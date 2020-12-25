Матрёшкась – рузонь боярава

Матрёшкась – Россиянь сехте содавикс тешкс. Те налкшкесь содавикс аволь ансяк минек масторсо, васоло сонзэ томбалеяк. Рузонь матрёшкань чачома ёнксокс ловови Сергиев Посадось. Самай тосо васенцеде теезель чувтонь бояравась, конань панжозь, появильть истят жо, ансяк седе вишкине налкшкеть.
Раськень лия промыслатнень коряс, конатнень эрявиксчист, од технологиятнень ды материалтнэнь появазь, ёмиль, рузонь матрёшкась течинь чис содавикс весе масторлангонть келес.
Матрёшкань тейницятнеде минек масторсо аволь аламо, регионтнэсэ улить мик цела велеть, косо те ремеслантень явить мель семиянек. Республикасонок матрёшкатнень тейнить Теньгушевань районсо. Неть читнестэ вастовинек те ёнксонь Дудникова велень эрицянть, кедьчелькев ды ёроков аванть Наталия Андреевна Попович марто. Сон малав комсь иеть яви башка мель матрёшкатнень, шкатулкатнень ды лия кедьёнкстнэнь артомантень-мазылгавтомантень. Ды те тевесь кармась сонзэ туртов эрямонь смустекс.
Наталия Попович чачсь-кассь Теньгушевань райононь Дудникова велесэ. Школанть прядомадо мейле тонавтнесь медицинской училищасо ды бажась алтамс эсь эрямонзо ломантнень лецямонтень. Ансяк эрямосонть весемесь ладявсь лиякс ды тейтеренть бажамонзо эзть топавтово.
– Медучилищасо тонавтнеманть уш малав прядокшныя, кода авам пек ормалгадсь. Сонзэ марто эрявсь аштиця, секскак прядыя тонавтнемам ды карминь мельганзо якамо. Важодеме лисемадо меленть савсь кадомс, ансяк вана эрямонть лангс ды авань лецямга эрявсть ярмакт. Карминь арсеме истямо тевде, конась тееви кудосо ды конась карми пандовикс. Превезэнь сась матрёшкатнень артомась, минек районсо ульнесть те тевентень чарькодиця ломанть. Арсия варчамс, – ёвтни Наталия.
Наталия Поповичень валонзо коряс, чувто ланга артомантень сон косояк эзь тонавтне, а вана рисовамонь ёрокчизэ ульнесь. Те тевенть вечкилизе вишка шкасто саезь.
– Чувто ланга артомань тевенть пек парсте содылизе ялгам, – корты авась. – Ванынь яла тевензэ мельга, рединь башка ёнкстнэнь. Энялдынь тонавтомс артомо моньгак. Истя, аламонь-аламонь кемекстыя техниканть, кармась мезе-бути лисеме. Нама, весемесь лиссь аволь сеске, васня саилинь седе шожда сюжеттнэнь, узортнэнь.
Васень шкасто матрёшкатнень Наталия тейсь эсь ялгатнень-малавикстнэнь туртов. Мейле техникась седе вадрялгадсь, появасть рамицят, кармасть кармавтомо покш партият.
– Лиясто кармавтыцятне сынсь ускить чувтонь теевкстнэнь, ды мон лангозост артан се сюжетэнть, конань мерить. Тесэ матрёшкатнень лангс тешкстави кодамояк содавикс ёвкс эли невтеви стилизованной ёнксось. Седе сеедьстэ весе комплектэнть артыть вейке тюссо. Бути покш матрёшканть пацязо сэнь, лиятненьгак улест истямо тюсонь. Бути жо налкшкетнесэ невтеви кодамояк сюжет, ёвкс, сестэ вадрясто редявозо весе картинась. Истя, прявт матрёшкасонть максови центральной картинкась – ёвксонь сехте содавикс пельксэсь, лиятнесэ артовить башка персонажтне ды тевтне, – корты Наталия.
Аламонь-аламонь Поповичтнень туртов матрёшкатне кармасть семиянь тевекс. Наталиянь мирдезэ, Павел, рамась станок ды тонадсь тоцямо чувтонь теевкстнэнь сонсь. Тевесь седе сыргась, ды Дудникова велень Поповичтнень матрёшкатнень кармасть ускомо Московов, лия покш оштнев ды натой масторонь томбалевгак. Ансяк, кода корты Наталия, тедеде, кезовонь тевтнень марто, важодемась аламодо седе лоткавтовсь, рамицятне пек аламолгадсть.
– Эрьва матрёшкась лиси лия ёнов а молиця, – тешксты Наталия. – Эрьвась эсь койсэ невти азоронть чачонзо ды обуцянзо. Седе сеедьстэ матрёшкатне артовить ашо черть, сэнь сельметь ды турвинест бантик ёнов молить. Теке марто эрьва налкшкесэнть кирдеви покш смусть. Сынь теезь чувтосто, конань ули оймезэ.
Матрёшкатнеде башка, Наталия арты шкатулкат ды лия эрьва кодат мазылгавтомапельть. Ней, Од иеденть икеле, варчась артомс кузонь мазылгавтоматнень – шартнэнь.
– Шартнэнь артомо терявтынь васенцеде, лиссь а беряньстэ, – корты Наталия. – Нама, сынст марто важодемась седе стака, формась кругловой ды эрьва тешксэнть, эрьва кикскенть теемс а шожда, шкаськак таргави. Ансяк кодамо мазычи лиси, сельметь кенярдыть ды весе стакачитне сеске стувтовить.
Овсе неть читнестэ Наталия прядызе сехте покш роботанзо – мазылгавтсь-артсь матрёшка, конань покшолмазо малав пельметра. Мазыйкась лиссь алкуксонь бояравакс, пиже оршамосо, конань ланга ашо цецят.
Наталия Поповичень тейтерезэ, Ксения, истя жо яви мель артомантень. Ансяк вана эсь сюжеттнэнь невти тейтерь-аватнень кенжест лангсо. Ды, кода тешксты Наталия, рисови истят артовкст, седееть токави.
– Сонзэ а беряньстэ лисить картинатнеяк, портреттнэяк. Мезентень покш мель яви юткошкасто. Седе пек жо мелезэнзэ тукшны эсь «картинатнень» невтемс кенже лангсо. Те тевесь седеяк стака, эдь весе тешкстнэ, узортнэ ламоксть седе вишкинеть, – тешксты Наталия.
Наталия Поповичень кудозо, мерят, – выставкань павильон. Сонзэ роботатне мазылгавтыть эрьва нупаленть ды теить сынст лия ёнов а молицякс. Весе те экспозициясь – эрьва кодамо тюссо мазылгавтозь матрёшкатне, шкатулкатне, Од иень кузонь мазылгавтоматне – кецявты сельметнень ды максы чувтонь лембенть.
Юлия Еремина