Вирь ало Тавласо тешкстызь Владимир Ромашкинэнь 70 иетнень

Таштамковонь 11-це чистэ Кочкурбуень Вирь ало Тавла велесэ ютась покш кенярксчи. Тесэ мольсть «Торамась терди» эрзянь кезэрень моронь VII-це фестивалесь ды «Вейсэнь ундокст» финнэнь-угрань чувтосто керсицятнень III-це фестивалесь.
Сынь алтавсть содавикс фольклористэнть, музыкантонть, «Торама» фольклорной ансамблянь пурныцянть-теицянть Владимир Иванович Ромашкинэнь 70 иетненень. Сонзэ лемсэ музеентень-этнокудонтень топодсть кеветее иеть. Тей пурнавкшность Ромашкинэнь малавиксэнзэ, ялганзо, содыцянзо, сонзэ тевень поладыцятне.
Те иесь яволявтозель Ромашкинэнь иекс. Секскак иень перть сонзэ ледстнемга ютасть ламо вастовомат. Аволь умок И.Д. Воронин лемсэ музейсэ панжозель музыкантонть ледстнемга покш выставка. Этнокудонть вакссо чувтосто керсицянь фестивалесь ушодовсь зярыя чиде икеле. Тесэ пелькстасть кемгавтово ломанть.
Кенярксчинь чись а ёвтавияк, кодамо пароль: маней, лембе, паро ёжонь казиця. Чувтосто керсицятне аламодо сизезь, ялатеке мельспаросо аштесть теевксэст вакссо. Дивавты, кодамо покшолмань скульптурат сынь тейсть. Минек икеле, весе инжетнень туртов ютавтсть чувтосто куроксто керсемань коряс пелькстамо (скоростная резьба). Нурька шкас сынст кедест алдо лиссть произведеният! Кой-кить натой кенерсть артомс-мазылгавтомс сынст.
Керсицятнень ютксо ульнесь аваяк. Любовь Бывальцева сась Ижевск ошсто. Школань прядомадо мейле сеске ушодсь чувтосто керсеме-лаксеме. Ней сеедьстэ пельксты чувтосто керсицянь фестивальтнесэ. Валонзо коряс, чувтосто керсицятнень ютксо сон аволь вейкине ава. Улить чувтосто керсиця ават Пермьсэ, Краснодарской крайсэ, омбо масторсояк. Кадык те тевесь аволь шождатнестэ, ялатеке тукшны мелезэнзэ.
Сергей Назаровгак сась Ижевскойстэ. Чувтосто керси меельце вете-кото иетнень перть. Теде икеле важодсь лия материалтнэнь марто: тейнесь скульптурат эйстэ, ловсто, чуварсто. Мейле кармась чувтосто. Тевезэ сыргась. Кода корты мастерэсь, чувтонть марто сехте стака важодемс. Тавласо сон тейсь Вукузё – удмуртонь мифологиясо ведень азор (минек кельсэ Ведьатя). Мордовиянь фестивальсэнть сон васенцеде. Мелят моликсэль пелькстамо-керсеме омбо масторов, ансяк пандемиясь весе мельтнень-тевтнень лоткавтынзе.
Тесэ истя жо пелькстасть: Д.В. Смородинов, Ю.В. Конюхов, М.Д. Дудин (Удмуртиясто); А.П. Туркичёв (Пензань ёнкс); В.Г. Илюшин (Тольятти); М.Д. Рябов, А.В. Рябов, В.Г. Ширманкин, Е.Г. Миронов, В.В. Гаушев (Мордовиясто). Сынст туртов лембе валт ёвтась социальной кевкстематнень коряс Кочкурбуень прявтонь полавтыцясь, Управлениянь прявтось С.Н. Тимошкина. Мастертнэ казезь 10 тёжат целковоень премиясо.
«Торамась терди» фестиваленть панжомсто кирвазтезель раськень штатол. В.И. Ромашкин лемсэ «Торама» ансамблясь серьгедизе «Тюштя» кезэрень моронть.
