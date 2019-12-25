А стувтовикс фестиваль

Фестивальде мейле фестиваль. Минек республикасо меельце шкастонть сынь ютыть апак лотксе. Эзть кенере лепамомо кортамотне «Шумбрат, Мордовия!» фестивальденть, тесэ ушодовсь лия, «Вместе мы сможем больше» («Вейсэ минь тейтяно седе ламо») лем ало.
Эйзэнзэ шкинемасо эсест ёрокчист невтеме тердезельть пильгень-кедень, пилень-сельмень ды лия ормасо сэредиця ломантне. Истямо фестивалень ютавтомадо ушодксонть теизь Инвалидэнь Весероссиянь вейсэндявксонть марто Мордовия Республикань Раськень творчествань кудось. Тень коряс сёрмадозель проект, кона лиссь изницякс Россиянь Президентэнь фондонь пелькстамосонть. Тедеде истямо фестиваль Мордовиясо ютавтови омбоцеде. Эйсэнзэ пелькстамодо мелест ёвтызь 400 ламо ломанть. Саезельть сехте вадрятне, сеть, кить маштыть аволь ансяк морамо ды киштеме, кить невтизь ёрокчист валморонь сёрмадомасо, музыкальной инструментсэ седямосо ды лия тевсэ. Ды ванна сынь пурнавсть вейс ды невтсть пародояк паро концерт, конань кувать а стувтсызь сеть, кить сакшность сонзэ ваномо.
«Вейсэ минь тейтяно седе ламо»
«Шумбрат, Мордовия!» фестивальденть мейле ломантне, монень марявсь, сизесть моротнеде ды киштематнеде, стака ули одов таргамс кудостост, седеяк пек оймсемачистэ. Секс ульнесь пелема: концертэв, кона ульнесь ютазь субутасто Республикань Культурань кудосо ацамковонь 21-це чистэ, аламо кить сыть. Ды пек манявинь. Залось, козонь кельгить тёжадо ламо ломанть, пешксель тыц. Истя аволь свал эрси сестэяк, зярдо Мордовияв сакшныть покшонь покш ды содавикс артистт. Се концертсэнть жо морыцятне ды киштицятне ульнесть эсенек. Ды аволь истят, кить прядсть консерваторият-мезть. Ламотненень эйстэст эзь саво паро ладсо тонавтнемс школасояк. Тень теемс тенст эзь максо лавшо шумбрачист. Концертэсь анокстазель сеть ломантнень вийсэ, кинень сатотсь а шожда уцяска, се-тона тувталонь коряс теевсть инвалидэкс. Ушодозель сон пек мазыйстэ. Сценанть лангс теке нимилявнеть ливтязь ливтясть колоньгеменде ламо тейтерькинеть. Лангсост оршамотне цитнезь-цитнесть. Од артисткатне истя парсте серьгедизь А.Бочкановонь «Някат» моронть, секе шкастонть киштсть ды налксесть, истят путовкст аволь сеедьстэ неят театрасояк. Номерэсь анокстазель «СарГрад» вокально-хореографической студиясо (прявтось Н.Ямбушева).
«Пазось макссь тенек сёлмот…»
Видькстан, концертэнть ваномсто сеедьстэ эзть кирдеве сельведтне. Сень неезь, кода сценанть лангс вейке омбоце мельга лисить морыцятне ды киштицятне. Вана яволявтызь Игорь Исайкинэньлемензэ. Сон – овсе од цёра. Ливтизь коляскасо. Седеесь кирьмицяви истят ломантнень лангс ванозь. Ды сеске полавтовить потсо ёжомарямотне, зярдо марясак Игорень вайгелензэ. Мезе лангскак апак вано, цёрась а максы пря. Сон эри эрьва чинь вешнемасо ды кемемасо. Сёрмады валморот, конатнесэ панжи оймензэ. «Мон арсинь, ёман. Туян ды а велявтан. Но седейсэнь кирвазсь тол, ды мон вельминь одов. Пазось макссь тенек сёлмот. Тонавтнеде ливтнеме». Неть валтнэ седе а ков парсте невтить сонзэ виев обуцянть. Паро улевель сонзэ пельде тонавтнемс лия од ломантненень, сехте пек сетненень, кить стяко ёмавтнить шумбрачист наркотикень варчнезь, ваявтыть пряст, «гуень ведтенть» симезь.
