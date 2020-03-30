Эйзюрковонь 16-20-це читнестэ Владимирской областьсэ ютась «Шумбрат, Мордовия, Мокша леенть чирестэ Сура леенть видьс» эрзянь-мокшонь культурань тарго (недля).
Сон ютавтозель «Владимир интернациональный» проектэнть лувсо, кона ушодозель 2013 иестэ ды конань прявт бажамозо – содавтомс Владимир ошонь эрицятнень сеть раськетнень коест-кирдаст, эрямопингест марто, кодат эрить те областьсэнть. Мелят истямо илась сюлмавозель башкирэнь культуранть марто. Тедеде сон алтазель мокшэрзянь раськентень. Ды те а стяко. Кода эрьва косо, Владимир ошсо ды сонзэ перька таркатнева эрить аволь аламо ломанть, кить лиссть минек раськестэ. Сындест, келя, лововить малав 4 тёжат. Те ансяк сеть, кить ютазь ловоматнестэ эзть сёпо, косо чачсть ды косто лиссть. Эйстэст, паряк, ков седе ламо.
«Шумбрат, Мордовия, Мокша леенть чирестэ Сура леенть видьс» таргонть молема шкасто Владимир ошсо ютавтозельть эрьва кодат вастовомат, книгань выставкат, невтезельть видеофильмат. Таргонть панжомазо ульнесь эйзюровонь 16-цн чистэ ды ютась эйкакшонь ды од ломанень Владимирской областной библиотекасо. Эйзэнзэ сакшность Владимир ошонь содавикс ломанть, эрьва кодамо раськень вейсэндявксонь прявтт, учёнойть, школасо, эйдень кужосо тонавтыцят, библиотекасо важодицят. Весемеде ламо ломанть пурнавкшность Владимирской областень «Кидекша» финнэнь-угрань раськень вейсэндявксонть пельде, конань прявтсо Н.В.Балькин. Инжеть тердезельть Мордовиястояк. Сынст ютксольть чувто ланга содавикс керсицясь Мордовиянь заслуженной артыцясь П.В.Рябов, А.С.Пушкин лемсэ библиотекань прявт библиотекаресь В.И.Пронина, «Чилисема» журналонь отделэнь редакторось Т.П.Мокшанова, Кочкурбуестэ «Лайме» ансамблясо морыцятне прявтост О.В.Гангеев марто ды мон, кода «Литова» эрзянь авань вейсэндявксонь прявт ды Регионъютконь мокшонь, эрзянь раськень вейсэндявксонь прявткуров совиця. Кода ютась те илась, ловнодо седе тов.
Владимир ошось, кода покш музей
Васоло ки лангов сыргамсто эрьва ломаненть седейсэ раштыть мелявкст ды талномат. Те ёжомарямонть пек парсте содаса монгак. Ков ансяк эзь савкшно тень якамс ды ардтнемс. Лиясто маряви, Россиясо арась истямо тарка, ков аволинь пачколе. «Манчат, патяй!» - мурнян эсь прям, сень содазь: Россиясь покш ды истят таркатнеде, косо араселинь, а лововитькак зяро.
Эзь саво улемс Владимир ошсояк. Марсинь ды ловнынь: сон пек кезэрень. Пингезэ ушодови 990 иестэ. Тосо вейксэ пингеде икеле стявтозь ды нейгак ванстовить историко-архитектурной зярыя памятникть: Успенской, Дмитриевской собортнэ (XII пинге). Масторлангонть келес содасызь Владимиро-Суздальской историко-архитектурной музеенть-заповедникенть, конань эйстэ ушодови «Сырнень кирькс» туризмань кись. Текень кувалма, паряк, зярдо Мордовиянь Культурань, национальной политикань ды архивень тевень коряс министерствасто ды Регионъютконь мокшонь-эрзянь раськень вейсэндявксонть пельде пшкадсть тень энялдома марто сыргамс Владимир ошов, кадык эсень тевемгак ульнесть пря велькска, вием ялатеке эзть сато молемс каршо. Ды вана эйзюрковонь 16-це чистэ пиже валскеть лия кавксо ялган марто таго сыргинь килангов.