Паро валонь ёвтамо сцена лангс лиснесь МР-нь Культурань, раськень политикань, архивень тевень министрань васенце полавтыцясь А.И. Карьгин:
– Течи тей састь эрьва костонь инжеть, покш чинть несызь ламо ломанть. Владимир Ромашкинэнь лемезэ ды тевензэ а стувтовить. Кадык сонзэ тевензэ, конатнень ушодынзе культурань сферасо, поладовить, ванстовить, сыненст кундыть одтнэяк. Тавласо ютыця вастовоматне кенярдовтыть, дивавтыть. Тагояк чарькодян, кодамо сюпав культуранок. Истямо ломантнень марто, кода П.В. Рябов ды командазо, весемесь изняви. Кадык ладязь койтне а ёмить, виевгадыть, сюпалгадыть ды поладовить.
Истя жо лембе валт ёвтась Эрзянь ды мокшонь раськень регионъютконь общественной вейсэндявксонь исполкомонь прявтось О.В. Дулкин. Сон пачтясь, чувтосто сехте виев керсицятнень туртов кармить вешеме Культурань министерстванть пельде Рав ланга экспедицияв сертификатт.
– Тедеде тей пурнавсть паро ды виев керсицят. Сынь весе оймест, виест, ёрокчист путызь эсь важодематнес. Неизь, кодамо сюпав минек культурась, кодат панжадо ойметь минек ломантне. Чувтосто керсицятнень весе теевкстнэ кармить аштеме этнокудонть вакссо. Тесэ уш пурнавсь алкуксонь парк, кона киньгак а кады мельтеме. Эрьвась бажи токшемс скульптуратнень, теемс вакссост фотографият, марямс лембенть, конань кадызь автортнэ, – кортась В.И. Ромашкин лемсэ этнокудонь прявтось П.В. Рябов.
Теде мейле ушодовсь «Торамась терди» морамонь фестивалесь. Эрзянь фольклорной ансамблятне мельга-мельцек лиснесть сцена лангс ды морасть минек кезэрень моротнень. Ушодызе морамонть «Торамась», мейле морасть «Морама», «Мерема» ансамблятне. Кочкурбуень «Сударушка», «Норовава», «Толава», «Вастома» коллективтне, Вирь Тавлань аволь умок пурназь «Штатол» ансамблясь. Паро инжекс ульнесь Нижней ёнксонь Покш Болдинань райононь Пикшня велень «Чилисема» ансамблясь. Теде башка, морась ды седясь гитарасо Надежда Уткина. Сон – Удмуртия Республикань народной артистка. Парсте содылизе В.И. Ромашкинэнь.
В.И. Ромашкинэнь 70 иень юбилеентень нолдазь «Йовлань Оло. Неень шкань Тюштя» книга-альбом. Сонзэ нолдызе Константин Шапкарин издателесь. Пусмонть арсевсь нолдамс вете иеде икеле, ансяк ярмаконь арасьчись эзь максо тень теемс. Книганть пурнызе П.В. Рябов, витнемс тензэ лездасть Т.С. Баргова ды Т.П. Мокшанова (редакторт). Тесэ пурназь В. Ромашкиндэ сонзэ малавикстнэнь, ялгатнень, тонавтыцятнень, мартонзо важодицятнень ды морыцятнень ламо ледстнемат. Лембе валт ёвтасть омбо масторонь ломантнеяк. Альбомсонть ламо фотографият музыкантонть эрямосто, тесэ – эйкакшпингезэ, семиязо, тонавтнемазо ды, нама, шкинемазо, эрьва кодамо таркасо морамось. Книгась лиссь алкуксонь, паро, эрьва ёндо невти В.И. Ромашкинэнь эрямонзо. Тесэ жо пачтяви сонзэ лемсэ этнокудосо молиця тевтнеде, мезе теезь весе кеветее иетнень перть. Пусмонть нолдамс ярмакт макссть аволь покш ломанть эли прявтт, лездасть пурнамс вакссонок эриця ломантне, кить сонзэ парсте содылизь ды а содылизьгак, конат теевсть содавиксэкс творчестванзо марто меельце иетнестэ.
Татьяна Маторкина