Сынст лемтнень эйсэ историянь эскелькстнэ





Истямо лем ало ацамковонь 6-це чистэ «Раськень каштанчи» республиканской культурно-образовательной проектэнть лувсо Ицялбуень центральной библиотекасо ютавтозель вастовома, кона алтазель Мордовиянь автономиянтень 90 иетнень топодемантень.

Сон мольсь ледстнемань чокшне ладсо, косо кундазельть эрзянь содавикс ломантнень лемест, кить лиссть те райононь Ламбаське велестэ. Неть: эрзянь васенце профессорось А.П.Рябов, литературоведэсь, критикесь, профессорось В.В.Горбунов, поэтэсь, баснянь сёрмадыцясь, МАССР-нь культурань заслуженной роботникесь И.Е.Шумилкин. Ледстясынек, Ламбаське велестэ лиссть лия содавикс ломантькак: эрзянь ине морыцясь Илларион Максимович Яушев, сёрмадеесь Иван Николаевич Прончатов. А стяко историкесь В.А.Юрченков, кинь родозо-раськезэ ушодовсь истя жо Ламбаське велестэ, эсензэ вейке статьясо ёвтась истят валт: «Село Лобаски по праву можно считать феноменом мордовской истории и культуры в силу целого ряда причин, чаще всего субъективного характера, здесь сложилась своеобразная аура, позволившая сформироваться на этой земле целым династиям национальной интеллигенции».



Вастовомась, кона ютавтозель Регионъютконь эрзянь, мокшонь раськень исполкомонть, МР-нь Писателень союзонть, Ицялбуень прявткуронть ушодксост коряс, алтазель васенце колмо содавикс ломантненень вана мекс: 2019 иесь эрьванть туртов ловови юбилейноекс. А.П.Рябов чачсь 1894 иестэ. Лисни, чачома чистэнзэ саезь топодсть 125 иеть. В.В. Горбуновнень – 105 иеть, сон чачсь 1914 иестэ. И.Е.Шумилкин чачозь 1924 иестэ, сонензэ тедеде топодевельть 95 иеть. Вастовомас тердезь инжетнень ютксольть Регионъютконь эрзянь, мокшонь раськень исполкомонь прявтось А.С.Лузгин, «Чилисема» журналонь прявт редакторось Н.И.Ишуткин (Николай Ивановичень аволь умок кочкизь МР-нь Писателень союзонь ветиекс), «Эрзянь правда» газетань прявт редакторось М.Н.Девятова, А.С.Пушкин лемсэ библиотекань раськень ды краеведениянь отделсэ важодицятне Н.В.Бочканова, В.Б.Бояркина, од морыцясь Артём Мамаев.



Инжетнень вастсть валдо мизолкссо ды лембе валсо. Ютавтсть мартост экскурсия, ёвтнесть, кода эри течи библиотекась, кодамо лувсо ладить тевест неень шкастонть. Эряви меремс, Ицялбуень библиотекасо эрямось лаказь лаки. Тесэ ладязь кеме сюлмот ловныцятнень марто. Панжозь эрьва кодат курынеть, нупальнеть, ков сакшныть покшткак, вишкинетькак. Тов якицятне, книгань ловномадо башка, тонавтнить эрьва мезень тееме. Эрьва иестэ сёрмалить проектт. Идезь проекттнэнь кис ярмактнень лангс ютавтнить вастовомат, чокшнеть, ловномань конференцият. Книгань фондост сюпав, 30 тёжадо ламо. Улить книгат эрзянь кельсэяк. Сындест, келя, лововить малав ветесядт. Неявикс таркасо «Чилисема» журналось, конань сайнить аволь ансяк ловномо, сонзэ коряс ютавтнить урокткак.



Те вастовомантень тесэ анокстасть кода эряви. Панжозельть выставкат, конат ёвтнесть А.П.Рябовонь, В.В.Горбуновонь, И.Е.Шумилкинэнь эрямопингедест, невтезельть сынст книгаст, произведенияст.

Вастовомась ютась васенце этажсо. Сонзэ ушодызе Ицялбуень Культурань центрань прявтось Н.А.Буянова. Сонсь Надежда Александровна чачсь Отяжбуесэ. Уцяскась пачтизе Ицялов, косо муизе вечкевикс тевензэ ды весе виензэ путы тесэнь культурань эрямонть виевгавтомантень.