«Офсетэнь инязор»
Владимирсэ васняяк вастовинек эрзянь пек паро цёранть марто, кинь уцясказо пачтизе Владимир ошов эрямо 1970 иестэ, зярдо тензэ топодекшнесть 24 иеть. Те – Петр Герасимович Борисов. Чачсь сон Дубенкабуень Поваделесэ. Школанть прядомадо мейле тусь армияв. Тосто самодо мейле важодсь «Новая жизнь» Дубенкабуень газетасо машинань ветницякс. Мейле тонавтнесь Тула ошсо Росполиграфтехникумсо. Важодсь типографиясо наладчикекс. Весть вастовсь тейтерь марто. Лемезэ Нина. Од ломантнень ютксо сыремсь вечкема. Курок вейсэндизь эрямост. Нина чачомань коряс Владимирской ёнксонь Суздальень буестэ. Эрзянь цёрась тусь нинзэ мельга ды тоско кадовськак.
Владимир ошсо П.Г.Борисов васня ульнесь наладчикекс Октябрянь 50 иетнень лемсэ типографиясо. Ды сеске невтизе прянзо ламонь содамо бажиця, тевс правтыця ломанекс. Ды уш 1990 иестэ аравтозель Владимир ошсо офсетсэ газетань печатыця типографиянь прявтокс. Курок П.Г.Борисовдо кармасть содамо аволь ансяк Владимирсэ, васолга сонзэ томбалеяк. А стяко макссть тензэ истямо лем – «Офсетэнь инязор». Весе газетатне, кодат лиснить Владимирской, Московской, Рязанской, Ивановской областтнесэ, печатавить тесэ. Эсь шкасто те типографиясонть печатавкшность «МК», «Труд», «Жизнь», «Российская газета», «АиФ» ды лия газетатне. Теде башка типографиясонть нолдыть эрьва кодат брошюрат, книгат, календарть, буклетт.
Ютамс типографиянь цехтнева арасель шканок. Тень таркас седейшкава кортнинек сонзэ прявтонть марто типографиянь столовойсэ, косо андымизь весень питневтеме. Ярсамонть кис пандыцясь – П.Г.Борисов. Кода мейле карминек содамо, Мордовиясто делегациянть марто сюлмавозь росходтнэнь эсест лангс саизь «Кидекша» вейсэндявксос совицятне. Сынст ютксо П.Г.Борисовгак.
Ояксчинь чувтось малавгавты раськетнень
«Шумбрат, Мордовия, Мокша леенть чирестэ Сура леенть видьс» читне панжозельть аламо меремс парсте. Эйзэнзэ весемесь анокстазель, кода покш фестивалентень. Валдо, лембе нупалесь, косо мольсь вастовомась, мазылгавтнезель эрзянь-мокшонь викшневкс марто кувака нардамосо. Ве ёно понгавтозельть Ф.Сычковонь ды лия артыцятнень артовксост. Апак лотка аволить юта выставканть вакскаяк, козонь пурназельть эрьва кодат книгат, конатнень ютксо ульнесть эрзянь, мокшонь кельсэяк.
Вастовоманть, кона мольсь онлайн-режимсэ, панжизе библиотекань прявтонь полавтыцясь О.В.Купрещенко. Сон тешкстызе, кодамо питне истят мероприятиятне кандыть Россиясо эриця раськетнень ютксо ояксчинь кемекстамонтень. А стяко сонзэ символокс кочказель Ояксчинь чувтось, кона Владимирской областень «Курултай башкир» вейсэндявксонь прявтонть Л.Ахметшинань кедьстэ максозель «Кидекша» вейсэндявксонь прявтонтень Н.В.Балькиннэнь. Истя Ояксчинь те чувтось яки кедте кедьс ды полады Владимирской областьсэ эриця раськетнень эрямопингест марто содавтоманть.
Пурнавозтне мельспаросо кадовсть аволь ансяк моротнеде, конатнень сынст туртов казизь Мордовиясто сазь инжетне («Лайме» ды «Ламзурь» ансамблясо морыцятне), сынь паро мельсэ кунсолызь чувто ланга керсицянть П.В.Рябовонь, кона нурькинестэ ёвтнесь В.И.Ромашкинэнь лемсэ этнокудодонть, «Эрьмезь» вейсэндявксонть тевдензэ. Весень ёжост седеяк паролгавтынзе Т.Мокшанова, зярдо кармась ёвтнеме эрзянь авань оршамотнеде.
Азортнэнень казнекс Мордовиясто ускозельть книгат ды максозельть библиотекань фондс.
