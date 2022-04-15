«КЕЛУСЬ» – раськенек сюпавчинзэ ванстыця ды кандыця

«Келу» ансамблясо морыцятнень кунсоломсто свал сайнесамизь, ды аволь ансяк монь, певтеме кеняркст ды талномат. Концертэсь, кона ульнесь Республикань культурань дворецсэ ютазь цетьверькстэ, таго кемевтимим: эрзянь, мокшонь кельтнесэ морыцятнень ютксто, косто илязат вешне, «Келудо» седе паро ды ёроков коллектив арась!
Сонзэ аволь стяко лемдить, кода се чистэнтькак мерсь сенаторось П. Н. Тултаев, «Мордовиянь чамалицякс» (рузонь кельсэ – «визитная карточка Мордовии»). Зяро валдо ды лембе ёжомарямот сыремтить эрьва кунсолыцянть оймес морыцятне – кодамояк валсо а ёвтави! Истямо ёжосольть се чистэнть весе, кить сакшность концертэнть ваномо. Сонзэ молема шкасто Республикань филармониянь покш залось, кадык сон аволь тыц пешксель, зэрнезь зэрнесь цяпамотнеде ды «вадря», «браво» пижнематнеде.
Концертэсь алтазель «Келу» ансамблянь теицянть ды сонзэ васенце прявтонть Г. И. Сураевень-Королевонь чачома чистэ 100 иетнень топодемантень. Секс программантень совавтозельть сеть моротне, конатнень морсеме коллективесь кармась сонзэ пингстэ.
Концертэнть ушодомадо икеле цецянь покш пусмо казезель Г. И. Сураевень-Королёвонь сазоронзо Ксения Ивановнань туртов.
Сонсь концертэсь ютась, аламо меремс, вейке лексемасо, теке марто мольсь истя шождасто, кода эрси, зярдо эйсэть каванить тантейдеяк тантей ярсамопельде: зяро илязат ярса – а пешкедят. Васенце моростонть саезь меельцетнес пачкодемс – эрьвась токась седейс, сыремтсь кунсолыцятнень оймесэст кенярксткак, талноматкак, теке марто мельспаронь ёжомарямот ды каштанчи эсест морыцятнень кисэ. Сынст вайгельтнесэ гайгиця эрьва морось – сырнедеяк питней казне. Киненьгак истя а морави, саемга, «Вирь чиресэ» морось (ушодыцясь Мордовиянь народной артисткась Анна Атласова). Сонзэ кунсоломсто виде-паро прячереть стить ды сельметь икельга юты минек раськенть эрямопингезэ.
Апак тално ды апак кецне а кунсоловить лия моротнеяк. Амарицяськак таймазкады «Келу» моронть гайгемстэ, конань эйстэ ушодозель концертэсь. Истят виев, мазый вайгельть аволь сеедьстэ савкшны марямс Россиянь содавикс ансамблятнень морамстояк.
Кемготово ават ды эрьвась моры эсензэ вайгельсэ. Тундонь чадыведекс чудить ды певтеме иневедекс вейс валовить алга морыцятнень вайгелест. Сындест коллективсэнть седе ламо. Цёковдояк мазыйть човине ды сехте верьга (подголосок) морыцятнень вайгелест. Сынст ютксо эрзянь авась Валентина Антошкинаяк, киде минь сёрмалинек эсенек газетасо.
Вейсэ моротнень юткова нолдазельть кавтонь-кавтонь ды ськамонь-ськамонь морыцят. Парсте ладясть Мордовиянь заслуженной артистканть Анна Зуевань ды Ираида Родькинань вайгелест «Эрзянь ава» моронть морамсто. Сынст эйстэ эзть кадово од морыцятне Алена Вдовина ды Ирина Рузанкина.
Виевстэ цяпазь вастозельть МР-нь заслуженной артисткатне Галина Макшева, Любовь Князькова. Вана сцена лангс лиссь МР-нь народной артисткась Анна Атласова. С.М. Люлякинань валонзо лангс Г.И. Сураевень-Королевонь моравксонзо коряс «Эрзянь цёра» морось седеяк пештизе ды мазылгавтызе весе залонть. Кунсолыцятне кувать эзть нолда морыцянть сцена лангсто. Те таго невтизе, кодамо пародояк паро морыця лиссь минек раськестэ. «Мордовиянь народной артистка» лементь Анна Атласова идизе аволь весть ды канды эйсэнзэ ансяк верьга.
