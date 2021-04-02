«Паро книгась лезды эрямосояк»

Эрьвась эйстэнек паро мельсэ ледстни книгатнень, конатнень савкшнось ловномс эйкакшпингстэ. Мекс-бути мельсэнь аштить телень цят якшамо читне, ловось пильге ало чикорды, кудотнень трубатнестэ верев кузи качамось. Минь ялганек чиилинек велень библиотекав мельстуиця книга мельга. Сат кудов, кузят каштлангс ды эрязкадозь ушодат ловномо сень, мезесь тонь талновты, кецявты, дивавты…

Истямо ёжот печтясь Татьяна Алмакаеваяк. Сон сеедьстэ яксесь эсест велень Чаунзабуень Покш Ремезенкань ловнома кудонтень. Пек вечксь книгатнень, ловноманть. Те кармась эрямосонзо вечкевикс тевекс. Ней сон важоди республикань эйкакшонь библиотекасо.

– Монь патям, Раиса Константиновна Чаиркина, весе эрямонзо перть важодсь библиотекасо. Зярдо велесэнек стявтсть од библиотека, свал тензэ сакшнынь лездамо: книгань вачкамо, выставкань пурнамо. Весе те мелезэнь тукшнось. Ловнынь ламо, вечкинь ловномо. Зярдояк а стувтса те ёжонть: сат книгатнень марто кудов, васня курокке ловносыть вишкинетнень. Седе покштнень, конатне мельс тусть, кадсыть мейленень. Ловномадост мейле молян библиотекав, тосо патям свал кевкстиль: «Ну, ловнык? Мезде книгась? Ёвтнек». Арсян, икеле весе библиотекартне ульнесть истят.

Школадо мейле стясь кевкстемась: ков молемс тонавтнеме? Вечкинь морамояк. Мейле сась превезэнь: морамонть марто васов а туят, кода велесэ кортыть, аволь серьёзной профессиясь, молянгак библиотекарекс. Школадо мейле туинь тонавтнеме Казанень культурань государственной институтов. 1988 иестэ прядыя, ней уш 33 иеть важодян теке таркасонть – республикань эйкакшонь библиотекасо. А янксян, мекс кочкия библиотекарень тевенть.

Татьяна Трофимовна ледстни, тонавтнемань практиканзо ютавтызе теке библиотекасонть. Сестэ прявтокс ульнесь Валентина Петровна Будасова. Сон саизеяк тей важодеме. Ломантнеде ульнесть пек ламо. Лиясто од тейтересь ськамонзо важодсь ловныцятнень марто. Васня марявсь стака, мейле тонадовсь, тевезэ кармась молеме, тусь мелезэнзэ. Кода сась тей важодеме, кармась роботамо седе покш эйкакштнень ловномань залсо. Мейле ульнесь ветиця библиотекарекс, отделэнь прявтокс, ламо иеть важодсь краеведениянь литературань отделсэ. Ней – комплектованиянь ды обработкань отделсэ. Тесэ электронной база, книгатнень эрявить сёрмалемс весе вешематнень коряс, иляст уле ильведькст, сынь совавтовить зярыя каталогс, невтевить Интернетсэ. Сазь од книгатне путневить социальной сеттнес. Ловныцятнень туртов теевить презентацият, видеообзорт. Сынст отделэсь содавты эйкакштнень книгатнень марто, ули «Выездная книга» проектэст. Сонзэ марто якить школатнева.

– Татьяна Трофимовна, ёвтнеде библиотекадонк.

– Минек библиотекась панжовсь 1960 иестэ. Зданиясь ульнесь А.С. Пушкин лемсэ ловнома кудонь, мейле сон кармась ансяк эйкакшонь библиотекакс. Тесэ малав 15 отделт. Сынь явозь эйкакштнень иест коряс: ули вишкинетнень туртов, седе покштнень туртов. Улить специализированной ламо отделт, неть: раськень ды краеведениянь, омбо масторонь литературань, искусствань ды лият. Эрьванть эсензэ важодемазо. Тей сакшныть вишка ловныцятне тетяст-аваст марто, конат зярс школавгак а якить эли тонавтнить вишка классо.

Неень шкане библиотеканть кармасть ламо функциянзо. Аволь кода икеле. Те аволь ансяк книгань ванстома тарка. Ютавтневить ламо вастовомат, мастер-класст, эрьва кодат секцият, кружокт. Паро коекс кармасть Эйкакшонь книгань недлясь, Искусствань весь, БиблиоВесь покш проекттнэ. Лиснетяно книгатнень марто парков, площадев, школав. Ардтнинек Кочелаевань эйдень кудов, кизна – школань лагерев. Ней библиотекась – те информационной, досугово-творческой ды натой дополнительной образованиянь центра. Тесэ важоди «Семицветик» клуб, кона аноксты эйдетнень школав. Васень таркасо ашти книгась.

