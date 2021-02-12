Кезэрень койтнень-кирдатнень ванстомаст кисэ – Президентэнь грант

Неень шкане минек республикасо покш мель явови кезэрень койтнень-кирдатнень вельмевтемантень, покштянок-бабанок питнейчитнень ванстомантень. Теде минь а весть сёрмадынек тиринь газетань лопатнесэ.
Аволь умок таго маринек паро куля: РФ-нь Президентэнь грантонь пелькстамосонть кезэрень койтнень-кирдатнень ванстомань лабораториянть коряс важодевксэнть тееманзо кисэ максозь покш питне масторонь прявтонть пельде! Тешкстасынек, важодицятнень ютксо Мордовия Республикань Культурань заслуженной роботникесь, Н.П. Огарёв лемсэ МГУ-нь Национальной культурань институтонь тонавтыцясь, декоративно-прикладной шкинемань курстнэнь ветицясь Людмила Демьяновна Лёвина. Течи сон минек редакциянь инже.
– Людмила Демьяновна, тынь ламо иень перть важодтядо минек раськень сюпавчитнень ванстомань ды вельмевтемань коряс. Те ине тевентень тонавттадо од ломанть. Грантонь сёрмадомань тевентень васенцеде кундыде?
– Алкукскак, монень те тевесь пек малавикс ды вечкевикс. Умонь шкасто саезь те арсемась ульнесь мельсэнь. Сон седеяк пек виевгадсь, зярдо савсь тень якамс эрзянь ды мокшонь велетнева, кода эсенек Мордовиясо, истя сонзэ томбалеяк. Те весемесь пек лездась сюпалгавтомс шкинемань лабораториянок. Шкань ютазь С.Д. Эрьзя лемсэ музеень важодицятнень марто вейсэ ушодынек тееме проект. Сон прядовома лангсоль, зярдо сась те паро кулясь. Ней тевенек сатыть иень перть.
Тешкстаса, те проектэсь регионъютконь, сонзэ лангсо вейсэ од ломантнень марто карматано важодеме кода республикань, истя жо сеть таркатнесэ, косо эрить ламо эрзят ды мокшот. Невтемакс, миненек вейсэндявить Самарань, Пензань, Ульяновскоень ды ламо лия ёнксонь эрицятне. Виде, эрьва раськенть эсензэ сюпавчинзэ, сынст ютксто пек явови эрзянь ды мокшонь викшнемань лувось.
Ледстяса, грантонь проектсэнть виенек варчамодо арсемась ульнесь эйсэнек умок, минь талнозь учинек, кодамо питне макссть важодевксэнек туртов. Содазь, покш мельспаросо вастынек те паро кулянть.
– Вановтонк коряс, мейсэ важодевксэнк явови лиятнеде ды кодамо лезэ канды ломантненень?
– Виде, тевенек пек явови грантонь лия анокстыцятнень ды топавтыцятнень ютксто. Васняяк, минек важодемась кеместэ сюлмави од ломантнень ды сынст шкинемань весе тевест марто. Невтемакс, ули вейке истямо студентэнек, кие Саранскойсэ вейсэ ялганзо марто панжсь башка предприятия, косо кармасть анокстамо Россиянь эрьва кодамо раськень оршамопельть. Койсэнь, проектэнек – те васенце эскелькс, зярдо мазыйстэ викшнезь раськень оршамопеленть вельде бажатано невтемс аволь ансяк мазычинзэ, истя жо келенек, коенек-кирданок сюпавчист. Эдь меельце шкастонть редятано истят паро полавтомат, зярдо од ломантне кармасть седе покш мель явомо кезэрень оршамопельтненень. Чарькодеви, сынь ней седе одкстомтозь, кода рузтнэ мерить, теевсть стилизованноекс, ялатеке эйсэст кадовсть покштятнень-бабатнень тешкстнэ, конат ледстнить кезэрень шкадонть.
– Людмила Демьяновна, тынь сеедьстэ якатадо республикань томбалев, эрсетядо масторонь покш оштнесэ ютавтовиця выставкатнесэ. Варштавксонк коряс, лия раськетне кодамо мель явить минек раськень оршамопельтненень?