Эрзянь, мокшонь культуранть марто содавтомась поладозель омбоце чистэнть. Секе жо библиотеканть лия кудосо (филиалсо) пурнавкшность эйкакшт, конатнень туртов, марявсь, вечкевсь весемесь. Сынь анокольть киштемс «Лайме» ды «Ламзурь» ансамблянь моротнень коряс, мельспаросо токшесть Т.Мокшановань лангсо эрзянь мазый оршамотнень. А уш зярдо П.Рябов ушодызе чувтосто керсема тевензэ, кармась лаксеме алашинеть ды тутушкат, эйкакштне пиризь сонзэ эрьва ёндо ды кувать ванность Мордовиясто ускозь чувтонь налкшкетнень. Эйкакштне паро мельсэ кунсолызь А.С.Пушкин лемсэ библиотекань прявт библиотекаренть В.И.Пронинань, кона весень туртов ледстизе М.П.Девятаевень подвигензэ.
Суздалесь «рамизе» ойменек
Улемс Владимирсэ ды а молемс Суздалев? Сон ашти Владимир ошонть эйстэ 25 вайгельпень тарка Минек ильтицякс прянзо алтызе С.В.Девятаев, кона истя жо сови «Кидекша» вейсэндявксонтень. Сергей Васильевич Владимирской областьсэ пек содавикс ломань. Сон – Владимирской областень Законодательной Собраниянь колмоксть кочказь депутат, Российской Федерациянь заслуженной землеустроитель. Чачсь Мордовиянь Темникова буень Ордаж велесэ. Эрямонь кизэ Владимир ошонь модатнень лангс пачтизе 1976 иестэ. Эри тосонь Судогодской райононь Од Полхова велесэ.
Мезе савсь неемс Суздальсэ, вейке валсо а ёвтасак. Ков аволить варшта, сельметь икелев понгить кезэрень кудот: церьковат, монастырть. Ламотне стявтозь натой тёжа иеде икеле. Секс Суздаль ошонть ловить музеекс-заповедникекс. Вейке чис сон а ютави. Миньгак кенеринек ансяк ушо ёндо ваномс кой-конатнень. Совсинек Свято-Покровской монастырев, тосонь музеев. Неезесь аламо меремс дивавтнесь. Тосонь кудотнень потсо масторонок эрямопингезэ. Сондензэ ламо мезе ёвтнесь Суздалень памятниктнень парсте содыцясь В.С.Зинякова (сеске ёвтасынек, чачомань коряс сон шокша). Экскурсиянь ютавтомо сонзэ тердизе С.В.Девятаев, кинь марто сынь парсте содавикст умок. Валентина Семеновна сэредиця пильгензэ лангс апак вано, сась ды зярыя часст якась мартонок ды ёвтнесь, мезе содась Суздалень памятниктнеде.
Суздальстэ туемс киньгак мелезэ арасель. Келя, Суздалесь «рамизе» ойменек. Секс кирдевинек чопотемс. Килангов сыргинек вензэ лангс. Тень лангс апак вано, пачкодинек шождасто. Теке мерят, лездась тенек оймекоштось, кона совась потмозонок Суздальсэ улемстэ.
Раиса Щанкина
«Шумбрат, Мордовия, Мокша леенть чирестэ Сура леенть видьс» таргонть молема шкасто Владимир ошсо ютавтозельть эрьва кодат вастовомат, книгань выставкат, невтезельть видеофильмат. Таргонть панжомазо ульнесь эйзюровонь 16-цн чистэ ды ютась эйкакшонь ды од ломанень Владимирской областной библиотекасо. Эйзэнзэ сакшность Владимир ошонь содавикс ломанть, эрьва кодамо раськень вейсэндявксонь прявтт, учёнойть, школасо, эйдень кужосо тонавтыцят, библиотекасо важодицят. Весемеде ламо ломанть пурнавкшность Владимирской областень «Кидекша» финнэнь-угрань раськень вейсэндявксонть пельде, конань прявтсо Н.В.Балькин. Инжеть тердезельть Мордовиястояк. Сынст ютксольть чувто ланга содавикс керсицясь Мордовиянь заслуженной артыцясь П.В.Рябов, А.С.Пушкин лемсэ библиотекань прявт библиотекаресь В.И.Пронина, «Чилисема» журналонь отделэнь редакторось Т.П.Мокшанова, Кочкурбуестэ «Лайме» ансамблясо морыцятне прявтост О.В.Гангеев марто ды мон, кода «Литова» эрзянь авань вейсэндявксонь прявт ды Регионъютконь мокшонь, эрзянь раськень вейсэндявксонь прявткуров совиця. Кода ютась те илась, ловнодо седе тов.
