Пензань эрзятне ды мокшотне бажить ванстомс эсь келест ды раськень культураст

Пензань областень Эрзянь-мокшонь раськень культурной автономиясь важоди малав комсь иеть. Васень шкастонть тов совасть тесэнь Мокшанской ды Сосновоборской районтнэнь культурной автономиятне. Неень шкане жо отделениятне важодить Пензань областень 12 районтнэсэ ды колмо ошсо – Пензасо, Кузнецкойсэ ды Заречнойсэ.
Васенце прявтокс кочказель Мордовия Республикань культурань заслуженной важодицясь В.Я. Прошкин. 2014 иестэ саезь 2018 иенть самс автономиянть прявтсо ульнесь исторической наукань докторось, профессорось, Россиянь Федерациянь высшей профессиональной тонавтнемань Почётонь важодицясь, Мордовия Республикань наукань заслуженной деятелесь В.И. Первушкин. 2018 иестэ саезь общественной вейсэндявксонь прявтокс важоди Елена Григорьевна Первушкина. Аволь умок минь вастовинек сонзэ марто. Кортнинек автономиянть важодемадо, эрзянь ды мокшонь кельтнень тонавтнемадо ды неть раськетнень культуранть ванстомадо-виевгавтомадо. Истя жо кортавсь автономиянть юрсо од ломанень отделениянть важодемадо.
– Пензань областень Эрзянь-мокшонь раськень культурной автономиясь ушодызе важодеманзо 2003 иестэ, ды весе те шканть перть ветяви эрявикс ды домка важодема, – тешксты Елена Первушкина. – Минек важодемасо эрявикс ёнксокс ашти научно-исследовательской тевесь. Сень туртов, штобу важодемс школасо тонавтницятнень, од ломантнень марто, васенцесь, мезе эряви тенст содамс, те эсь тиринь ёнксонь историянть, тесэ чачозь содавикс ломантнень. Ды минек важодеманок теньсэ аштияк. Минек ули «Мордва Пензенской области» книганок, кона нолдавсь кавксть. Сонзэ пурныцянзо-сёрмадыцянзо – Владимир Иванович Первушкин ды Василий Яковлевич Прошкин. В.И. Первушкин сёрмадсь эштё вейке книга – «Средневековая культура мордвы». Ули эштё вейке «Долина древней мордвы» книганок. Те проектэнть лангсо важодсть учёнойть, археологт, биологт, географт, этнографт ды седе тов. Сонзэ коряс истя жо теевсь фильма. Проектэсь теевсь эрзянь-мокшонь кезэрень калмазыренть коряс, кона кандови II-IV пингетненень ды муезь Пензань областень Ражки веленть маласто.
Кода мерсь Елена Первушкина, проекттнэде тевс нолдавить ламо. Важодемась ветяви зярыя ёнкска.
– Башка мель эсь важодемасонок явтано «Вастома» фестивалентень, конась 2018 иестэ саезь кармась покш кенярксчикс, – корты Елена Григорьевна. – Те фестивалесь вейсэнди Пенза ёнкссо эриця эрзятнень ды мокшотнень. Ютавтнетяно эйсэнзэ эрьва иень таштамковонь омбоце субутастонть. Сонзэ участникекс эрсить фольклоронь ды хореографиянь эрьва кодат коллективть. Сакшныть ламо до ломанть. Те фестивалентень самс пек бажить рузонь коллективтнеяк, ды шабранок – татартнэ ды чуваштнэ.
Кода тешксты автономиянь прявтось, кенярксчись пурнавкшы-ютавтовкшны грантонь ярмактнень лангс. Ды прявт тевекс ашти, васняяк, теемс те кенярксчинть эрявиксэкс эрзянь ды мокшонь раськетнень туртов. Пурнамс вейс ёроков од ломантнень ды сеть коллективтнень, конат морасызь эрзянь ды мокшонь кезэрень моротнень, конатнень сынь ванстызь. Истят умонь коллективтнестэ вейкесь – «Яксарочка» раськень фольклорно-этнографиянь ансамблясь. Ансамблянтень ней уш 75 иеть, пурназель сон Шемышейской райононь Ташто Яксарка велесэ.
