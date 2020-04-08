Мария Бухаркина: «Тиринь ёнксось сехте питней ды малавикс»

Неень шкане С.В.Катковонь лемсэ Мордовия Республикань клинической больницянь поликлиникань коллективесь, конань прявтсо Вячеслав Викторович Щапов, весе виензэ путы неень шкань эпидемиологической ситуациянть шождасто ютавтомга, минек республикань прявт ошсонть Саранскойсэ зыянов орманть а нолдамга.
Содазь, врачонь профессиясь, кода ламо лиятнеяк, аволь шождатнестэ. Текенень поладома, сыненст, эрицятнень туртов сехте стака шкастонть, сэредицятнень ормалгадомсто улема свал пси таркасо, сеедьстэ эрси эсь эрямодонть апак арсе. Нать, а стяко те профессиянтень вузсо явовить ков седе ламо тонавтнемань иеть.
Аволь умок савсь теевемс содавиксэкс те больницянь поликлиникань участковой врачонть Мария Анатольевна Бухаркина марто. Тешкстасынек, медицинасо апак учонь ломанть а эрсить, те тевентень васняяк сыть сеть, кинь малавиксэст-раськест важодить те профессиясонть, эли сынь теде арсесть эште вишка пингстэ.
Мария Бухаркина (тейтерьксэнь фамилиязо Новикова) чачсь-кассь Чаунза ёнксонь Покш Маризь велесэ. Эйкакш пингстэ саезь пек вечксы тиринь ёнксонь пертьпельксэнть, седеяк пек покштянзо, Иван Васильевичень ды сырькаензэ Клавдия Васильевнань (сон уш ней арась минек ютксо). Тень ловозь, кода тетязо-авазо Анатолий Иванович ды Наталья Михайловна сайсть мель велестэ туемс эрямо ошов, Мария сестэ ансяк нилеце классос тонавтнеме ютакшнось, энялдсь малавиксэнзэ икеле кадомс сонзэ велес. Покштне кортасть-тейсть ды эзть карма коламо тейтерест мелензэ. Школасо сон тонавтнесь парсте. Невтемакс, эрзянь келень коряс ютавтовиця олимпиадатнесэ васенце тарканть сайсь аволь ансяк эсест Чаунзань ёнкссо, истя жо республикань пелькстамосонтькак. Тонавтыцятне арсесть корязонзо, сон карми улеме филологокс, ансяк эрямосонзо ламо полавтовсь. Кода сон тонавтнесь 10-це классо, самай сестэ Новиковтнень семиясо лиссь апак учонь, валсояк а ёвтавиця покш кажо. Малавиксэст, тетянзо ялаксозо, республиканской клинической больницянь прявт врачось, Мордовия Республикань Госсобраниянь се шкань депутатось Евгений Иванович Новиков понгсь ки лангонь кажос ды сеске маштовсь… Те ульнесь покш седейризкс ды ёмавкс аволь ансяк Новиковтнень раськенть, весе республиканть туртов.
Минек газетасо аволь весть сёрмадынек ланганзо статьят. Ледстясынек, те тевенть лисемадо икеле ульнесь кортамо вейсэ мартонзо анокстамс публикация. Чись ды шкаськак уш кортазельть, ансяк вастовомс мартонзо эзь саво…
Мария Анатольевнань ледстнеманзо коряс, сон пек капшась эрямо, ламо паро тевень тееме. Се таркасонть, косо ульнесь Женя лелязо, тосо ульнесь кеняркс, тосо эрямось лаказь лакась, маштсь весень седейс кирвазтеме валдо толнэть, каземе паро ёжомарямо.
Самай сестэ од тейтерьканть мельс-превс сась арсема, школанзо прядомась, мейле туемс тонавтнеме Н.П.Огарев лемсэ МГУ-нь Медицинской институтов. Истя, 2004 иестэ Покш Маризь велесэ школанзо «сырнень» медаль марто прядомадо ейле ЕГЭ-тнень парсте максомась панжсь тензэ ки кочказь профессиянтень тонавтнеме. Эште студенткакс улемстэ колмоце курссто саезь сон ушодсь важодеме республиканской клинической больницянь операционной блоксо санитаркакс. Тосо сон редясь, кода важодить тевест парсте содыця нейрохирургось Андрей Петрович Кудашкин ды сестэ эште хирургось, ней уш МР-нь Здравоохранениянь министрась Олег Валентинович Маркин.
