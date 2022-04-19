Елена Воронина: «Ломанесь уцяскав, зярдо ули кудозо ды вечкевикс тевезэ»

– Моры Мордовиянь заслуженной артисткась Елена Воронина! – яволявтсь концертэнь ветицясь, ды сценанть лангс аволь лиссь, теке шожда сёлмо лангсо ливтязь ливтясь од ава. Мазый, гайтев вайгелезэ пештизе залонть, элякавтынзе кунсолыцятнень, кармавтынзе весень цяпамо ды киштеме. Морыцясь сонськак эзь аште вейке таркасо.

Сэрей, ёлганя, виде рунгозо моронть марто велясь ды менчевсь од килейне ладсо. Кода а сайтянзат паро ёжо истямо морыцянть кунсоломсто ды кода а сюконят тензэ се певтеме вечкеманть кисэ, кодамо сон канды эсь седейсэнзэ минек раськентень, тиринь келентень, чачома модантень?!

Кортамось моли «Келу» ансамблясо морыцядонть, Мордовия Республикань заслуженной артисткадонть Елена Воронинадо (тейтерькс Исляйкина). Те лемесь теевсь содавиксэкс аволь ансяк Мордовиясо, Россиянть келес ды сонзэ томбалеяк. Воронинань тердтнить эрьва ков, вечкить кунсоломо моронзо, конат сеедьстэ гайгить телевизорсо, радиосо. Видькстатано, те изнявксось морыцянтень сась аволь сеске. Васня эрявсь, кода мерить, пондо ливезь тензэ валомс, сядонь сядо вайгельбеть ютамс. «Келу» ансамблянть марто косо ансяк эзь саво тензэ улемс. Весе Россиянть, ловт, ютызь педе-пев. Аволь весть пачколесть омбо масторовгак: Польшав, Финляндияв, Эстонияв, Швейцарияв.

«Келудо» башка кармась морсеме ськамонзояк. Васня, нама, пек кавтолдсь: лиси-а лиси. Теемс истямо эскелькс лездась тензэ Мордовиянь филармониянь икелень прявтось Н. Ф. Серкин. Нама, аволь сеске ды аволь весемесь тусь валанясто. Кинзэ лангс стякшность ламо пирявкст, стакачить. Аламонь-аламонь, эскельксэнь эскелькс сон мольсь икелев. Содазь моротнень юткс кармась совавтомо одт, истят, конат педясть седеезэнзэ. Сехте вечкевикс морокс кармасть «Пичечуля» (валтнэ Н. Мокшинэнь, моравксось В. Овчинниковонь), «Тундодом» (валтнэ И. Кривошеевень, моравксось И. Давыдовань), «Сура лангсо» (валтнэ Н. Эркаень, моравксось Г.И. Сураевень-Королевонь), «Пой» (валтнэ М. Маторкинэнь, моравксось В. Строкинэнь), «Нурсема моро» (валтнэ ды моравксось А. Ежевикань) ды лиятне.

Изнясь моронтень

вечкемась

«Келу» ансамбляв Елена понгсь, кода сонсь ледстни, апак учо. Обуцянь коряс виздицяль, сцена лангс лисемадо арсемскак пельсь. Ды зярдо (те ульнесь 1991 иестэ) культурань училищав, косо тейтересь школадо мейле тонавтнесь режиссёрской отделениясо, сась «Келу» ансамблянь се шкань прявтось Н. П. Спиркин, кунсолызе ды тердизе морамо эсензэ коллективс, Лена кувать кавтолдсь: молемс-а молемс. Изнясь моронтень вечкемась, кона сась тензэ овсе вишкапингстэ саезь. Покш Березникбуень Од Пермезь (Хониновка) велесэ, косо сон чачсь, эзь ютне вейкеяк покш чи, косо авольть гайге морот. Кудососткак эзть аштекшне моровтомо. Чокшне ланга пурнавильть весе вейс ды, вант уш, кудопотмось пешкедиль моронь гайтте. Покштнень марто эзть кадново вишкинетнеяк. Аванзо кавксо эйкакштнень ютксто Лена сехте вишкинель, кода мерить, очконь нардавксоль. Тень лангс апак вано, сонгак нолдылизе вайгелензэ. Ды, паряк, сеть паро койтне, кодат ульнесть кудосост, теизьгак эсь тевест. А стяко кортыть, се видьмесь, кона эйкакшонть оймес каяви вишкапингстэ, весемеде пек нардев. Сынст кудостост Лена аволь ськамонзо, кие кочкизе морыцянь тевенть. Валерий Исляйкин лелязо морси аволь косояк, Московонь опереттань театрасо!

«Тонеть, мастором, моран!»

