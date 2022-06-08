Ёвтазельть иень сехте паро книгатне

Те недлясто А.С.Пушкин лемсэ Национальной библиотекасо ёвтазельть «Иень сехте паро книга-2020-2021» пелькстамонь цётамотне ды МР-нь Культурань, раськень политикань ды архивень тевень министранть С. Н. Баулинань пельде сюкпрянь сёрмасо казезель конкурсонь экспертэнь комиссиясь. Лембе валт весе изницятненень ёвтась Минкультонь руководителень полавтыцясь А. Е. Губанищев.
Тешкстасынек, конкурссонть кочкавсть сеть книгатне, конатне нолдазельть 2020 ды 2021 иетнестэ ды пачкодсть Мордовиянь Книгань палатав 2022 иень мартонь 31-це чис. Весемезэ яволявтозельть 130 книгат, пособият, альманахт. Финалисттнэнь кочкасть колмо лувонь коряс: экспертэнь комиссия, козонь совасть книгань издательть, учёнойть, общественной деятельть, библиотекарть, журналистт; ютавтозель онлайн-вайгелень максома Интернетсэ ды Пушкинкасо пурназель книгатнень выставка, косо весе ваныцятненень меревсь истя жо максомс вайгелест вечкевикс книганть кисэ.
Финалс лиссть 45 книгат, юткстост кочказельть сехте мельстуицятне кемнилее номинациянь коряс ды тедеде яволявтозельть эштё кавто од казнеть: «Читательские симпатии» ды «За выдающийся вклад в развитие литературы». Сынст саизь книгатне «Волшебные сказки о детях-героях», «Рузаевская лира» альманахось ды Андрей Борисович Танасейчук. Сехте вадря эйкакшонь книгакс ловозь Дмитрий Фроловонь «Саранские горожане XVII века» книгазо-артомказо. Сонзэ эштё вейке книгазо изнясь «Лучшая книга по краеведению» номинациясонть. Изницятнень ютксо истят книгатне, кода «Ардатовская епархия: от прошлого к настоящему», кавто томсо «История и боевой путь 326-й Рославльской краснознаменной стрелковой дивизии», «Финно-угорский мир», Константин Смородинэнь «Одно утешение – красота» пусмозо, Светлана Фадейкинань «Навстречу радуге», Лу Арсентэнь «Бабочки на булавках», «Люди долга и чести» альманахось, Федот Сычковонь картинань пусмось, «Владимир Ромашкин. Тюштя нашего времени» (анокстыцясь Владимир Рябов). Эрзянь кельсэ сехте вадря книгакс ловозь: Алина Подгорновань «Мель», мокшонь кельсэ – Полина Алешкинань «Шачема крайнязти сюконян».
Марина Девятова