Капшась эрямо, бажась кенеремс ламонь тееме…

В.И. Дёминэнь чачома чистэ 65 иетнень топодемантень

…Филологической наукань доктор, профессор, Мордовия Республикань культурань заслуженной важодиця (2007), совась кандидатонь ды докторонь диссертациянь идемань советс, «Сятко» ды «Чилисема» журналонь редакциянь коллегияс, Россиянь Журналистэнь вейсэндявксос (1990), Россиянь Писателень вейсэндявксос (2004).

1992 иень октябрясто саезь В.И.Дёмин – Н.П. Огарёв лемсэ МГУ-нь филологиянь факультетсэ, ютызе кинть ассистентстэ саезь профессорс. 1993 иестэ идизе кандидатонь диссертациянть «Литература народов России» специальностенть коряс, 1998 иестэ – докторонь диссертациянть теке жо специальностенть коряс.

Те аволь весе, мезе минь содатано Василий Иванович Дёминдэ. Наукань докторокс улемадо икеле эрямонь покш ки лангов сон чалгась кода журналист. 1977 иестэ саезь 1992 иенть самс важодсь «Эрзянь правда» газетань культурань отделэнь корреспондентэкс, теке жо отделэнь прявтокс. Истя лиссь, секе иестэнть монгак понгинь «Эрзянь правдав», кона, апак сёпо мерян, теевкшнесь тень алкукс омбоце кудокс, сонсь коллективесь ульнесь кудораськень таркас. Сеть иетнень нейгак ледстнян ансяк паро мельсэ ды пек ризнан, зярдо марян кодамояк берянь куля ломантнеде, кинь марто минь се васоло шкастонть эринек вейке бажамосо, лексинек, ловт, вейке лексемасо.

Кавто иеде икеле седейюрс токимим таго вейке раужо кулясь: тусь эрямосто Василий Иванович Дёмин. Кувать эзинь кеме. Ды, меремс, нейгак а кеман, куш монськак якинь калмолангов ильтямонзо. Монень маряви, сон нейгак вакссонок. Се кудонть малава (монсененть эйстэ шабрацек) ютамсто, косо таго-зяро шка эрясь од семиянзо марто, каршон молиця ломантнень ютксто лиясто цюдяви сонзэ чачозо. Натой вайкставан, зярдо неян ёнонзо молиця ломань. Меельцеде вастовомстонок Дёмин, кода весе миньгак, полавтовкшнось. Лавтовонзо неявиксстэ келейгадсть, рунгозо стакалгадсь, прязо седеяк «штапыясь». Черензэ икелеяк аволь пек тустольть, мезенть кувалма сон пек мелявтсь, меельце пелев овсе арасельть, мезесь эзь кола чаманзо, мекевлангт, тейсь эйсэнзэ интеллигент ёнов седеяк пек молицякс.

Сельмень икеле седеяк сеедьстэ стякшны истямокс, кодамокс ульнесь одсто. Эрязаль, тевсэ лакицяль, кува-кува натой пек «псиль». Те, паряк, секс: Дёмин капшась эрямо, бажась кенеремс ламонь тееме.

Чачонь коряс Вася Дёмин, монень марявсь, од шкасто мольсь содавикс артистэнть, «Экипаж» фильмасонть вейке налксицянть Леонид Филатов ёнов. Сельме вановтозояк истямоль: ванькс, валдо, оймес педиця, эйсэст свал кивчкаесть ёжов сяткинеть. Истят цёратне вейке варштавкссост куш кодамо тейтерень седей солавтыть. Маштыль тень тееме Дёмингак. Од тейтерензэ, келя, ульнесть велесэ эрямстояк, вузсо тонавтнемстэяк. «Эрзянь правдань» ды лия газетань редакциятнесэяк ламо од тейтертнень превест чаракавтнинзе. Кой-кить седей потмоваяк, паряк, учость, зярдо од цёрась сизи ськамонзо эрямодонть ды киньгак эйстэст кочкасы эстензэ никс.

