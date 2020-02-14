Любовь Толкалина лови прянзо шокшакс

Официальной конёвтнень коряс Любовь Толкалина чачсь 1978 иень даволковсто Рязань ёнксонь Михайловка велесэ. Ансяк сонсь актрисась тезэ совавтсь тешкстамот ды ёвтнесь, тевесь лиссь теке ёнксонь Савватьма велесэнть.
Тов тетязо ускизе аванзо, штобу тонась пурнаволь вийть чачтомадо икеле. Ансяк вана тейтересь чачсь шкадо икеле ды колынзе тетянзо-аванзо аравтлувтнень.
Семиясь, конасонть Люба кассь, ульнесь пек васоло искусстванть эйстэ. Тетязо, Николай Павлович, ульнесь скорнякокс (понасто ды кедьстэ эрьва мезень теиця мастер). Авазо, Татьяна Фёдоровна, якась лавшо шумбрачи марто ломантнень мельга. Люба Толкалина вишкапингстэ саезь покш мель явсь синхронной укшномантень. Те спортонть марто тейтересь бажась сюлмамс весе эрямонзо. Ульнесь покш мелезэ важодемс тренерэкс. Школасо тонавтнема шкастонть Толкалина кармась важодеме эйкакштнень туртов ведьлангонь театрасонть. Те ульнесь аволь укшнома, сон мейсэ-бути мольсь актёрской мастерстванть ёнов.
12 иесэ Любовь Толкалина налксесь «Бахчисарайский фонтан» ведьлангонь спектаклясонть. Вишкине актрисась сеске налксесь кавто рольть – Мариянь ды Русалочкань. Ниле иень ютазь сон карми синхронной укшномань коряс спортонь мастерэкс. Ансяк вана сонзэ туртов укшномась седе пек теевиль аволь спортокс, а искусствакс.
Вейке тевесь лездась Любанень кочкамс эстензэ сышкань профессиянть. Весть вишка мазыйканть бассейнасо редизе содавикс режиссёрось-рекламщикесь, кона снимась тосо ролик. Кортамостонть Люба кармась содамо, цёрась тонавтни ВГИК-сэ. Толкалина арсизе, те улияк уцясканть ёвтамозо, ков эскелямс седе тов.
Тейтересь пелькстамонть ютамодо мейле карми тонавтнеме ВГИК-сэ. Любанень прась уцяска тонавтнемс Алексей Баталовонь мастерскойсэ. Актёрской факультетэнть Толкалина прядызе 1999 иестэ.
АРТИСТЭНЬ КИТНЕ-ЯНТНЭ
Любовь Толкалинань шкинемань биографиязо ушодовсь теке 1999 иестэнть. Од артистканть саизь Российской армиянь театрань труппас. Сон налксинзе рольтнень Антон Чеховонь «Иванов», Авксентий Цагарелинь «Ханума», Уильям Шекспирэнь «Отелло» спектаклятнесэ. Ниле иеде мейле ютась лия театрав – «Империя звёзд». Ансяк тесэяк кирдевсь аволь кувать – истя жо ниле иеть. Кавто театрасо важодемань иетнень перть Люба седеяк кемекставсь, улемс ансяк театрань актрисакс мелезэ арась. Сон арсесь кинодо.
Киносо дебютось Толкалинань лиссь рана: сеске ВГИК-нть прядомадо мейле артисткась налксесь «Затворник» фильмасонть апокшке рольне. Мейле зярыя иень перть некшневсь ансяк театрань сцена лангсо ды моделень подиумтнесэ. Ушодксось лиссь 2002 иестэ, зярдо сон невтевсь Егор Кончаловскоень «Антикиллерсэ», косо налксесь туристической бюросто Любань роленть. «Антикиллер-2» фильмасонть Толкалина карми прявт героинякс. Самай сестэ сон кармась содавиксэкс. Те фильмась лездась Толкалинанень панжовомс кода актриса. Ды сонзэ лангс каизь вановтост содавикс режиссёртнэ. Любань тердизь снимамо «Линия защиты» ды «Светские хроники» мелодраматнесэ. Мейле ульнесь гламурной аванть Нина Неверовань ролесь «Грехи отцов» лентасонть.
Актрисась кенерсь важодеме 100 ламо проектсэ. 2000 иетнень ушодовомсто сон пек ламо снимавсь. Налксесь истят содавикс картинатнесэ, кода «Игры взрослых девочек» ды «Талисман любви».
Сон истя жо снимавсь «Мой генерал» ды «Консервы» фильматнесэ. Седе мейлень шкастонть Толкалинань шкинемасо явовить рольтне «Шальной ангел», «Сердце капитана Немова», «Девичник» ды «Дальше – любовь» кинолентатнесэ.
