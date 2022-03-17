Шкинемань чокшнесь алтазель Александр Аверкиннэнь

НЕТЬ ЧИТНЕСТЭ МОСКОВОНЬ НАЦИОНАЛЬНОСТЕНЬ КУДОСОНТЬ ЮТАВТОЗЕЛЬ ТВОРЧЕСКОЙ ЧОКШНЕ, КОНАСЬ АЛТАЗЕЛЬ РОССИЯНЬ ИСКУССТВАНЬ ЗАСЛУЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЕНТЕНЬ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ АВЕРКИННЭНЬ.
Александр Аверкин Мордовиянть марто кирдсь ояксчинь кеме сюлмот. Сон сёрмадсь зярыя морот, конатне алтавить минек республикантень, сон кадсь «музыкальной визиткат» малав эрьва райононтень. Самай неть моротнестэ арсезель композиторонтень алтазь концертэнь программась. Моротнень морасть Мордовиянь заслуженной артисттнэ Валерий Исляйкин, Вера Каяцкая, Московонь эрзя-мокшонь землячествань фольклорной коллективтне. Сынь морасть Торбеевадо, Ковылкинадо, Покш Игнатовадо ды республикань лия районтнэде.
Мероприятиянь покш инжекс ульнесть Россиянь народной артисткась Надежда Крыгина, Россиянь заслуженной артисткась Татьяна Семушина, конатне морызь весенень содавикс ды вечкевиця моротнень: «На побывку едет молодой моряк», «Маков цвет»...
Композиторонть низэ Галина Аверкина ледстнесь мирдензэ эрямодонть ды творчествадонть.
Меельцекс Российской Федерациянь Президентэнть юрсо Мордовия Республикань Полпредэсь Светлана Григорьевна Федонина ёвтась сюкпря вастовомантень сыцятненень ды казнесь казнеть.
Ледстясынек, Александр Петрович Аверкин чачсь 1935 иень февралень 10-це чистэ Рязанень областень Шафторка велесэ. Прядызе ремесленной училищанть, важодсь слесарекс-жестянщикекс. Служась Таманень дивизиясо танкистэкс. Мейле важодсь эрьва кодат ансамблятнесэ баянистэкс. 1959-1961 иетнестэ тонавтнесь Гнесинтнэнь лемсэ Музыкальной училищасо. 1970 иестэ саезь ульнесь «Рождение песни» Москонцертэнь ансамблянь худрукокс. 1975 иестэ прядызе Московонь Культурань институтонь дирижёрско-оркестровой отделениянть.
Сёрмадсь операт, опереттат, эрьва кодат инструменттнэнь туртов музыка, ламодояк ламо морот, конатне совасть масторлангонь келес содавикс морыцятнень, кода Людмила Зыкинань, Ольга Воронецэнь, Александра Стрельченконь, Анна Литвиненконь, истя жо хоронь коллективтнень репертуарозост.