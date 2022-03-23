Юрий МИШАНИН: «ВЕЙСЭНДЯВКСОСЬ ТЕ ИЕСТЭНТЬ ТОПАВТЫ ЛАМО ОД АРСЕМАТ»

Ютазь недлясто А. С. Пушкин лемсэ Национальной библиотекасо ютась Мокшонь ды эрзянь раськень регионъютконь общественной вейсэндявксонь исполкомонь келейгавтозь промкс.
Ванновсть зярыя кевкстемат: Донецкой ды Луганской республикатнень эрицятнень праваст ванстомга Россиянь Президентэнть В. В. Путинэнь мелензэ-бажамонзо кисэ аштемась, государственной ды общественной деятеленть, профессоронть, учёноенть, историкенть, этнографонть А. С. Лузгинэнь эрямо кидензэ кортамось ды те иестэ Мокшонь ды эрзянь раськень регионъютконь общественной вейсэндявксонь мероприятиятненень анокстамось. Ветясь промксонть вейсэндявксонь прявтось Ю. А. Мишанин. Эйзэнзэ сакшность РФ-нь Федерациянь Советэнь сенаторось П. Н. Тултаев, Мордовиянь Прявтонь Администрациянь руководителень тевтнень топавтыцясь А. А. Богатов, МР-нь Культурань, национальной политикань ды архивень тевень министрань полавтыцясь А. И. Карьгин, МР-нь Государственной Собраниянь депутаттнэ С. М. Вдовин, Е.Е. Ледяйкин, Московонь, Пензань, Чувашиянь, Ульяновскоень ды лия регионтнэнь представительтне.
Ю. А. Мишанин тешкстынзе сехте покш мероприятиятнень, конатне ютавтовить 2022 иестэ. Арсематнеде пек ламо. Ней уш моли «Эрзянь ды мокшонь келень иень тонавтыця» пелькстамось, ютавтовить од ломанень ды тиринь келень тонавтыцянь форумт, выставкат, апрельстэ юты Эрзянь ды мокшонь кельтнень покш чись, июньстэ – «Шумбрат!» фестивалесь, седе тов «Равось – ояксчинь лей» экспедициясь, июльстэ – Сабантуесь ды Раськень озксось. Равчирень финнэнь-угрань раськетнень культурань куншкакуронь прявтось Екатерина Модина ёвтнесь сеть тевтнеде, конатнень аноксты сынст центрась. Промксось прядовсь концертсэ, конань анокстызь Артём Мамаев морыцясь ды Сергей Фудин баянистэсь. Теде мейле исполкомонь члентнэ весе вейсэ якасть промксонтень, конась алтазель Крыменть ды Севастополенть Россиянтень вейсэндявома чинть тешкстамонтень. Тесэ Равчирень финнэнь-угрань раськетнень культурань куншкакуронь прявтось, «Мерема» ансамблянть пурныцясь Екатерина Модина ёвтась истят валт: «Кавксо иеть Севастополень ды Крымень эрицятне весе Россиянь эрицятнень марто аштить ды важодить маней, сэтьме менель ало! Те покш уцяска мадемс ды стямс апак пеле, икелепелев арсемс тевть, кенярдомс эрямонтень, трямс-кастомс эйкакшт. Ды, нама, морамс седейс токиця морот.
Минь вейсэ «Мерема» этнографиянь фольклоронь студиянть марто ульнинек тиринь Россиянь эрьва кодамо таркасо. Мордовиянь вайгельтнень ды «шумбрат» валонть содасызь Крымсэяк, Севастопольсэяк. Тедеде минек тов тердимизь гастрольс земляктне, пек кенярдтано тенень. Учотано пек те вастовоманть. Арсетяно, истят творческой вастовомат курок кармить Донецкойсэ ды Луганскойсэ. Кадык кемекстыть минек культурной ды ялгаксчинь сюлмотне!
Покш сюкпря ды сюконямо минек солдаттнэнень, конатне ней топавтыть эсест долгост, олякстомтыть нацисттнэнь эйстэ Луганской ды Донецкой республикатнесэ оштнень ды велетнень. Кадык вансты тынк Пазось!
Мон, кода миллионт минек масторонь эрицятне, кеместэ мерян: «Минь – Россиянть кисэ! Кадык максы Пазось вийть минек Президентэнтень! Уледе шумбрат!»
Марина ДЕВЯТОВА