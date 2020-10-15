Феодор Санаксарской церьковантень путсть купол

Саранск ошонь округонь Ремзавод посёлкасо аштиця Феодор Санаксарский лемсэ церьковантень течи, Пазонь Авань Покровонь чистэ, топодсть комсь иеть.
Кенярксчинтень теезель покш витнема. Кода пачтясь церьковань настоятелесь о. Георгий, ютавтозель покш важодема, косо ламо вийть путсть тов озномо якицятне (прихожантнэ). Сехте ледстневицякс ламо пингес кадовить истят паро тевтне, кода одс латонть витнемась ды куполонть стявтомась. Валсо а ёвтави, кодамо покш мелявксокс ульнесь сонзэ перька кшнинь кавксо колоннатнень стявтомась ды двутавратнень ладямось.
Отец Георгий покштояк покш сюкпрянь валт ёвты весе лездыцятненень. Башка мель явсть истят ломантне, кода «СФ «Восточная» ООО-нь генеральной директорось Михаил Валентинович Фомкин, МР-нь Прявтонь старшей советникесь Мария Григорьевна Лушенкова, «МордовАгроМаш» АО-нь генеральной директорось Геннадий Александрович Громов. Те тевенть топавтомсто эрявсь аволь ансяк виев ды питней техника, истя жо лия лезкс, конань седейшкава тейсть те храмонтень якицятне: Виктор Иванович Калинкин ды Виктор Михайлович Першин. Ине тевесь изнявсь седеймариця, Пазнэнь кемиця, сырнень кедь ломантнень вийсэ.
Пазонь Авань Покровонь православной кенярксчистэнть чачома чинзэ тешксты церьковань настоятелесь о.Георгий. Храмов якицятнень пельде ёвтатано тензэ поздоровт ды арсетяно кеме шумбрачи, уцяска ды кувака эрямо.
Валентина Юдина