Мезе лангскак апак вано, цидярдомс, а максомс пря – тенень терди Олеся Аржакаеваяк (Саран ош). Однэ, рунгозо виде килейне, вайгелезэ – цёковонь. Нурька ожа платиясо. Эзь карма кекшеме кенерепакарь видьга керязь кедензэ. Тень лангс кияк эзь ванояк. Весе кунсолость, кода сон морась содавикс морыцянть А.Бочкановонь марто. Ды пандсть тенст виев цяпамосо.
Морось – ормаменькс
Седейшкава ды цяпазь ваныцятне вастасть ды ильтясть лия артисттнэньгак. А.Гагарин (Ташто Шайговасто), И.Губанищева (Покш Березникстэ), А.Елистратов (Кочкурбуестэ), А.Котышев (Теньгушевасто), Д.Фёдоров (Ялгасто), Е.Ягодина (Лямбирьстэ), М.Васькин (Торбеевасто), К.Пьянзова (Ельникстэ), Е.Ковалева (Ицялбуестэ), С.Лисенкова (Покш Игнатовасто), Е.Литяйкина (Кочкурбуестэ), Е.Бабенко (Темниковасто), В.Чеколаева (Ковылкинасто), О.Галкина (Саран ошсто), А.Когай (Чаунзасто), Н.Шилов (Отяжбуестэ), Н.Мартынов (Инсарсто), В.Грунюшкин (Орданьбуестэ) ды лият. Эрьвась морамсто путсь весе седей лембензэ ды те лембесь валовсь ваныцятнень оймескак. «Мизолдт» – истямо лемезэль моронть, конань серьгедизь Дмитрий ды Анна Фадейкинтнэ. Димань мон мария аволь васенцеде. Содынь: сон – эрзянь цёра, чачсь Дубенкабуесэ. Таго зяро шка морсесь «Луч» ДК-со. Мейсэяк эзь явово лия морыцятнень эйстэ. Ков кучилизь, тов сыргиль апак покшкавтне. Секс аволь сеске карминь содамо: Дима майси сельмень ормасо ды пек беряньстэ неи. Тень лангс апак вано сон мусь вечкевикс тев ды топавты эйсэнзэ мелень ды оймень путозь. Морось сонзэ, кода нинзэ Анянь туртовгак – ормаменькс.
Морось кармась свалшкань ялгакс А.Горлышкинэнь туртовгак. Сон овсе одсто лоткась неемеде. Те эзизе правто пильге лангсто. Теньсэ лездась тензэ морось, конань марто сон яки эрьва кува. Моронь вечкеме тонавты одтнэньгак. Вейкесь эйстэст – Людмила Бормотина. Тейтернесь сэреди стака ормасо. А стякшны пильге лангс. Морамо тевеськак тензэ саеви а шождасто. Ялатеке снартни таргсеме вайгелензэ. А.Горлышкин марто кавонест морызь «Расскажи Снегурочка» моронть ды кармавтызь цяпамо весе залонть.
«Томбазь седейтне» эзизь нолда кедест
Моротнень полавтсть киштематне. Вана лиссть зярыя ават ды колмо цёрат. Те – «Вдохновение» ансамблясто киштицятне. Ютксост В.Пескова ды О.Лисицына. Васня кияк эзь чарькоде, сынь уш аволь одт. Тень лангс апак вано, киштсть одтнэде а седе беряньстэ.
Ваныцятнень сантнэва вересь седеяк лаказевсь, зярдо лиссть Дарья Швечкова ды Краснослободскоень ламо профилень лицейсэ тонавтницятне. «Венский вальс» музыканть коряс велямосост, марявсь, кармавтсть ливчакавтомо озадо аштицятнень рунгосткак.