Курок алкукс маринек: Вася Дёмин урьваксты. Ды сеске келят-мелят тусть. Келень човсицятне кода ансяк эзть «муське-ёрвале» кавонест од ломантнень лемест. Искувизь, кие одирьвась, кить тетянзо-аванзо, кода эрить. Свадьбадо мейле кортамотне кармасть «зэрнеме» седеяк васолга. Кить ульнесть эйсэнзэ, мейле кувать ёвтнесть, кодамо мазыель одирьвась (васенце козяйказо Земфира одсто алкукс мазыель: покш сельме, виде рунго), кодамоль сюпав столесь: «нармунень ловцо бути ансяк арасель». Тень коряс весе цётызь: Вася понгсь сюпав семияс ды эрямозо карми аволь молеме – ой ланга нолаштомо. Тень кувалма кить кецнесть Дёминэнь кисэ, кить, паряк, пейть порсть сельмень сявадомадонть.

Лавгасть-тейсть ды оймасть, зярдо неизь, кода урьвакстомадо мейле полавтовсь сонсь Дёмин. Икелеяк эно сон эзь полонявкшно лия цёра журналисттнэнь юткс, кить кудов туемадо икеле пекстылизь яла пряст вейке кабинетс ды ушодыльть седеень витеме «чапамонь» копорязь. Урьвакстозь, седеяк пек кармась капшамо кудов, козяйканзо ваксс. Шкань ютазь вейке-омбоце мельга чачсть кавто тейтерест. Мезе лия эрявсь уцяскантень?! Ды, улема, таго-мезе эзь сатно?..

Тевсэнзэ-валсонзо ветясь эйсэнек эсь мельга

…«Ков моли шкась, тов яла сеедьстэ ды сеедьстэ ванан удалов, тов, ков кадовсь кепе эйкакшпингем, мазый од порам (кона шкане ютась ансяк, каня?); ледстнян, мезе ульнесь мартон (ды яла мекс-бути седе пек аволь паро тевтне ледстневить – ильведькстнэ, ды янксян, янксян кувалмаст, ацирьгалян, виздема сайнесамам; стувтомс – ды а стувтовить, эрямонтькак одс а ушодсак); сакшныть мельс ломантне, ки марто касынь, кеняркст-стакачить печтинь, оймем кинень панжинь, седейшкавань кортамот ветнинь… Веенсттнэ нейгак вакссон, лиятне васолот, ялатеке а стувтнетяно вейке-вейкенек, колмонсттнэ… Колмонсттнэ умок тосот, косто а велявтнить, – мартост ютазь вастнематне-кортнематне нейгак валдомтыть оймем, эждить седеем…» (Сюконян тенк… 2005. 287 с.).

Истямо валсо Василий Дёмин ушодызе эрзянь писательденть (С.М.Люлякинадо) «Морокс кадовсь эсь раськензэ седейс» вейке ёвтнеманзо. Некеть валтнэсэ ушодсынь монгак ледстнеман эсензэ Дёминдэ. Сонгак ней тосо, косто а велявтнить. Калмамо чистэнзэ, кода Люлякинаньгак, ушосонть истя жо якшамоль (шкась телель, те ульнесь 2018 иень даволковонь 1-це чистэ). Тень лангс апак вано, Светотехстройсэ кудонть перька, косо сон эрясь меельце иестэнть, пурнавсть ламо ломанть: малавиксэнзэ, оянзо-ялганзо, весе сеть, кинь марто важодсь, кинь тонавтсь. Весень туртов В.И.Дёминэнь куломадо кулясь ульнесь аламо меремс апак учонь, те кулясь виде-паро соракавтынзе весень седеест, кить содылизь сонзэ, ламо иень перть мартонзо топавтсть вейсэнь тев. Секс кандолазтнэнь ливтемаст учомсто пилес секе-тев кайсевсь вейкине кевкстемась: «Кода ды мекс?». Седе сыре ломанень куломстояк кевкстнетяно ды вешнетяно тенень тувталт. Василий Ивановичнень сестэ топодекшнесть ансяк 62 иеть. Виде, марсевсть кулят: Дёмин стакасто сэреди, ашти больницясо. Ды ялатеке кияк эзь кеме: истя куроксто сон туи эрямосто. Кода истя ормась правтызе истямо шумбра, свал тевсэ лакиця, эрьва ков кенериця ломаненть? Теде кортасть сонзэ сёрмадовкстнэяк, конат секе-тев лиснесть «Сятко», «Чилисема» журналтнэсэ, «Эрзянь правда» ды лия газетатнесэ. Мезе эно мартонзо лиссь, мезесь синдизе ды лавшомтызе шумбрачинзэ?

