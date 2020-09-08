Вторник, сентября 08, 2020
Газета "Эрзянь правда"
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Ушодовсь "Рав-ояксчинь лей" 19-це этнокультурной экспедициясь-фестивалесь!

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Категория: Культура

Ушодовсь "Рав-ояксчинь лей" 19-це этнокультурной экспедициясь-фестивалесь!

 

О ГАЗЕТЕ "ЭРЗЯНЬ ПРАВДА"

Газета Эрзянь правда в настоящее время издается один раз в неделю на 16 страницах, четыре из них в цвете. Газета широко отражает вопросы общественно-политической, социально-экономической, культурной и духовной жизни республики, публикует международную информацию. «Эрзянь правда» распространяется в Оренбургской, Пензенской, Самарской, Ульяновской, Нижегородской областях, в республиках Татарстан, Чувашия, Башкортостан. Вместе с тем, для эрзян России вот уже не один год успешно функционирует электронная версия газеты, которую можно в настоящее время читать в Интернете. В этом большая заслуга всего редакционного коллектива газеты «Эрзянь правда».

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