2010 иесь казсь актрисантень колмо прявт рольть ве ёнов а молиця проекттнэсэ: «Компенсация» драмасонть, «Столица греха» од ломанень фильмасонть ды «Хроники измены» мелодрамасонть. А седе уцяскавокс ульнесь 2011 иеськак, Люба налксесь прявт героинятнень «Поцелуй судьбы» мелодрамасонть, косо невтизе лия ёнов а молиця авань роленть, кона кармась вечкеме од офицерэнть, конань налксизе Станислав Бондаренко, «Время для двоих» лентасонть ды «Сердце моё – Астана» киноальманахонь фильмасонть.
2012 иестэ Толкалина налксесь «Личная жизнь следователя Савельева» содавикс сериалсонть. Теке жо иестэнть лиссь «Как выйти замуж за миллионера» фильмась. 2015 иестэ актрисась снимавсь Иван Охлобыстинэнь «Иерей-Сан» фильмасонть.
Течи Толкалина сови мелодраматической содавикс налксицятнень юткс. Ютазь иестэ сонзэ фильмографиязо топавтовсь од проектсэ – «Клиника усыновления» сериалсонть, косо налксизе прявт роленть. Тедеде лиссь «Поздний срок» сериалось. Тесэ истя жо налксесть Кирилл Гребенщиков, Олег Алмазов, Юрий Батурин ды лия содавикс артисттнэ.
Кинематографсо содамочинть лангс апак вано, актрисась эзизе кадо театранть ды поладсь важодеме спектаклятнесэ. 2016 иестэ Любовь вейсэ Дмитрий Марьянов марто налксесть «Нереальное шоу» постановкасонть. Сценанть лангсо, неть кавто артисттнэде башка, кияк арасель ды сынст налксемаст вечкевсь ваныцятненень. Теке жо иестэнть сон налкси Московонь независимой театрань «Мастер и Маргарита» спектаклясонть прявт героинянть. Эряви меремс, те спектаклянть марто 2017 иестэ Толкалина сакшнось Саранскоев ды пек кенярдовтынзе ваныцятнень мазый ды а стувтовикс налксемасонзо.
СЕМИЯДОНЗО
Ламо иеть Толкалина апак венча эрясь содавикс режиссёронть Егор Кончаловский марто. 2001 иестэ сынст чачсь Маша тейтерест. Тейтеренть ули артыцянь ёрокчизэ. Паряк, а стяко сон кочкизе искусствоведениянть. Ды, кода арси авазо, тесэ эсь пряст невтизь генатне. Эдь тетянзо ёндо раськетне ульнесть содавикс артыцят – Василий Суриков ды Пётр Кончаловский.
Анокстызе Юлия ЕРЕМИНА
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Семиясь, конасонть Люба кассь, ульнесь пек васоло искусстванть эйстэ. Тетязо, Николай Павлович, ульнесь скорнякокс (понасто ды кедьстэ эрьва мезень теиця мастер). Авазо, Татьяна Фёдоровна, якась лавшо шумбрачи марто ломантнень мельга. Люба Толкалина вишкапингстэ саезь покш мель явсь синхронной укшномантень. Те спортонть марто тейтересь бажась сюлмамс весе эрямонзо. Ульнесь покш мелезэ важодемс тренерэкс. Школасо тонавтнема шкастонть Толкалина кармась важодеме эйкакштнень туртов ведьлангонь театрасонть. Те ульнесь аволь укшнома, сон мейсэ-бути мольсь актёрской мастерстванть ёнов.
12 иесэ Любовь Толкалина налксесь «Бахчисарайский фонтан» ведьлангонь спектаклясонть. Вишкине актрисась сеске налксесь кавто рольть – Мариянь ды Русалочкань. Ниле иень ютазь сон карми синхронной укшномань коряс спортонь мастерэкс. Ансяк вана сонзэ туртов укшномась седе пек теевиль аволь спортокс, а искусствакс.
Вейке тевесь лездась Любанень кочкамс эстензэ сышкань профессиянть. Весть вишка мазыйканть бассейнасо редизе содавикс режиссёрось-рекламщикесь, кона снимась тосо ролик. Кортамостонть Люба кармась содамо, цёрась тонавтни ВГИК-сэ. Толкалина арсизе, те улияк уцясканть ёвтамозо, ков эскелямс седе тов.
Тейтересь пелькстамонть ютамодо мейле карми тонавтнеме ВГИК-сэ. Любанень прась уцяска тонавтнемс Алексей Баталовонь мастерскойсэ. Актёрской факультетэнть Толкалина прядызе 1999 иестэ.