Врачонь тевенть седе домкасто содамсто, профессиясо васенце эскельксэнь теемстэ пек лездасть тензэ Мордовия Республикань С.В.Катков лемсэ клинической больницянь (сестэ ульнесь Саранскоень 3 № больниця) врачтне-тонавтыцятне – Елена Юрьевна Еремина ды Николай Трофимович Морозов. Текенень поладсынек, Н.Т.Морозов ульнесь дипломонь руководителезэ. Вузонть од специалистэсь М.А.Бухаркина прядызе якстере диплом марто.
Уцясканзо муизе велестэ
Эрси, минь эрямонок арсесынек истя, алкукс жо лиси овсе лиякс. Вана Мария Бухаркинань, сестэ эште Новиковань, тонавтнеманзо прядомадо мейле эрямось пачтизе важодеме Московов. Важодема таркаяк муекшнесь, эрямскак ульнесь косо, тонадсь покш ошонтень. Московонь ломантнененьгак вечкевсь сельмс а эциця, парсте тевензэ содыця врачось. Паряк, те шкас тосо М.А.Бухаркина улевель, бути аволь лисе мирденень Отяжеле ёнксонь Сабанцелень од цёранть Иван Бухаркинэнь экшс. Ледстясынек, одтнэ теевсть содавиксэкс свадьбасо, Мария сась Мордовияв ялганзо мирденень максомо, тосто вастызе поланзо. Ды мезесь дивавтсь, кавонест од ломантне се шкане важодсть Московсо. Тосо чачсь васенце эйкакшост, мейле омбоце тейтерест уш Саранскойсэ. Теде икеле арсесть-тейсть мирдесь ды нись ды сайсть мель само эрямо тиринь республикав. Покш тейтерест Евгениянень ней уш вете иеть, омбоцентень, Дарьянень – кавто.
Мирдезэ, Иван Андреевич Бухаркин, прядызе Н.П.Огарев лемсэ МГУ-нь Электроникань ды светотехникань факультетэнть. Семиясь эри покш ояксчисэ вейке-вейкень чарькодезь ды лездазь. Тетяст ютко шкасто вечки ульма марто калонь кундсеме, семиянек вечкить пертьпельксэнь мазычитнень лангс ваномо.
* * *
Ютазь иень сёксня Новиковтнень покш семиясь весе нуцькатнень, эйкакшост марто пурнавкшность Покш Маризь велесэ кенярксов тувталонь коряс.
Покштяст Иван Васильевичнень топодсть кавксоньгемень иеть, зяро паро ды лембе валт весе ёвтасть вечкевикс ломанест туртов. Алкукскак, те ломаненть И.В.Новиковонь эште советской шкасто саезь покш путовксозо Чаунзань ёнксонть ды республиканть виевгавтомасо. Сон ламо иеть ульнесь Чаунза ёнксонь «Рассвет» колхозонь прявтокс, седе тов теке райононь «Россия» ды «Отрадное» хозяйстватнесэ руководителекс. Шкань ютазь ниле ёнксонь: Отяжелень, Чаунзань, Дубенкань, Покш Березникень межрайгазонь прявтокс. Весе таркатнесэ, косо савсь важодемс те алкуксонь ломанентень, ланганзо весе кортыть ансяк парсте ды лембестэ.
