КОДАМОСЬ — ЭРЯМОНЬ ТЕВ

Монь койсэ, весе вечкить мазый кедьёнкст, лия ёнов а молиця теевкст, конатне кепедстить меленть ды паролгавтыть ёжонть.
Кие-бути истямо мазычинть вечки ванкшномс, лиятне жо сынст арсить-теить. Веенстнэнь мазыйть викшневксэст, лиятнень – артовксост, чувтосто эли сёвоньстэ теевксэст.
Бути жо саемс тейтерь-аватнень, седе ламот эйстэст вадрясто содасызь кодамонь тевенть. Кинь-бути тенень, паряк, вишкинестэ тонавтызе авазо, кедьчелькев тевентень вечкеманть максызе бабазо, лиятне жо суретнень ды спицатнень марто содавиксэкс теевсть школасо трудонь уроктнесэ. Ансяк вана алкукс эсь вечкевикс тевекс те искусстванть кочкить аламот.
Течи эсь ловныцятненень минь ёвтнетяно истямо кедьчелькев ды ёроков эрзянь авадонть. Тееведе содавиксэкс Покш Игнатовань райононь «Центр дополнительного образования для детей» МБУДО-нь тонавтыцянть Людмила Владимировна СЕМЕНОВА марто, кона эсь
важодемасо прявтокс кирди эйкакштнень раськень койтнень-кирдатнень марто содавтоманть, кодамонть жо лови эсь эрямонь покш тевекс.
– Кодамось монь туртов – те эрямонь башка ёнкс. Те тевсэнть марян седеень оймавтома, мелень топавтома, эрьва теевксэсь тень кази кеняркс, – ёвтни Людмила Семенова. – Кодамонь тевенть марто содавиксэкс теевинь тиринь Вармазейка велесэнь. Тесэ, школасо тонавтнема шкасто, авам васенцеде невтинзе тень спицасо кодамонь салавачитнень, тесэ мон таргинь сурестэ васенце рисьметнень-сюлмотнень.
Течи эсь ловныцятненень минь ёвтнетяно истямо кедьчелькев ды ёроков эрзянь авадонть. Тееведе содавиксэкс Покш Игнатовань райононь «Центр дополнительного образования для детей» МБУДО-нь тонавтыцянть Людмила Владимировна СЕМЕНОВА марто, кона эсь
важодемасо прявтокс кирди эйкакштнень раськень койтнень-кирдатнень марто содавтоманть, кодамонть жо лови эсь эрямонь покш тевекс.
– Кодамось монь туртов – те эрямонь башка ёнкс. Те тевсэнть марян седеень оймавтома, мелень топавтома, эрьва теевксэсь тень кази кеняркс, – ёвтни Людмила Семенова. – Кодамонь тевенть марто содавиксэкс теевинь тиринь Вармазейка велесэнь. Тесэ, школасо тонавтнема шкасто, авам васенцеде невтинзе тень спицасо кодамонь салавачитнень, тесэ мон таргинь сурестэ васенце рисьметнень-сюлмотнень.
Сестэ эштё овсе вишка тейтерькантень сурестэ лисиця теевкстнэ марявсть мезеяк ёнов а молицякс, превсэ жо куроксто чачиль мезеяк од. Эрьва кодамо тюсонь: якстереть, пижеть, сэняжат – а лововияк, зяро киринеть теевсть скатертекс, салфеткакс, мазый артовкс марто ковтакс ды жилеткакс, варьгинекс ды носкинекс. Аламонь-аламонь спицасо кодамось теевсь тейтерь-аванть эрямонь пельксэкс.
Профессиянь коряс Людмила Семенова рузонь келень ды литературань тонавтыця, теде башка, сонензэ мереви ветямс эрзянь келенть ды литературанть. Сон прядызе М. Е. Евсевьев лемсэ педагогической институтонть (ней университет). Кемень иень перть важодсь эсь специальностенть коряс. Ансяк вана шкинемась кодаяк эзь максо оймамо, 2009 иестэ авась полавтызе важодема тарканзо ды вечкевикс тевенть теизе профессиякс. Сон ютась дополнительной образованиянь педагогонь курсат ды кармась важодеме «Центр дополнительного образования для детей» МБУДО-сонть. Тесэ тонавты эйкакштнень эсь вечкевикс тевентень – спицасо ды кечказсо (крючоксо) кодамонтень.
– Арсян, теинь видестэ, ды овсе а янксян, мекс полавтыя специальностем. Монень пек вечкеви кодамонь кезэрень тевентень эйкакштнень тонавтомась, – корты Людмила Владимировна. – Ней, зярдо кезовонь ормась ламонь пекстынзе кудос, тейтерь-аватне вешнить эстест мельстуиця тев. Сынст ютксо башка мель максови кодамонтеньгак. Сон икелеяк ульнесь эрявикс тевекс, а ёмавты те эрявиксчинть нейгак.
