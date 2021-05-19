Вера Захарина: «Эрьва экспонатось - те эрямо»

Эрзянь ды мокшонь раськень культурань музеенть вакска ютамсто свал ванат лангозонзо. Ошсонок кадовсть аволь ламо истят ташто кудот. Те зданиясь 1905 иень, революциядо икеле сон ульнесь купеценть К.Х. Бараблинэнь кудокс. Мейле мезе ансяк тесэ арасель: партлечебница, «Знание» куронь правления, Писателень союз, тубдиспансер, мастерскойть, национальной театра…
1999 иестэ тесэ панжовсь Эрзянь ды мокшонь раськень культурань музеесь. Васня сон ульнесь республикань краеведениянь музеень пельксэкс. Мейле ды те шкас – С.Д. Эрьзя лемсэ изобразительной искусствань музеень отдел. Ушо ёндо неяви вишка кудынекс, соват ды понгат теке ёвксос, потсо ламо нупальть. Седе домкасто минек туртов ёвтни музеень старшей научной сотрудникесь Вера Николаевна Захарина:
– Эрзянь ды мокшонь раськень культурань музейсэ важодян 1997 иестэ саезь, сон сестэ эштё эзь роботакшно. Минь пурнынек материалт, теинек экспозиция. Ды 1999 иень октябрянь 6-це чистэ музеесь панжовсь.
Васенце прявтокс ульнесь Г.А. Балашов. Сонзэ покш путовксозо музеенть панжомасо. 1990-це иетне стакальть, ярмакт арасельть. Сон якась организациява, ялганзо кедьга, вешсь лезкс. Мериль: «Кенкшка сован – паньсамизь, сован вальмава». Кие лездась ярмаксо, кие макссь артомапельть, обойть. Музеень панжомадо мейле сон истя кецнесь! Ансяк теде мейле кувать эзь эря, кулось.
Мейле прявтокс ульнесь Т.П. Прокина. Седе тов – М.И. Сурина. Сон кеветее иеть важодсь прявтокс. Ёвтатано тензэ покш сюкпря. Мезе содатано ды мезе машттано тееме – весемес сон тонавтымизь. Макссь превть, кода теемс экспозиция, кода ветямс экскурсия (ветямс истя –вечкевель ломанентень), кода ветямс прянть инжетнень марто. Сон ульнесь тенек прявтокс, тонавтыцякс, психологокс. Пек превей, ламонь содыця, ламос чарькодиця. Сюконятано тензэ. Ней прявтонок Н.П. Баулина.
Музейсэнть малав 3 тёжат экспонатт. Эрьванть кедьсэ токшинек-кандтнинек аволь весть. Улить вете запасникенек, косо экспонаттнэ ванстовить. Саемга, чувтонь, керамикань, кшнинь, сёвонень теевкстнэ. Костюмтне лиясот. Коштось летьке тосо. Кизна свал костнетяно эйсэст. Эрьва чи вантано, кодамо залтнэсэ коштось, коське эли летьке. Кизна свалшкань экспозициянть полавтнетяно, путтано мезеяк од.
– Вера Николаевна, кандыть-арась ломантне тенк умонь шкань экспонатт?
– Икелень шкатнестэ кандсть ды казсть, макссть питневтеме, илязо ёма, ванстомань кисэ. Ней ломантне полавтовсть. Сеске кевкстнить, зяро ярмакт кисэнзэ пандтано. Эрьвась бажи миемс. Ансяк минек арасть ярмаконок рамамс. Шкась юты, кудосо-кардазсо кирдезь сон а ванстови истя, кода музейсэ. Ды кияк а несы. Ломанесь мезеяк а ёмавты, бути максы музеев экспонат. Нуцькатне кармить содамо, те – сынст.
Аволь умок кандсть шокшань оршамопель. Комплект. Бабаст кулось, горобиясто муизь оршамонть. Костинек. Пек мазый! Шокшань костюмонок арасель, сонзэ свал кевкстнить. Те костюмось 1950 иень. Нуцькатне ускизь. Тешкстаса, эрить аволь тесэ, республикань томбале. Истят ломантнеде пек аламо.
Лиясто ломанесь сы, а содыяк, кие сон, эрзя эли мокшо. Карматано кевкстнеме, кодамо районсто, эли кодамо фамилиязо. Невтить бабаст оршамопельтнень фотографият. Оршамотнень коряскак редяви, костонь ундокстнэ.
