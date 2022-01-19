Саранскоень «Луч» культурань кудосо вастасть инжеть. Тей сакшность 5№ школань 5-це ды 6-це классонь тонавтницятне ды эрзянь келень тонавтыцяст Л. Д. Осяева. Сынст туртов ютавтозель «Роштувань кудо» кенярксчи. Те вастовоманть анокстызе ды ютавтызе «Ламзурь» фольклорной ансамблясь. Эрзянь аватне а стувтнить покшчинь койтнень.
Вана нейгак, гайтев моросо сынь кецявтсть инжетнень, морасть нурька морот, калядамот. Сцена лангс лиснесь Роштува бабась. Сонзэ роленть налксесь Раиса Зорькина.
Седикеле пек вечкилизь те шканть – Роштувасто саезь Крештениянь ютконть. Эйкакштне тердевсть эсь ёрокчист невтеме: кие морась, кие ловнось стихть, калядамот. Истя жо ульнесть налксемат – Атякшке ды Саразке, Тенсть – эрявсь содамс Роштува бабань содамоёвкстнэнь. Нама, изницятне казевсть паро казнесэ.
Тей сакшнось «Тюштя» финнэнь-угрань кезэрень бороцямонь клубонь ветицясь П. В. Мигунов. Школань тонавтницятнень туртов сон ютавтсь эсензэ пелькстамот – кие седе куроксто тапарясы пиксэнть. Зяро ульнесть пейдемат, кецнемат, пижнемат! Виест варчнесть цёрынетне ды тейтернетне.
Седе тов весень учость орожиямкат. Сынст ветясь Равчирень финнэнь-угрань раськень культурань центрань важодицясь Т. Т. Чекушова. Сон ёвтнесь, кода седикеле велетнесэ тейтертне орожиильть: бажасть содамс, зярдо лисить мирденень, кие карми вечкевиксэст, мезе сынст учи икелепелев. Ды нейгак тейтернетне пултасть суреть, таргсесть кескав потсто кедьёнкст, истямо ладсо орожиясть, косо карми важодеме мирдест, кодамо тюсонь улить прячерензэ.
Паро инжекс тесэ ульнесть МР-нь народной артисткась Анна Атласова, МР-нь заслуженной артисткась Елена Воронина. Сыньгак морасть мельстуиця морот.
Истямо «Роштувань кудодонть» весе кадовсть мельспаросо. Сюкпря «Литова» эрзянь авань вейсэндявксонь прявтонтень Р. Б. Щанкинанень, «Ламзурь» ансамблянтень мельстуиця вастовоманть, тиринь койтнень-кирдатнень а стувтоманть ды вельмевтеманть кисэ!
Татьяна Маторкина