– Виде, ялгатнень марто монень савкшны якамс лия регионтнэва. Сеедьстэ содавтнемс масторлангонь покш выставкатнень. Тень веши монь важодемась. Видьстэ мерян, минек мазылгавтозь оршамопельтне ламонь мельс тукшныть. Течи этнической культурантень Россиясо ды маласо омбо мастортнэсэ явови покш мель. Текенень поладса, ламот макснить кевкстемат: улить-арасть пособият неть викшневкстнэнь тонавтнемаст коряс? Невтемакс, Санкт-Петербургсо улемстэ, перьканок пурнавкшность ламо ломанть ды ютксост ульнесть истят, кить анокольть рамамс викшнеме тонавтнемань книгат.
– Неень шкане од ломантнень покш-аволь мелест тонадомс викшнемань тевентень ды кинь бу течи ледстявлинк те а шожда тевентень тонавтыцятнень ютксто?
– Тешкстаса, меельце шкастонть одтнэнь ёндо ков седе ламотнень кассь мелест кезэрень тевенть тонавтнемантень. Виде, улить республикасонок истят ломанть, кить седейшкава анокт сыненст лездамс. Невтемакс, сырнень кедь ломантнень ютксто мон бу ледстявлия Ольга Малаевань. Ольга Алексеевна, кезэрень лувонть саезь, анокстась цёрань ды тейтерь-авань панарт. Текенень поладса, цётазь шкасто сон питневтеме тонавты викшнеме, кода од, истя сыре ломантькак. Тонавтницянзо ютксто вейкесь викшнесь эстензэ оршамопель эсест Зубова-Полянань койтнень-кирдатнень мельс саезь.
Мордовиянь келес содавикс республикань художественной школань тонавтыцясь Галина Полянская. Сон весе ёрокчинзэ максы одтнэнень. Парсте тевензэ содасы Ирина Хомякова, кие ламо иень перть тонавты эсь ёрокчинтень од ломантнень. Ирина Викторовна васняяк парсте тонавтнизе, кода эряви видестэ викшнемс. Сон весе важодевксэнзэ анокстынзе истя, штобу улевельть чарькодевикст аволь ансяк викшнеме маштыцятненень, истя жо те тевентень тонавтницятнененьгак. Ламо од ломанть тонавтсть Татьяна Алёшина ды Татьяна Гвоздева.
– Людмила Демьяновна, Президентэнь грантось изнявсь, ней ярмактнень эрявить нолдамс тевс. Кода арсетядо сынст ютавтомс?
– Те кевкстеманть лангсо пря а сави тенек яжамс. Эдь икелепелев сёрмадстозель эрьва трёшникесь, ков арсетяно сонзэ ютавтомс. Сень ловозь, куш минек Раськень (национальной) институтсонть ули эрявикс оборудования, ялатеке те зярс аволь сатышка. Тень мельс саезь, карматано кочкамо ды рамамо од. Эдь те сюпавчись кадови эсенек тонавтнемань учреждениянтень. Тонавтницянок марто седе тов карматано ютавтнеме мастер-класст, косо содамочист невтьсызь практикасо.
– Чарькодеви, студенттнэнь тынь карматадо тонавтомо, а вана седе вишкинетненень, школасо тонавтницятненень викшнемань содамочитнень арсетядо-арась максомс?
– Виде, викшнеме тонавтоманть ушодома ков седе икелев, зярдо эйкакштне эштё школасо тонавтницят. Сестэ ков седе ламо перьканок пурнавить кедьчелькев ломанть. Паряк, юткстост саить мель поладомс вечкевикс тевенть, самс тонавтнеме минек университетэнь Раськень институтов. Тень туртов карматано якамо республикань районтнэва, ютавтомо мастер-класст школасо тонавтыцятнень марто, штобу сынь маштовольть максомс содамочитнень эйкакштненень.
Истя жо поладсынек важодеманок студенттнэнь марто аволь ансяк лекциянь ловнозь, карматано ютавтомо «кругловой стольть» ды мастер-класст.
– Людмила Демьяновна, меельце шкастонть кажов ормась (COVID-19) совавтсь эрямозонок ламо лия ёнкст. Ютазь иень чадыковсто саезь од ломантнень тонавтомась ушодовсь онлайн-лувсо. Кода кармить ютавтовомо викшнеме тонавтоматне?