Апак дива ды апак вайксне аволь ваново «Бродвейский джаз» киштемаськак. Зярыя тейтернеть аволь киштсть, теке коцт ланга горниповт викшнесть. Косояк апак манчеве ды мазый викшневксэнть апак кола. Киштицятне – Саранскоень школасто-интернатсто беряньстэ мариця эйкакшт. Шкинемань куронть лемезэ: «Непоседы». Сонзэ прявтось Лариса Тараканова. Кода сон маштсь тонавтомс истя киштеме амариця эйкакштнень? – те кевкстемась нейгак чары превсэнь.
А кода а шнамс «Танго разбитых сердец» номерэнтькак. Сергей Атемасов морась моронть эйсэ ды кедьсэ-сурсо невтнесь, мезде морави моросонть. Секе шкастонть Ирина Сачкова марто киштсть танго. Се шкастонть сынь эсь пряст эзть маря «томбазь седей» ломанекс. Сынь уцяскавт. Истямокс сынст теи вечкемась, конань седейсэст сыремтить киштематне.
Уцяскась – те вечкемань тол, кона палы эрьвань седейсэ
«Уцяскась – те вечкемань тол, кона палы эрьвань седейсэ», – морави моросонть, конань эйсэ прядозель концертэсь (морыцятне М.Катаева ды И.Бояркин (Дубенкабуе). Эрямсто мезть ансяк а эрсить. Вармат-даволт, пиземеть-цярахмант, ризкст-мелявкст, ормат-тармот. Секс эряви улемс анококс весе тень цидярдомо. Тенень лездыть истят вастовоматнеяк, кодамо ульнесь «Вейсэ минь тейтяно седе ламо» фестивалень шкастонть. Эрявсь неемс, кода валдомгадсть весень чамаст ды цитнезевсть сельмест, зярдо весе вейсэ лиссть сцена лангс ды зярдо сынст туртов кармасть явшеме казнеть. Те тевенть топавтомо тердезель Мордовия Республикань Культурань, национальной политикань ды архивень тевень министрань тевтнень топавтыцясь С.Н.Баулина. Светлана Никитовна ёвтась седейстэ молиця валт весенень, кить анокстызь а ёвтавияк кодамо лембе ды седеень токиця концертэнть, тердинзе весень седе товгак каземс паро тевть ды вечкема вакссонок эриця малавикстнэнь, роднятнень-раськетнень, ялгатнень-оятнень туртов. Сестэ эрямонок карми седеяк мазый, шожда ды уцяскав.
Раиса Щанкина
Фототне Эдуард Ретунскиень
«Вейсэ минь тейтяно седе ламо»
«Шумбрат, Мордовия!» фестивальденть мейле ломантне, монень марявсь, сизесть моротнеде ды киштематнеде, стака ули одов таргамс кудостост, седеяк пек оймсемачистэ. Секс ульнесь пелема: концертэв, кона ульнесь ютазь субутасто Республикань Культурань кудосо ацамковонь 21-це чистэ, аламо кить сыть. Ды пек манявинь. Залось, козонь кельгить тёжадо ламо ломанть, пешксель тыц. Истя аволь свал эрси сестэяк, зярдо Мордовияв сакшныть покшонь покш ды содавикс артистт. Се концертсэнть жо морыцятне ды киштицятне ульнесть эсенек. Ды аволь истят, кить прядсть консерваторият-мезть. Ламотненень эйстэст эзь саво паро ладсо тонавтнемс школасояк. Тень теемс тенст эзь максо лавшо шумбрачист. Концертэсь анокстазель сеть ломантнень вийсэ, кинень сатотсь а шожда уцяска, се-тона тувталонь коряс теевсть инвалидэкс. Ушодозель сон пек мазыйстэ. Сценанть лангс теке нимилявнеть ливтязь ливтясть колоньгеменде ламо тейтерькинеть. Лангсост оршамотне цитнезь-цитнесть. Од артисткатне истя парсте серьгедизь А.Бочкановонь «Някат» моронть, секе шкастонть киштсть ды налксесть, истят путовкст аволь сеедьстэ неят театрасояк. Номерэсь анокстазель «СарГрад» вокально-хореографической студиясо (прявтось Н.Ямбушева).
