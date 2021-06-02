Республиканский конкурс «Создание и продвижение культурных брендов сельских территорий Республики Мордовия»

Министерство культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия, ГБУК «Республиканский Дом народного творчества» 4 июня на базе МБУК «Центр культуры» Старошайговского муниципального района проводят Республиканский конкурс «Создание и продвижение культурных брендов сельских территорий Республики Мордовия».

В Мордовии, как и в других регионах Российской Федерации, есть множество объектов культурного наследия, духовно-нравственных идеалов, художественно-эстетических символов, которые по праву могут выступать как культурные бренды территорий, имея при этом федеральное, региональное и муниципальное значение.

22 муниципальных района представят культурные бренды сельских поселений в категории «Природные объекты», «Историческое наследие», «Культура», «Быт народа», «Известные и знаменитые личности», которые были выявлены в ходе исследовательской работы.

Проект позволит стать брендам основой событийных мероприятий, раскрыть уникальность сельских территорий и сформировать культурно-туристические маршруты.