Меельце шкастонть пек мельстуицякс ды вастневицякс теевсь сурестэ някань, налкшкень кодамось. А сёпса, монськак чопавтинь теньс. Карминь явовтомо мелест эйкакштненьгак. Сынст марто налкшкетнень теемстэ жо бажан седейсэст сыргозтемс мель содамс тиринь раськенек культуранзо, кепетемс бажамост эрзянь келенть тонавтнемантень. Эдь кедьсэ теезь налкшкетне, някатне максыть кодамо-бути вий, лиякс меремс, кандыть энергетика, мезесь арась рамазетнесэ. Сынь ломантнень мельскак тукшныть седе пек. Эрьва налкшкесь, кона теезь эсь кедьсэ, вейкине. Лия истямо косояк арась.
Кода содатано, някасо налксеманть вечкить весе тейтерькатне. Някатнень вечкилизь минек аванок, бабанок. Ламо пингень перть някась лововсь аволь ансяк налксемапелекс, сон ульнесь уцяскань кандыця ды ули-паронь таштамонь тешксэкс. Сонзэ юрсо истя жо аштесть оймень ванстомань тевтне. Неень шкане жо эсь кедьсэ теезь някась ды кодамояк налкшкесь ули кенярксчитнес паро казнекс ды мазый сувенирэкс.
– Минек шкане лавкань лавсятнень лангсо пек ламо мазыйдеяк мазый налкшкеть. Ансяк сынь весе фабрикань теевкст ды а кандыть ломантненень теицятнень оймень лембест. Койсэнь, неень шкане эйкакштненень седе пек эрявить эсь кедьсэ анокставт налксемапельть, конат теезь паронь арсезь, вадря мельсэ, ёжонь путозь. Някась эдь васня чачи теицянть превсэ-оймесэ, ды анокстамстонзо эйзэнзэ путовить ламо вийть, – тешксты Людмила Семенова.
Зярыя иень перть эсь педагогической практикасо Людмила Семенова тевс нолды «Ёвксонь кирине» комплексной образовательной программанть. Ды паро мельсэ тешксты, тонавтницянзо эсь роботатнень невтнить аволь ансяк эсь Куншкакуросонть, сынь сеедьстэ эрсить весероссиянь, республикань, райононь выставкатнесэ ды пелькстамотнесэ. Истя, аволь весть ульнесть «Шумбрат, Мордовия!» республикань фестивальсэнть, «Од иень налкшке», «ТЕВ» раськень промыслань ды ремеслань ярмункатнесэ, «Раськень Озкс», «Велень Озкс» кенярксчитнесэ, «Параскева-рукодельница», «Эрзянь лисьмапря» (ютавтневи Нижегородской областень Лукояновань районсо) кедьчелькевень пелькстамотнесэ. Аволь весть лиснесть изницякс ды тешкставсть Шнамонь конёвсо. Тесэ эрявить тешкстамс «Эрзянка», «Эрзянь цёра», «Ривезьке», «Нумолнэ», «Куйгорож», «Эрзят», «Вирьава», «Парне» роботатнень. Ней теевкстнэнь ютксо улить ламо истят налкшкеть, конат сюлмавозь Од иенть марто, эдь весенень вечкевикс кенярксчись овсе кенкш поровт лангсо. Тесэ улить кузонь мазылгавтома шарикть, Од иень тешксэсь – Тигрась, Якшаматясь ды Ловняськесь, мазый кузнэсь. Нама, весе сынь кодазь мазый тюсонь, сельмс каявиця сурестэ. Мекс а каземс эстенк ды малавиксэнк туртов?
– Пек мельспаро, монь ды тонавтыцян важодевкстнэ ламолгадыть иестэ иес, ней сынь содавикст весе масторонть келес. Ломантне рамсить сынст казнекс малавиксэст ды ялгаст туртов, кенярдовтыть эйсэст эсь эйкакшост. Видьстэ мерян, вечкса эсень тевем! Ды пек паро, монь теевкстнэ кандыть кеняркс ломантненень. Лисни, мон, кода творческой ломань, тонавтыця, кочкинь эстень паро тев ды молян виде киява, – тешксты Людмила Владимировна.
Людмила Семеновань эсь кудозояк, мерят, – мазычинь павильон. Роботатне мазылгавтыть эрьва нупаленть ды теить сынст лия ёнов а молицякс. Весе те экспозициясь – эрьва кодамо тюсонь някинетне, налкшкетне, Од иень кузонь мазылгавтомапельтне – кецявты сельметнень ды кази теицянть седейлембензэ.
Юлия ЕРЕМИНА
Профессиянь коряс Людмила Семенова рузонь келень ды литературань тонавтыця, теде башка, сонензэ мереви ветямс эрзянь келенть ды литературанть. Сон прядызе М. Е. Евсевьев лемсэ педагогической институтонть (ней университет). Кемень иень перть важодсь эсь специальностенть коряс. Ансяк вана шкинемась кодаяк эзь максо оймамо, 2009 иестэ авась полавтызе важодема тарканзо ды вечкевикс тевенть теизе профессиякс. Сон ютась дополнительной образованиянь педагогонь курсат ды кармась важодеме «Центр дополнительного образования для детей» МБУДО-сонть. Тесэ тонавты эйкакштнень эсь вечкевикс тевентень – спицасо ды кечказсо (крючоксо) кодамонтень.
