«Ваныцятне минденек пек учить Марусянь»

Сыця 2024 иесь Россиянь Президентэнть В. В. Путинэнь мереманзо коряс яволявтозь Семиянь иекс. Ансяк минь уш ней ушодтано ёвтнеме Мордовиянь ды сонзэ томбалень содавикс кудораськетнеде ды трудонь династиятнеде. Те номерсэнть содавттадызь филармониясо важодицятнень – Фоминтнэнь семиянть марто, конатнень парсте содасызь Мордовиянь томбалеяк.

Мирдть-нить Владимир, МР-нь культурань заслуженной важодицясь, Олеся, МР-нь заслуженной артисткась, ды Маруся тейтерькаст вейсэ умок морсить ошонь эрьва кодамо мероприятиятнесэ. Лангаст уш ламо сёрмадозь, теезь сюжетт телевидениясо. Январьстэ сынь ульнесть Андрей Малаховонь «Песни от всей души» программасонть, косо кецявтызь ваныцятнень «Улыбайся» моросонть. Ансяк сынь а аштить вейке таркасо ды нейгак ули мезе эйстэдест ёвтнемс. Олеся Фомина марто вастневсь «Эрзянь правда» газетань корреспондентэсь. Кортамось лиссь пек лембе ды мельстуиця.



– Олеся, косо чачиде?

– Мон чачинь-касынь Саранскойсэ. Ундоксон жо Кочкурбуень Сабаевасто, покштям-бабам эрзят. Ды зярдо чачсь эйкакшом, мон чарькодинь – велесэ эрямось пек паро ды лезэв. Истя минь стамбаркине карминек витнеме-петнеме ташто кудонть, косо эри тетям. Ды ней ламо шка ютавттано тосо. Лиясто натой важодемеяк тосто ардтано – истя мелезэнек пек тукшны ошонть эйстэ ве ёно эрямось.

Мирдем чачсь Орданьбуесэ. Бути ванномс сонзэ ундокстнэнь, тосо допрок а муят вейкеяк творческой ломань. Истя меремс, минь васенцеть, кить тусть те кияванть.



– Кить тетянк-аванк?

– Авань лемезэ Светлана, тетянь – Владимир. Фамилияст – Дулкинт. Сынь зярдояк, косояк эзть морсе, те тевесь тенст допрок аволь малавикс. Монень морамонь ёрокчись сась, паряк, авань ёндо бабань пельде – Кохан Мария Ивановнань, конанень ней 82 иеть. Семияст покшоль, сон свал вечксь морсеме сазоронзо марто эрзянь ламо вайгельсэ морот. Минь ней истя пек мартонзо малавикстано, сон натой эйкакшом марто ютавты пек ламо шка, «школынесэяк» налксить. Мария Ивановна – тонавтыцязо, Марусянок – тонавтницясь. Ды мезе ёвтавлинь, кадык те тонавтнемась сынст аволь алкуксонь, тень лангс апак вано, те иестэ, зярдо Маруся кармась якамо «малышкань школав», тосо натой мерсть, келя, тейтеренк пек покшт содамочинзэ сонзэ шкань лия эйкакштнень коряс. Ды те монь пек кенярдовты. Маруся бабанзо марто тонадсть парсте ловномо, ловомо. Секскак Мария Ивановна икелев ветицянок-тонавтыцянок, Паз максозо тензэ шумбрачи эштё ламо иес.



– Олеся, косо тонавтниде школанть прядомадо мейле?

– Тонавтнинь Н. П. Огарёв лемсэ МГУ-нь Раськень культурань институтсо, истя жо, кода мирдемгак. Теде башка, теке университетсэнть прядынь рекламной специальностень коряс курсат. Кувать арсинь, мезекс те монень эряви, ансяк шкань ютазь чарькодинь – сон пек лезды тень Интернетсэ эрьва кодамо медиань анокстамсто. Секскак покш сюкпря ёвтан тетянь-авань туртов, сынст лезксэст вельде мон свал косо-бути тонавтнинь: эйсэнь макснесть эрьва кодамо кружокс – вокальной, режиссёрской, хореографиянь, англань келень… Семиясонок вейкине эйкакшан, бажасть максомс тень ламо ёнксонь содамочить. Паряк, секскак монь ней истямо профессиям.