Ней вешнек-иля вешне тувталтнэнь, мезесь пачтизе куломас, муиндерясытькак, ялатеке сынь мекев а велявтсызь эсензэ Василий Ивановичень. Каднови ансяк янксемс, мекс истя ашкастонзо туить эрямосто минек раськень ломантне. Куломась, келя, а кочкси. Ды ялатеке, маряви, сеедьстэ сон саи сехте вадрятнень, сетнень, кить тевсэст-валсост ветясть эйсэнек эсь мельга, невтсть кинть, кува эряви молемс, кармавтсть кемеме ды стакачитнень цидярдомо. Сынь, неть стакачитне, истят ломантненьгак керчасть эрьва ёндо, эзть максо эскелямс тенст кеместэ ды келейстэ. Ды ялатеке сынь эзть кочксе шожда ды валаня кить, мольсть тува, кува мерсь седеест. Мольсть апак лотксе, эсь прядост апак арсе, шумбрачинь апак вансто.

Василий Иванович Дёмингак истят ломантнень юткстоль, кить апак пеле мольсть се кияванть, конань кочкизь. Кадык лиясто толонь-ведень пачккак савкшнось тензэ ютамс, певтеме апарот-сэредькст цидярдомс, ялатеке эскелясь икелев, апак лотксе ды апак пота.

«Эрзянь правдасо» важодемань иетнень ловсь сехте уцяскав шкакс

...Содавиксэкс мартонзо теевинек, зярдо сынь «Эрзянь правдав». Те ульнесь 1977 иестэ. Школанть прядомадо мейле эрямо ким пачтимим Саранскоев. Максынь документэнь университетэнь филологиянь факультетэв. Очна тонавтнемс эзь саво: вете эйкакштнень трямсто тетянь-авань ярмактне аволь эрьва ков сатность. Та-кие превс путымим, келя, заочна тонавтнемстэяк аволь седе аламо содамочи пурнат-таштат. Мук, келя, эстеть важодема тарка, кона ладяволь тонь специальностентень. Косо се таркась, кона улевель сюлмавозь эрзянь келенть марто? Нама, «Эрзянь правдасо». Сестэ кудось, косоль «Эрзянь правдань» редакцияськак, аштесь се таркасонть, косо ней Ушаковонь соборось.

Ниле этажсо кудонтень, книгань издательствадо башка, кельгсть весе газетатнень, кодат лиснесть минек республикасо се шкастонть, редакциятне. Кабинетнэде аламольть. Башка-башка аштесть редакторонть, ответственной секретаренть кабинетэст, машинной бюрось, козонь озавтымизь моньгак. Печатамо тонавтнемстэ ламо мезе карминь содамо журналисттнэдеяк: кие зярдо сась газетав, кие косо чачсь, кие кода сёрмады.

