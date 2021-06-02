Среда, июня 02, 2021
Газета "Эрзянь правда"
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Республиканский конкурс «Создание и продвижение культурных брендов сельских территорий Республики Мордовия» 

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Категория: Культура

Министерство культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия, ГБУК «Республиканский Дом народного творчества» 4 июня на базе МБУК «Центр культуры» Старошайговского муниципального района проводят Республиканский конкурс «Создание и продвижение культурных брендов сельских территорий Республики Мордовия». 

 

В Мордовии, как и в других регионах Российской Федерации, есть множество объектов культурного наследия, духовно-нравственных идеалов, художественно-эстетических символов, которые по праву могут выступать как культурные бренды территорий, имея при этом федеральное, региональное и муниципальное значение.

22 муниципальных района представят культурные бренды сельских поселений в категории «Природные объекты», «Историческое наследие», «Культура», «Быт народа», «Известные и знаменитые личности», которые были выявлены в ходе исследовательской работы.

Проект позволит стать брендам основой событийных мероприятий, раскрыть уникальность сельских территорий и сформировать культурно-туристические маршруты.

О ГАЗЕТЕ "ЭРЗЯНЬ ПРАВДА"

Газета Эрзянь правда в настоящее время издается один раз в неделю на 16 страницах, четыре из них в цвете. Газета широко отражает вопросы общественно-политической, социально-экономической, культурной и духовной жизни республики, публикует международную информацию. «Эрзянь правда» распространяется в Оренбургской, Пензенской, Самарской, Ульяновской, Нижегородской областях, в республиках Татарстан, Чувашия, Башкортостан. Вместе с тем, для эрзян России вот уже не один год успешно функционирует электронная версия газеты, которую можно в настоящее время читать в Интернете. В этом большая заслуга всего редакционного коллектива газеты «Эрзянь правда».

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