Людмила Туршатова: «БАЖАТАНО ВАНСТОМС КЕЛЕНТЬ, МОРОТНЕНЬ, КОЙТНЕНЬ-КИРДАТНЕНЬ»

Людмила Николаевна Туршатовань марто теевинек содавиксэкс Вирь Тавласо. Тосо ютась «Торамась терди» эрзянь кезэрень моронь VII-це фестивалесь. Сонгак сакшнось эсензэ ансамблянзо марто.
Те – Нижней ёнксонь Покш Болдинань райононь Пикшня велень «Чилисема» народной ансамблясь. Коллективесь умок кецявты ломантнень мазый морамосост. Сонзэ пурныцякс ды ламо иень перть ветицякс ульнесь Любовь Петровна Доронина. Ней авась уш а морси шумбрачинзэ кувалма. 1997 иестэ ансамблянтень максозель «народной» лемесь. Омбоце ие сонзэ вети Л. Н. Туршатова.
– Чачинь ды касынь Саранскойсэ. Лисинь мирденень ды карминь эрямо Пикшнясо. Авамгак те велень. Эрзянь келесь лия ёнов а молиця, гайгиця, чевте. Монень вечкеви морсемс моротнень. Валтнэ сеске саевить мельс-превс, – ёвтни Людмила Николаевна.
– Зяро ломанть морсить ансамблясонк?
– «Чилисема» коллективсэнть ней кото морсицят. Кие-бути туи, кие-бути сы тарказонзо. Нама, ламот туить шумбрачист кувалма. Ули музыкальной прявтонок, баянистэсь – Владимир Иванович Сиднев. Сон рузонь ломань, тонавтнесь Московонь Культурань институтсо. Ёроков ды эсь тевень содыця специалист. Сон сёрмады музыкаяк.
– Кодат морот репертуарсонк ды ков ардтнетядо морсеме?
– Морсетяно эрьва кодат морот: эрзянь ды рузонь. Васняяк, те эрзянь раськень моротне: «Авкай, молян мон вирев», «Вирь чиресэ», «Айдо, ялгат, паро ялгат», «Пандо прясо од килей», «Минь мольтяно улицяв», «Пандо прясо тол палы» ды лият. Улить авторонь морот, эрзянь поэттнэнь: П.Любаевень, С. Люлякинань, Ч. Журавлёвонь, Маризь Кемалень, А. Араповонь, Н. Эркаень ды лиятнень стихест лангс путозь моротне.
Эсенек районсо ульнинек малав эрьва велесэ. Ков тердьсамизь, тов мельспаросо мольтяно. Саранскойсэ эрсинек ламо вастовомасо. Вана Тавласо минь омбоцеде. Тесэ свал мезе-бути од. Пек тукшны мелезэнек. Якинек Ульяновскоень областев. 2014 иестэ тердтнимизь Московов, невтинек «Васттано инжеть эрзякс» проектэнть. Сонзэ марто лисинек изницякс Нижегородской областень экскурсионно-культурной проектсэ. Макссть тенек лауреатонь сертификат, саинек изнямонь тарка.
Улить эрзянь оршамопеленек, стызь тенек Саранскойсэ. Морсетяно велень культурань кудосо. Бабинетне сакшныть ваномо, кунсоломо, пек кецнить. Бути мезе, мартонок ускить-серьгедить моро.
Сеедьстэ морсетяно Пикшнянь эрзянь культурань музейсэ. Сонзэ пурныцякс ульнесь Василий Никифорович Любаев (содавикс поэтэнть Павел Любаевень племянникезэ). Васня мезеяк арасель, сон якась ломань кедьга ды вешнесь, пурнась экспонатт. Эрицятне таргсесть ёртозь кезэрень ули-паротнень. Сон эйсэст шлясь-нардась. Кирдсь весементь кельме музейсэ. Эрьва экспонатонть ловсь питней сюпавчикс. Любаев тейсь покштояк покш тев. Аволь умок, те иень кизна, те валдо ды паро ломанесь тусь эрямосто… Ней музейсэнть од прявт. Сон сакшны Болдинасто. Ней тосо паролгавтови музеенть перька таркась. Поладовить музейсэ вастовоматне, кенярксчитне. Ули мезе ванномс. Сакшныть инжеть, туристт. Миньгак сынст туртов невттяно койть-кирдат, васттано, морсетяно. Сыцятнень туртов ули авань эрзянь оршамопеленек, сонзэ вечкить оршнеме эсест лангс васолдонь инжетне.
