Ульяновскойсэ кавксоцеде ютась «Шумбрат» кенярксчись

«Шумбрат» лем ало кенярксчись чачсь аволь умок. Икеле ды нейгак весе регионтнэсэ, косо эрить эрзят ды мокшот, ютавтнесть ды ютавтнить эсест кенярксчить.

Саемга, Чувашиясо – «Арта», Саратовасо, Татарстанонь Лениногорскоень буесэ – «Балтай», Обран ёнксонь Лукоянова буесэ – «Эрзянь лисьмапря», Ульяновскоень ёно Кузоватовань буесэ – «Масторавань морот», Татарстанонь Тетюшевасо – «Валда шинясь», Пенза ёнксонь Бессоновской буень Пазялго велесэ – «Эрзянь покшчи» ды седе тов. Мордовиясо сехте содавикс покшчитне неть: эрзятнень – «Раськень озкс», мокшотнень – «Акша келу». Теде башка, эрьва буесэ, ловт, ютавтнить эсест кенярксчить. Покш Березниксэ – «Ашо лисьма», Рузаевкасо – «Кургоня», Дубинкасо – «Ош пандо» ды седе тов.



А вана татаронь «Сабантуенть», чуважонь «Акатуенть» кондямо кенярксчи (праздник), кона кандтневель вейкине лем, эрзятнень ды мокшотнень арасель. Тень коряс кортамот аволь весть кепсевсть эрзянь, мокшонь раськетнень вейсэндявксонь промкстнэсэяк, косо ёвтазель мель-арсема ушодомс ютавтнеме вейкине лем ало кенярксчи. Сонзэ лемекс саезель «Шумбрат» валось, кона шождасто ёвтавиця ды седе а ков парсте лади эрзятнень ды мокшотнень ютксо ояксчинь сюлмотнень седе тов кемекстамонтень. Мерезь – теезь. Ульяновскоень ёнкссо эриця эрзятне ды мокшотне васенцетнень ютксольть, кить кармасть те кенярксчинть ютавтнеме покш мельсэ ды эрьва иестэ. Тедеде сон ульнесь кавксоцеде. Кода сон мольсь, кить ульнесть тосо, ёвтнетяно седе тов.



…Пандемиянть кувалма кудосо аштемадонть мейле лисемс ломань юткс – те покш тев. Седеяк покш сон сетнень туртов, кить сыргить васоло ки лангов. Васняяк, кияк эйстэнек а соды, мезе учи ки лангсо. Омбоцекс, эрьва косто нейгак секе-тев пачтнить тандавтыця кулят: тосо ламолгадсть коронавируссо ормалгадыцятне, лия таркасо мусть гриппень од штамм. Тень кувалма аволь весень сы мелезэ сыргамс лия регионов. «Ламзурь» ансамблянь аватнень, маряви, мезеськак а тандавтсынзе. Кода икелеяк яксесть эрьва ков ды невтнесть эсест раськень моротнень мазычист, нейгак а аштить кудосо. Седеест эзь кирде сестэяк, зярдо марясть паро куля: Ульяновск ошсо ютавтови «Шумбрат» кенярксчи, тов пурнавить морыцят, киштицят Россиянь весе сеть таркатнестэ, косо эрить эрзят ды мокшот. Кода а молемс истямо кенярксчис?



Ды вана панжиковонь (маень) 22-це чистэ пиже валскеть сыргинек Ульяновск ошов. Мартонок истят жо оймамонь а содыця ды а пелиця ломанть: МР-нь Писателень союзонь прявтонь полавтыцясь Т.П. Мокшанова, О. Гангеевень прявтсо «Лайме» вокально-инструментальной ансамблясо морыцятне. Покш Березниксэ юткозонок полонявсть таго кавто ломанть: «Сурский рубеж» клубов совицясь С.А. Косынкин ды 8-це классо тонавтницясь И. Аношкин.



Минденек башка Ульяновскоев Мордовиясто ардсть лия автобуст. Вейкесэнть – «Умарина» ансамблясо морыцят ды киштицят, омбоцесэнть – С. Эрьзянь музейсэ важодицят, Н.П. Огарёв лемсэ университетсэ тонавтыцят. Сынь мартост усксть музеень экспонатт, артовкст. Башка машинасо ардсть Мордовия Республикань Культурань, национальной политикань ды архивень тевень министрань васенце полавтыцясь А.И. Карьгин, эрзянь, мокшонь раськетнень вейсэндявксонь прявтось Ю.А. Мишанин. Нурькинестэ мерезь, делегациясь аволь вишкинель. Лисни, Ульяновскойсэ «Шумбрат» кенярксчинть арсесть ютавтомс келейстэ ды парсте.



