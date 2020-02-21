Татьяна Чекушова: «КНИГАСЬ – ВАЛДО ВАЛЬМА, КОНАНЬ ПАЧК СЕДЕ ШОЖДАСТО НЕЯВИ ВИДЕ КИСЬ»

Рав чирень финнэнь-угрань раськетнень культурань куншкакуров понгозь, васняяк капшат совамс се нупалентень, косо важодить ломанть, кинь превсэ-удемсэ чачить эрьва кодат арсемат ды од ушодкст, кинь вийсэ мейле сынь топавтовить ды совавтовить эрямос.
Тосонь важодицятнестэ вейкесь Татьяна Тимофеевна Чекушова (тейтерькс Бурнаева). Сон тей сась ассоциациянть панжомстонзо саезь. Те ульнесь 2007 иестэ. Теде икеле Татьяна Тимофеевна эрямонзо сюлмакшнызе А.С.Пушкин лемсэ Национальной библиотеканть марто.
Улемс библиотекарекс – истямо бажамо сонзэ мельсэ чачсь школасо тонавтнемстэ. Пек вечксь книгань ловномо. Тень редизе покш лелязо ды путызе превс молемс тонавтнеме тов, косо анокстыть библиотекарть. Истямо учреждения муезель. Те – Казань ошсо Культурань государственной институтось. Аволь эрьва од ломанесь школадо мейле сыргаволь васоло ошов тонавтнеме. Ансяк аволь Таня. Шождасто идинзе экзаментнэнь. Институтсо тонавтнемаськак тензэ марявсь аволь стакакс. Прядызе сонзэ якстере диплом марто. Сонсь Татьяна Тимофеевна свал мельсэнзэ кирди лелянзо валтнэнь: «Эрямонь кинть кочкатано минсь». Ды ёвты тензэ сюкпря превс путоманть кис.
Институтонть прядомадо мейле (1983 иестэ) сась А.С. Пушкин лемсэ Национальной библиотекав. Тевензэ тусть седе а ков парсте. Васня саизь методистэкс, мейле – прявт библиотекарекс. 1985 иестэ саезь путызь научно-методической отделэнь прявтокс. Сонензэ сестэ топодекшнесть ансяк 23 иеть. 1995 иестэ саезь топавтсь библиотекань прявтонь полавтыцянь тевтнень. Татьяна Тимофеевнань туртов сеть иетне ульнесть сырнень шкакс. Зяро тевть, зяро од проектт арсезельть ды топавтозельть! Весе сындест а ёвтневат. Паро се, библиотекасо нейгак а стувтнить сондензэ, ловить превень максыцякс, кинь панжицякс.
Истят ломантнеде, кодамо Татьяна Тимофеевна Чекушова, кортыть: косо сынь, тосо тевесь а ашти вейке таркасо. Сонзэ вакссо лиятнененьгак седе шожда важодемс. Ламонь содыця, культурань тевтнесэ чарькодиця, сонзэ марто а пелят кундамс тевс, кодамо стака сон илязо уле. Весе содыть, косо мезе туи аволь истя, косо кармить лиснеме кодаткак кавтолдомат, ули кинень пшкадемс. Секс, кинь кодат эрсить ачарькодемат, кевкстеме чиить васняяк сонензэ. Ды кодамо кевкстема марто авольть пшкаде, эрьванть лангс муи виде толковамо. Улемс истямо превеекс, весементь мельсэ-превсэ кирдицякс, мезеньгак а стувтницякс лездась, кода видькстась сонсь Татьяна Тимофеевна, школасо, вузсо парсте тонавтнемась, книгань ловномо вечкемась.
Чачсь Татьяна Тимофеевна Дубенкабуень Поводелесэ. Те велесэ эрицятнеде свал моли паро куля. Те велесэнть, келя, весе сэредить вейке «ормасо»: сынь а вечкить тевтеме аштеме. Аламо вейсэнь паксяв-ков важодеме яксить, тосто сыть – эсест кудост перька коткудав ладсо кашкить, кедть тапить, карязт яжить. Ды весе вейкень пес вечкить од кудонь стявтнеме. Шабрась ушоды од кардонь-мацтонь тееме, вант, уш лияткак мельганзо кирьпецть, лазт, лият-мезть анокстыть.