Ламо моротнень марто ульнесть киштемат. Киштсть сынсь морыцятнеяк. Ды истя парсте, теке мерят, эрьвась прядсь хореографиянь школа. Тень кисэ эряви шнамс киштеме тонавтыцянть Ольга Лясинань.
Кунсолыцятнень верест лакамо кармавтсть «Лейне» ансамблясо киштицятне. Сынь лиснесть кода ськамост, истя «Келунть» мартояк.
А сатыть валт ёвтамс седейшкавань сюкпря «Келу» ансамблясо морыцятненень се кенярксонть кисэ, конань казизь кунсолыцяст туртов ютазь концертсэ. Марявлиндерявлинзе сынст морамост ансамблянь пурныцясь ды васенце прявтось Г.И. Сураев-Королев, кинь лемензэ сон ней кандтни, секень вант, кадоволь покштояк покш мельспаросо. Композиторось содась ды кемсь, сонзэ теевть морокурось свал карми сехте вере тёкшсо.
«Келусо» морыцятнень «Сюконямо валсо» тешкстынзе Эрзянь ды мокшонь раськень вейсэндявксонь прявтось Ю. А. Мишанин. Эрьвантень цецяпусмот казсь Российской Федерациянь Советэнь сенаторось П. Н. Тултаев. Те коллективенть Пётр Николаевич лови раськенек сюпавчинзэ ванстыцякс ды кандыцякс ды терди зярдояк а полавтнемс кезэрень моротнень неень шкань моро лангс. «Эстрадань моротнеде пек ламо ды сынст морсить кадык лият. Тынк чачтыдизь-кастыдизь сень кис – тынк вельде марямс келенть ды моронть танстензэ», – мерсь сон.
Ансяк мезе талновты, «Келу» ансамблянть чуросто марсетяно концертнэсэ, конатне ютыть минек прявт ошсо. Мекс истя лисни?
А чарькодеви сеяк, мекс «Келусо» морыцятнень туртов комсь ды седеяк ламо иень перть а ставтнить од оршамот? Те кода эряви ванстомс оршамопеленть ды а калавтомс комсь ды седеяк ламо иень перть?
Эряволь седе келейстэ тешкстамс Г. И. Сураевень-Королёвонь чачома чистэ 100 иетнень топодемантькак. Сонзэ лемсэ эдь лемдезь аволь ансяк «Келу» ансамблясь, Г. И. Сураевень-Королёвонь лементь истя жо кандтнить Ташто Шайговасо эйкакшонь искусствань школась ды Саранскоень вейке курось.
Кемтяно, неть асатыкстнэнь редясызь ды маласо шкастонть сынь улить витезь.
Раиса ЩАНКИНА
Концертэсь алтазель «Келу» ансамблянь теицянть ды сонзэ васенце прявтонть Г. И. Сураевень-Королевонь чачома чистэ 100 иетнень топодемантень. Секс программантень совавтозельть сеть моротне, конатнень морсеме коллективесь кармась сонзэ пингстэ.
Концертэнть ушодомадо икеле цецянь покш пусмо казезель Г. И. Сураевень-Королёвонь сазоронзо Ксения Ивановнань туртов.
Сонсь концертэсь ютась, аламо меремс, вейке лексемасо, теке марто мольсь истя шождасто, кода эрси, зярдо эйсэть каванить тантейдеяк тантей ярсамопельде: зяро илязат ярса – а пешкедят. Васенце моростонть саезь меельцетнес пачкодемс – эрьвась токась седейс, сыремтсь кунсолыцятнень оймесэст кенярксткак, талноматкак, теке марто мельспаронь ёжомарямот ды каштанчи эсест морыцятнень кисэ. Сынст вайгельтнесэ гайгиця эрьва морось – сырнедеяк питней казне. Киненьгак истя а морави, саемга, «Вирь чиресэ» морось (ушодыцясь Мордовиянь народной артисткась Анна Атласова). Сонзэ кунсоломсто виде-паро прячереть стить ды сельметь икельга юты минек раськенть эрямопингезэ.
Апак тално ды апак кецне а кунсоловить лия моротнеяк. Амарицяськак таймазкады «Келу» моронть гайгемстэ, конань эйстэ ушодозель концертэсь. Истят виев, мазый вайгельть аволь сеедьстэ савкшны марямс Россиянь содавикс ансамблятнень морамстояк.
