Кезэрень койтнень ванстомга

ПОЛАДОВИ «АРТ-ФОЛК ТЕАТР «ЦЯТКОНЯТ» ПРОЕКТЭНТЬ ТЕВС НОЛДАМОСЬ, КОНАНЬ ШНЫЗЕ 2021 ИЕСТЭ КУЛЬТУРАНЬ ИНИЦИАТИВАНЬ ПРЕЗИДЕНТЭНЬ ФОНДОСЬ.
ПРОЕКТЭНТЬ АРСИЦЯСЬ-ТЕИЦЯСЬ – ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА БУРОВАНЬ ПРЯВТСО «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И НАУКА» ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАНЬ АВТОНОМНОЙ АВОЛЬ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЯСЬ. ПРОЕКТЭНТЬ ПРЯВТ ТЕВЕЗЭ – ЭРЗЯНЬ-МОКШОНЬ РАСЬКЕНТЬ КУЛЬТУРАНЬ ДЫ ИСКУССТВАНЬ ПИТНЕЙЧИТНЕНЬ ВАНСТОМАСЬ ДЫ КЕЛЕЙСТЭ СЫНДЕСТ ЁВТНЕМАСЬ ЭЙКАКШОНЬ ИНКЛЮЗИВНОЙ ТВОРЧЕСТВАНТЬ ВЕЛЬДЕ.
Н. Ф. Маланкинань ды Л. М. Косынкинань прявтсо ютавтовсь «Цятконят» эйкакшонь спектаклянь презентациясь, конань юрс путовсь «Сияжар» эпосось. Спектаклясь анокстазель Советской Союзонь Героенть Василий Филиппович Маргеловонь лемсэ 25 № лицей МОУ-сонть, косо Л.М. Косынкинань ушодксонзо коряс тонавтневи эрзянь ды мокшонь культурась. Меельце зярыя иетнень перть сон пурнась эрзянь ды мокшонь кудоютконь кезэрень зярыя курмот-кармот, улить ютксост мик XIX пингень теевкст. Проектэнть вельде эйкакштне эсь сельмсэ неизь ды кармасть содамо, кодат ульнесть покштяст-бабаст кудоютконь кедьёнксост. Спектаклясонть налксемстэяк эйкакштне пряст маризь «Сияжар» эпической ёвтамонь героекс. Проектэнь эрьва участникентень максовсь башка роль ды раськень оршамопельть.
«Педе-пес ролентень совамга эряви чарькодемс героенть культуранзо. Эдь оршамопелень эрьва пельксэсь мезде-бути корты. Кудоютконь эрьва предметэсь, конань вечкезь теизь кезэрень ломантне, эрявсь велесэ эрямсто», – тешксты проектэнь прявтось Юлия Бурова.
Зярс анокстави музыкальной ёвксось, спектаклянь анокстыцятне невтизь раськень оршамопельтнень, конатне кармить «Цятконят» музыкальной спектаклясонть. Весемезэ анокстазь ведьгеменде ламо раськень оршамопельть (эрзянь ды мокшонь).
«Оршамопеленть анокстамсто минь бажинек теемс сонзэ кезэренсенть кондямокс, штобу невтемс се шканть. Кенярдовты сеяк, эйкакштне покш мельсэ якить творческой презентациятнес ды налксить музыкальной спектаклятнесэ», – мерсь Юлия Бурова.
Неень шкасто пек эряви налксезь ладсо эйкакштнесэ вельмевтемс тиринь культурантень мелень явоманть ды пачтямс тенст раськеденть исторической содамочитнень.
Анокстызе
Надежда КЕНЯЙКИНА
Н. Ф. Маланкинань ды Л. М. Косынкинань прявтсо ютавтовсь «Цятконят» эйкакшонь спектаклянь презентациясь, конань юрс путовсь «Сияжар» эпосось. Спектаклясь анокстазель Советской Союзонь Героенть Василий Филиппович Маргеловонь лемсэ 25 № лицей МОУ-сонть, косо Л.М. Косынкинань ушодксонзо коряс тонавтневи эрзянь ды мокшонь культурась. Меельце зярыя иетнень перть сон пурнась эрзянь ды мокшонь кудоютконь кезэрень зярыя курмот-кармот, улить ютксост мик XIX пингень теевкст. Проектэнть вельде эйкакштне эсь сельмсэ неизь ды кармасть содамо, кодат ульнесть покштяст-бабаст кудоютконь кедьёнксост. Спектаклясонть налксемстэяк эйкакштне пряст маризь «Сияжар» эпической ёвтамонь героекс. Проектэнь эрьва участникентень максовсь башка роль ды раськень оршамопельть.
«Педе-пес ролентень совамга эряви чарькодемс героенть культуранзо. Эдь оршамопелень эрьва пельксэсь мезде-бути корты. Кудоютконь эрьва предметэсь, конань вечкезь теизь кезэрень ломантне, эрявсь велесэ эрямсто», – тешксты проектэнь прявтось Юлия Бурова.
Зярс анокстави музыкальной ёвксось, спектаклянь анокстыцятне невтизь раськень оршамопельтнень, конатне кармить «Цятконят» музыкальной спектаклясонть. Весемезэ анокстазь ведьгеменде ламо раськень оршамопельть (эрзянь ды мокшонь).
«Оршамопеленть анокстамсто минь бажинек теемс сонзэ кезэренсенть кондямокс, штобу невтемс се шканть. Кенярдовты сеяк, эйкакштне покш мельсэ якить творческой презентациятнес ды налксить музыкальной спектаклятнесэ», – мерсь Юлия Бурова.
Неень шкасто пек эряви налксезь ладсо эйкакштнесэ вельмевтемс тиринь культурантень мелень явоманть ды пачтямс тенст раськеденть исторической содамочитнень.
Анокстызе
Надежда КЕНЯЙКИНА