Кортамотне ушодозельть Мордовиянь автономиянть тееманзо перька. А.С.Лузгин, кода исторической наукань доктор, толковизе, мекс автономиятнень теемстэ мокшэрзянсесь лиятнень эйстэ кадовсь натой кемень иес удалов. Тувталось, келя, вейкесэль: эзть сода, косо сонзэ теемс. Эрзятне, мокшотне эрить срадозь. Секс а шождаль муемс истямо тарка, косо сындест улевельть 40 процентт весе эрицятнень эйстэ. 1928 иестэ Средне-Волжской крайсэ теезельть вейксэ округт, сынст ютксоль Мордовской округось. 1930 иестэ те округось лемдезель Мордовской автономной областекс. Се иестэнть саезь ушодовськак мокшэрзянь государственностенть теемазо. Ицялонь буесь икеле совась Нижегородской губернияв. Мейле ютавтозель Мордовской автономияс.

Седе тов кортамось тусь седе, кодамо путовкс тейсть эрзянь раськенть лезэс А.П.Рябов, В.В.Горбунов, И.Е.Шумилкин. Ицялбуень краеведениянь музеень фондонь ванстыцясь М.Н.Тарасова ёвтнесь лелятнень-ялакстнэнь Анатолий Павлович ды Владимир Павлович Рябовтнень уцяскадост. И.Е.Шумилкиндэ ульнесь мезе ёвтнемс «Чилисема» журналонь прявт редакторонтень Н.И.Ишуткиннэнь. Валонзо коряс, Шумилкинэнь вейке баснясь лездась тензэ понгомс университетэнь филологиянь факультетэнь эрзянь отделенияв.



Кортыцятнень ютксоль Г.И.Горбунов. Генрих Иванович чачсь Ицялсо. Тетянзо лелянть В.В.Горбуновонь ладсо, кочкась тев, кона сюлмавозь литературанть марто, кармась литературоведэкс, критикекс, педагогокс. Сон – филологической наукань кандидат, МАССР-нь школань заслуженной тонавтыця, Ицялбуень Почетной эриця. Иензэ лангс апак вано, молевксэзэ шожда, превензэ валдот, арсеманзо пштить. Аволь кортась, теке мерят, мазый викшневкс ладсо сурень суре кодсесь весе сень, мезе ульнесь се шкастонть, зярдо эрясь учёноесь В.В.Горбунов. Кунсоломстонзо а пешкедят сюпав кельвалонзо эйстэ. Сонзэ кортамонть паро ули максомс башка.



Кортамотнень поладсть моротне. «Вастома» (Ицялбуе), «Килейне» (Пардэле веле) ансамблянь аватнень, овсе од морыцятнень вайгельдест залось, косо мольсь вастовомась, теке мерят, пешкедсь цёковонь чоледемадо. Зярдо жо лиссь Артём Мамаев, пуромозтнень оймест седеяк сыремсть. Эрьва морось вастозель виев цяпамосо ды кенярксов сееремасо.



Те весе паро. Берянесь се, кода тешкстызь сынсь эрицятнеяк, тосо ней чуросто марят эрзякс кортыцят. Превезэть сонсь сы кевкстемась: мезень кис эно ёмавтсть эсест виест В.В.Горбунов, И.Е.Шумилкин, максызь натой эрямост лелятне-ялакстнэ А.П. ды В.П.Рябовтне?



ВЕЙКЕ ВЕЛЕНЬ ИНЕ ЛОМАНТЬ



Василий Владимирович ГОРБУНОВ



Ламбаське велестэ ушодызе эрямонь кинзэ эрзянь содавикс литературоведэсь, критикесь, профессорось Василий Владимирович Горбунов (сёрмадыцянь лемезэ Пурьгине). В.В. Горбуновонь лемензэ марто сюлмавозь раськень литературоведениянть, кода науканть, теемазо, раськень образованиянть кемекстамозо. Сон сёрмадсь ды нолдась сядодо ламо книгат, статьят, программат, школатнень ды вузтнэнь туртов хрестоматият. В.В. Горбунов – «История мордовской советской литературы» колмо томсо (1968, 1971, 1974), «История советской многонациональной литературы» кото томсо альманахонть сёрмадыцятнестэ вейкесь. Сон сёрмадсь драматической произведенияткак: «Эрямонь юртсо», «Кадалиця», «Валскесь кирвайсь» ды истя седе тов.



