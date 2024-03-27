Эрьва спектаклянть лангсо важодить ламо ломанть

Спектаклянь ваномсто минь несынек содавикс актёртнэнь, конат эрьва путовкссо налксить лия рольть, невтить эрьва кодат образт ды обуцят. Ванкшнотано мазый оршамопелест ды декорациятнень. Ды, паряк, а арсетянояк, кие теи те мазычинть? Эрьва спектаклясь – те покш командань важодема. Кода алкукс тееви-пурнави спектаклясь? Теде тенек ёвтнесть Эрзянь ды мокшонь национальной драмань театрасо.





Татьяна Чувыкина важоди Нацтеатрасо малав 30 иеть. Ней сон – театрань прявт художник. Эрямонь кизэ кеместэ сюлмавозь творчестванть марто. Татьяна Геннадьевна чачсь Саранскойсэ. Тетязо мусь эстензэ ни Пермь ошсто, тосо служась армиясо, вечкевиксэнзэ ускизе тей. Татьяна тонавтнесь Саранскоень 23 № школасо. Прядовильть урокост – сон сеске чииль 1 № эйкакшонь художественной школав.



– Школасонть минь аштинек пекстамозонзо. Кияк эйсэнек эзь пане. Те шкас лембестэ ледстнян тонавтыцятнень. Сынь рамсесть кши, кандокшность кудосто варения ды андсть минек. Вансть мельганок теке эсь эйкакшост мельга. Неень шкане истямо костояк а неят. Минь явинек мель прикладной искусствантень: кодынек, викшнинек, содавтовинек эрзянь ды мокшонь узортнэнь марто. Те весе пек тукшнось мелезэнь. Художественной школасо вастыльть лембестэ, седеесь свал тердиль тов. Тосо важодсь В. М. Нежданова (ней уш арась ютксонок), а вана Л. В. Галкина нейгак важоди школасонть, – ледстни Татьяна Геннадьевна.



9-це классонть прядомадо мейле од тейтересь сыргась тонавтнеме Ф. В. Сычков лемсэ художественной училищав. Ансяк сестэ аволь эрьва ие пурнасть тов тонавтницят. Секс савсь велявтомс мекев школав ды 10-це классто мейле таго молемс. Сон кочкизе декоративно-прикладной творчествань отделениянть. Мезе ансяк тосо эзть тее: кодасть, стасть, викшнесть, артсть. Мартост важодсть содавикс тонавтыцятне: О. И. Акимова, Л. Н. Нарбекова, Л. М. Острась. Ды группасткак пурнавсь вадря, весе теевсть паро ялгакс. Тейтерь-аватне те шкас кирдить ялгаксчи, вастневить, лездыть вейкест-вейкест туртов, кадык эритькак эрьва кодамо ошка. Кой-кить важодить специальностень коряс – художникекс-мастерэкс.



1996 иестэ Татьяна Чувыкина сась важодеме Эрзянь ды мокшонь нацтеатрав, кона аштесь мокшэрзянь культурань музеенть зданиясо. Васня ладизь художникекс-оформителекс, мейле – художникекс-декораторокс. Сон заочна прядызе М. Е. Евсевьев лемсэ МГПИ-нть (ней – МГПУ).



– Спектаклянь путомадо икеле минь ловносынек пьесанть. Теде мейле вастовтано режиссёронть марто. Сон ёвтасы эсь мелензэ-арсеманзо, мезе тензэ эряви. Мон, кода прявт художник, пачтясынь эсень арсеман. Кортасынек, кода теемс седе парсте. Бути спектаклянть марто кармить ардтнеме лия регионга – те лия тевесь. Эрси, декорациятнеяк, оршамопельтнеяк аштить монь лангсо, лия спектаклясо мезесь-бути вейкесь. Минек весементень максозь шка, секскак мезеяк мейлес кадомс а эряви. Шкастонзо теема эскизт. Мон васня теян эскизт, седе тов – макетт. Эряви арсемс, весемесь кельгевель сцена лангс. Режиссёрось ёвты, кодат реквизитт эрявить. Декорациятнень коряс васня теевить чертёжт. Уш седе тов тевс нолдавить сваркась, циркуляркась, материалтнэнь артомась. Лиясто мелявтат кодамояк покш декорациянть кисэ, кода сонзэ парсте теемс ды шкастонзо. Лиясто вишка тевенть лангсо савкшны важодемс седеяк кувать, – ёвтни художникесь.



Татьяна Чувыкинань важодевксэнзэ (оршамопельтне, декорациятне) тевс нолдавить ламо спектаклятнесэ, истят кода: В. Мишанинань «Апак лемде эрзянть тейтерезэ», «Качели с небес», Д. Сидеросонь «Чёрный апельсин», Л. Гершень «Эти свободные бабочки», Р. Томонь «Дом в глуши» ды ламо-ламо лиятнесэ. Истя жо сон важоди эйкакштнень туртов Од иень путовкстнэнь лангсо.