– Зяро иеть уш Владимир марто вейсэтядо?

– Минь пек умок содатано вейке-вейкенек. Мон ульнинь 10-це классо, зярдо теевинек содавиксэкс. Оперань ды балетэнь театранть таркасо икеле ульнесь Культурань центрась. Тов сынь важодеме, Владимир тосоль уш. Вастовозь, туинек вейке-вейкенек мельс. Кувать вастневинек, мейле ильтия Владимирэнь армияв. Сон служась Московсо. Зярыяксть тензэ ардтнинек инжекс, сон тосо морась оркестрасо. Нейгак лембестэ ледстни армиянь шканть, косо ютавтсь пек мельстуиця служба: ульнесть эрьва кодамо концертсэ, мик теплоходсояк. Ды истя лиссь, зярдо минек Президентэсь сакшнось Мордовияв Феодор Ушаковонь храмонть панжомо, Владимирэнь тердекшнизь налксеме оркестранть марто, конасонть служась. Сонзэ тердекшнизь поладомс важодеманть теке оркестрасонть, конась эрьва иень маень 9-це чистэ Якстере площадьсэ свал седи парадонть ютавтомсто. Ды зярдо вантано парадонть телевизорга, неи ламо содавикс ломанть. Сон, паряк, кадовольгак седе тов тоско, ансяк вечкевиксэзэ учось эйсэнзэ тесэ (мизолды).



– Тынь истя умок вейсэ, а вана Марусянень ансяк 7 иеть, лисни, аволь шождаль сонзэ учомась?

– Мон зярдояк тень а сёпан – Марусянь минь пек кувать учинек. Ялатеке свал кеминь – монь карми тейтерькам. Те шкас Пазонтень ёвтан сюкпря истямо казненть кис! Эйсэнзэ пурнавсть весе минек паро ёнкстнэ ды те пек кенярдовты. А уш кода вечксызь сонзэ ваныцятне, те валсояк а ёвтави. Минек натой истямос пачколи, зярдо тердить ковгак эйсэнек концертс, эйстэнек уш а кортнитькак, сеске кевкстить: усксынек-арась Марусянь.



– Марусянь кодат моронзо сехте пек вечксызь ваныцятне ды мейсэ сонзэ изнявкстнэнь салавачись?

– Ков бу аволинек моле, эрьва косо весе паро мельсэ вастыть «Солнце» моронть, конань Марусянь туртов сёрмадызе минек покш ялганок Андрей Бочканов. Ды ёвтаса тенк, Андрей неень шкане аноксты Марусянень од моро, конасонть Од иенть малав «Варма» арт-театранть марто минь «сезевлинек» залонть.

Сень лангс апак вано, Маруся эйкакш, ансяк важоди лиясто покштнеде пек. Ды те важодемась пек тукшны мелезэнзэ. Эрьва валске сти кевкстема марто: «Авай, течи монь мезе карми?» Соды, вейкеяк чизэ арась, зярдо бу сон аштевель тевтеме. Те певтеме репетицият, концертт, спорт. Секскак сон ней экшелязь экшели ваныцятнень вечкемасост, конат казить тензэ цецят ды эрьва кодат казнеть. Теке шкасто сон истямо жо, кода весе лия эйкакштнеяк – сеедьстэ кольни, вечки налкшкеть, конатнеде сонзэ кие соды зяро. Сон минек вейкине эйкакш, секскак эсь прянь вечкемась ковгак эйстэнзэ эзь туе.