Истямокс жо тевс правтыцякс, эрьва ков кенерицякс кассь Таняяк. Вишкинестэяк эзь вечке нузялгалеме, покшсто касозь, оймамс шказояк аволь свал эрси. Аламо важодема таркасо пивтезь пивти, теде башка, кенеркшни топавтомо лия тевтькак, конат сюлмавозь минек раськенть культуранзо ванстоманть ды седе тов сюпалгавтоманть марто. Т.Т.Чекушова сови «Литова» эрзянь авань вейсэндявксос. Сон – прявт куронь ветиень полавтыця. Весе, мезе тееви те вейсэндявксонть вийсэ, ули путовксозо сонзэяк. Косо кодамо ютавтови вастовома, чокшне, сон васенцетнень ютксо, кить анокстыть ды ютавтыть неть илатнень. Зярдояк а юты энялдоматнень вакскаяк, конат сыть тензэ аволь ансяк Мордовиянь ломантнень пельде, лия регионтнэстэяк, косо сонзэ содасызь пек парсте. Равчирень финнэнь-угрань раськетнень культурань кудосо важодемстэ сонензэ савкшны ардтнемс ламо таркава. Ды ков илязо моле, чавонь кедть а сырги. Кода икелеяк, нейгак сехте питней казнекс лови книганть. Келя, книгась – валдо вальма, конань пачк седе шождасто неяви виде кись.
Раиса ЩАНКИНА
ТЕЧИ, ДАВОЛКОВОНЬ 19-ЧИСТЭ, ТАТЬЯНА ТИМОФЕЕВНА ЧЕКУШОВАНЬ ЧАЧОМА ЧИЗЭ. «ЛИТОВА» ВЕЙСЭНДЯВКСОНЬ АВАТНЕ ЁВТЫТЬ ТЕНЗЭ ПСИ ПОЗДОРОВТ, АРСИТЬ СЕДЕ ТОВГАК КЕМЕСТЭ МОЛЕМС ИКЕЛЕВ, КАНДОМС ЛЕЗЭ МИНЕК РАСЬКЕНЬ КУЛЬТУРАНТЕНЬ, СЕДЕЯК МАЛАВ ПУРНАМС ДЫ ВЕЙСЭНДЯМС ВЕСЕНЬ, КИНЬ СЕДЕЕСТ СЭРЕДИТЬ ЭСЕСТ РАСЬКЕНТЬ СЫ ШКАНЬ ЭРЯМОНЗО КИСЭ, ТИРИНЬ КЕЛЕНТЬ УЦЯСКАНЗО КИСЭ. УЛЬТЬ ШУМБРА, ТАТЬЯНА ТИМОФЕЕВНА! ПЕРЬКАТ УЛЕСТ МАЛАВИКС ДЫ КЕМЕВИКС ЯЛГАТ, ЭРЯМОСОТ – СЕДЕ ЛАМО МАНЕЙ, ЛЕМБЕ ДЫ КЕНЯРКСОВ ЧИТЬ!
«ЛИТОВА»
вейсэндявксонь аватне
Улемс библиотекарекс – истямо бажамо сонзэ мельсэ чачсь школасо тонавтнемстэ. Пек вечксь книгань ловномо. Тень редизе покш лелязо ды путызе превс молемс тонавтнеме тов, косо анокстыть библиотекарть. Истямо учреждения муезель. Те – Казань ошсо Культурань государственной институтось. Аволь эрьва од ломанесь школадо мейле сыргаволь васоло ошов тонавтнеме. Ансяк аволь Таня. Шождасто идинзе экзаментнэнь. Институтсо тонавтнемаськак тензэ марявсь аволь стакакс. Прядызе сонзэ якстере диплом марто. Сонсь Татьяна Тимофеевна свал мельсэнзэ кирди лелянзо валтнэнь: «Эрямонь кинть кочкатано минсь». Ды ёвты тензэ сюкпря превс путоманть кис.
Институтонть прядомадо мейле (1983 иестэ) сась А.С. Пушкин лемсэ Национальной библиотекав. Тевензэ тусть седе а ков парсте. Васня саизь методистэкс, мейле – прявт библиотекарекс. 1985 иестэ саезь путызь научно-методической отделэнь прявтокс. Сонензэ сестэ топодекшнесть ансяк 23 иеть. 1995 иестэ саезь топавтсь библиотекань прявтонь полавтыцянь тевтнень. Татьяна Тимофеевнань туртов сеть иетне ульнесть сырнень шкакс. Зяро тевть, зяро од проектт арсезельть ды топавтозельть! Весе сындест а ёвтневат. Паро се, библиотекасо нейгак а стувтнить сондензэ, ловить превень максыцякс, кинь панжицякс.