– Эрьва спектаклянть лангсо важодить ламо ломанть. Эрьвась теи эсь тевензэ. Вейсэ минь чарькодтяно вейке-вейкенек. Монь марто роботыть художникесь-декораторось Павел Игумнов, художникесь-конструкторось Михаил Суняйкин, декорационной цехень прявтось Алексей Барсуков, бутафортнэ Алексей Пырсиков ды Анастасия Синицына. Кода а ледстямс стамонь цехенть? Сонзэ вети Светлана Позднякова, постановочной пельксэнть – Юлия Мерзлова. Театрась монь туртов – теке вейке семия, косо эрьва шкасто венстить лезксэнь кедь. Пек мелезэнь тукшны важодемс минек драматургтнень пьесаст коряс спектаклятнень лангсо, ледстявлия МР-нь народной писателенть В. И. Мишанинань. Сонзэ покш путовксозо театрантень. Сюкпря минек прявтонтень С. И. Дорогайкинанень, кона кирди эйсэнек сёлмонзо ало, вети эйсэнек ансяк икелев. Сонзэ пингстэ Эрзянь ды мокшонь театрадонть кармасть содамо республикань томбале регионтнэсэ, – корты Татьяна Геннадьевна.



Светлана Вадимовна Позднякованень совинек ансяк аламос. Кортамс шказо тунь арасель. Авась сты од спектаклянтень костюмт. Икелензэ эскизт, ламо коцт. Сонзэ кедьга ютыть ставиця весе оршамопельтне. Нацтеатрасо важоди 16 иеть. Чачсь сон Саранскойсэ, МАССР-нь заслуженной артисттнэнь семиясо – В. В. Медведскиень ды Н. Я. Кашляевань. Школадо мейле тонавтнесь Ленинградонь Текстильной институтсо. Сась мекев Мордовияв. Зярыя шкань перть роботась музыкальной театрасо, седе тов Нацтеатрань икелень прявтось Е. Н. Пулов тердизе тей.



– Тесэ статано костюмт эрьва спектаклянтень. Тей кандыть эскизтнэнь. Лездыть тень кавто практиканткат, тонавтан эйсэст стамонь тевентень, пачтян седе, мезе содан монсь. Лезды костюмерэсь И. Н. Пулова. Истя жо вейсэ важодтяно художниктнень марто: статано-тейтяно декорациятнень, якатано коцтонь рамамо. Мон ансяк весть кедем ютавтса коцтонть ланга ды сеске чарькодян, маштови-арась коцтось, пек мерькавиця эли беряньстэ ставиця. Стакшнан эйкакшонь путовкстнэс ды чокшнень спектаклятнес эрьва кодат костюмт. Эрзянь ды мокшонь оршамопельтнень коряс ламо содамочить тень макссь художникесь А. С. Алёшкин, те шкас лембе валсо ледстнян эйсэнзэ. Мартонзо арсинек-стынек К. Петровань «Ташто койсэ» спектаклянтень оршамопельтнень. Сон эрьва мезенть коряс домкасто толковась, ламос чарькодсь, ульнесь эсензэ вановтозо. Макссь тень эрявикс превс путомат. Ламо костюмт эрявсь стамс А.Островскиень «Бесприданница», В.Мишанинань «Побег из ада», Е.Шварцонь «Снежная королева» спектаклятнес. «Побег из ада» Девятаевде спектаклянтень натой савсь стамс актёртнэнень трусат, пленсэ улемстэ невтевсть пельсштапо. А вана немецень форманть стамо кодаяк сеске эзинь кундаво… Лиясто кувать арсят, кода стамс, кода теемс седе парсте. Кемтядо-арась, онстон сыть арсематне. Стян ды куроксто теян артовкст-сёрмадовкст. Монь важодемасо вейке стакачись – шкась, кона а сатны. Эряви нурька шкас стамс весе оршамопельтнень. Секскак частнэнь лангс а ванан, кувать кирдеван важодема таркасо. Минь тесэ весе истят, тонадынек, театравтомо а нетяно прянок, – ёвтни Светлана Вадимовна.





Михаил Суняйкинэнь муинек поделочной цехстэ. Художникесь-конструкторось макеттнэнь коряс тейни декорацият. Истят, конат парсте ладявить сцена лангс. Ёвтасы художникентень мелензэ-арсеманзо, мезенть шожда теемс, мезенть жо эряви полавтомс. Чачсь цёрась Покш Березникбуень Госагыр велесэ. Прядызе Н. П. Огарёв лемсэ МГУ-нь Национальной культурань институтонь декоративно-прикладной творчествань отделениянть. Театрасо важоди 2018 иестэ саезь. Кода мерсь прявт художникесь Т. Г. Чувыкина, арась истямо тев, конань бу Михаил а топавтовлизе. Куш мезень тееме машты. 15 иесэ кармась пильсеме, сварямо, вансь тетянзо мельга ды тонавтнесь пельдензэ. Зярдо сась роботамо тей, тонавтомс эзь саво. Кандыть макетт – теи конструкцият. Сынст цехсэ ули эрьва кодамо эрявикс оборудования, станокт, конат керить чувтояк, кшнияк ды лия материалт. Эрьва спектаклянть эсензэ декорациянзо, эрьва путовксонтень арсят од конструкцият. Ламо лия ёнов а молиця декорацият теезельть Ш. Перронь «Золушка» спектаклянтень.

Минь кевкстинек геройтнень, яксить-арась ваномо спектаклятнень, конатнень лангсо зярыя шкань перть важодсть. Нама, яксить, эсь сельмсэ неить, мезе ды кода лиссь, кода те весе ашти сцена лангсо. Прянь апак шна натой дивсить: алкукс сынь теизь те мазычинть?



Течи, мартонь 27-це чистэ, тешкстави Театрань раськеютконь чись. Весе седейстэ арсетяно театрасо важодицятненень кеме шумбрачи, уцяска, паро эрямо, ламо ваныцят ды мельстуиця путовкст!



Татьяна Маторкина