«Пазось макссь тенек сёлмот…»
Видькстан, концертэнть ваномсто сеедьстэ эзть кирдеве сельведтне. Сень неезь, кода сценанть лангс вейке омбоце мельга лисить морыцятне ды киштицятне. Вана яволявтызь Игорь Исайкинэньлемензэ. Сон – овсе од цёра. Ливтизь коляскасо. Седеесь кирьмицяви истят ломантнень лангс ванозь. Ды сеске полавтовить потсо ёжомарямотне, зярдо марясак Игорень вайгелензэ. Мезе лангскак апак вано, цёрась а максы пря. Сон эри эрьва чинь вешнемасо ды кемемасо. Сёрмады валморот, конатнесэ панжи оймензэ. «Мон арсинь, ёман. Туян ды а велявтан. Но седейсэнь кирвазсь тол, ды мон вельминь одов. Пазось макссь тенек сёлмот. Тонавтнеде ливтнеме». Неть валтнэ седе а ков парсте невтить сонзэ виев обуцянть. Паро улевель сонзэ пельде тонавтнемс лия од ломантненень, сехте пек сетненень, кить стяко ёмавтнить шумбрачист наркотикень варчнезь, ваявтыть пряст, «гуень ведтенть» симезь.
Мезе лангскак апак вано, цидярдомс, а максомс пря – тенень терди Олеся Аржакаеваяк (Саран ош). Однэ, рунгозо виде килейне, вайгелезэ – цёковонь. Нурька ожа платиясо. Эзь карма кекшеме кенерепакарь видьга керязь кедензэ. Тень лангс кияк эзь ванояк. Весе кунсолость, кода сон морась содавикс морыцянть А.Бочкановонь марто. Ды пандсть тенст виев цяпамосо.
Морось – ормаменькс
Седейшкава ды цяпазь ваныцятне вастасть ды ильтясть лия артисттнэньгак. А.Гагарин (Ташто Шайговасто), И.Губанищева (Покш Березникстэ), А.Елистратов (Кочкурбуестэ), А.Котышев (Теньгушевасто), Д.Фёдоров (Ялгасто), Е.Ягодина (Лямбирьстэ), М.Васькин (Торбеевасто), К.Пьянзова (Ельникстэ), Е.Ковалева (Ицялбуестэ), С.Лисенкова (Покш Игнатовасто), Е.Литяйкина (Кочкурбуестэ), Е.Бабенко (Темниковасто), В.Чеколаева (Ковылкинасто), О.Галкина (Саран ошсто), А.Когай (Чаунзасто), Н.Шилов (Отяжбуестэ), Н.Мартынов (Инсарсто), В.Грунюшкин (Орданьбуестэ) ды лият. Эрьвась морамсто путсь весе седей лембензэ ды те лембесь валовсь ваныцятнень оймескак. «Мизолдт» – истямо лемезэль моронть, конань серьгедизь Дмитрий ды Анна Фадейкинтнэ. Димань мон мария аволь васенцеде. Содынь: сон – эрзянь цёра, чачсь Дубенкабуесэ. Таго зяро шка морсесь «Луч» ДК-со. Мейсэяк эзь явово лия морыцятнень эйстэ. Ков кучилизь, тов сыргиль апак покшкавтне. Секс аволь сеске карминь содамо: Дима майси сельмень ормасо ды пек беряньстэ неи. Тень лангс апак вано сон мусь вечкевикс тев ды топавты эйсэнзэ мелень ды оймень путозь. Морось сонзэ, кода нинзэ Анянь туртовгак – ормаменькс.