Истя ульнеськак. Тосо те кенярксчинтень анокстасть седе а ков парсте. «Владимирский сад» паркось, косо сон ютась, се чистэнть мольсь коткудавонь пизэ ёнов, косо кияк эзь аште тевтеме. Минек самонтень ламо мезесь, чарькодеви, аноколь. Ды ялатеке пурнавозтне таго-мезе яла кашкасть: кандтнесть, путнесть, аравтнесть. Инжетнень учость эрзянь велень «кудотне». Сындест зярыяльть. Сельмс кайсетить сёрмадовкстнэ: «Муниципальное образование Тереньгульский район», «Мелехесский», «Павловский», «Николаевский», «Новоспасский», «Вешкаймский», «Кузоватовский» ды истя седе тов. Эрьвасонть улить эрзянь (сындест седе ламо) ды мокшонь велеть. Весемезэ жо эрзятнеде ды мокшотнеде Ульяновской областьсэ лововить, тосонь эрзянь-мокшонь национально-культурной автономиянь прявтонть В.А. Софоновонь валонзо коряс, 178 тёжат.



Сельмень икелев понгсь Од Малыклань буень «кудось». Мон тосо ульнекшнинь зярыя иеде икеле, зярдо «Эрзянь правдасто» кучнимизь тосонь эрзятнеде сёрмадомо. Аволь весть пачколинь тосонь Ташто Бесовка велевгак, косо XIX пингестэ зярыя иеть тонавтсь пакшат эрзянь содавикс просветителесь А.Ф. Юртов. Те ломанесь ламо тейсь минек келенть, койтнень-кирдатнень ванстомга. Ульнесть шкат, сонзэ лемесь стувтозель. Ульяновскоень областень национально-культурной автономиянть вийсэ, конань прявтсо, кода уш меринек, ней В.А. Софонов, сон одов вельмевтезь. Ней Ульяновскойсэ вейке скверэсь лемдязь А.Ф. Юртовонь лемсэ.



Покш мель тосонь эрицятне явить минек раськень ине скульпторонтень С. Эрьзянень. Сонзэ лемс Ульяновскоень Од ошсо стявтозь кеврунго.

А стувтнить сетнедеяк, кить тюрсть ятонть каршо Ине войнасонть. Сынст ютксо М.П. Девятаев, кинь ине тевдензэ те шкас сёрмадыть эрьва косо, нолдыть од фильмат.



Тешкстасынек, Ульяновскойсэ те кенярксчиськак сюлмавозель неть колмо ломантнень эрямост марто, ды весе, мезе анокстазель инжетненень невтемс, алтазель сынст лемс. Ваномс ульнесь мезе. Весе парконть келес панжозельть эрьва кодат кужот. Сындест кеве-теельть. Эрьвась «топавтсь» сонзэ лементень ладиця тев. Вана «Сиянь баягинеть» кужось, козонь пурнавсть эйкакшт. Тесэ эсь ёрокчист невтсть сехте вишкинетне. Кить морасть, кить ловность валморот тиринь кельсэ. Ды истя парсте, мерят, эйдень кужосто саезь сынст тонавтыть тиринь келенть содамо. Паряк, истя улияк. Кода кемевтимизь В.А. Софонов, Ульяновской областень 20 ламо школатнесэ тиринь келесь тонавтневи аволь кода факультатив, кода предмет. А содан, муят-арась зняро школат лия регионтнэстэ?



Лия таркасо – од ломанть. Сынь тонавтнить артыцянь тевентень Карсун ошонь искусствань эйкакшонь школасо. Састь тей эсест артовксост марто. Теке шкастонть ванкшныть перть-пельга, бажить муемс мезеяк истямо, мезенть мейле «каясызь» коцт лангс. Неимизь моньгак, эрзянь оршамосо авантень мелесь седеяк покш, чийсть натой мельган, энялдсть теемс фото. Келя, кудов велявтозь, сёрмадтано те фотонть коряс артовкс. Кода оргодят истят од ломантнень эйстэ? Савсь лоткамс ды аштемс икелест, зярс эйсэнь снимсесть эрьва ёндо.