Владимир ошось, кода покш музей
Васоло ки лангов сыргамсто эрьва ломаненть седейсэ раштыть мелявкст ды талномат. Те ёжомарямонть пек парсте содаса монгак. Ков ансяк эзь савкшно тень якамс ды ардтнемс. Лиясто маряви, Россиясо арась истямо тарка, ков аволинь пачколе. «Манчат, патяй!» - мурнян эсь прям, сень содазь: Россиясь покш ды истят таркатнеде, косо араселинь, а лововитькак зяро.
Эзь саво улемс Владимир ошсояк. Марсинь ды ловнынь: сон пек кезэрень. Пингезэ ушодови 990 иестэ. Тосо вейксэ пингеде икеле стявтозь ды нейгак ванстовить историко-архитектурной зярыя памятникть: Успенской, Дмитриевской собортнэ (XII пинге). Масторлангонть келес содасызь Владимиро-Суздальской историко-архитектурной музеенть-заповедникенть, конань эйстэ ушодови «Сырнень кирькс» туризмань кись. Текень кувалма, паряк, зярдо Мордовиянь Культурань, национальной политикань ды архивень тевень коряс министерствасто ды Регионъютконь мокшонь-эрзянь раськень вейсэндявксонть пельде пшкадсть тень энялдома марто сыргамс Владимир ошов, кадык эсень тевемгак ульнесть пря велькска, вием ялатеке эзть сато молемс каршо. Ды вана эйзюрковонь 16-це чистэ пиже валскеть лия кавксо ялган марто таго сыргинь килангов.
«Офсетэнь инязор»
Владимирсэ васняяк вастовинек эрзянь пек паро цёранть марто, кинь уцясказо пачтизе Владимир ошов эрямо 1970 иестэ, зярдо тензэ топодекшнесть 24 иеть. Те – Петр Герасимович Борисов. Чачсь сон Дубенкабуень Поваделесэ. Школанть прядомадо мейле тусь армияв. Тосто самодо мейле важодсь «Новая жизнь» Дубенкабуень газетасо машинань ветницякс. Мейле тонавтнесь Тула ошсо Росполиграфтехникумсо. Важодсь типографиясо наладчикекс. Весть вастовсь тейтерь марто. Лемезэ Нина. Од ломантнень ютксо сыремсь вечкема. Курок вейсэндизь эрямост. Нина чачомань коряс Владимирской ёнксонь Суздальень буестэ. Эрзянь цёрась тусь нинзэ мельга ды тоско кадовськак.
Владимир ошсо П.Г.Борисов васня ульнесь наладчикекс Октябрянь 50 иетнень лемсэ типографиясо. Ды сеске невтизе прянзо ламонь содамо бажиця, тевс правтыця ломанекс. Ды уш 1990 иестэ аравтозель Владимир ошсо офсетсэ газетань печатыця типографиянь прявтокс. Курок П.Г.Борисовдо кармасть содамо аволь ансяк Владимирсэ, васолга сонзэ томбалеяк. А стяко макссть тензэ истямо лем – «Офсетэнь инязор». Весе газетатне, кодат лиснить Владимирской, Московской, Рязанской, Ивановской областтнесэ, печатавить тесэ. Эсь шкасто те типографиясонть печатавкшность «МК», «Труд», «Жизнь», «Российская газета», «АиФ» ды лия газетатне. Теде башка типографиясонть нолдыть эрьва кодат брошюрат, книгат, календарть, буклетт.
Ютамс типографиянь цехтнева арасель шканок. Тень таркас седейшкава кортнинек сонзэ прявтонть марто типографиянь столовойсэ, косо андымизь весень питневтеме. Ярсамонть кис пандыцясь – П.Г.Борисов. Кода мейле карминек содамо, Мордовиясто делегациянть марто сюлмавозь росходтнэнь эсест лангс саизь «Кидекша» вейсэндявксос совицятне. Сынст ютксо П.Г.Борисовгак.
Ояксчинь чувтось малавгавты раськетнень
«Шумбрат, Мордовия, Мокша леенть чирестэ Сура леенть видьс» читне панжозельть аламо меремс парсте. Эйзэнзэ весемесь анокстазель, кода покш фестивалентень. Валдо, лембе нупалесь, косо мольсь вастовомась, мазылгавтнезель эрзянь-мокшонь викшневкс марто кувака нардамосо. Ве ёно понгавтозельть Ф.Сычковонь ды лия артыцятнень артовксост. Апак лотка аволить юта выставканть вакскаяк, козонь пурназельть эрьва кодат книгат, конатнень ютксо ульнесть эрзянь, мокшонь кельсэяк.
