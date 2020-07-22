Морыцясь Марина Девятова: «Кудось монь туртов – кекшемань ды оймсемань таркине» 

Марина Девятова - рузонь раськень моронь содавикс морыця. Чачсь сон 1983 иестэ Московсо, музыкантонть ды морыцянть Бладимир Девятовонь семиясо. Авазо - хореограф, кона кавто тейтерензэ чачомадо мейле весе эрямонзо сюлмизе сынст ды нуцьканзо марто.
Марина прядызе Гнесинтнэнь лемсэ музыкань академиянть, 2006 иестэ кармась «Народный артист» телепроектэнь финалистэкс, конадонть мейле, кода кортыть, «сыргозсь» тештекс. Иеде иес Девятовань ёрокчизэ кассь, ды ней сонзэ содасызь аволь ансяк минек масторонь келес, омбо масторсояк. «ЯR-дэнс» киштемань коллективензэ марто ардтнизе весе Россиянть, морась Англиянь Елизавета королеванть икелеяк. Фольклоронь морыцятнень ютксто сон истя жо редявикс, кода Пелагея ды Варвара, ансяк седе ламо шка ютавты гастрольтнева ды бажи кенярдовтомс весе вишка оштнень.
Марина Девятова корты: «Рузонь морось ды рузонь фольклорось - те се, мезе вейсэнди весень. Зярс эри Россиясь, карми эрямо рузонь мороськак!»
СЕМИЯСЬ ДЫ ВЕЧКЕВИКС ТЕВЕСЬ
Марина Девятова сеть ломантнестэ, конатне зярдояк а кармить явомо ве ёнов семиянть ды важодеманть. Сон уцяскав ды превей тейтерь-ава - машты неть кавто ёнкстнэнь сюлмамс вейс, ды теньсэ покш лезкс тензэ максыть мирдезэ, авазо ды покш патязо Екатерина. Марина Владимировна марто минь уш а весть вастневинек (леменек ды фамилиянок вейкеть), ды морыцясь свал пек лембестэ ёвтни эсензэ семиядонзо. Тедедеяк сон ульнесь Саранск ошсо, ды таго Эдуард Ретунский марто саинек пельдензэ интервью ды снимавтынек мартонзо. Фотографонок эзизе менстя те тевенть ды тейсь фотография кавто Марина Девятова ютксо. Келя, те уцяскас ды мелень-арсемань топавтомас.
Марина видьксты, улемс никс, авакс ды морыцякс - тевесь а шожда. Ульяна тейтерьказо, конантень ней 3,5 иеть, соды вишка шкасто - авазо ламо шка ютавты гастрольсэ ды, тосто сазь, эйкакшонть учить певтеме вечкема, ламо казнеть ды вейсэнь кенярдовтыця мероприятият. Теке марто авась тейтерьканзо содавты: морамось - те стака тев, покш тёкштнес ансяк сетне пачкодить, конатне максыть весе виест. «Мон ёвтан сюкпря Алексейнень, сон зярдояк эзь мере тень: кочкак - эли робота, эли семия. Сон лезды тень эрьва мейсэ. Сельмень икеле свал тетянь эрямозо, кона кортыль тень морамонь профессиядонть арсематнень кунсолозь: «Тяжела и неказиста жизнь народного артиста». Нама, морыцянь уцяскась истямо. Ялатеке ули кемемам, семиям лезды тень печтямс весе стакачитнень. Свал ванан эсень покштям-бабам лангс, конатне вейсэ эрить 67 иеть, ды сынст кутморямсто арсян, кодат кеметь ды вейкень-вейкень вечкицят неть ломантне».
