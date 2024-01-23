Роштовань вастовомат Ламбаськесэ

Ташто Од иесь Отяжелень райононь Ламбаське велесэ ютась пек кенярксовсто. Тесэнь од Культурань кудосонть, конась ютазь иестэ витнезель-петнезель «Культура» нацпроектэнть вельде, ютасть Роштовань вастовомат Отяжелень райононь морыцятнень марто.
Уш зярыя иетнень перть концертэнть пурныцятне-ушодыцятне – Ламбаськесэ чачозесь, МВД-нь ветеранось Евгений Шульгов ды те райононь «сырнень вайгелесь» Ирина Котина. Ирина Владимировна – Отяжелень 1-це № ПСШ-нь вишка классонь тонавтыця, сон 30 ламо иеть важоди школасо, сеедьстэ морси «Шумбрат, Мордовия!» фестивальсэнть, зярыя творческой конкурсонь участник ды лауреат. Ирина морси кода рузонь, истя эрзянь мороткак, вечки джаз, шансон ды авторской, раськень морот.
Тедеде Роштовань концертэнтень сакшность Иринань ялганзояк. Марина Атласова эри Таразбуесэ, ансяк Ламбаськесь – чачома велезэ, конась зярдояк а тукшны седейстэнзэ, ды сон тесэ сеедьстэнь инже. Марина пек парсте моры ды Таразбуесэ вети авань раськень ансамбля. Александр Тикшайкин чачсь Сабанцелесэ. Сон сонсь сёрмады морот ды сынь пек вечкевить кунсолыцятненень. Ирина Котина марто сынст улить вейсэнь морост, эдь вайгелест пек ладить. Сакшнось тей содавикс журналистэсь Олег Корчигановгак. Мартост вейсэ ульнесь те программань звукорежиссёрось, музыкальной руководителесь, МР-нь культурань заслуженной роботникесь Бакич Видяй.
Культурань кудонь залонтень пуромкшнось малав весе велесь. Весе кенярдсть те концертэнтень, эдь велетнесэ чуросто мезе ютавтневи ды эштё питневтеме. Ваныцятнень ютксольть «МАПО «Восток» ООО-нь прявтось Александр Трошин, МР-нь Государственной Собраниянь депутатось Михаил Подмарев, конань истя жо чачома ёнксозо эрзянь Ламбаське велесь. Эрицятне покш мельспаросольть ды седейшкава ёвтасть весенень сюкпрянь валт. Концертсэнть гайгсть од мороткак, конатнень эштё кияк эзинзе марсе. Истя, Александр Тикшайкин васенцеде ламо ломань икеле морынзе вечкемадо моронзо: «Эйкакшпорам», «Вишня» ды «Шампанское-брют».
Меельцекс концертэнть пурныцясь Евгений Шульгов казсь весе морыцятненень цецят ды пазават, арсесь весенень ламо паро валт ды Пазонь лезкс.
Марина Девятова