А васоло эйстэст сёрмадомо вечкицятне ловность эсест валморост. Те таркантень а стяко максозель истямо лем – «Литературный микрофон».

Седе верев кузезь, седеяк ламо муевкст. Ламо таркава – Мордовиясто ускозь музеень экспонатт. Каршост – Н.П. Огарёв лемсэ МГУ-нь национальной культурань институтсо тонавтыцясь, декоративно-прикладной искусствань художникесь Л.Д. Левина ютавты мастер-класс коцтонь кодамонь ды викшнемань коряс. Эсень мелемгак ульнесь стямс ваныцятнень ваксс ды ваномс, кода Людмила Демьяновна ёвтни коцтонь кодамо седикелень койтнеде. Ансяк шкась аламоль. Савсь таго капшазь туемс лия таркав.



Вана ашти эрзянь оршамосо мазый ава. Кедьсэнзэ эрьва кодат някат. Теевинек содавиксэкс.

– Монь лемем Мартынова Елена Ивановна. Мон Тереньгульской райононь Од Сосновка велестэ. Ветян фольклоронь кужине. Тень теян 30 ламо иеть. Эйкакштнень содавтан минек раськень койтнень-кирдатнень марто. Тонавтан сынст някань стамо-тейнеме.



Ды кармась эрзякс ёвтнеме эсест кедьсэ тейнезь някатнеде. Эрьва някась канды башка лем, эрьванть эсензэ тарказо. «Те вана – эйдень чачтыця. Несынк, кедьсэнзэ кавто эйдеть. Вакссонзо цёрась – кудоюртонь ванстыця. Минь сонзэ лемдинек Кузякс…».

Кунсоловлинь те аванть седе товгак (пек превейстэ ды мазыйстэ кортась), ансяк шкась эзь максо. Кенеринь ансяк кевкстемензэ: «Веленк эри? Эйкакшт улить?»



– Веленек эри. Эйкакшонок улить. Ули эйдень кужонокак. Тов якить 15 пакшат. Весе сынст бажатано тонавтомс тиринь кельсэ кортамо.

Зярдо марян истят валт, оймесэнь чачи кемема: раськенек а ёми. Нейгак Елена Ивановнань марто явинь истямо ёжо марто.

Мелем ульнесь варштамс лия куротнескак. Ансяк эзинь кенере. Эрявсь велявтомс сценанть малас, косо ушодовсь кенярксчинь панжомась.



«Шумбрат» кенярксчись – ояксчинь кемекстыця сюлмо»



Васня весе коллективтнень, кодат састь кенярксчинтень (сындест ульнесть 20 ламо), вейсэнь ютамот. Эрзянь оршамосо мазый ава (те – тосонь НКЦ-нь морыцясь Надежда Масякина) серьгедизе «Край мой, родной!» моронть, конань поладынзе эрзянь ды мокшонь кельтнесэ моротнесэ.



Лембестэ ды «Шумбрат!» сеерезь вастозельть Ульяновской областень прявтонь тевтнень топавтыцясь А.Ю. Русских ды Мордовиянь инжетне. Васенце валось максозель Ульяновской областень эрзянь-мокшонь национально-культурной автономиянь прявтонтень В.А. Софоновнень. Владимир Анатольевич нурькинестэ ёвтнесь, кодат тевть кенерсь топавтомо вейсэндявксось ютазь иенть перть, ёвтась сюкпря весенень, кить ламо теить эсест раськест лезэс.



Лембе валт пурнавозтнень туртов ёвтась Ульяновской областень прявтонь тевтнень топавтыцясь А.Ю. Русских. Алексей Юрьевич васня весень марто шумбракстнесь эрзякс ды тешкстызе: «Шумбрат» кенярксчись теевсь весе раськетнень ютксо, кодат эрить минек моданть лангсо, ояксчинь кемекстыця сюлмокс. Те таркантень течи ломантне састь аволь ансяк моронь кунсоломо, састь оя-ялга марто вастовомояк».

