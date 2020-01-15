Од иесь, конанть талнозь ды мелявтозь учось весе масторось, сась. Кода свал, сон вастозель кецнезь-кенярдозь, киштезь-моразь, налксезь-элякалезь.
Саранскойсэяк неть читнестэ эрямось лаказь лакась. Арасель истямо тарка, косо авольть ютавто Од иень вастовомат. Куншка куротнесэ стявтозь ды мазыйстэ наряжазь Од иень кузнэтнень перька секе-тев пурнавкшность ломанть. Тесэ сынст туртов гайгсть морот, ютавтневсть эрьва кодат налксемат. Весе те паролгавтсь ломантнень ёжост, кадсь валдо ледстнемат. А зяро кеняркст эйкакштненень кандсть Якшаматясь ды Ловняськесь! Ёвксонь шка!
РОШТОВАНЬ КЕНЯРКСТ
Од иень кеняркстнэ поладозельть Роштовасто. Кадык сон ней тешкстави аволь истя келейстэ, кода седикеле, ялатеке те валдо ды мазый коентень меельце шкастонть кармасть явомо седе покш мель. Сонзэ вакска эзть юта А.С.Пушкин лемсэ библиотекань краеведческой ды национальной литературань отделэнь важодицятнеяк. «Луч» Культурань кудонть ды «Литова» эрзянь авань вейсэндявксонть марто вейсэ сынь анокстасть пек паро вастовома, ков (те ульнесь якшамковонь 8-це чистэ) пурнавкшность ломанть, кинь мелест ульнесь одов ледстямс кезэрень сеть койтнень, конатнень коряс седикеле тешкстасть Роштованть. Сеске мертяно, сынст мелест витезель. Вастовомань анокстыцятне весементь невтизь истя, кода ульнесь седикеле.
Вастовомась мольсь сценка ладсо. Невтезель, кода седикеле вастсть Роштованть велесэ. Эрьва кудосо пансть-пидесть тантей ярсамопельть. Учость калядыцятнень, конатнень туртов кенкштнень эзть пекстне а чить-а веть. Мекевлангт, вастылизь мельспаросо, озавтылизь морга экшс, андылизь-каванилизь ды мартосткак максыльть прякат-сюкорот. Тесэяк Кудазоравась (сонзэ роленть налксизе библиотекасо важодицясь Н.В.Бочканова) каштомонь уштомсто снартнесь содамс, кодамо карми од иесь. Совавтсь пенге поленат, кармась ловомост: «Сусик, мешок. Сусик, мешок». Пенгетне прядовсть «сусик» валонть лангс. Лисни, иесь карми сюпав.
Каляда! Бабам пансь прякинеть,
Каляда! Койминесэ кайсинзе.
Каляда! Коцькерьгансо таргсинзе.
Каляда! Лавця ланга кайсинзе.
Каляда! Сельме неи, кедь
а саты…
Истя моразь совасть калядыцятне («Ламзурь» ансамблясо морыцятне). Седикеле сынь паргине-кептерне марто якильть кудодо кудос, эрьва кода наряжазь. Оршнильть чамакст, кедезэст сайнильть, мезе муильть кудосо: пачалгот, пенчть-кечеть, каштомлазт. Эйсэст чавозь-калдордозь ды моразь-киштезь ютылизь весе веленть.
Калядыцятнень мельга прянзо окойники невтизе Роштовань бабась. Лангозонзо каязь минень-сюнонь панкссо стакшнозь лытка. Кедьсэнзэ эчке олога.
Роштовань бабась истят вастовоматнесэ сайсь сехте неявикс тарка. Сон, васняяк, пшти сельмсэнзэ ваннылинзе од тейтертнень теевксэст, мезес сынь тонадсть иень перть. Мейле ютавтыль налксемат, эрьва кодат пелькстамот. Се чистэнтькак эсензэ налксематнесэ ды киштематнесэ Роштовань бабась (сонзэ роленть налксизе 91 № эйдень кужосо важодицясь Р.С.Зорькина) сизевтинзе покштненьгак, вишкинетненьгак. Эряви меремс, Раиса Сергеевна те рольсэнть аволь васенцеде. Эрзянь кезэрень койтнень сон содасынзе седе а ков парсте. Эсь шкасто сон кувать аштекшнесь библиотекасо, ловнось фольклоронть, этнографиянть марто сюлмавозь книгат, «таргсесь» эйстэст весе сень, мезесь стувтозь. Сынст коряс сёрмадсь сценарийть, конат лиссть башка пусмос. Сонзэ лемезэ «Шумбрачи, тиринь мастором!».
Кодамо Роштова орожиицявтомо? Сонгак ульнесь. Те тевенть ки соды зяро иеть уш седе а ков парсте топавты Рав лангонь финнэнь-угрань раськетнень культурань куросо важодицясь Т.Т.Чекушова. Татьяна Тимофеевна пуромозтнень васня содавтынзе, кодат ульнесть орожиямонь койть минек велетнесэ седикеле, мезе лангс орожиясть од ломантне ды седе сыретне. Мейле сонськак кармась, кода мерить, «ноготсо кайсеме» ды содамо, кинь мезе учи од иестэнть.