Вастовоманть, кона мольсь онлайн-режимсэ, панжизе библиотекань прявтонь полавтыцясь О.В.Купрещенко. Сон тешкстызе, кодамо питне истят мероприятиятне кандыть Россиясо эриця раськетнень ютксо ояксчинь кемекстамонтень. А стяко сонзэ символокс кочказель Ояксчинь чувтось, кона Владимирской областень «Курултай башкир» вейсэндявксонь прявтонть Л.Ахметшинань кедьстэ максозель «Кидекша» вейсэндявксонь прявтонтень Н.В.Балькиннэнь. Истя Ояксчинь те чувтось яки кедте кедьс ды полады Владимирской областьсэ эриця раськетнень эрямопингест марто содавтоманть.
Пурнавозтне мельспаросо кадовсть аволь ансяк моротнеде, конатнень сынст туртов казизь Мордовиясто сазь инжетне («Лайме» ды «Ламзурь» ансамблясо морыцятне), сынь паро мельсэ кунсолызь чувто ланга керсицянть П.В.Рябовонь, кона нурькинестэ ёвтнесь В.И.Ромашкинэнь лемсэ этнокудодонть, «Эрьмезь» вейсэндявксонть тевдензэ. Весень ёжост седеяк паролгавтынзе Т.Мокшанова, зярдо кармась ёвтнеме эрзянь авань оршамотнеде.
Азортнэнень казнекс Мордовиясто ускозельть книгат ды максозельть библиотекань фондс.
Эрзянь, мокшонь культуранть марто содавтомась поладозель омбоце чистэнть. Секе жо библиотеканть лия кудосо (филиалсо) пурнавкшность эйкакшт, конатнень туртов, марявсь, вечкевсь весемесь. Сынь анокольть киштемс «Лайме» ды «Ламзурь» ансамблянь моротнень коряс, мельспаросо токшесть Т.Мокшановань лангсо эрзянь мазый оршамотнень. А уш зярдо П.Рябов ушодызе чувтосто керсема тевензэ, кармась лаксеме алашинеть ды тутушкат, эйкакштне пиризь сонзэ эрьва ёндо ды кувать ванность Мордовиясто ускозь чувтонь налкшкетнень. Эйкакштне паро мельсэ кунсолызь А.С.Пушкин лемсэ библиотекань прявт библиотекаренть В.И.Пронинань, кона весень туртов ледстизе М.П.Девятаевень подвигензэ.
Суздалесь «рамизе» ойменек
Улемс Владимирсэ ды а молемс Суздалев? Сон ашти Владимир ошонть эйстэ 25 вайгельпень тарка Минек ильтицякс прянзо алтызе С.В.Девятаев, кона истя жо сови «Кидекша» вейсэндявксонтень. Сергей Васильевич Владимирской областьсэ пек содавикс ломань. Сон – Владимирской областень Законодательной Собраниянь колмоксть кочказь депутат, Российской Федерациянь заслуженной землеустроитель. Чачсь Мордовиянь Темникова буень Ордаж велесэ. Эрямонь кизэ Владимир ошонь модатнень лангс пачтизе 1976 иестэ. Эри тосонь Судогодской райононь Од Полхова велесэ.
Мезе савсь неемс Суздальсэ, вейке валсо а ёвтасак. Ков аволить варшта, сельметь икелев понгить кезэрень кудот: церьковат, монастырть. Ламотне стявтозь натой тёжа иеде икеле. Секс Суздаль ошонть ловить музеекс-заповедникекс. Вейке чис сон а ютави. Миньгак кенеринек ансяк ушо ёндо ваномс кой-конатнень. Совсинек Свято-Покровской монастырев, тосонь музеев. Неезесь аламо меремс дивавтнесь. Тосонь кудотнень потсо масторонок эрямопингезэ. Сондензэ ламо мезе ёвтнесь Суздалень памятниктнень парсте содыцясь В.С.Зинякова (сеске ёвтасынек, чачомань коряс сон шокша). Экскурсиянь ютавтомо сонзэ тердизе С.В.Девятаев, кинь марто сынь парсте содавикст умок. Валентина Семеновна сэредиця пильгензэ лангс апак вано, сась ды зярыя часст якась мартонок ды ёвтнесь, мезе содась Суздалень памятниктнеде.
Суздальстэ туемс киньгак мелезэ арасель. Келя, Суздалесь «рамизе» ойменек. Секс кирдевинек чопотемс. Килангов сыргинек вензэ лангс. Тень лангс апак вано, пачкодинек шождасто. Теке мерят, лездась тенек оймекоштось, кона совась потмозонок Суздальсэ улемстэ.
Раиса Щанкина