– Минек автономиясь покш робота вети краеведениянть коряскак. А стувтнетяно содавикс ломантнень. Невтемга, истят ломантнеде, кода содавикс морыцясь Лидия Русланова, кона чачсь-кассь Пензань областень неень шкань Малосердобинской райононь Александровка велесэ, – тешксты Елена Первушкина. – Покш робота ветяви тонавтнемань ёнкссонтькак. Эрзянь ды мокшонь кельтне тонавтовить Сосновоборской райононь зярыя школатнесэ. Теке марто, 2019 иестэ саезь ветяви тиринь кельсэ литератураяк. Эйкакштнень коряс аштетяно каштанчисэ. Тиринь келень ды литературань коряс весероссиянь пелькстамотнесэ сынь сеедьстэ лиснить изницякс. Овсе аволь умок зярыя райононь школасо тонавтницятне невтизь содамочист пелькстамосо, кона алтавсь эрзянь сёрмадыцянть Никул Эркаень 115 иетненень. Ды ламот лиссть изницякс. Пек кенярдовты, эйкакштне явить мель эрзянь ды мокшонь кельтнень тонавтнемантень, сыненст те вечкеви.
Елена Первушкина ёвтнесь истя жо «Вклад мордовского народа в победу над фашизмом в Великой Отечественной войне» проекттэнть, конась Пензань областьсэ тевс нолдави васенцеде. Течинь чине информациясь пурназь 1200 ломань лангс, 63 Геройтнеде ёвтневи автономиянь сайтсэнть ды социальной сеттнень группатнесэ.
– Важодемась ветяви покш. Ламо тееви оштнесэ. Эдь, бути велесэ эйкакштне, од ломантне марить тиринь эрзянь эли мокшонь келенть аваст-тетяст, малавиксэст пельде, ошов сазь сынст эрямост полавтови. Секскак карминек важодеме тонавтнемань учреждениятнень тонавтыцятнень марто. Сынст вельде ветятано роботанть эйкакштнень ды од ломантнень марто. Ды пек кеместэ важодтяно школатнень марто. Невтемга, ламот велень школатнесэ улить эрзянь ды мокшонь кельтнень класст, пурназь раськень культурань музейть. Кой-косо жо тиринь келесь кода предмет а тонавтови, ветявить классонь част ды факультативть. Неень шкане тенень явови башка мель ды арсетяно мезе эштё теема те ёнкссонть.
Кеме сюлмот кирдтяно Мордовия Республиканть марто, невтяно эсь прянть вейсэнь проекттнэсэ. Неть читнестэ велявтынек «Равось – ояксчинь лей. Рав чиресэ эриця раськетнень культуратнеде вейсэнь кортамот» раськеютконь этнокультурной экспедициястонть-фестивальстэнть. Эрьва ие минек туртов те мероприятиясь эрси пек лезэв ды сонзэ участникекс эрсить минек областень тонавтнемань, культурань, бизнесэнь сфератнес совицятне. Ды зярдо велявтыть те экспедициястонть, ветявить кортамот, чачить ламо од мельть-арсемат. Те иестэ монсь ульнинь экспедициянть-фестиваленть важодемасо ды меревлинь бу, те площадка, косо минь аволь ансяк марятано мезе-бути од, истя жо ёвтнетяно вейке-вейкенень эсь тевтнеде-арсематнеде. Истя, тосо невтинек эсь кавто проекттнэнь – научно-популярной фильматнень. Ней важодеманть поладтано самай те ёнкссонть. Моли роботась «Мордва Пензенской области» фильманть тееманзо лангсо. Те фильмась самай сеть ломантнеде, конат ней роботыть тиринь эрзянь ды мокшонь кельтнень, культуранть, койтнень-кирдатнень ванстоманть-кемекстамонть лангсо, эйсэнзэ ёвтневи минек автономиядонть. Эдь кементь иень перть ломантне роботыть ды ламот а содыть, кие жо сынст туртов весементь теи.
Эряви меремс, экспедициянть-фестиваленть шкасто минь кемекстатано аволь ансяк важодемань сюлмот, кемекстатано ояксчинть лия регионтнэнь ды мастортнэнь марто. Этноэкспедициясь пек эрявикс тевесь, те ёнкссонть важодеманть поладомга.
Медьковонь 4-це чистэ Пензань областень Эрзянь-мокшонь раськень культурань автономиянь прявтось Елена Первушкина тешкстызе чачома чинзэ. Арсетяно Елена Григорьевнанень кеме шумбрачи, уцяска, ламо вийть ды паро тевть эрзятнень ды мокшотнень келест, культураст, коест-кирдаст ванстомасо! Кадык свал вакссонк кармить сехте малавикс ды вечкевикс ломаненк!
Юлия Еремина