– Ламот кортыть, Интернетэсь полавтызе книганть…

– Монь койсэ, конёвонь книганть Интернетэсь а полавтсы. Кода ульнесь, истя кармияк. Вана мезе ёвтнян: ульнесь пандемия, эзинек важоде малав пельие. Те шкане ломантне апак лотксе гайневтсть, тетятне-аватне сакшность, кевкстнесть, зярдо панжсынек библиотеканть. Эйкакштнень сельмест сизесть электронной книгатнеде, зренияст лавшомсь. Мезеяк а сялдан, электронной книганть улить паро ёнксонзо. Вишкинетненень жо седе паро конёв лангсо. Конёвонь книганть сайсак кедезэть – истямо мельспаро ловномс, велявтнемс лопатнень, ванномс артовкстнэнь.

– Татьяна Трофимовна, улить-арасть кодаткак стакачить книгатнень коряс?

– Талновты комплектованиясь, кона моли беряньстэ. Ней ламо од авторт, ламо паро книгат. Лисить од книгат, ансяк сыть тенек сынь аволь сеске. Кавто-колмо иень ютазь. Кой-кона автортнэнь лангс минсь тейтяно заказ. Улить писательть, конат сынсь кучить книгаст библиотекав. Эли книгатне сыть фондтнэнь вельде. Лиясто спонсортнэ лездыть. Ули Книгань казема чи. Эряви каземс од книга. Ней кодат ансяк а нолдыть книгат: кортыцят, музыка марто, лавшосто неиця эйдетнень туртов. Миненек, важодицятненень, эряви содамс автортнэнь, чарькодемс литературасо од вешематнень. Улить специализированной журналт, тосо ваннотано весе неть автортнэнь.

Пштистэ вантано, иляст понго берянь книгат. Ней те тевесь аламодо полавтовсь. Саемга, 90-це иетнестэ сакшныльть содержаниянь коряс аволь паро книгат. Ульнесь ламо негатив. Книгань нолдыцятне а видестэ невтсть исторической факттнэнь. Истямо литературанть путынек ве ёнов, эйкакштнень туртов эзинек максо. Ней седе ваныть тень мельга.

– Кодамо ней нолдыть литература?

– Ней ламо лиси развлекательной, пейдемань ёнкс марто литература. Ламонень вечкевить детективтне, страшилкатне, мистикась. Икеле, 80-90-це иетнестэ писательтне бажасть кепедемс нравственной тематнень. Те ульнесь васенце таркасо. Ней лиякс весе.

– Кить неень шкане эйкакшонь содавикс автортнэ?

– Классиктнень ютксто: Н. Носов, А. Рыбаков, К. Булычев, В. Драгунский, А. Барто, А. Усачев, Д. Емец. Неень шкань содавикстнэ: Сергей Седов (сон важодсь тонавтыцякс); Елена Ермолова (сон Московонь писатель, минь мартонзо ютавтынек видео-вастовома), сёрмады вишкинетнень туртов ёвкст, валморот, ракшатнеде ёвтнемат, пек валдт ды парт; Екатерина Матюшкина; Ирина Токмакова; Мария Аромштам – психолог, сон натой тейсь «Папмамбук» сайт, тосо путы превс кинь ловномс эйкакштненень, тосо кортыть эйкакшонь ловномань стакачитнеде.

– Видеяк, ней ламо кортыть ловномань кризистэ…

– Сёпомс а мезть, эйкакштне а пек ловныть. Мезеяк а теят, шкась истямо. Интернетэсь салы шканть. Школасояк ламо вешить: кружокт, секцият, студият… шка а кадови ловномс. Кие-бути пшкали репетиторнэнь, те таго шка. Кода тюремс те кризисэнть каршо? Арсян эряви общегосударственной кодамояк программа. Саемга, икеле свал ульнесть аволь классо ловномань урокт. Недлязонзо весть или кавксть. Куш недлязонзо весть тень эряви велявтомс. Паряк эйкакштне сынсь кочкавлизь мезе ловномс ды мейле весе вейсэ кортавольть ловнозденть. Ламо мезе ашти школатнеде. Кинь ули мелезэ ловномс – сон ловны. Тей сакшныть ловномо школань программань коряс ды сынсь, эсь мелест коряс. Минь ютавттано обзорт, эсенек писательтнень ды поэттнэнь марто вастовомат.

– Татьяна Трофимовна, кодамо авторонь ды кодат книгат эряви ловномс эйкакштненень?

– Эйкакштне ловныть эрьва мезе. Седе вишкинетненень А. Бартонь валморонзо, Н. Носовонь ловномсто истя оймсят! А. Рыбаковонь, К. Булычевонь, Д. Емецень, В. Драгунскиень, Д. Дефонь, Эдгар Понь сюжеттнэ парт. Башка тешкставлия авторонть Альберт Лихановонь. Сюконян те писателентень. Сонзэ произведениянзо домкат, смусть марто, аламодо «калгодот», урозонь теманть кепеди. Сонськак авторось корты: эрямось истямо, кадык эйкакшось вишка шкасто саезь тонавтни цидярдомо стакачитнень. Кадык несы, эрямось аволь ансяк конфетка, улить стакачитькак. Церынетненень паро ули ловномс сонзэ «Никто», «Последние холода», «Мой генерал» ды лия произведениятнень.

Книгась саи покш тарка ломаненть духовно-нравственной касомасо. Сон теке валдо сови потмозот, полавтсы арсемат, ёжот, мелеть. Паро книгась лезды эрямосо. Кадык эрьва ломаненть эрямосо вастовить седе ламо паро, превс путыця книгат.

Татьяна Маторкина