АРТИСТЭНЬ КИТНЕ-ЯНТНЭ
Любовь Толкалинань шкинемань биографиязо ушодовсь теке 1999 иестэнть. Од артистканть саизь Российской армиянь театрань труппас. Сон налксинзе рольтнень Антон Чеховонь «Иванов», Авксентий Цагарелинь «Ханума», Уильям Шекспирэнь «Отелло» спектаклятнесэ. Ниле иеде мейле ютась лия театрав – «Империя звёзд». Ансяк тесэяк кирдевсь аволь кувать – истя жо ниле иеть. Кавто театрасо важодемань иетнень перть Люба седеяк кемекставсь, улемс ансяк театрань актрисакс мелезэ арась. Сон арсесь кинодо.
Киносо дебютось Толкалинань лиссь рана: сеске ВГИК-нть прядомадо мейле артисткась налксесь «Затворник» фильмасонть апокшке рольне. Мейле зярыя иень перть некшневсь ансяк театрань сцена лангсо ды моделень подиумтнесэ. Ушодксось лиссь 2002 иестэ, зярдо сон невтевсь Егор Кончаловскоень «Антикиллерсэ», косо налксесь туристической бюросто Любань роленть. «Антикиллер-2» фильмасонть Толкалина карми прявт героинякс. Самай сестэ сон кармась содавиксэкс. Те фильмась лездась Толкалинанень панжовомс кода актриса. Ды сонзэ лангс каизь вановтост содавикс режиссёртнэ. Любань тердизь снимамо «Линия защиты» ды «Светские хроники» мелодраматнесэ. Мейле ульнесь гламурной аванть Нина Неверовань ролесь «Грехи отцов» лентасонть.
Актрисась кенерсь важодеме 100 ламо проектсэ. 2000 иетнень ушодовомсто сон пек ламо снимавсь. Налксесь истят содавикс картинатнесэ, кода «Игры взрослых девочек» ды «Талисман любви».
Сон истя жо снимавсь «Мой генерал» ды «Консервы» фильматнесэ. Седе мейлень шкастонть Толкалинань шкинемасо явовить рольтне «Шальной ангел», «Сердце капитана Немова», «Девичник» ды «Дальше – любовь» кинолентатнесэ.
2010 иесь казсь актрисантень колмо прявт рольть ве ёнов а молиця проекттнэсэ: «Компенсация» драмасонть, «Столица греха» од ломанень фильмасонть ды «Хроники измены» мелодрамасонть. А седе уцяскавокс ульнесь 2011 иеськак, Люба налксесь прявт героинятнень «Поцелуй судьбы» мелодрамасонть, косо невтизе лия ёнов а молиця авань роленть, кона кармась вечкеме од офицерэнть, конань налксизе Станислав Бондаренко, «Время для двоих» лентасонть ды «Сердце моё – Астана» киноальманахонь фильмасонть.
2012 иестэ Толкалина налксесь «Личная жизнь следователя Савельева» содавикс сериалсонть. Теке жо иестэнть лиссь «Как выйти замуж за миллионера» фильмась. 2015 иестэ актрисась снимавсь Иван Охлобыстинэнь «Иерей-Сан» фильмасонть.
Течи Толкалина сови мелодраматической содавикс налксицятнень юткс. Ютазь иестэ сонзэ фильмографиязо топавтовсь од проектсэ – «Клиника усыновления» сериалсонть, косо налксизе прявт роленть. Тедеде лиссь «Поздний срок» сериалось. Тесэ истя жо налксесть Кирилл Гребенщиков, Олег Алмазов, Юрий Батурин ды лия содавикс артисттнэ.
Кинематографсо содамочинть лангс апак вано, актрисась эзизе кадо театранть ды поладсь важодеме спектаклятнесэ. 2016 иестэ Любовь вейсэ Дмитрий Марьянов марто налксесть «Нереальное шоу» постановкасонть. Сценанть лангсо, неть кавто артисттнэде башка, кияк арасель ды сынст налксемаст вечкевсь ваныцятненень. Теке жо иестэнть сон налкси Московонь независимой театрань «Мастер и Маргарита» спектаклясонть прявт героинянть. Эряви меремс, те спектаклянть марто 2017 иестэ Толкалина сакшнось Саранскоев ды пек кенярдовтынзе ваныцятнень мазый ды а стувтовикс налксемасонзо.
СЕМИЯДОНЗО
Ламо иеть Толкалина апак венча эрясь содавикс режиссёронть Егор Кончаловский марто. 2001 иестэ сынст чачсь Маша тейтерест. Тейтеренть ули артыцянь ёрокчизэ. Паряк, а стяко сон кочкизе искусствоведениянть. Ды, кода арси авазо, тесэ эсь пряст невтизь генатне. Эдь тетянзо ёндо раськетне ульнесть содавикс артыцят – Василий Суриков ды Пётр Кончаловский.
Анокстызе Юлия ЕРЕМИНА
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