Школасонокак ули музей. Пикшнясо недлязонзо вейке час эрзянь келень факультатив. Эйкакштне инжень вастомсто истя жо морсить эрзянь морынеть. Эрьва иестэ, Эрзянь келень чинтень, кона тешкстави апрелень 16-це чистэ, школасо ютавтови кенярксчи. Мельспаро ваномс эйдетнень лангс ды кунсоломс, кода морсить. Велесь пельсрузыязь, ламо эрицятне сазь лия ёндо. Ялатеке бажатано ванстомс келенть, моротнень, койтнень-кирдатнень.
Татьяна Маторкина
– Чачинь ды касынь Саранскойсэ. Лисинь мирденень ды карминь эрямо Пикшнясо. Авамгак те велень. Эрзянь келесь лия ёнов а молиця, гайгиця, чевте. Монень вечкеви морсемс моротнень. Валтнэ сеске саевить мельс-превс, – ёвтни Людмила Николаевна.
– Зяро ломанть морсить ансамблясонк?
– «Чилисема» коллективсэнть ней кото морсицят. Кие-бути туи, кие-бути сы тарказонзо. Нама, ламот туить шумбрачист кувалма. Ули музыкальной прявтонок, баянистэсь – Владимир Иванович Сиднев. Сон рузонь ломань, тонавтнесь Московонь Культурань институтсо. Ёроков ды эсь тевень содыця специалист. Сон сёрмады музыкаяк.
– Кодат морот репертуарсонк ды ков ардтнетядо морсеме?
– Морсетяно эрьва кодат морот: эрзянь ды рузонь. Васняяк, те эрзянь раськень моротне: «Авкай, молян мон вирев», «Вирь чиресэ», «Айдо, ялгат, паро ялгат», «Пандо прясо од килей», «Минь мольтяно улицяв», «Пандо прясо тол палы» ды лият. Улить авторонь морот, эрзянь поэттнэнь: П.Любаевень, С. Люлякинань, Ч. Журавлёвонь, Маризь Кемалень, А. Араповонь, Н. Эркаень ды лиятнень стихест лангс путозь моротне.
Эсенек районсо ульнинек малав эрьва велесэ. Ков тердьсамизь, тов мельспаросо мольтяно. Саранскойсэ эрсинек ламо вастовомасо. Вана Тавласо минь омбоцеде. Тесэ свал мезе-бути од. Пек тукшны мелезэнек. Якинек Ульяновскоень областев. 2014 иестэ тердтнимизь Московов, невтинек «Васттано инжеть эрзякс» проектэнть. Сонзэ марто лисинек изницякс Нижегородской областень экскурсионно-культурной проектсэ. Макссть тенек лауреатонь сертификат, саинек изнямонь тарка.
Улить эрзянь оршамопеленек, стызь тенек Саранскойсэ. Морсетяно велень культурань кудосо. Бабинетне сакшныть ваномо, кунсоломо, пек кецнить. Бути мезе, мартонок ускить-серьгедить моро.
Сеедьстэ морсетяно Пикшнянь эрзянь культурань музейсэ. Сонзэ пурныцякс ульнесь Василий Никифорович Любаев (содавикс поэтэнть Павел Любаевень племянникезэ). Васня мезеяк арасель, сон якась ломань кедьга ды вешнесь, пурнась экспонатт. Эрицятне таргсесть ёртозь кезэрень ули-паротнень. Сон эйсэст шлясь-нардась. Кирдсь весементь кельме музейсэ. Эрьва экспонатонть ловсь питней сюпавчикс. Любаев тейсь покштояк покш тев. Аволь умок, те иень кизна, те валдо ды паро ломанесь тусь эрямосто… Ней музейсэнть од прявт. Сон сакшны Болдинасто. Ней тосо паролгавтови музеенть перька таркась. Поладовить музейсэ вастовоматне, кенярксчитне. Ули мезе ванномс. Сакшныть инжеть, туристт. Миньгак сынст туртов невттяно койть-кирдат, васттано, морсетяно. Сыцятнень туртов ули авань эрзянь оршамопеленек, сонзэ вечкить оршнеме эсест лангс васолдонь инжетне.
Школасонокак ули музей. Пикшнясо недлязонзо вейке час эрзянь келень факультатив. Эйкакштне инжень вастомсто истя жо морсить эрзянь морынеть. Эрьва иестэ, Эрзянь келень чинтень, кона тешкстави апрелень 16-це чистэ, школасо ютавтови кенярксчи. Мельспаро ваномс эйдетнень лангс ды кунсоломс, кода морсить. Велесь пельсрузыязь, ламо эрицятне сазь лия ёндо. Ялатеке бажатано ванстомс келенть, моротнень, койтнень-кирдатнень.
Татьяна Маторкина