Эрьва газетасо ансяк сазь журналисттнэнень васенце экзаменэнть савкшны кирдемс машинной бюросо. Сёрмадыцятнень васенце ловныцяст ды критикест – машинисткатне. Секс васенце питнентькак путылизь сынь. Седе сыре машинисткатне сеске содылизь, кинь эйстэ лиси журналист, кинь эйстэ – «строчкань паниця». Те «экзаменэнть» Дёмин идизе практикасо улемстэ уш. Сестэяк сёрмадовксонзо газетас саевильть васенцеде ловномадо мейле. Зярдо жо иень ютазь тердизь «Эрзянь правдань» культурань отделэв корреспондентэкс, материалонзо мольсть, теке мерят, конвейер ладсо. Совавтыль яла тенек эсензэ сёрмадовкс марто куця конёвт ды вешиль печатамс нейке («срочна!»). Парсте печатыця машинисткатнеде колмольть. Ялатеке весень мельга эзть кенере. Мон – нилецесь – ансяк-ансяк карминь тонавтнеме букватнень вешнеме. Весть Дёмин совась, кедьсэнзэ вейке лопа. Лисни, сёрмадовксось аволь покш. Кевкстсь, кинень максомс печатамс. Ютксонок сехте покшось Анна Николаевна Акайкина, печатамо тевензэ апак кадо, яходсь прясонзо монь пелев: «Путык Раянь икелев». Дёмин варштась лангозон, несь, кода мон прянь апак кепсе вейке сурсо нерькстнян клавишатнень ланга, путызе икелень конёвонть, мерсь: «Те эряви срочна… номерс», – ды лиссь. «Весенень срочна… весенень номерс эряви», – мельганзо музгордезь серьгедсь Анна Николаевна, мейле – монень: «Ушодт печатамонзо. Бути а кенерят, эсенсенть прядса – монсь карман».

Ков туят? Эряви ушодомс. Зярс карынь – а содан. Копорем ланга кельме ливезь натой тусь. Монсь вейке пилесэ кунсолан кенкш удало якицятнень эскельксэст – васолдо молемстэ уш чарькодилинек, кие юты кудыкельганть. «Уф, кенеринь», – кувакасто таргия оймем, зярдо прядыя материалонть печатамонзо. Дёмин теке маримим, вармакс совась кабинетэзэнек, ютась монь икелев ды, кода свал, гайтев вайгельсэ пейдезь кевкстсь: «Косо монь шедеврась?». Венстия тензэ эсензэ ды печатазь коневтнень. Сон – а якамс мекев-васов ды материалонть сеске максомс секретариатс – ловнызе теске ды седе малав сазь, пейдезь ладсо мерсь: «Парсте печатык. Машинистка эйстэть лиси». Седе мейле Дёминэнь кедьсэ сёрмадовкстнэнь эзинь пеле сайнеме эстень печатамо. Сонгак яла седе сеедьстэ путниль эйсэст монь столенть лангс.

Ташто машинкатнень калдордомаст эйстэ минек кабинетсэ зярдояк арасель сэтьме. Седеяк покш шалт кепедевиль, зярдо совиль Дёмин. Вечкиль пейдеме, ракавтомо. Лиятнень лангсо згилямодояк эзь визде. Весть моненьгак савсь понгомс згилицянть пеензэ алов. Натой сельведьс пачтякшнымим. Ды ялатеке кеж эзинь сайне лангозонзо. Одт ульнинек. Весемесь тенек сестэ марявсь шождакс, пейдевтицякс.

Лия зярыя журналисттнэнь марто Дёмин аштесь эсест кабинетсэ. Колмо отделтнэ (сёрмань, строительствань, культурань) «эцезельть» вейке нупальс. Те – кото-сисем ломанть. Ды малав весе цёрат. Тейтертне ансяк сёрмань отделсэльть, сыньгак секе тев полавтневсть. Весемеде кувать «кирдевсь» Татьяна Дмитриевна Рябова, кона мейле тееви содавикс журналистэкс. Весе, мезе мольсь сестэ сынст кабинетсэ, ютась сонзэ сельме икеле. Кие кодамоль обуцянь коряс, кие мезе вечксь, кинь марто кодат «паро-берянь тевть» лисекшнесть – весе теде сонензэяк савсь содамс. Стольтне карадо-каршот – вейке-вейкень эйстэ мезеяк а кекшеват. Вейсэнь «пизэсэ» мезть ансяк эзть эрсе. Ламодо-мезде Татьяна Дмитриевна нейгак пейдезь ёвтни ды мельспаросо ледстни сетнень, кинень савсь важодемс се шкасто «Эрзянь правдасо». Сонзэ мельсэ-превсэ Дёмин кадовсь свал тевсэ лакицякс, оймамонь а содыцякс, теке марто эрямонтень кенярдыцякс, ломанень («сехте пек тейтерь-авань») вечкицякс.

