Таго ледстясынь Ю.Фучикень валонзо: «арасельть лемтеме геройть…». Арасельть! Ды ялатеке минсь неть геройтнень сеедьстэ вешнетяно ве ёндо ды а редятано сетнень, кить эрить вакссонок.
Сайса эсь прям. Кода истя лиссь, мон овсе мезеяк эзинь сода авань ёндо эсень покштядом ды превезэмгак эзь сакшно кевкстнемс сондензэ авань кедьстэ? Виде, покштям ды васолбабам эрясть эйстэнек аволь маласо. Яксинек тенст чуросто. Кортнемс мартост савкшнось аламо. Ды ялатеке ней визькс тень ёвтамс, покштянь эрямодонзо карминь содамо, зярдо чалгинь ведьгемень иетнень трокс. А сёпса сеньгак: паро ладсо эзия сода лемензэяк. Пшкалинек тензэ «дедай» ды весе.
Лездась тень авань ялаксозо Вася лелям. Весть тердимим эстензэ кудов ды кувать ёвтнесь эсензэ тетядонзо ды авадонзо, монь покштядом ды васолбабадом. Марязенть коряс паро улевель сёрмадомс башка книга. Паряк, седе тов кундан те тевентень. Ней жо нурькинестэ ёвтнян, кодамо эрямо сатотсь монь покштянь ды васолбабань туртов.
Покштям Сергей Макарович Горбунов. Вишка пингстэ сон тень марявсь ёвксосто сазь атякс. Шержей черензэ, теке мерят, почодозельть ашо почтсо. Сакалонзо тустот, меште видьс. Кортамсто секе тев вадяшиль эйсэст. Сонсь ламот а кортыль, яла кунсолыль ды прясонзо чаравтниль.
Кие сестэ содась, покштям Сергей Макарович Горбунов ютась колмо войнань пачк? Сон чачсь Сурвелесэ 1898 иестэ. 1914 иестэ, зярдо тензэ топодсть 16 иеть, саизь масторлангонь васенце войнав. Тосто велявтсь, ушодовсь гражданской войнась. Сонзэ таго саизь армияв. Тюрсь Колчаконь каршо.
Кода ёвтнесь цёразо, Сергей Макарович лия якстереармеецтнэнь марто вейсэ пансь Колчаконь эйсэ Монголиянь модатнень ланга, ялго ютась 700 вайгельпеть. Тень кисэ велесэ макссть тензэ од лем – Монгол. Велявтсь кудов берякадозь, раздезь оршамосо, апак нара. Эзь кенере тонадомо кудосо эрямонтень, кирвазсь Ине Отечественной войнась. Ды таго сон сетнень ютксоль, кить тердезельть ятонть каршо тюреме войнанть яволявтомадо мейле васенце чистэнть саезь. Смоленск ало тюремстэ Сергей Макарович ранязель. Госпитальсэ савсь керямс вейке пильгензэ. Кудов велявтсь костыль лангсо. Тень кисэ велесэ кармасть мереме тензэ Ве пильге Серьга.
Васса Алексеевна козейказо чачнесь 12 эйкакшт. Нилетне кулость вачочиде. Колмотне: Миколь, Владимр ды Ивок – тетяст марто сыргасть ятонть каршо тюреме ды тосто эзть велявто.
Аволь шожда эрямо сатокшнось васолбабань, Васса Алексеевнань туртовгак. Фронтов мирдензэ ды колмо цёранзо ильтямодо мейле сон кадовсь вете эйкакш марто. Ды сынст марто сыргась Иркутской областев, ков войнань шкасто ильтясть сехте стакасто эриця семиятнень. Кавто иеть Васса Алексеевна покш тейтерензэ Марянь марто (те ульнесь монь авам) важодсь почтонь яжавтыця ведьгевсэ. Ломань мода лангсо кирдевсть аволь кувать. Сайсть мель велявтомс кудов. Ды салава, цють ли а оргодезь, сыргасть мекев. Превскак а сыть валт, мезе тенст савсь цидярдомс зняронь таркань кувалмосо ки лангсо. Аламо пельсвачодо аштесть. Тесэ зяро кельмсемс ды тень кувалма сэредемс весенень савсь! Но чачома велев велявтомадо арсематне макссть тенст вийть цидярдомс весементь ды велявтомс кудов.
Сергей Макарович ды Васса Алексеевна вейсэ эрясть кодгеменде ламо иеть. Явинзе сынст куломась. Васня саизе Сергей Макаровичень. Те ульнесь 1978 иестэ. Васса Алексеевна мирдензэ куломадо мейле эрясь аволь кувать, колмо иень ютазь (1981 иестэ) сонгак тусь мельганзо.