Маринань покштязо ульнесь военной прокуророкс, ней сёрмады книгат эсензэ тиринь Тамбовонь ёнксонь Мутасьево ды Алкужи велетнеде. Содатано, меельце велесэнть эрясть эли эрзят, эли мокшот, ды, паряк, Девятовань верьсэяк чуди мокшэрзянь раськень пелькске. Марина вейке интервьюсо теде арсезевкшнесь, зярдо ёвтнесь седе, кода сон, Московонь алкуксонь эриця, свал бажиль эрямс велесэ, чийнемс виртнева-паксятнева ды морсемс раськень морот. Келя, паряк,
прапрабабатнень вересь истя терди ошсто оляв. «Мон раминь эстень кудо Москов алдо, ули мелем лексемс ванькс коштто ды эрямс сэтьме велинесэ», - ёвтни морыцясь.
ТЕТЕРЬ-АВАНЬ УЦЯСКАДО
Маринань тетязо, Владимир Девятов, эри эсензэ семиясо, ялатеке икелень нинзэ марто вастневи ды кодаткак аладямот ютксост арасть. Девятовань авазо жо - васенце лездыцязо ды превс путыцязо. «Зярдо кадса Ульянань авань марто, зярдояк а ризнэзеван, сон теке монь экшсэ. Минек рузонь сырькайтне - сехте парт весе мирэнть-масторонть келес», - арси Девятова.
Ялатеке, корты Марина, эрьва авантень васняяк эряви улемс алкуксонь тейтерь-авакс. Сеедьстэ аватне саить лавтовост лангс покш канст ды теить цёраломанень тевтнень. «Эряви аламодо васькавтнемс эсь прянть, саты теемс ине тевть, важодемс весе виень ды шумбрачинь максозь. Ледстядо лиясто: цёратне зярдо-бути яксесть кисэнек тюреме, морсесть вальманок икеле серенадат, кадынк неть тевтнень нейгак топавтыть».
Морыцясь бажи чачтомс Ульянка тейтерьканзо туртов эштё сазорт-ялакст. Катя сазорозо тейтеренть туртов сехте паро ялга ды эйкакшонзо крёстнава. «Кодамо монь сазором - истят арасть. Ульяна пек вечксы, сынь вейсэ морыть, киштить, налксить. Пароль бу, семиянок седеяк покшолгадоволь. Те меленть арсян топавтомс маласо шкасто».
ТВОРЧЕСТВАДО
«Сценась весе артисттнэнь туртов теке наркотик, - ёвтни Марина Владимировна. - Нетядо, ламот яла тукшныть простямонь меельце турс. Ютыть вейке, кавто иеть, ды таго артисттнэ сцена лангсот. Ней мон чарькодян эйсэст, эдь минь важодтяно ваныцятнень туртов. Минь эрятано сынст цяпамотнесэ, экшелятано сынст вечкемасонть. Артистэсь сценавтомо а эряви!»
МОРДОВИЯДО
Мордовиянть марто Марина Девятовань сюлмить аволь ансяк вечкицянзо, ялгазояк - «Земляки» ансамблясонть морыцясь, МР-нь Заслуженной артисткась Елена Ведяскина, конанть марто сынь вейсэ тонавтнесть Московсо музыкань академиясо. Ялгатне-оятне вастневить, яксить вейкест-вейкест туртов инжекс.
Дивавтызе Маринань Саранскойсэ адмирал Феодор Ушаковонь соборось, конантень сон свал совси, зярдо сы тей гастролев. Мельспаросо ашти сень кувалма, кода полавтовсь ошось меельце иетнестэ ды кода покшолгадсь минек республикасо сонзэ вечкиця аудиториясь. Бути вете иеде икеле морыцясь пурнакшнось И.М.Яушев лемсэ театрань зал, ней сонзэ концертэнь ваномо сыцятне а кельгстявить Республикань Культурань кудоскак.
- Мокшэрзянь ёнксось морыця, раськень культурань вечкиця, энялдан тенк а ёмавтомс весе неть паро ёнкстнэнь! - меельцекс ёвтызе арсеманзо Марина ды макссь вал самс иень ютазь таго.
Кортамонть ветясь Марина ДЕВЯТОВА