– Арсян, теинь видестэ, ды овсе а янксян, мекс полавтыя специальностем. Монень пек вечкеви кодамонь кезэрень тевентень эйкакштнень тонавтомась, – корты Людмила Владимировна. – Ней, зярдо кезовонь ормась ламонь пекстынзе кудос, тейтерь-аватне вешнить эстест мельстуиця тев. Сынст ютксо башка мель максови кодамонтеньгак. Сон икелеяк ульнесь эрявикс тевекс, а ёмавты те эрявиксчинть нейгак.
Меельце шкастонть пек мельстуицякс ды вастневицякс теевсь сурестэ някань, налкшкень кодамось. А сёпса, монськак чопавтинь теньс. Карминь явовтомо мелест эйкакштненьгак. Сынст марто налкшкетнень теемстэ жо бажан седейсэст сыргозтемс мель содамс тиринь раськенек культуранзо, кепетемс бажамост эрзянь келенть тонавтнемантень. Эдь кедьсэ теезь налкшкетне, някатне максыть кодамо-бути вий, лиякс меремс, кандыть энергетика, мезесь арась рамазетнесэ. Сынь ломантнень мельскак тукшныть седе пек. Эрьва налкшкесь, кона теезь эсь кедьсэ, вейкине. Лия истямо косояк арась.
Кода содатано, някасо налксеманть вечкить весе тейтерькатне. Някатнень вечкилизь минек аванок, бабанок. Ламо пингень перть някась лововсь аволь ансяк налксемапелекс, сон ульнесь уцяскань кандыця ды ули-паронь таштамонь тешксэкс. Сонзэ юрсо истя жо аштесть оймень ванстомань тевтне. Неень шкане жо эсь кедьсэ теезь някась ды кодамояк налкшкесь ули кенярксчитнес паро казнекс ды мазый сувенирэкс.
– Минек шкане лавкань лавсятнень лангсо пек ламо мазыйдеяк мазый налкшкеть. Ансяк сынь весе фабрикань теевкст ды а кандыть ломантненень теицятнень оймень лембест. Койсэнь, неень шкане эйкакштненень седе пек эрявить эсь кедьсэ анокставт налксемапельть, конат теезь паронь арсезь, вадря мельсэ, ёжонь путозь. Някась эдь васня чачи теицянть превсэ-оймесэ, ды анокстамстонзо эйзэнзэ путовить ламо вийть, – тешксты Людмила Семенова.
Зярыя иень перть эсь педагогической практикасо Людмила Семенова тевс нолды «Ёвксонь кирине» комплексной образовательной программанть. Ды паро мельсэ тешксты, тонавтницянзо эсь роботатнень невтнить аволь ансяк эсь Куншкакуросонть, сынь сеедьстэ эрсить весероссиянь, республикань, райононь выставкатнесэ ды пелькстамотнесэ. Истя, аволь весть ульнесть «Шумбрат, Мордовия!» республикань фестивальсэнть, «Од иень налкшке», «ТЕВ» раськень промыслань ды ремеслань ярмункатнесэ, «Раськень Озкс», «Велень Озкс» кенярксчитнесэ, «Параскева-рукодельница», «Эрзянь лисьмапря» (ютавтневи Нижегородской областень Лукояновань районсо) кедьчелькевень пелькстамотнесэ. Аволь весть лиснесть изницякс ды тешкставсть Шнамонь конёвсо. Тесэ эрявить тешкстамс «Эрзянка», «Эрзянь цёра», «Ривезьке», «Нумолнэ», «Куйгорож», «Эрзят», «Вирьава», «Парне» роботатнень. Ней теевкстнэнь ютксо улить ламо истят налкшкеть, конат сюлмавозь Од иенть марто, эдь весенень вечкевикс кенярксчись овсе кенкш поровт лангсо. Тесэ улить кузонь мазылгавтома шарикть, Од иень тешксэсь – Тигрась, Якшаматясь ды Ловняськесь, мазый кузнэсь. Нама, весе сынь кодазь мазый тюсонь, сельмс каявиця сурестэ. Мекс а каземс эстенк ды малавиксэнк туртов?
– Пек мельспаро, монь ды тонавтыцян важодевкстнэ ламолгадыть иестэ иес, ней сынь содавикст весе масторонть келес. Ломантне рамсить сынст казнекс малавиксэст ды ялгаст туртов, кенярдовтыть эйсэст эсь эйкакшост. Видьстэ мерян, вечкса эсень тевем! Ды пек паро, монь теевкстнэ кандыть кеняркс ломантненень. Лисни, мон, кода творческой ломань, тонавтыця, кочкинь эстень паро тев ды молян виде киява, – тешксты Людмила Владимировна.
Людмила Семеновань эсь кудозояк, мерят, – мазычинь павильон. Роботатне мазылгавтыть эрьва нупаленть ды теить сынст лия ёнов а молицякс. Весе те экспозициясь – эрьва кодамо тюсонь някинетне, налкшкетне, Од иень кузонь мазылгавтомапельтне – кецявты сельметнень ды кази теицянть седейлембензэ.
Юлия ЕРЕМИНА