– Виде, минек студенттнэ чадыковсто саезь тонавтнить од лувсо. Сынь тенень парсте тонадсть. Арсян, те тунь а коласы тонавтома лувонть, мекевлангт, ламотнень туртов вечкевсь кудосто апак лисне содамочинь пурнамось. Кеман, истят шкатне полавтовить, минь сынст марто карматано аволь Интернет вельде важодеме, сестэ ков седе домкат кармить аволь ансяк содамочист, истя жо кедтнеяк седе парсте тонадыть важодеме.
Покш лездыцякс весенень карми улеме од книгась, косо домкасто невтевить викшнемань содамочитне ды панжови кезэрень ёрокчись. Сонзэ ванстомась ды пингеде-пингес эйкакштнень-нуцькатнень тонавтомась – минек прявт тевенек.
Меельцекс ёвтан весенень покш сюкпря, кить важодсть ды лездасть тенек Президентэнь грантонть изнямосо. Кадык минек раськенть туртов икелепелевгак кармить улеме истят покш казнеть!
– Сюкпря!
Валентина Юдина
Чачома чи марто, вечкевикс
Людмила Демьяновна!
Декоративно-прикладной искусствань художник, педагог, Россиянь Художникень союзов совиця (2012), МР-нь культурань заслуженной роботник (2009).
Истят нурькине сёрмадовкст муят Интернетэнь ламо сайттнэсэ, зярдо бажат мезеяк содамс Н.П. Огарёв лемсэ МГУ-нь Национальной культурань институтсо тонавтыцядонть Людмила Демьяновна Лёвинадо.
Сонзэ седе парсте содасызь сеть, кить тонавтнесть ды тонавтнить пельдензэ коцт ланга викшнеме, сёрмадомо, артомо. Декоративно-прикладной искусствань неть ёнкстнэ икеле ульнесть аволь пек содавикст. Кундамс те тевентень Людмила Демьяновнанень лездась викшнеме ды артомо вечкемась. Овсе вишка пингстэ саезь сон несь, кода парсте ды мазыйстэ стасть ды викшнесть эрзянь оршамот сырькаезэ ды авазо. Ды вете иесэ уш сайсь кедезэнзэ салмукс ды кармась сонськак варчнеме ёрокчинзэ викшнема тевсэнть. Мейле тонавтнесь Саранск ошонь 2 № художественной школасо. Сонзэ прядомадо мейле тонавтнеманзо поладызе Ф.В. Сычков лемсэ Саранской художественной училищасо. Пек покшоль мелезэ молемс тонавтнеме И.Е. Репин лемсэ институтонь искусствоведэнь отделенияв. Ламо тувталтнэнь кувалма мелезэ кадовсь апак топавто. Тень таркас кармась тонавтнеме Н.П. Огарёв лемсэ МГУ-нь историянь факультетсэ ды эзь арсеяк, ютыть зярыя иеть ды сон таго сы университетэв, ней уш аволь кода студентка, кода тонавтыця.
Университетэнть марто Людмила Демьяновна эрямонзо сюлмизе 2003 иестэ саезь. Теде икеле сон 27 иеть тонавтсь пакшат Саранск ошонь 2 № художественной школасо, сынст эйстэ 17 иеть ульнесь школань завучекс. Ней топавты мокшэрзянь культурань ды неень шкань искусствань кафедрань доцентэнь тевтнень.
Кода ламонь содамо бажиця, Людмила Демьяновна, тонавтомадо башка, якси выставкав, ютавтни мастер-класст, Мордовиясо эрицятнень ды инжетнень туртов невтни эсензэ ды студентэнзэ кедьсэ теезь произведениятнень. А менстни вейкеяк вастовома, косо кортамось моли мокшэрзянь культурадонть. Сакшны аволь ансяк кунсоломо, седе сеедьстэ энялдыть икелензэ ютавтомс мастер-класст. Ды сон зярдояк а покшкавтни. Певтеме тевензэ лангс апак вано, сы ды тейсы тевенть седе а ков парсте.
Даволковонь 7-це чистэ Людмила Демьяновна тешкстызе эсь чачома чинзэ. Ёвтатано тензэ седейшкавань лембе валт. Арсетяно кеме шумбрачи, кувака эрямо, валдо васолкст, од изнявкст, седе ламо маней ды кенярксов чить!
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