Мелят, зярдо тензэ ульнесть кото иеть, минек ютась сольной концертэнек. Ды теде мейле сон секе-тев кевкстни эйсэнь: «Авай, зярдо эштё карми сольной концертэнек?» Истя тусь мелезэнзэ сцена лангсо улемась, теке эсензэ нупальс сови…



Тешкстасынек, Марусянь вокалонь тонавтыцязо Ольга Антипова, «Карусельки» эйкакшонь ансамблянть ветицясь, козонь Маруся кармась якамо колмо иестэ саезь. Елизавета Бикеева путы хореографиянь ды сцена лангонь номерт.



– Олеся, кодат морот моратадо тиринь кельсэ?

– Тиринь кельсэ моратано Андрей Бочкановонь «Мастор», «Кизэнь ве» Нина Марковань (кона монь покш ялгам) моротнень. А лововияк зяроксть Маруся морызе сонзэ «Сюк, сюк, Ковава» моронзо, конась казезель Нина Васильевнань пельде. Репертуаронок пек покш.



– Мезес анокстыде меельце шкасто?

– Минь анокстынек Московов «Россия» выставкантень-форумонтень, косо минек делегациясь ёрокчинзэ невтизе ноябрянь 30-це чистэ. Ды эряви тешкстамс, Маруся вейкине эйкакш артисттнэнь юткстоль, конась сакшнось Мордовиясто те форумонтень. Сон морась прологсонть, кавто (валскень ды чокшнень) концерттнэсэ, конань анокстызе прявт режиссёрось Оксана Вишнякова, мейле «Росичи» ансамблянть марто «С чего начинается Родина?» моронть, конань кундызь истят коллективтне, кода «Умарина», «Разгуляй», «Келу» ды лиятне. А вана чокшнень концертсэнть минь Владимир марто морынек Андрей Бочкановонь «Белые туманы» од моронть ды колмоненек – «Сюк, сюк, Коваванть».



– Кие тенк аноксты сцена лангонь оршамотнень?

– Пек ламо иеть мон содаса Елена Чикинань, кона семиянок туртов дизайнер ды стыця. Арась вейкеяк костюмонок, конань бу теевлизе кияк лия. Зярдо якинек Московов, Маруся лангсо раськень палиненть ванность, мерят, теке лупань пачк. Сон мазылгавтозь кевнесэ, човалясо ды лия мейсэ. «Солнце» моронтень чипаень оршамонть истя жо пек мазыйстэ стызе Елена.



– Олеся, ёвтнеде Сабаевасо эрямодонк.

– Весе содыть, «Культура» нацпроектэнть лувсо ней витнить-петнить республикань культурань кудотнень. Сабаевасояк мазыйстэ витнизь. Ней тосо пек паро зал, од оборудования. Ансяк вана, ризксэнтень, зяро эринь Сабаевасо, эзинь некшне, тосо ютавтовольть мероприятият. Секс арсезевинь: ялатеке эрян тесэ, вакссон Культурань кудось, ломанть, конат вешить концертэнек, мекс бу а морсемс тенст? Васенцеде тосо морынек Троицясто. Тосо ютавтовсь Велень чись, сакшность ламо инжеть Московсто, Питерстэ ды лия ёнкстнэстэ. Теде мейле ютавтынь тосо эйкакшонь мероприятия. Мельганзо Сыре ломанень чинтень. Арсинь, сыть ветешка ломанть… Сась жо пельвелесь! А лия пельксэсь, конат эзть сода, те шкас эйсэнь мурнить, мекс эзинек пачтя икеле... Ней ули мелем таго ютавтомс эйкакшонь мероприятия. Эдь тосонь эйкакштне кудодо ды школадо башка лия мезеяк а некшнить.

– Олеся, покш сюкпря мельстуиця кортамонть кис! Арсетяно тенк шумбрачи, од морот, од тёкшт ды свал икелев молема ки!



Марина Агафонова