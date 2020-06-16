Морамось – васенце таркасо

Ульяна Куликова ашти мельсэнь вишка тейтернекс. «Вай, костонь неть инжетне» – истямо моро марто сон вастсь минек, инжетнень, Покш Игнатбуесэ. Уш сестэ вайгелезэ виевель ды морась седейшкава. Мекс-бути арсезевинь: вана те эйкакшонть эйстэ лиси морыця! Ней тейтересь прядсь 10 класст. Ламо мель яви морамонтень. Аволь умок Интернетсэ гайгезевсть моронзо-клипензэ. Те – Ине Изнямонтень алтазь «Синий платочек» ды «Шёл казак» моротне, конат ютавтозь эрзянь кельс.
Чачсь Ульяна Покш Игнатова велесэ. Морси эйкакшпингстэ саезь. Ды кода а морсемс? Сонзэ весе малавиксэнзэ моронь вечкицят, ломантненень паро ёжонь казицят. Бабазо, Полина Макаровна, морси. Ульяна ледстни, сыть бабанзо ялгатне тенст инжекс, кортыть-теить, морамо уставить. Тейтернесь кунсолы-кунсолы, сонгак мартост моро серьгеди. Авазо, Ирина Григорьевна, важоди Покш Игнатовань Культурань кудосо художественной самодеятельностень ды клубонь тевень коряс отделэнь прявтокс. Крёстной тетязо – Евгений Куликов – Культурань кудонь морыця. Ульянаньгак творческой кизэ ушодовсь сисем иесэ, зярдо ветизь клубов. Вейкеяк концерт эзь юта ды нейгак а юты сонтемензэ. Морамонь коряс васенце тонавтыцязо ульнесь Галина Александровна Сухойкина. Мейле превс путомат тензэ макссь Людмила Ивановна Ендолова. Теде башка, тейтересь сонськак тонавтнесь, вешнесь, ламо мель явсь музыкантень. Тонавтнесь музыкальной школасо.
Ульяна морси раськень морот. Мельс тукшныть тензэ рузонь ды эрзянь раськень моротне. Аволь весть невтнизе прянзо республикань ды весероссиянь пелькстамотнесэ. Свал морси «Шумбрат, Мордовия!» республикань фестивальсэ, кочкакшнызь морамо Гала-концертсэяк. Зярыя иень перть пелькстась «Пластилиновая ворона» эйкакшонь творчествань фестивальсэнть; «Вызов» морамонь пелькстамосонть;
2017 иестэ Московсо лиссь 1-це степенень лауреатокс «Top music» Раськеютконь музыкальной конкурссонть-премиясонть, теке жо пелькстамосонть 2018 иестэ лиссь 3-це степенень лауреатокс;
2018 иестэ «Чудеса искусства» эйкакшонь ды од ломанень творчествань Раськеютконь фестивальсэнть лиссь 1-це степенень лауреатокс;
2019 иестэ занясь васенце тарка «Александр Невский – Слава, Дух и Имя России» Регионъютконь проектэнь эсенек ёнксонь этапсонть;
2020 иестэ Рязаньсэ «Праздничная карусель» Регионъютконь фольклоронь пелькстамосонть-фестивальсэнть лиссь 2-це степенень лауреатокс. Кода корты Ульяна, омбоце таркась сонзэ туртов теке васенце тарка. Пелькстасть ламо виев морыцят. Нама, лия ёнкссо эсь вийтнень варчамось, прянь невтемась максы вийть. Ульянанень пек вечкеви морамось. Пштистэ ваны Пелагея Россиянь морыцянть творчестванзо мельга. Ламо лезкс ды превс путомат тензэ максыть Покш Игнатова ёнксонь од морыцятне Ирина Учаева (сон морси «Умаринасо») ды Артем Мамаев (морсесь «Росичсэ»).
Сон зярс а соды, сюлмасы эрямонзо музыкальной творчестванть марто эли арась. Тейтересь парсте, «ветес», прядынзе 10 класстнэнь. Музыкадо башка, вечки точной наукатнень – химиянть, биологиянть. Артовксонзояк мазыйть. Тень уш редизь Саранскоень тонавтыцятне. Ульянань тердить тонавтнеме художественной училищав, музыкальноев…Тейтересь а капши. Сон арси. Тонавтни ды пурны превть эрьва кодамо ёнксонь коряс. Ульянань а эрси юткошказо. Вишка шкасто саезь яксесь весе кружоктнева. Валонзо коряс, пек вечксы рузонь народной творчестванть: моротнень, киштематнень, росписенть, музыкальной инструментсэ налксеманть, викшнеманть, кодамонть. Кишти ДК-нть юрсо «Девчата» киштемань куросо, конань вети А.И.Занкин хореографось.
Мель яви фотографиянтень. Седеезэяк витеви, зярдо удалы кундамс пертьпельксэнь ёжонть. Ломантнень туртов тейни фотосессият. Весе фотографиятне путозь интернетсэ. Ды ялатеке морамось – васенце таркасо.
Аволь умок сонензэ пшкадсь Р.Д.Жегалина тонавтыцясь. Кучизе «Синий платочек» моронь эрзянь кельс ютавтовксонть ды мерсь варчамс морамс. Истя лиссь васенце видеось. Ломантне вастызь сонзэ мельспаросо. Мекс а теемс мезеяк лия? Те тевсэнть кундась тензэ лездамо Иван Бублиенко звукорежиссёрось. Ды вана уш анок «Шёл казак» эрзянь кельсэ морось, конань тагояк ютавтызе Р.Д.Жегалина. Ульяна явизе ды морызе колмо вайгельсэ. Сонзэ снимизь садпиресэ, цветиця-панжиця чувтотнень ало. Вай, кодамо лиссь мазычи! Седеяк ламо лембе валт алтасть од тейтерентень. Муинк, варштынк интернетстэ. Неть васенце теевкст, васенце эскелькст, кадык кияк а карми сялдомост. Клиптнеде мейле чачсть ламо лия мельть-арсемат: мезе од морамс, кода снимамс. Улить эсензэ сёрмадозь мороткак. Кемтяно, весемесь те мазый ды превей тейтеренть удалы. Валдо ки теть, Ульяна!
Лопанть анокстызе
Татьяна Маторкина
Вай, лазнэ, вай, лазнэ!
(«Шёл со службы казак молодой» моронть коряс )
1.Служавсь цёрась ды кудов
сыргась,
Виде кись леень трокска
ютась.
Печтямо лазось сивсь,
Цёранть пильгесь ваясь,
Кем потмос кельме ведесь совась.
2.Кузсь сон леень сэрей
чирентень,
ды толбандя кирвазсь
чирентень.
Вакска тейтерь ютась,
Цёранть малас лоткась:
– Мезе мартот теевсь? –
тензэ пшкадсь.
3. – Кемсэнь кал ульнесь мелем
кундамс, –
Мерсь тейтерентень ёжов
цёрась,
Ламо ведев леесь, тень эзь
понго калнэсь,
Монь кем потмозом совась
ведесь.
4. Мерсь тейтернесь
мизолдозь: – Цёра,
Иля чентя качамсонть чама!
Иля капша туемс, бути ули
мелеть,
Костясынек кудосон кеметь.
5. Апак урьваксто цёрась
ульнесь.
Аволь мирдень экшсэ
тейтересь.
Вай, лазнэ, вай, лазнэ!
Леень трокска лазнэ!
Тунда цёранть сон
урьвакстызе!
Эрзянь кельс ютавтызе
Римма Жегалина