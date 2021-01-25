Николай Карпов – МР-нь Прявтонь премиянь лауреат!

Эрзянь цёрась Николай Карпов минек ловныцятненень содавикс. Сон – музыкант ды поэт. Сёрмады стихть, музыка, седи гитарасо, баянсо. Аволь весть ялганзо марто анокстась эсензэ концертт.
Тердтнизь инжекс морамо А.С. Пушкин лемсэ библиотекав, косо ютавтовсть «БиблиоВе» вастовоматне. Паро мельсэ эйсэнзэ вастыть республикань томбале эриця эрзятне.
Сон чачсь 1986 иестэ Саранскойсэ. Тетязо важодсь врачокс, авазо – экономистэкс. Тетянзо чачома ёнксось – Орданьбуень Куцян велесь (самай тосо ютась Колянь эйкакшпингезэ). Мейле семиянек тусть эрямо Чувашияв. Тосо, Алатырской райононь Алтышева посёлкасо, прядынзе средней школань 9 класстнэнь. Сон, кода Сергей лелязояк, тонавтнесь музыкальной школасо. Музыканть сынст семиясо пек вечксызь. Тетязо ды покштязо маштыть седямо гармониясо.
Коля тонавтнесь Чебоксары ошонь Ф.П. Павлов лемсэ музыкальной училищасо. Теде мейле сась Саранскоев. Важодсь республикань камерной хорсо, «Торама» фольклорной ансамблясо. Прядызе Н.П. Огарёв лемсэ МГУ-нь филологиянь факультетэнть.
Кода ёвтни Николай, сонзэ творчествань кизэ ушодовсь Александр Араповонь стихень пусмонзо ловномадо мейле. Поэтэнть валморотне пек токизь седеензэ, сонзэ оймесэ сеске чачсь музыка. Араповонь зярыя стихтненень сон сёрмадсь музыка. Кенерсь невтемс сынст А. Араповнень, тонань мельс тусь. Нолдась «Зярдо сы се шкась» ды «Тундонь лей» эрзянь моронь кавто альбомт.
Аволь покш ёвтнемат сон сёрмадсь школасо тонавтнемстэ, студентэкс улемстэ кармасть чачомо стихтькак. Стихензэ лиснесть «Чилисема», «Сятко» журналтнэсэ, од сёрмадыцятнень вейсэнь пусмосо. Истя, 2015 иестэ Омск ошсо лиссь «Полминуты знакомства» эсензэ книгазо. Сонзэ презентациясь ютась Саранскойсэ.
Николай машты седейшкава, ёжомарязь ловномо эсензэ ды лия автортнэнь произведенияст. Покш мельспаро сонзэ кунсоломс. Ломантнень а кирдевить сельведест…
Мезесь кецявты, сынст сёрмадызь «Мордовиянь радиосо» ды нолдтнить кунсолыцятнень туртов.
Неть читнестэ Николай казевсь МР-нь Прявтонь литературань премиясо. Ёвтатано сонзэ туртов паронь арсемат, икелев молема ки ды сэрей тёкшт!
Татьяна Маторкина
Николай Карпов
* * *
Дедай, весе сёксенть сэредик,
Дедай, сэредик кизэнтькак.
Дедай, неинек меельцеде:
Тон туить, ёвтасть тень чияк.
Васолдо сынь – ансяк ливтеме.
Максодо правтомс тень сельведь!
Мон кадовинь «дедай» лемтеме, —
Авардьса ёмавтомам веть.
Тон туить. Лисинек ильтямот.
Шкась теле. Пейди телень чись.
Зяро вий путыть! Мекев самот
А несы кись, Келиянь кись.
Мейлень эрямос эзить кеме,
Сокоргадыть – а тей, а тов.
Меельце шкасто тон туеме
Эсь кудосто та-ков кудов
Бажить. Пе велень. Тесэ ськамот.
Прась кедьстэнь мода коморо.
Сон кармавтсь – туиндеряй, –
кармавтсь
Серьгедемс кенярксов моро.
* * *
Шкась – пиже лопань.
Оймезэнь токась
Тондеть мелявксось, нармушкам.
Та-косо улят –
Маряса кулянть.
Сырган килангов, учомак.
Сыремти кизэсь,
Кучт монень мизолкс.
Вестькак эзинек вастневе.
Вешнемсат косто?
Ёвксонь масторсто?
Валыть пиземеть, кости чись.
Лопакс певеремс,
Тонтеметь эрямс
А кода, ялгинем, а кода.
Ушось якшавты,
Седеем кавтов ―
Пельксэнзэ тонеть алтыя.
Ашолгадсь модась.
Кода тонь содамс?
Токизе ашось черемгак.
Васоло теште
Седеем эжди –
Минь вастовтано зярдояк.