Морось кармась свалшкань ялгакс А.Горлышкинэнь туртовгак. Сон овсе одсто лоткась неемеде. Те эзизе правто пильге лангсто. Теньсэ лездась тензэ морось, конань марто сон яки эрьва кува. Моронь вечкеме тонавты одтнэньгак. Вейкесь эйстэст – Людмила Бормотина. Тейтернесь сэреди стака ормасо. А стякшны пильге лангс. Морамо тевеськак тензэ саеви а шождасто. Ялатеке снартни таргсеме вайгелензэ. А.Горлышкин марто кавонест морызь «Расскажи Снегурочка» моронть ды кармавтызь цяпамо весе залонть.
«Томбазь седейтне» эзизь нолда кедест
Моротнень полавтсть киштематне. Вана лиссть зярыя ават ды колмо цёрат. Те – «Вдохновение» ансамблясто киштицятне. Ютксост В.Пескова ды О.Лисицына. Васня кияк эзь чарькоде, сынь уш аволь одт. Тень лангс апак вано, киштсть одтнэде а седе беряньстэ.
Ваныцятнень сантнэва вересь седеяк лаказевсь, зярдо лиссть Дарья Швечкова ды Краснослободскоень ламо профилень лицейсэ тонавтницятне. «Венский вальс» музыканть коряс велямосост, марявсь, кармавтсть ливчакавтомо озадо аштицятнень рунгосткак.
Апак дива ды апак вайксне аволь ваново «Бродвейский джаз» киштемаськак. Зярыя тейтернеть аволь киштсть, теке коцт ланга горниповт викшнесть. Косояк апак манчеве ды мазый викшневксэнть апак кола. Киштицятне – Саранскоень школасто-интернатсто беряньстэ мариця эйкакшт. Шкинемань куронть лемезэ: «Непоседы». Сонзэ прявтось Лариса Тараканова. Кода сон маштсь тонавтомс истя киштеме амариця эйкакштнень? – те кевкстемась нейгак чары превсэнь.
А кода а шнамс «Танго разбитых сердец» номерэнтькак. Сергей Атемасов морась моронть эйсэ ды кедьсэ-сурсо невтнесь, мезде морави моросонть. Секе шкастонть Ирина Сачкова марто киштсть танго. Се шкастонть сынь эсь пряст эзть маря «томбазь седей» ломанекс. Сынь уцяскавт. Истямокс сынст теи вечкемась, конань седейсэст сыремтить киштематне.
Уцяскась – те вечкемань тол, кона палы эрьвань седейсэ
«Уцяскась – те вечкемань тол, кона палы эрьвань седейсэ», – морави моросонть, конань эйсэ прядозель концертэсь (морыцятне М.Катаева ды И.Бояркин (Дубенкабуе). Эрямсто мезть ансяк а эрсить. Вармат-даволт, пиземеть-цярахмант, ризкст-мелявкст, ормат-тармот. Секс эряви улемс анококс весе тень цидярдомо. Тенень лездыть истят вастовоматнеяк, кодамо ульнесь «Вейсэ минь тейтяно седе ламо» фестивалень шкастонть. Эрявсь неемс, кода валдомгадсть весень чамаст ды цитнезевсть сельмест, зярдо весе вейсэ лиссть сцена лангс ды зярдо сынст туртов кармасть явшеме казнеть. Те тевенть топавтомо тердезель Мордовия Республикань Культурань, национальной политикань ды архивень тевень министрань тевтнень топавтыцясь С.Н.Баулина. Светлана Никитовна ёвтась седейстэ молиця валт весенень, кить анокстызь а ёвтавияк кодамо лембе ды седеень токиця концертэнть, тердинзе весень седе товгак каземс паро тевть ды вечкема вакссонок эриця малавикстнэнь, роднятнень-раськетнень, ялгатнень-оятнень туртов. Сестэ эрямонок карми седеяк мазый, шожда ды уцяскав.
Раиса Щанкина
Фототне Эдуард Ретунскиень