Анатолий Павлович ды Владимир Павлович РЯБОВТНЕ





Ламбаське велесэ чачозь, кавонест тусть науканть ды литературанть марто сюлмавозь кияванть. Васенцесь весе виензэ, содамочинзэ путынзе тиринь келенть кемекстамонтень. Эрзянь лингвист, тонавтыця, эрзянь васенце профессор, латиницасо эрзянь алфавитэнть сёрмадыця, А.П.Рябов васенцетнень ютксоль, кить теизь эрзянь литературной келень вейкине норматнень. Сонзэ лемензэ ало лиссть эрзянь келень азбукат: «Валдо чи» (1925), «Лисьма пря. Букварде мейле ловнома книга» (1926), тонавтома книгат: «Эрзянь келень грамматика (Морфология)» (1933), «Эрзянь келень грамматика (Синтаксис)» (1934), «Эрзянь-рузонь валкске» (1930), «Рузонь-эрзянь валкс» (1931).

Эрзянь литературасо неявикс таркасо ашти Владимир Павлович Рябовонь лемезэяк. Мордовиясто васенце содый-агроном, В.П.Рябов эрзянь кельс ютавтынзе рузонь писательтнень ды поэттнэнь, сынст ютксо А.Пушкинэнь, М.Лермонтовонь, Н.Некрасовонь ламо сёрмадовксост, истя жо СССР-нь Конституциянть.



Репрессиянь шкастонть лелят-ялакст кавонест чумондозельть Советской Союзонть каршо зыянов тевень теемасо ды ледезельть кавонест вейке чистэ. Те ульнесь 1938 иень маень 23-це чистэ. СССР-нь Верховной Судонь Военной коллегиянть мереманзо коряс 1956 иестэ сынст лангсто саезельть неть чумондоматне.



Иван Егорович

ШУМИЛКИН Ламбаське велесэ чачозь, кавонест тусть науканть ды литературанть марто сюлмавозь кияванть. Васенцесь весе виензэ, содамочинзэ путынзе тиринь келенть кемекстамонтень. Эрзянь лингвист, тонавтыця, эрзянь васенце профессор, латиницасо эрзянь алфавитэнть сёрмадыця, А.П.Рябов васенцетнень ютксоль, кить теизь эрзянь литературной келень вейкине норматнень. Сонзэ лемензэ ало лиссть эрзянь келень азбукат: «Валдо чи» (1925), «Лисьма пря. Букварде мейле ловнома книга» (1926), тонавтома книгат: «Эрзянь келень грамматика (Морфология)» (1933), «Эрзянь келень грамматика (Синтаксис)» (1934), «Эрзянь-рузонь валкске» (1930), «Рузонь-эрзянь валкс» (1931).Эрзянь литературасо неявикс таркасо ашти Владимир Павлович Рябовонь лемезэяк. Мордовиясто васенце содый-агроном, В.П.Рябов эрзянь кельс ютавтынзе рузонь писательтнень ды поэттнэнь, сынст ютксо А.Пушкинэнь, М.Лермонтовонь, Н.Некрасовонь ламо сёрмадовксост, истя жо СССР-нь Конституциянть.Репрессиянь шкастонть лелят-ялакст кавонест чумондозельть Советской Союзонть каршо зыянов тевень теемасо ды ледезельть кавонест вейке чистэ. Те ульнесь 1938 иень маень 23-це чистэ. СССР-нь Верховной Судонь Военной коллегиянть мереманзо коряс 1956 иестэ сынст лангсто саезельть неть чумондоматне.Иван ЕгоровичШУМИЛКИН



Ламбаське велесэ ашти эрзянь баснянь сёрмадыцянть Иван Егорович Шумилкинэнь кудоюртозояк. Валморонь сёрмадомо сон ушодсь, зярдо топодсть тензэ кемнилее иеть. Васенцетне («Лей», «Теле») печатазельть 1940 иестэ «Пионерэнь вайгель» журналсо. 1942 иестэ саезель армияв, тюрсь фашисттнэнь каршо Северо-Западной фронтсо. Тосояк сон эзизе кадно валморонь сёрмадоманть. Произведениянзо лиснесть «Изнямо» альманахсо, «Од вайгельть» вейсэнь пусмосо, «Эрзянь коммуна» газетасо. Башка пусмонзо кармасть лиснеме 1952 иестэ саезь («Минек морось»). Седе тов мельга-мельцек ловныцятнень туртов пачкодсть «Баснят ды стихть» (1958), «Ёжов осёл» (1966), «Солнце и туча» (1967), «Сардт» (1971), «Ине вечкема» (1978), «Казне» (1984), «Коза в саду» (1985), «Бажамо» (1991), «Седяк, ялгай, моро моран» (1996) ды лия книганзо. Теде башка, сонзэ произведениятне печатавсть «Дружба народов», «Нева» журналтнэсэ, «Созвездие» вейсэнь пусмосонть. Эйстэст зярыятне ютавтозь украинской ды татаронь кельс.



Раиса ЩАНКИНА

Фототне: Эдуард Ретунский