Кемготово ават ды эрьвась моры эсензэ вайгельсэ. Тундонь чадыведекс чудить ды певтеме иневедекс вейс валовить алга морыцятнень вайгелест. Сындест коллективсэнть седе ламо. Цёковдояк мазыйть човине ды сехте верьга (подголосок) морыцятнень вайгелест. Сынст ютксо эрзянь авась Валентина Антошкинаяк, киде минь сёрмалинек эсенек газетасо.
Вейсэ моротнень юткова нолдазельть кавтонь-кавтонь ды ськамонь-ськамонь морыцят. Парсте ладясть Мордовиянь заслуженной артистканть Анна Зуевань ды Ираида Родькинань вайгелест «Эрзянь ава» моронть морамсто. Сынст эйстэ эзть кадово од морыцятне Алена Вдовина ды Ирина Рузанкина.
Виевстэ цяпазь вастозельть МР-нь заслуженной артисткатне Галина Макшева, Любовь Князькова. Вана сцена лангс лиссь МР-нь народной артисткась Анна Атласова. С.М. Люлякинань валонзо лангс Г.И. Сураевень-Королевонь моравксонзо коряс «Эрзянь цёра» морось седеяк пештизе ды мазылгавтызе весе залонть. Кунсолыцятне кувать эзть нолда морыцянть сцена лангсто. Те таго невтизе, кодамо пародояк паро морыця лиссь минек раськестэ. «Мордовиянь народной артистка» лементь Анна Атласова идизе аволь весть ды канды эйсэнзэ ансяк верьга.
Ламо моротнень марто ульнесть киштемат. Киштсть сынсь морыцятнеяк. Ды истя парсте, теке мерят, эрьвась прядсь хореографиянь школа. Тень кисэ эряви шнамс киштеме тонавтыцянть Ольга Лясинань.
Кунсолыцятнень верест лакамо кармавтсть «Лейне» ансамблясо киштицятне. Сынь лиснесть кода ськамост, истя «Келунть» мартояк.
А сатыть валт ёвтамс седейшкавань сюкпря «Келу» ансамблясо морыцятненень се кенярксонть кисэ, конань казизь кунсолыцяст туртов ютазь концертсэ. Марявлиндерявлинзе сынст морамост ансамблянь пурныцясь ды васенце прявтось Г.И. Сураев-Королев, кинь лемензэ сон ней кандтни, секень вант, кадоволь покштояк покш мельспаросо. Композиторось содась ды кемсь, сонзэ теевть морокурось свал карми сехте вере тёкшсо.
«Келусо» морыцятнень «Сюконямо валсо» тешкстынзе Эрзянь ды мокшонь раськень вейсэндявксонь прявтось Ю. А. Мишанин. Эрьвантень цецяпусмот казсь Российской Федерациянь Советэнь сенаторось П. Н. Тултаев. Те коллективенть Пётр Николаевич лови раськенек сюпавчинзэ ванстыцякс ды кандыцякс ды терди зярдояк а полавтнемс кезэрень моротнень неень шкань моро лангс. «Эстрадань моротнеде пек ламо ды сынст морсить кадык лият. Тынк чачтыдизь-кастыдизь сень кис – тынк вельде марямс келенть ды моронть танстензэ», – мерсь сон.
Ансяк мезе талновты, «Келу» ансамблянть чуросто марсетяно концертнэсэ, конатне ютыть минек прявт ошсо. Мекс истя лисни?
А чарькодеви сеяк, мекс «Келусо» морыцятнень туртов комсь ды седеяк ламо иень перть а ставтнить од оршамот? Те кода эряви ванстомс оршамопеленть ды а калавтомс комсь ды седеяк ламо иень перть?
Эряволь седе келейстэ тешкстамс Г. И. Сураевень-Королёвонь чачома чистэ 100 иетнень топодемантькак. Сонзэ лемсэ эдь лемдезь аволь ансяк «Келу» ансамблясь, Г. И. Сураевень-Королёвонь лементь истя жо кандтнить Ташто Шайговасо эйкакшонь искусствань школась ды Саранскоень вейке курось.
Кемтяно, неть асатыкстнэнь редясызь ды маласо шкастонть сынь улить витезь.
Раиса ЩАНКИНА