Вастовомась прядовсь вейсэнь моросо. Весе, кить ульнесть эйсэнзэ, кадовсть паро ды лембе ёжосо.
Ледстясынек, седикеле Роштовань кенярксчитне мольсть кавто таргонь перть.
Раиса ЩАНКИНА
РОШТОВАНЬ КЕНЯРКСТ
Од иень кеняркстнэ поладозельть Роштовасто. Кадык сон ней тешкстави аволь истя келейстэ, кода седикеле, ялатеке те валдо ды мазый коентень меельце шкастонть кармасть явомо седе покш мель. Сонзэ вакска эзть юта А.С.Пушкин лемсэ библиотекань краеведческой ды национальной литературань отделэнь важодицятнеяк. «Луч» Культурань кудонть ды «Литова» эрзянь авань вейсэндявксонть марто вейсэ сынь анокстасть пек паро вастовома, ков (те ульнесь якшамковонь 8-це чистэ) пурнавкшность ломанть, кинь мелест ульнесь одов ледстямс кезэрень сеть койтнень, конатнень коряс седикеле тешкстасть Роштованть. Сеске мертяно, сынст мелест витезель. Вастовомань анокстыцятне весементь невтизь истя, кода ульнесь седикеле.
Вастовомась мольсь сценка ладсо. Невтезель, кода седикеле вастсть Роштованть велесэ. Эрьва кудосо пансть-пидесть тантей ярсамопельть. Учость калядыцятнень, конатнень туртов кенкштнень эзть пекстне а чить-а веть. Мекевлангт, вастылизь мельспаросо, озавтылизь морга экшс, андылизь-каванилизь ды мартосткак максыльть прякат-сюкорот. Тесэяк Кудазоравась (сонзэ роленть налксизе библиотекасо важодицясь Н.В.Бочканова) каштомонь уштомсто снартнесь содамс, кодамо карми од иесь. Совавтсь пенге поленат, кармась ловомост: «Сусик, мешок. Сусик, мешок». Пенгетне прядовсть «сусик» валонть лангс. Лисни, иесь карми сюпав.
Каляда! Бабам пансь прякинеть,
Каляда! Койминесэ кайсинзе.
Каляда! Коцькерьгансо таргсинзе.
Каляда! Лавця ланга кайсинзе.
Каляда! Сельме неи, кедь
а саты…
Истя моразь совасть калядыцятне («Ламзурь» ансамблясо морыцятне). Седикеле сынь паргине-кептерне марто якильть кудодо кудос, эрьва кода наряжазь. Оршнильть чамакст, кедезэст сайнильть, мезе муильть кудосо: пачалгот, пенчть-кечеть, каштомлазт. Эйсэст чавозь-калдордозь ды моразь-киштезь ютылизь весе веленть.
Калядыцятнень мельга прянзо окойники невтизе Роштовань бабась. Лангозонзо каязь минень-сюнонь панкссо стакшнозь лытка. Кедьсэнзэ эчке олога.
Роштовань бабась истят вастовоматнесэ сайсь сехте неявикс тарка. Сон, васняяк, пшти сельмсэнзэ ваннылинзе од тейтертнень теевксэст, мезес сынь тонадсть иень перть. Мейле ютавтыль налксемат, эрьва кодат пелькстамот. Се чистэнтькак эсензэ налксематнесэ ды киштематнесэ Роштовань бабась (сонзэ роленть налксизе 91 № эйдень кужосо важодицясь Р.С.Зорькина) сизевтинзе покштненьгак, вишкинетненьгак. Эряви меремс, Раиса Сергеевна те рольсэнть аволь васенцеде. Эрзянь кезэрень койтнень сон содасынзе седе а ков парсте. Эсь шкасто сон кувать аштекшнесь библиотекасо, ловнось фольклоронть, этнографиянть марто сюлмавозь книгат, «таргсесь» эйстэст весе сень, мезесь стувтозь. Сынст коряс сёрмадсь сценарийть, конат лиссть башка пусмос. Сонзэ лемезэ «Шумбрачи, тиринь мастором!».
Кодамо Роштова орожиицявтомо? Сонгак ульнесь. Те тевенть ки соды зяро иеть уш седе а ков парсте топавты Рав лангонь финнэнь-угрань раськетнень культурань куросо важодицясь Т.Т.Чекушова. Татьяна Тимофеевна пуромозтнень васня содавтынзе, кодат ульнесть орожиямонь койть минек велетнесэ седикеле, мезе лангс орожиясть од ломантне ды седе сыретне. Мейле сонськак кармась, кода мерить, «ноготсо кайсеме» ды содамо, кинь мезе учи од иестэнть.
Вастовомась прядовсь вейсэнь моросо. Весе, кить ульнесть эйсэнзэ, кадовсть паро ды лембе ёжосо.
Ледстясынек, седикеле Роштовань кенярксчитне мольсть кавто таргонь перть.
Раиса ЩАНКИНА