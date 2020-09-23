«Саня, Ваня, мартост Римас» – алкуксонь эрямосто саевкс

Эрзянь ды мокшонь раськень театрасо панжовсь театрань 86-це сезонось. Те вастовоманть пек учость весе ваныцятне, актёртнэ, театрасо важодицятне.
Кезовось зярыя шкас лоткавтызе минек культурань эрямонть. Весе инжетнень туртов пшкадсь театрань прявтось Светлана Дорогайкина. Сон тешкстызе, кодамо мельспаро неемс ваныцятнень, кадык аволь пешксе залось ды ней а мереви пурнамс ламо ломанть. Театрась карантиндэнть икеле анокстась зярыя путовкст. Вейкесь эйстэст – В. Гуркинэнь «Саня, Ваня, мартост Римас» пьесанть коряс спектаклясь. Сон алтави Ине Отечественной войнасо Ине Изнямонь 75 иетнень топодемантень. Сонзэ бажасть невтемс маень 9-це чинтень. Ды вана ней учовсь. Эрзянь кельс пьесанть ютавтызе Галина Самаркина актрисась. Режиссёрось – Андрей Анисимов, кона уш путы аволь васенце спектакля.
В. Гуркинэнь «Саня, Ваня, мартост Римас» пьесась алкуксонь эрямосто. Драматургось алты сонзэ малавиксэнзэ туртов. Тесэ невтеви войнань ушодксось ды сонзэ прядовомадо мейле шкась. Колмо сазортнэнь Софьянь, Александрань ды Аннань семияст эрямось. Тесэ ломантнень уцяскаст ды зыяност, пейдемаст ды сельведест. Аватнень налксить Галина Гришуткина, Галина Самаркина, Ольга Надорова. Мирдест – Алексей Егранов, Дмитрий Мишечкин, литовецэнть Римасонь – Андрей Кипайкин. Софьянь тейтерензэ Женянь – Татьяна Биушкина. Путовксонть невтить эрзянь кельсэ, ансяк мекс-бути геройтне вейкест-вейкест туртов пшкалить рузонь кельсэ: Шур, Нюр… Минь истя а кортатано, лемтнень коряс улить эсенек пшкадема лувонок.
Башка валсо эряви тешкстамс весе актрисатнень налксемаст, конат невтсть авань персонажтнень. Сынст ютксто шнавлинек Татьяна Биушкинань (Женя). Од актрисась кортамосонзо, налксемасонзо кецявтсь ды дивавтсь. Паро образ лиссь А. Кипайкинэнь (Римас) рольсэнть. Римас лездась те семиянтень, зярдо цёратне тусть фронтов. Сон кармась вечкеме Александрань. Войнась уш умок прядовсь, ансяк Шурань Иванозо тосто эзь велявто ды эзь кучо вейкеяк сёрма… Римас марто сынь бажить сюлмамс эрямост вейсэ, ды тесэ сы Иван… Ванат ды ризнат геройтнень кисэ. Мекс истя кувать арасель Иван, косоль сон? Простясы-арась низэ? Кинь марто кадови? Войнась яжизе весень эрямост…
Спектаклядо мейле, зярдо лоткасть виев цяпамотне, сцена лангс тердевсь МР-нь Культурань, национальной политикань ды архивень тевень министрань васенце полавтыцясь А.И. Карьгин. Сон яволявтынзе театральной искусствасо МР-нь Прявтонь премиянь изницятнень лемест. Истя, «Цёрань сехте паро роль» номинациясонть изнясь МР-нь заслуженной артистэсь Дмитрий Мишечкин; «Успешный дебют» номинациясо – Антон Саранкин. Сынь налксесть В. Мишанинань «Куйгорож» спектаклясонть. Лия артисттнэ казевсть Почётной грамотасо.
Теде башка, Нацтеатрасо оймсема читнестэ ютась «Золушка. В ожидании чуда» эйкакштнень туртов од спектаклянь невтема. Сонзэ путызе Павел Михайлов. Путовксось вастозель пек лембестэ!
Татьяна Маторкина
Фототне Кирилл Киреевень