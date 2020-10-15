Четверг, октября 15, 2020
Газета "Эрзянь правда"
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Феодор Санаксарской церьковантень путсть купол

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Категория: Культура

Саранск ошонь округонь Ремзавод посёлкасо аштиця Феодор Санаксарский лемсэ церьковантень течи, Пазонь Авань Покровонь чистэ, топодсть комсь иеть.

Кенярксчинтень теезель покш витнема. Кода пачтясь церьковань настоятелесь о. Георгий, ютавтозель покш важодема, косо ламо вийть путсть тов озномо якицятне (прихожантнэ). Сехте ледстневицякс ламо пингес кадовить истят паро тевтне, кода одс латонть витнемась ды куполонть стявтомась. Валсо а ёвтави, кодамо покш мелявксокс ульнесь сонзэ перька кшнинь кавксо колоннатнень стявтомась ды двутавратнень ладямось.


Отец Георгий покштояк покш сюкпрянь валт ёвты весе лездыцятненень. Башка мель явсть истят ломантне, кода «СФ «Восточная» ООО-нь генеральной директорось Михаил Валентинович Фомкин, МР-нь Прявтонь старшей советникесь Мария Григорьевна Лушенкова, «МордовАгроМаш» АО-нь генеральной директорось Геннадий Александрович Громов. Те тевенть топавтомсто эрявсь аволь ансяк виев ды питней техника, истя жо лия лезкс, конань седейшкава тейсть те храмонтень якицятне: Виктор Иванович Калинкин ды Виктор Михайлович Першин. Ине тевесь изнявсь седеймариця, Пазнэнь кемиця, сырнень кедь ломантнень вийсэ.

Пазонь Авань Покровонь православной кенярксчистэнть чачома чинзэ тешксты церьковань настоятелесь о.Георгий. Храмов якицятнень пельде ёвтатано тензэ поздоровт ды арсетяно кеме шумбрачи, уцяска ды кувака эрямо.

Валентина Юдина

О ГАЗЕТЕ "ЭРЗЯНЬ ПРАВДА"

Газета Эрзянь правда в настоящее время издается один раз в неделю на 16 страницах, четыре из них в цвете. Газета широко отражает вопросы общественно-политической, социально-экономической, культурной и духовной жизни республики, публикует международную информацию. «Эрзянь правда» распространяется в Оренбургской, Пензенской, Самарской, Ульяновской, Нижегородской областях, в республиках Татарстан, Чувашия, Башкортостан. Вместе с тем, для эрзян России вот уже не один год успешно функционирует электронная версия газеты, которую можно в настоящее время читать в Интернете. В этом большая заслуга всего редакционного коллектива газеты «Эрзянь правда».

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