Мельспаро ваномс минек инжетнень ёжомарямост мельга, конат эрить лия таркава, васоло. Сынст уш ламо иест. Сыть инжекс малавиксэст туртов ды совить минек музеев. Валост коряс, теке мерят, од шкас ды эйкакшпорас понгсть.
Эрьва экспонатось – те эрямо. Сёрмадтано, кие теизе, костонь, мезекс. Улить истят, косо сёрмадозь азоронь лемесь эли ашти кудонь тешкс (родовой знак).
Музейсэнть вете залт. Нурькинестэ ёвтнян эрьвадонть. Кавтотне выставкань. Эрьва ков пурнатано од выставка. Васенце залсонть невтевить эрзятнень ды мокшотнень коест-кирдаст. Ёвтнетяно, кодат ульнесть покш чить: Покров, Роштова, Тейтерень пия кудо, свадьбат, калмамонь койть.
Омбоце залось – эрзянь ды мокшонь аватнень эрямось. Ёвтнетяно, кода эри авась мирденень лисемадо мейле. Тосо ули одирьвань оршамопель, кодамонь стан ашти, пряха.
Колмоце залось – эрзянь ды мокшонь эйкакштнень эрямось. Тосо пачтятано, кодат койть-кирдат ульнесть эйдень чачомадо мейле. Эйкакшонть васенце шлямсто очконтень каильть цёрынетнень туртов тумонь лопат, тейтернетнень – килеень. Сиянь ярмак каильть, касоволь сюпавчисэ. Тесэ жо лавсь, эйкакшонь оршамопельть, налкшкеть, тутушкат.
Седе тов пурназь кудопотмонь ули-парот. Невтеви, мезе теи авась кудосо. Ярсамопелень пидемань кедьёнкст, пивтемпарь.
Башка пелькс алтави цёрань тевтненень. Стендсэ аштить эрьва чинь ды покш чинь цёрань оршамот. Кодат ансяк кедьёнкст арасельть цёратнень! Сынь маштыльть тееме эрьва мезе.
Омбоце этажсо ули школань кабинет. Тосо теке кудо. Ёвтнетяно, кодат келей эземть икеле ульнесть. Чить озадо аштильть, веть удыльть лангсост. Семиятне покшольть, стольтне кувакальть. Инжетне теке седикелень кудосо аштить. Тесэ ютавттано лекцият, эйкакштнень туртов мастер-класст.
Вера Николаевна чачсь 1968 иестэ Отяжбуень Ало Чукало (Чукалы-на-Вежне) велесэ. Сон семиясо колмоце эйкакш, весемезэ котонест. Школань прядомадо мейле тонавтнесь Н.П. Огарёв лемсэ МГУ-нь филологиянь факультетсэ. Ушодсь важодеме Чаунзабуесэ школасо рузонь келень ветицякс. Мейле семиянек састь эрямо Саранскоев. Роботат арасельть. Кармась тонавтнеме НИИ-нь аспирантурасо. Прядызе, ансяк эзь иде диссертация, шкатне стакальть. Вера Николаевна музеень пурнамонь васенце читнестэ саезь. Сон несь, кода весемесь ушодовсь ды стакасто пурнавсь-таштавсь. Секскак те авась пек ризны-мелявты музеенть коряс. 24 иень перть важодезь, музеесь теевсь омбоце кудокс ды вечкевикс тевекс. Те редяви весе инжетненень. Сон вети экскурсиятнень аволь мельде-валдо, весе седейстэ. Кода лиякс? Весе неть кезэрень койтнень кирди мельсэнзэ вишка шкасто саезь, некшнесь, кода тешкстасть покш читнень, кода Покров бабась якиль кудодо кудос, кода эрзятне вальматнень потс апаро вийтнеде путнильть пизёлонь тарадкеть ды седе тов.
Эрзянь ды мокшонь раськень культурань музейсэ свал ломанть. Тесэ ветить экскурсият, лекцият, мастер-класст, эрьва кодат вастовомат. Пек ламо инжеть лия ошсто. Сехте пек вечксызь музеенть Пензань областень эрицятне. Музеень важодицятне свал арсить мезеяк од, кочкить лия программа. Саемга, эрьва инжентень тукшныть мельс каванявкс марто экскурсиятне. Инжетнень андыть пачалкседе, прякадо, панжакайде, симдить позадо. Ломантне сакшныть группанек ды ськамосткак.
Маень 18-це чистэ музеень важодицятне тешкстызь профессиональной кенярксчист. Арсетяно тенст кеме шумбрачи, валдо уцяска, ламо паро инжеть!
Татьяна Маторкина