Покштядом ды васолбабадом ледстнемакс кадовсть ансяк кавто фотот, конатнень лангс ванозь а кирдевить сельведем. Те шкас прям марян чумокс, мекс вестькак эзь саво кортнемс мартост седейде седейс, ёвтамс тенст лембе валт сень кисэ, кода сынь маштсть сацтомс виест цидярдомс се шкань стакачитнень ды кадовомс валдо ойме ды чевте седей ломанекс.
Раиса Щанкина
Лездась тень авань ялаксозо Вася лелям. Весть тердимим эстензэ кудов ды кувать ёвтнесь эсензэ тетядонзо ды авадонзо, монь покштядом ды васолбабадом. Марязенть коряс паро улевель сёрмадомс башка книга. Паряк, седе тов кундан те тевентень. Ней жо нурькинестэ ёвтнян, кодамо эрямо сатотсь монь покштянь ды васолбабань туртов.
Покштям Сергей Макарович Горбунов. Вишка пингстэ сон тень марявсь ёвксосто сазь атякс. Шержей черензэ, теке мерят, почодозельть ашо почтсо. Сакалонзо тустот, меште видьс. Кортамсто секе тев вадяшиль эйсэст. Сонсь ламот а кортыль, яла кунсолыль ды прясонзо чаравтниль.
Кие сестэ содась, покштям Сергей Макарович Горбунов ютась колмо войнань пачк? Сон чачсь Сурвелесэ 1898 иестэ. 1914 иестэ, зярдо тензэ топодсть 16 иеть, саизь масторлангонь васенце войнав. Тосто велявтсь, ушодовсь гражданской войнась. Сонзэ таго саизь армияв. Тюрсь Колчаконь каршо.
Кода ёвтнесь цёразо, Сергей Макарович лия якстереармеецтнэнь марто вейсэ пансь Колчаконь эйсэ Монголиянь модатнень ланга, ялго ютась 700 вайгельпеть. Тень кисэ велесэ макссть тензэ од лем – Монгол. Велявтсь кудов берякадозь, раздезь оршамосо, апак нара. Эзь кенере тонадомо кудосо эрямонтень, кирвазсь Ине Отечественной войнась. Ды таго сон сетнень ютксоль, кить тердезельть ятонть каршо тюреме войнанть яволявтомадо мейле васенце чистэнть саезь. Смоленск ало тюремстэ Сергей Макарович ранязель. Госпитальсэ савсь керямс вейке пильгензэ. Кудов велявтсь костыль лангсо. Тень кисэ велесэ кармасть мереме тензэ Ве пильге Серьга.
Васса Алексеевна козейказо чачнесь 12 эйкакшт. Нилетне кулость вачочиде. Колмотне: Миколь, Владимр ды Ивок – тетяст марто сыргасть ятонть каршо тюреме ды тосто эзть велявто.
Аволь шожда эрямо сатокшнось васолбабань, Васса Алексеевнань туртовгак. Фронтов мирдензэ ды колмо цёранзо ильтямодо мейле сон кадовсь вете эйкакш марто. Ды сынст марто сыргась Иркутской областев, ков войнань шкасто ильтясть сехте стакасто эриця семиятнень. Кавто иеть Васса Алексеевна покш тейтерензэ Марянь марто (те ульнесь монь авам) важодсь почтонь яжавтыця ведьгевсэ. Ломань мода лангсо кирдевсть аволь кувать. Сайсть мель велявтомс кудов. Ды салава, цють ли а оргодезь, сыргасть мекев. Превскак а сыть валт, мезе тенст савсь цидярдомс зняронь таркань кувалмосо ки лангсо. Аламо пельсвачодо аштесть. Тесэ зяро кельмсемс ды тень кувалма сэредемс весенень савсь! Но чачома велев велявтомадо арсематне макссть тенст вийть цидярдомс весементь ды велявтомс кудов.
Сергей Макарович ды Васса Алексеевна вейсэ эрясть кодгеменде ламо иеть. Явинзе сынст куломась. Васня саизе Сергей Макаровичень. Те ульнесь 1978 иестэ. Васса Алексеевна мирдензэ куломадо мейле эрясь аволь кувать, колмо иень ютазь (1981 иестэ) сонгак тусь мельганзо.
Покштядом ды васолбабадом ледстнемакс кадовсть ансяк кавто фотот, конатнень лангс ванозь а кирдевить сельведем. Те шкас прям марян чумокс, мекс вестькак эзь саво кортнемс мартост седейде седейс, ёвтамс тенст лембе валт сень кисэ, кода сынь маштсть сацтомс виест цидярдомс се шкань стакачитнень ды кадовомс валдо ойме ды чевте седей ломанекс.
Раиса Щанкина