«Седяк, гармониясь!» кенярдовтынзе весень 

НЕТЬ ОЙМСЕМА ЧИТНЕСТЭ РЕСПУБЛИКАНЬ КУЛЬТУРАНЬ КУДОСО ЮТАСЬ «СЕДЯК, ГАРМОНИЯ!» ФЕСТИВАЛЕНЬ-ПЕЛЬКСТАМОНЬ ГАЛА-КОНЦЕРТЭСЬ.
ТЕДЕДЕ СОН АЛТАВСЬ ИНЕ ИЗНЯМОНЬ 75 ИЕТНЕНЕНЬ. КЕНЯРКСЧИНЬ ЁЖОСЬ МАРЯВСЬ УШ РДК-нь ФОЙЕСЭНТЬ, КОЗО ПУРОМКШНОСТЬ РАСЬКЕНЬ ШКИНЕМАНЬ ВЕЧКИЦЯТНЕ. ФЕСТИВАЛЕНЬ УЧАСТНИКТНЕ ИНЖЕТНЕНЬ ВАСТСТЬ НУРЬКА МОРЫНЕСЭ ДЫ ВЕСЕНЕНЬ СОДАВИКС МОРОТНЕСЭ, КОНАТ ГАЙГСТЬ ГАРМОНИЯНЬ ЁЖОВ НАЛКСЕМАНТЬ МЕЛЬГА.
Раськень музыканттнэнь налксемаст ды морост кунсоломо сакшность пек ламо ломанть, залось пешксель. Сценанть лангсо мельга-мельцек невтсть эсь ёрокчист кода покш опыт марто музыканттнэ, истя жо овсе одтнэяк, конат кенярдовтызь пурнавозтнень седямонь од лувсонть.
Весенень содавикс «Смуглянка», «Катюша» мелодиятнень марязь, ламот морасть артисттнэнь марто. Зярдо жо гайгстась «День Победы» морось, стясь весе залось.
Саранскоень музыкантонть Сергей Долматовонь «Послала меня жена за молоком» весёла морынетне, Ковылкина ёнксонь Шингарина велень библиотекаренть Татьяна Марининань «Частушки от старушки» авторской нурька морынетне ды Лямбирень артисттнэнь Александр Пыресевень ды Андрей Артемьевень «Провожала мать сыночка на войну» морось сельведьс пейдевтизь весе пурнавозтнень.
Весе концертэнть перть ваныцятне казсть пси цяпамот ды эрьва коллективенть ильтясть «Браво!» пижнемасо. Залсонть ульнесь ояксчинь лембе ды кенярксов ёжо. Кемеви, эрьва артистэсь тень эйстэ маризе эсь прянзо изницякс. Лауреаттнэнень казнетнень максынзе МР-нь Культурань, раськень политикань ды архивень министрань тевтнень топавтыцясь Светлана Баулина. Прявт казненть жо – тульской гармониянть – те иестэ саизе Покш Березник ёнксонь гармонистэнь триось, конань прявтсо ашти Николай Дубинкин.
Фототне Э.Ретунскиень