Ёвтазь седе а ков видестэ. Эрьвась, кие ульнесь те кенярксчисэнть, секень вант, вастовсь икелень оянзо-ялганзо марто, кинь умок эзинзе некшне. Монгак ламонь неинь, конатнень марто умок ульнинь содавиксэкс ды кувать эзинь некшне. Парков совамсто уш каршозонок чийсь Анна Петровна Нуянзина. Сон Димитровград ошсо эйдень кужонь прявт, теде башка, вети эрзянь-мокшонь раськень вейсэндявксонь прявтонь тевтнень. Лия таркасто кедьсэнзэ аволясь Павловской райононь Ташто Пичеур велень школасо тонавтыцясь, эрзянь койтнень вельмевтицясь Александр Павлович Бурлаков. Сонзэ марто састь лия ломанть, конатнень ютксто ламотне морсить тосонь «Килейне» ансамблясо. Истят вастовоматнеде ламольть.



«Мордовия, макст тенек сёлмот!»



Мордовиясто покш инжетнень сцена лангс тердемстэ ветицясь яволявтсь истят валт: «Мордовия, макст тенек сёлмот!». Сынь ульнесть пшкадемакс Мордовиянть лемс, конань пельде тосо эриця эрзятне ды мокшотне учить, васняяк, явомс тенст мель, зярдояк а стувтнемс сындест ды косто-косто максомс лезкскак. Сон пек эряви. Школатнесэ а сатныть эрзянь ды мокшонь келень тонавтома книгатне, арасть методической пособият. Эряви меремс, тень коряс Мордовиясь а стувтни лездамс. Истямо лезкс максови ды карми максовомо седе товгак, кемевтсь МР-нь Культурань, нацполитикань ды архивень тевень министрань васенце полавтыцясь А.И. Карьгин. Кемевтемакс ульнесть книгатне, конатнень се чистэнть ускинек Ульяновскоев Образованиянь министерстванть пельде. Весе сынь явшевить школатнева. Ускозель весенень ловномс «Эрзянь правда» газетаськак.



Неть казнетнеде башка явшезельть лияткак. В.А. Софоновнень максозель «Раськень каштанчи» лемесь. Теде яволявтсь Ю.А. Мишанин ды тешкстызе, кодамо покш тев топавты В.А. Софоновонь прявтсо Ульяновской областень национально-культурной автономиясь. Ды те алкукс истя. Те вейсэндявксонть паро тевдензэ корты ламось. Кой-мезде минь ледстинек седе икеле. Ёвтасынек таго вейке тевенть, конанть кувалма покш мельспаросо ашти сонсь В.А. Софоновгак. Келя, меельце колмо иетнень перть В.А. Софоновонь пингстэ автономиясь ставтсь 40 ламо эрзянь ды мокшонь оршамот, конатнесэ ней оршазь кода вишкинетне, истя покштнеяк.



Мезе истя, се истя. Эсенек сельмсэ неинек: ансамблясо морыцятнень лангсольть од, мазый оршамот. Морыцятнеде жо тосо ульнесть аволь кемень ды аволь комсь, пек седе ламо. Мезесь седеяк кецявты, морыцятне ков ие ламолгадыть. В.А. Софоновонь валонзо коряс, Ульяновской областень районтнэсэ ней лововить 26 морыцянь курот. Зняро, маряви тень, арасть Мордовиясояк. Те, нама, аволь берянь. Кадык куш моротнень вельде эрзятнень оймесэ а максомс лепамомо эсь раськентень вечкемань сяткинентень. Зярс сон эзь маде. Те неявсь сень эйстэяк, кода пурнавозтне кунсолость морыцятнень, виев цяпамосо ильтясть эрьва ансамблянть.



Весемеде лембестэ вастозельть Мордовиясто сазтне: «Ламзурь», «Лайме» ансамблятне. А уш зярдо лиссь «Умарина» ансамблясь, пурнавозтне эзть лотксе «бравонь» сееремеде. Ламот мейле таго сыргасть сынст кунсоломо, зярдо маризь яволявтоманть: келя, «Умаринась» карми морамо ошонь лия парксо.



Тосо улемстэ мон ды, паряк, аволь ськамон, сынь истямо мельс: «Шумбрат» кенярксчись малавгавты аволь ансяк Ульяновской ёнкссо эриця эрзятнень ды мокшотнень, лия ёндо сазтненьгак. Теде башка, сон максы ойме вий, седейсэ вельмевти мельспаронь ёжомарямот эсь раськенть кисэ, мазый ды сюпав келенек кисэ.



Раиса Щанкина.

Ульяновск ош