Сакшность-эзть сакшно тейтеренть превс арсемат туемс лелянзо мельга Московов? Тосо, паряк, сонзэ икелев панжовольть седеяк келей кить ды сэрей тёкшт? Истят кевкстемат виздят максомскак. Сень содазь, кодамо тарка морыцянть седейсэ саи весе се, мезесь сюлмавозь чачома моданть, тиринь веленть ды сехте малавикс ломанензэ марто. Сынь сонзэ туртов, кода коштось, конавтомо арась эрямо. Секс эсензэ репертуарскак васенцекс совавтсь истят морот, конатнесэ морави сеть таркатнеде, косо чачсь, кува кепе чийнесь вишка порасто. А стяко эсензэ васенце концертэнтькак, кона алтазель шкинемасо комсь иетнень топодемантень ды ютась 2012 иестэ Рузонь драмань театрасо «Тонеть, мастором, моран!» лем ало, ушодызе «Эрзянь мастором» моронть эйстэ (валтнэ Т. Асманкинань, моравксось Ирина Давыдовань). Ледстясынек, те альбомонтень совасть кемгавксово эрзянь ды рузонь кельсэ морот. Валтнэнь ды музыкань сёрмадыцятне – минек содавикс поэттнэ ды композитортнэ: С. Люлякина, А. Арапов, И. Кривошеев, Н. Мокшин, Н. Задальская, С. Гаврюшин, А. Дмитриев, Н. Кошелева ды лият.

Седеензэ панжи

моротнесэ

А ёвтавияк кодамо вечкема морыцянть седейсэ палы эсензэ трицятненень-кастыцятненень. Нейгак а кирдевить сельведензэ, зярдо ледстни тиринь авадонзо. Матрена Степановна весе седей лембензэ, потмо виензэ макссь эйкакшонзо туртов. Кудосост кеме нежекс ульнесь тетязо Лаврентий Дмитриевич, конанень савсь ютамс войнань толонть пачк. Тосто велявтозь, весементь тейсь сень туртов: эйкакшонзо зярдояк авольть сода нужачи ды арасьчи. Мейлеяк, зярдо сынь кассть покшсто ды тусть эсест киява, эзь кадно эйсэст. Ков сатотсть виензэ, лездась нуцькатнень трямосо-кастомасо. Парось пандови паросо. Елена Воронина а лоткси сюконямо тетянстэнь ды аванстэнь. Пек ризнэсь, зярдо эрямосто тусь васня авазо, зярыя иень ютазь, кулось тетязояк. Эсензэ седейризксэнзэ панжи эсензэ моротнесэ: «Авай» (валтнэ ды моравксось О. Гангеевень), «Авань кудом» (валтнэ А. Араповонь, моравксось Р. Жегалинань).

Кудо, косто муизе алкуксонь уцясканзо

Артистэнь кшись лангс ваномс ансяк шожда. Кить варчнизь сонзэ танстенть, содасызь, зяро вийть эряви путомс, зяро талномат талномс, зяро шумбрачи максомс. Покш сцена лангсо морамодо башка сави якамс лия ошка-велева. Тень кувалма сеедьстэ кудосояк а эрсят. Тей кучсызь, тов тердьсызь. Паро, мирдезэ чарькодиця. Ков эряви, нолдасы, зярдо эряви ды ков сатыть виензэ, лезды сонськак. Сонзэ лезкстэме, паряк, авольть лисе Елена Воронинань моронь кавто дискензэяк: «Тонеть, мастором, моран» ды «Иляк стувто тиринь велеть». Омбоцесь нолдазь 2019 иестэ ды эйзэнзэ совасть рузонь, мокшонь ды эрзянь кельсэ кемготово морот. Кой-конатне овсе одт: «Телень вальс» (валтнэ М. Кемалень, моравксось Г. Вдовинэнь), «Вечктян, вейкинем» (валтнэ ды моравксось И. Никитинэнь), «Лисян келей паксяв» (валтнэ ды моравксось С. Люлякинань).

Неть моротнень вельде морыцясь а лоткси панжомо оймепотмонь вечкеманзо весе сенень, мезенть сон лови сехте питнеекс, сехте малавиксэкс. Васняяк, се кудонтень, косо муизе алкуксонь уцясканзо, косо ков ие келейгады ды сюпалгады родонь-раськень пизэст. Мирдензэ марто трясть-кастсть кавто тейтерть. Покшонть Ксениянь ней уш эсензэ эйдензэ. Сынь – кенярксост, сы шкань кемемаст. Мезе лия эряви уцяскантень?! А стяко вейке интервьюсонзо морыцясь видькстась: «Ломанесь уцяскав, зярдо ули кудозо ды вечкевикс тевезэ… Монь весе те ули. Лисни, мон уцяскаван».

Апрелень 14-це чистэ Елена Воронина тешкстызе юбилеензэ. Сонзэ туртов ламо лембе ды седейстэ молиця валт ёвтасть малавиксэнзэ, ялганзо-оянзо, весе сеть, кить вечксызь сонзэ, кода ломаненть ды кода морыцянть. «Эрзянь правдасо» важодицятнень пельдеяк ёвтатано теть, вечкевикс Елена Лаврентьевна, пси поздоровт. Арсетяно эсеть седейсэ зярдояк а ёмавтомс оймень лембенть ды вечкеманть, эсеть моротнень вельде седе товгак кандомс кеняркст ды паро ёжо. Кеме шумбрачи, шожда эрямо, валдо уцяска ды седеяк покш изнявкст шкинемасот!

Раиса Щанкина