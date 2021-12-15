«Вастома» фестивалесь Пензасоль

Аволь умок Пензасо ютавтовсь «Вастома» мокшэрзянь раськень культурань областной колмоце фестивалесь. Тесэ эриця эрзятнень ды мокшотнень туртов – те раськень культурань прявт кенярксчи.
Кода тешкстызе Пензань областень мокшэрзянь национально-культурной автономиянь прявтось Е. Г. Первушкина, кезовонть кувалма 2020 иестэ кенярксчись эзь ютавтово, тедеде жо, регионсонть эпидемиологиянь тевтнень мельс саезь, «Пензань областень мокшэрзянь национально-культурной автономия» общественной вейсэндявксонь важодицятне вейсэ областень Правительстванть марто васняяк полавтызь фестивалень шканть, сентябрясто кандызь ноябряс, мейле жо кемекстазель тердемс седе аламо инжеть, а кенярксчинь участниктне кирдизь кезовонь шкань кочкамотнень. Ды вана ноябрянь 27-це чистэ фестивалесь ютавтовсь. Эряви меремс, Пензань областень региональной касомань-виевгавтомань институтонть лезксэнзэ вельде кавтодо ламо часонь перть фестивалесь невтевсь «Ютуб» интернет-каналсонть ды сонзэ ванызь кавто тёжат ломанть.
Фестиваленть панжизе Пензань областень одс кочкавт губернаторось О. В. Мельниченко. Кенярксчинь участниктненень ды инжетненень сон пшкадсь мокшонь ды эрзянь кельтнесэ. Теке марто Олег Владимирович оршазель мокшэрзянь панарсо, мезе икеле эзь тейне вейкеяк губернатор.
Мордовия Республиканть пельде фестивалень прявт инжекс кармась Эрзянь ды мокшонь раськень регионъютконь общественной вейсэндявксонь председателесь Ю.А. Мишанин. МР-нь Культурань, раськень политикань ды архивень тевень министерстванть пельде Юрий Александрович «За межнациональное согласие» медаль макссь автономиянь сехте ёроков ды вадря важодицянтень Л. Н. Понятованень (Бессоновской райононь Пазелки велесь) ды Почётонь грамотасо тешкставсь А. Ф. Борисова (Бессоновской райононь Сосновка велесь). Истя жо активисттнэ тешкставсть Благодарностьсэ Финнэнь-угрань раськетнень культурань Равчирень куншкакуронть ды Эрзянь-мокшонь раськень регионъютконь общественной вейсэндявксонть пельде. Пензань областень мокшэрзянь раськень-культурной автономиянь прявтонтень, Эрзянь-мокшонь раськень регионъютконь общественной вейсэндявксонь президиумонь членэнтень Е. Г. Первушкинанень Юрий Мишанин казсь сертификат раськень оршамопелень стамонть лангс.
Эряви тешкстамс, «Вастома» фестиваленть юрсо ульнесь «Мордва Пензенской области» научно-популярной фильмань невтемась, конанть истя жо мереви ваномс «Пензань областень мокшэрзянь национально-культурной автономия» общественной вейсэндявксонь сайтсэнть. Фестивалентень анокставсь пусмо, конась ловныцятнень содавты автономиянь важодицятнень, фестивалень историянть, областень содавикс ломантнень марто.
Торжественной пелькстэнть мейле ушодовсь сонсь фестивалесь. Кенярксчинть панжизе «Яксарочка» раськень фольклоронь-этнографиянь ансамблясь (прявтось О. В. Зоткина), конантень тедеде топодсть 75 иеть.
Покш казнекс пурнавозтненень кармась фестивалень тешксэсь, конань арсизе-теизе А. П. Туркичев кедьчелькевесь.
Эряви меремс, тедеде фестивалесь васенцеде ютавтовсь «Вперёд в прошлое» этноспектаклянть лувсо. Эрзянь ды мокшонь раськень одирьвань чиямонь койтне, Роштовань калядамотне, тейтертнень орожиямотне, раськень киштематне ды кезэрень койтне-кирдатне човорявсть неень шкань од совавтовкстнэнь марто. Эрзянь ды мокшонь моронь койтнень невтизь Пензань областень 23 самобытной творческой коллективтне Бессоновской, Городищенской, Камешкирской, Лопатинской, Малосердобинской, Наровчатской, Никольской, Пензенской, Сосновоборской ды Шемышейской районтнэстэ ды Пенза ошсто.
Башка тешкстама сень, фестивальсэнть ульнесть пек ламо од ломанть. Теньсэ покш путовксост автономиянь од ломанень отделенияс совицятнень. Покш лезкс макссть автономиянь филиалтнэнь председательтнеяк.
«Вастома» мокшэрзянь раськень культурань областной фестиваленть Пензань областень мокшэрзянь национально-культурной автономиясь анокстызе ды ютавтызе пек вадрясто.
Анокстызе Юлия ЕРЕМИНА