Чачома чи марто, вечкевикс Любовь Борисовна!

Даволковонь (февралень) 9-це чистэ чачома чинзэ тешкстызе эрзянь пародояк паро авась Малова Любовь Борисовна (тейтерькс Дулкина).
Любовь Борисовна вишка пингстэ саезь те шкас эри тосо, косо чачсь. Те – Кочкурбуень Сурвелесь (Сабаево). Весе виензэ путы, шумбрачинзэ максы эсензэ чачома веленть туртов. Тосонь колхозонь столовойсэ ульнесь пидицякс-паницякс. Ламо иеть потявтсь скалт колхозонь фермасо.
Арась велесэ истямо тев, конань сон аволь машто тееме. Кармавтык тикшень ледеме, пенгень лазномо, пирень путомо, эмежень кастомо – сонзэ мельга а паневат. Ды кодамо тевс илязо кунда, тейсы оймень путозь. Кунды сурень штердеме, цюлкань кодамо – сельмень конязь тейсы. Ямт-кашат пиди – ярсамстост а пешкедят, прякат пани – тансттест келеть, секень вант, нильсак.
Пенсияв туезьгак, сон а ашти тевтеме. Эрьва чизэ пештязь певтеме мелявксто. Кардазпотмозо нейгак а эрси чаво. Скалонть стака кармась кирдемс, сайсь трямс сея. Сеянь ловсось седеяк лезэв. Три-касты тувот, саразт. Тень теи аволь ансяк эсензэ туртов. Истямо ладсо бажи максомс кодамо а кодамо лезкс эйкакшонзо ды нуцьканзо туртов. Ды аволь ансяк сыненст. Сон анок лездамс весенень. Ялаксонзо-сазоронзо, роднянзо-малавиксэнзэ, оянзо-ялганзо ды шабранзо туртовгак. Инжеть сыть, сетненьгак а кадсынзе мельтеме. Каванясынзе ды зярдояк а ильтясынзе килангов чавонь кедть. Мезе эсензэ ули, явсы кавтов. Сеедьстэ меельцентькак таргасы ды макссы. Велесэ сонзэ содасызь, кода панжадо седей, весень кисэ мелявтыця, паронь арсиця, лиянь сэредьксэнь чарькодиця ломанекс. Эсест куринкасо, косо кодамо лиси зыян, васняяк чиить сонензэ. Любовь Борисовна зярдояк а кекшни. Мекевлангт, васенцекс чии лездамо. Косо валсо, косо тевсэ. А стяко сонензэ салава макссть истямо лем – «мать Тереза».
Чачома чистэнзэ Любовь Борисовнань лемс ёвтазельть ламодояк ламо лембе валт. Миньгак «Эрзянь правда» газетанть вельде ёвтатано пси поздоровт минек сехте малавикс ды вечкевикс ломаненть туртов. Арсетяно тензэ кеме шумбрачи, кувака эрямо. Седе ламо кеняркст, лембе ды маней чить, паро мельть ды шожда тевть! Ульть свал истямокс: ломанень вечкицякс, кудоюртонь кирдицякс!
Тонь вечкиця сазорот Рая, Валя, Таня, ялаксот Василий.
Арась велесэ истямо тев, конань сон аволь машто тееме. Кармавтык тикшень ледеме, пенгень лазномо, пирень путомо, эмежень кастомо – сонзэ мельга а паневат. Ды кодамо тевс илязо кунда, тейсы оймень путозь. Кунды сурень штердеме, цюлкань кодамо – сельмень конязь тейсы. Ямт-кашат пиди – ярсамстост а пешкедят, прякат пани – тансттест келеть, секень вант, нильсак.
Пенсияв туезьгак, сон а ашти тевтеме. Эрьва чизэ пештязь певтеме мелявксто. Кардазпотмозо нейгак а эрси чаво. Скалонть стака кармась кирдемс, сайсь трямс сея. Сеянь ловсось седеяк лезэв. Три-касты тувот, саразт. Тень теи аволь ансяк эсензэ туртов. Истямо ладсо бажи максомс кодамо а кодамо лезкс эйкакшонзо ды нуцьканзо туртов. Ды аволь ансяк сыненст. Сон анок лездамс весенень. Ялаксонзо-сазоронзо, роднянзо-малавиксэнзэ, оянзо-ялганзо ды шабранзо туртовгак. Инжеть сыть, сетненьгак а кадсынзе мельтеме. Каванясынзе ды зярдояк а ильтясынзе килангов чавонь кедть. Мезе эсензэ ули, явсы кавтов. Сеедьстэ меельцентькак таргасы ды макссы. Велесэ сонзэ содасызь, кода панжадо седей, весень кисэ мелявтыця, паронь арсиця, лиянь сэредьксэнь чарькодиця ломанекс. Эсест куринкасо, косо кодамо лиси зыян, васняяк чиить сонензэ. Любовь Борисовна зярдояк а кекшни. Мекевлангт, васенцекс чии лездамо. Косо валсо, косо тевсэ. А стяко сонензэ салава макссть истямо лем – «мать Тереза».
Чачома чистэнзэ Любовь Борисовнань лемс ёвтазельть ламодояк ламо лембе валт. Миньгак «Эрзянь правда» газетанть вельде ёвтатано пси поздоровт минек сехте малавикс ды вечкевикс ломаненть туртов. Арсетяно тензэ кеме шумбрачи, кувака эрямо. Седе ламо кеняркст, лембе ды маней чить, паро мельть ды шожда тевть! Ульть свал истямокс: ломанень вечкицякс, кудоюртонь кирдицякс!
Тонь вечкиця сазорот Рая, Валя, Таня, ялаксот Василий.