманть. Тонавттано киштеме, невттяно, кода эряви чарамс-велямс, кодамо смусть кандыть эскелькстнэ.
Те вастовоманть ледстнемга инжетнень марто тейтяно карандаш лангсо эрзянь някине. Те сувенирэнть саить мартост казнекс.
Этнографиянь залось сюпав, улить эрьва кодат экспонатт, ули мезе ванномс. Минь домкасто ёвтнетяно эрьвадонть.
2018 иень футболонь коряс чемпионатонь шкасто ульнесть ламо инжеть. Омбо масторонь ломантне покш мельсэ ванность минек подворьянть. Мекс-бути весень пек талновтсь банясь. Сынь, теке эйкакшт, кецнесть сонзэ ванномсто. Германиянь ды Даниянь ломантне домкасто кевкстнесть-исковасть весемеденть.
– Светлана Борисовна, кодат меленк-арсеманк седе тов важодеманть коряс?
– Бажан нежедемс сень лангс, кодамо темантень алтазь иесь. Тедеде – наукантень. Ули мелем теемс этноправань коряс занятият. Кода кезэрень шкатнестэ ветясть пряст минек ломантне. Саемга, мезе меревсь ава ломанентень, мезе эзь. Явсть эли эзть мирдть-нить. Кинь кунсолость, кинень пшкалесть кодамояк кевкстемань, покш тевень коряс. Арсян, те темась лади покш классо тонавтницятненень ды юридической факультетэнь студенттнэнь туртов. Паро ули, панжомс «Ташто койсэ» выставка. Невтемс, кода эрясть ломантне.
– Косто сайтядо весементь коряс эрявикс информациянть?
– Пек лездыть учёнойтнень М.Е. Евсевьевень, Н.Ф. Мокшинэнь, Н.Ф. Беляевань, Г.А. Корнишинань, П.И. Мельниковонь-Печерскоень ды лиятнень важодемаст. Теде башка, минек музейсэ ванстовить экспедициянь ламо материалт, конат пурназь 1930-50-це иетнестэ. Научной важодицятне ардтнесть велетнева ды пурнасть эрявикс информация, экспонатт, сёрмалесть койтнень-кирдатнень. Минек музейсэ важодтяно базанть марто. Базась – те косо весе ванстовиця предметтнэнь эряви сёрмадомс, совавтомс тов. Ташто ды од экспонаттнэнь сёрмалетяно: косто сынь саевсть, кинь, кодамо покшолмань, кодамо питнейчи кандыть. Минек фондсо малав 200 тёжат экспонатт. Саемга, улить ташто стольть, эземть. Ломантнень туртов сынь а эрявить. Музеентень жо маштовить.
– Ламот кортыть, музейсэ важодицятне мезтькак а тейнить… Тынк а покордыть неть валтнэ?
– Виде, кой-кить арсить, аштетяно озадо ды вантано экспонаттнэнь мельга. Те а истя. Минь ветятано научной, тонавтомань ды творческой тевть. Неень шкане эряви важодемс Интернетсэяк. Эрьва экскурсиясо васттано ломантнень кода паро инжетнень – покш мельсэ, лембестэ, мизолкс марто! Весть натой вейке важодицянок, Н.Н. Мартынова, марясь, сыть тенек эйкакшт, пансь сынст туртов прякат.
Сонсь Светлана Борисовна инжетнень туртов морыяк, киштияк, лангсонзо свал раськень оршамопель. Мартонзо весе бажить теемс фотографият. Сон вечксы эсь тевензэ. Кадык аволь свал шкастонзо сы кудов. Кецни, зярдо инжетне экскурсиядо мейле кадовить мельспаросо неезденть ды марязденть, кортыть, макснить кевкстемат.
Татьяна Маторкина