Иван Васильевич ды Клавдия Васильевна трясть-кастасть колмо цёрат, конат ламо тейсть тиринь райононть ды республиканть лезэс. Ризксэнтень, кавототне а шкасто кулость, тень лангс апак вано, кадсть мельгаст покш тешкст. Нать а стяко Евгений Иванович Новиковнень куломадо мейле максызь Чаунзань ёнксонь Почетной гражданин покш лементь. Покш Маризь велень школасо сонензэ алтавсь башка стенд. Се шкас, зярс тосо ульнесть ламо тонавтницят, свал ютавтовневсть Евгений Иванович Новиковонь лемсэ налксемат. Ламо паро тевсэ совась историяс Новиковонь раськесь, кинь ютксо минек героинясь врачось Мария Анатольевна Бухаркинаяк.
Валентина Юдина
Аволь умок савсь теевемс содавиксэкс те больницянь поликлиникань участковой врачонть Мария Анатольевна Бухаркина марто. Тешкстасынек, медицинасо апак учонь ломанть а эрсить, те тевентень васняяк сыть сеть, кинь малавиксэст-раськест важодить те профессиясонть, эли сынь теде арсесть эште вишка пингстэ.
Мария Бухаркина (тейтерьксэнь фамилиязо Новикова) чачсь-кассь Чаунза ёнксонь Покш Маризь велесэ. Эйкакш пингстэ саезь пек вечксы тиринь ёнксонь пертьпельксэнть, седеяк пек покштянзо, Иван Васильевичень ды сырькаензэ Клавдия Васильевнань (сон уш ней арась минек ютксо). Тень ловозь, кода тетязо-авазо Анатолий Иванович ды Наталья Михайловна сайсть мель велестэ туемс эрямо ошов, Мария сестэ ансяк нилеце классос тонавтнеме ютакшнось, энялдсь малавиксэнзэ икеле кадомс сонзэ велес. Покштне кортасть-тейсть ды эзть карма коламо тейтерест мелензэ. Школасо сон тонавтнесь парсте. Невтемакс, эрзянь келень коряс ютавтовиця олимпиадатнесэ васенце тарканть сайсь аволь ансяк эсест Чаунзань ёнкссо, истя жо республикань пелькстамосонтькак. Тонавтыцятне арсесть корязонзо, сон карми улеме филологокс, ансяк эрямосонзо ламо полавтовсь. Кода сон тонавтнесь 10-це классо, самай сестэ Новиковтнень семиясо лиссь апак учонь, валсояк а ёвтавиця покш кажо. Малавиксэст, тетянзо ялаксозо, республиканской клинической больницянь прявт врачось, Мордовия Республикань Госсобраниянь се шкань депутатось Евгений Иванович Новиков понгсь ки лангонь кажос ды сеске маштовсь… Те ульнесь покш седейризкс ды ёмавкс аволь ансяк Новиковтнень раськенть, весе республиканть туртов.
Минек газетасо аволь весть сёрмадынек ланганзо статьят. Ледстясынек, те тевенть лисемадо икеле ульнесь кортамо вейсэ мартонзо анокстамс публикация. Чись ды шкаськак уш кортазельть, ансяк вастовомс мартонзо эзь саво…
Мария Анатольевнань ледстнеманзо коряс, сон пек капшась эрямо, ламо паро тевень тееме. Се таркасонть, косо ульнесь Женя лелязо, тосо ульнесь кеняркс, тосо эрямось лаказь лакась, маштсь весень седейс кирвазтеме валдо толнэть, каземе паро ёжомарямо.
Самай сестэ од тейтерьканть мельс-превс сась арсема, школанзо прядомась, мейле туемс тонавтнеме Н.П.Огарев лемсэ МГУ-нь Медицинской институтов. Истя, 2004 иестэ Покш Маризь велесэ школанзо «сырнень» медаль марто прядомадо ейле ЕГЭ-тнень парсте максомась панжсь тензэ ки кочказь профессиянтень тонавтнеме. Эште студенткакс улемстэ колмоце курссто саезь сон ушодсь важодеме республиканской клинической больницянь операционной блоксо санитаркакс. Тосо сон редясь, кода важодить тевест парсте содыця нейрохирургось Андрей Петрович Кудашкин ды сестэ эште хирургось, ней уш МР-нь Здравоохранениянь министрась Олег Валентинович Маркин.