Истят ломантнеде, кодамо Татьяна Тимофеевна Чекушова, кортыть: косо сынь, тосо тевесь а ашти вейке таркасо. Сонзэ вакссо лиятнененьгак седе шожда важодемс. Ламонь содыця, культурань тевтнесэ чарькодиця, сонзэ марто а пелят кундамс тевс, кодамо стака сон илязо уле. Весе содыть, косо мезе туи аволь истя, косо кармить лиснеме кодаткак кавтолдомат, ули кинень пшкадемс. Секс, кинь кодат эрсить ачарькодемат, кевкстеме чиить васняяк сонензэ. Ды кодамо кевкстема марто авольть пшкаде, эрьванть лангс муи виде толковамо. Улемс истямо превеекс, весементь мельсэ-превсэ кирдицякс, мезеньгак а стувтницякс лездась, кода видькстась сонсь Татьяна Тимофеевна, школасо, вузсо парсте тонавтнемась, книгань ловномо вечкемась.
Чачсь Татьяна Тимофеевна Дубенкабуень Поводелесэ. Те велесэ эрицятнеде свал моли паро куля. Те велесэнть, келя, весе сэредить вейке «ормасо»: сынь а вечкить тевтеме аштеме. Аламо вейсэнь паксяв-ков важодеме яксить, тосто сыть – эсест кудост перька коткудав ладсо кашкить, кедть тапить, карязт яжить. Ды весе вейкень пес вечкить од кудонь стявтнеме. Шабрась ушоды од кардонь-мацтонь тееме, вант, уш лияткак мельганзо кирьпецть, лазт, лият-мезть анокстыть.
Истямокс жо тевс правтыцякс, эрьва ков кенерицякс кассь Таняяк. Вишкинестэяк эзь вечке нузялгалеме, покшсто касозь, оймамс шказояк аволь свал эрси. Аламо важодема таркасо пивтезь пивти, теде башка, кенеркшни топавтомо лия тевтькак, конат сюлмавозь минек раськенть культуранзо ванстоманть ды седе тов сюпалгавтоманть марто. Т.Т.Чекушова сови «Литова» эрзянь авань вейсэндявксос. Сон – прявт куронь ветиень полавтыця. Весе, мезе тееви те вейсэндявксонть вийсэ, ули путовксозо сонзэяк. Косо кодамо ютавтови вастовома, чокшне, сон васенцетнень ютксо, кить анокстыть ды ютавтыть неть илатнень. Зярдояк а юты энялдоматнень вакскаяк, конат сыть тензэ аволь ансяк Мордовиянь ломантнень пельде, лия регионтнэстэяк, косо сонзэ содасызь пек парсте. Равчирень финнэнь-угрань раськетнень культурань кудосо важодемстэ сонензэ савкшны ардтнемс ламо таркава. Ды ков илязо моле, чавонь кедть а сырги. Кода икелеяк, нейгак сехте питней казнекс лови книганть. Келя, книгась – валдо вальма, конань пачк седе шождасто неяви виде кись.
Раиса ЩАНКИНА
ТЕЧИ, ДАВОЛКОВОНЬ 19-ЧИСТЭ, ТАТЬЯНА ТИМОФЕЕВНА ЧЕКУШОВАНЬ ЧАЧОМА ЧИЗЭ. «ЛИТОВА» ВЕЙСЭНДЯВКСОНЬ АВАТНЕ ЁВТЫТЬ ТЕНЗЭ ПСИ ПОЗДОРОВТ, АРСИТЬ СЕДЕ ТОВГАК КЕМЕСТЭ МОЛЕМС ИКЕЛЕВ, КАНДОМС ЛЕЗЭ МИНЕК РАСЬКЕНЬ КУЛЬТУРАНТЕНЬ, СЕДЕЯК МАЛАВ ПУРНАМС ДЫ ВЕЙСЭНДЯМС ВЕСЕНЬ, КИНЬ СЕДЕЕСТ СЭРЕДИТЬ ЭСЕСТ РАСЬКЕНТЬ СЫ ШКАНЬ ЭРЯМОНЗО КИСЭ, ТИРИНЬ КЕЛЕНТЬ УЦЯСКАНЗО КИСЭ. УЛЬТЬ ШУМБРА, ТАТЬЯНА ТИМОФЕЕВНА! ПЕРЬКАТ УЛЕСТ МАЛАВИКС ДЫ КЕМЕВИКС ЯЛГАТ, ЭРЯМОСОТ – СЕДЕ ЛАМО МАНЕЙ, ЛЕМБЕ ДЫ КЕНЯРКСОВ ЧИТЬ!
«ЛИТОВА»
вейсэндявксонь аватне