Врачонь тевенть седе домкасто содамсто, профессиясо васенце эскельксэнь теемстэ пек лездасть тензэ Мордовия Республикань С.В.Катков лемсэ клинической больницянь (сестэ ульнесь Саранскоень 3 № больниця) врачтне-тонавтыцятне – Елена Юрьевна Еремина ды Николай Трофимович Морозов. Текенень поладсынек, Н.Т.Морозов ульнесь дипломонь руководителезэ. Вузонть од специалистэсь М.А.Бухаркина прядызе якстере диплом марто.
Уцясканзо муизе велестэ
Эрси, минь эрямонок арсесынек истя, алкукс жо лиси овсе лиякс. Вана Мария Бухаркинань, сестэ эште Новиковань, тонавтнеманзо прядомадо мейле эрямось пачтизе важодеме Московов. Важодема таркаяк муекшнесь, эрямскак ульнесь косо, тонадсь покш ошонтень. Московонь ломантнененьгак вечкевсь сельмс а эциця, парсте тевензэ содыця врачось. Паряк, те шкас тосо М.А.Бухаркина улевель, бути аволь лисе мирденень Отяжеле ёнксонь Сабанцелень од цёранть Иван Бухаркинэнь экшс. Ледстясынек, одтнэ теевсть содавиксэкс свадьбасо, Мария сась Мордовияв ялганзо мирденень максомо, тосто вастызе поланзо. Ды мезесь дивавтсь, кавонест од ломантне се шкане важодсть Московсо. Тосо чачсь васенце эйкакшост, мейле омбоце тейтерест уш Саранскойсэ. Теде икеле арсесть-тейсть мирдесь ды нись ды сайсть мель само эрямо тиринь республикав. Покш тейтерест Евгениянень ней уш вете иеть, омбоцентень, Дарьянень – кавто.
Мирдезэ, Иван Андреевич Бухаркин, прядызе Н.П.Огарев лемсэ МГУ-нь Электроникань ды светотехникань факультетэнть. Семиясь эри покш ояксчисэ вейке-вейкень чарькодезь ды лездазь. Тетяст ютко шкасто вечки ульма марто калонь кундсеме, семиянек вечкить пертьпельксэнь мазычитнень лангс ваномо.
* * *
Ютазь иень сёксня Новиковтнень покш семиясь весе нуцькатнень, эйкакшост марто пурнавкшность Покш Маризь велесэ кенярксов тувталонь коряс.
Покштяст Иван Васильевичнень топодсть кавксоньгемень иеть, зяро паро ды лембе валт весе ёвтасть вечкевикс ломанест туртов. Алкукскак, те ломаненть И.В.Новиковонь эште советской шкасто саезь покш путовксозо Чаунзань ёнксонть ды республиканть виевгавтомасо. Сон ламо иеть ульнесь Чаунза ёнксонь «Рассвет» колхозонь прявтокс, седе тов теке райононь «Россия» ды «Отрадное» хозяйстватнесэ руководителекс. Шкань ютазь ниле ёнксонь: Отяжелень, Чаунзань, Дубенкань, Покш Березникень межрайгазонь прявтокс. Весе таркатнесэ, косо савсь важодемс те алкуксонь ломанентень, ланганзо весе кортыть ансяк парсте ды лембестэ.
Иван Васильевич ды Клавдия Васильевна трясть-кастасть колмо цёрат, конат ламо тейсть тиринь райононть ды республиканть лезэс. Ризксэнтень, кавототне а шкасто кулость, тень лангс апак вано, кадсть мельгаст покш тешкст. Нать а стяко Евгений Иванович Новиковнень куломадо мейле максызь Чаунзань ёнксонь Почетной гражданин покш лементь. Покш Маризь велень школасо сонензэ алтавсь башка стенд. Се шкас, зярс тосо ульнесть ламо тонавтницят, свал ютавтовневсть Евгений Иванович Новиковонь лемсэ налксемат. Ламо паро тевсэ совась историяс Новиковонь раськесь, кинь ютксо минек героинясь врачось Мария Анатольевна Бухаркинаяк.
Валентина Юдина