Сонсь Василий Иванович Дёмингак ламо сёрмадовкстнэсэ ледстни сеть иетнеде ансяк лембе валсо: «Вадряль шкась. Ули мезде ледстнемс…».

Теке марто эзь лотксе шнамодо «Эрзянь правдань» се шкань редакторонть Петр Прохорович Борейкинэнь: «Петр Прохорович Борейкин маштсь коллективенть кирдеме ды тевензэ ветямо-ладямо. Вечксь важодицятнень ды путсь эйсэст мельс. Сеть иетнеде ледстнян кода эрямосон сехте уцяскав шкадонть. Кадык стакальгак (газетась – отьма, зяро иля сёрмадо эйзэнзэ – яла а саты), те тевенть минсь кочкакшнынек, секс (ды мекс одт, паряк, ульнинек) важодинекак сиземань апак сода, веселасто, натой, пейдезь-раксезь…» (Сюконян тенк… 2005, 251 с.).

Вана мезе сермады лия статьясонзо, кона алтазь Г.Гребенцовонь шкинемантень: «…Мон важодинь сестэ «Эрзянь правдасо» культурань отделэнь прявтокс. Весть тердимим эстензэ Петр Прохорович Борейкин редакторось (кадык модась ули тензэ чевтекс – те сон тейсь эйстэнь журналист, ды монь эйстэ ансяк каня?). …» (Сюконян тенк… 2005, 203 с.).

Алкукс, кинень савсь важодемс «Эрзянь правдасо» П.П.Борейкинэнь пингстэ, сеть ютасть покштояк покш школа ды теевсть пек паро журналистэкс. Петр Прохорович сонськак тевентень путсь весе виензэ ды ютко шканзо, лиятнененьгак эзь максо оймамо. Се шкасто «Эрзянь правдав» ведрук састь зярыя од журналистт: Николай Ишуткин, Николай Жидкин, Василий Дёмин, мельгаст – Тамара Баргова, Татьяна Разгуляева ды лият. Одтнэнь мельга Борейкин вансь седеяк пштистэ. Макснесь эрьва кодат тевть, седе сеедьстэ кучниль эйсэст командировкав. Ды кармавтыль тосто велявтомс аволь ансяк шнамонь материал марто, улезэ сялдоманьгак. Вешсь мукшномс кулят ды нолдамс печатьс «исяк» валонть ало.

Од ломантне бажасть топавтомс редакторонть эрьва валонзо, эрьва кармавтоманзо. Тень туртов эрявсь прянек-пильгенек чопавтемс эрькентень, конань лемезэ «Журналистика». Лиясто вейке кодамояк «пси» кулянть кисэ савкшнось ардомс сядо вайгельпень тарка. Паро, бути ардат чары лангсо. Сеедьстэ савкшнось эсеть пильге лангсо пулев паксява чийнемс, рудазов китнень ичемс, лов потмова кельнемс ды, кудов велявтозь, сеске озамс сёрмадомо – кенерезэ вандынь номерс.

Весе тень пачк савсь ютамс Василий Дёминнэньгак. Аволь ансяк ютамс, мейле саемс эсензэ эрямонь свалшкань коекскак. Арасель истямо тев, конань сон аволизе топавто педев-пев ды шкастонзо. Ды зярдояк эсензэ материалтнэнь эзь кадно вандыс. Веньперть а уды – валске марто сы анок сёрмадовкс марто. Важодема таркасояк прянь апак кепсе «пиксесь» строчкатнень лангсо. Лиясто судостонзо натой верь туиль. Тень редилизь вакссонзо аштицятне, седеймарямга мерильть: «Истя карминдерят седе товгак прят яжамо, удеметь, секень вант, чадомо туи». Дёмин тень каршо муиль, мезе меремс: «Вант, тонсетне иляст туе чудеме пилеваряват». Ды верьга вайгельть адя цяхамо. Мельганзо лияткак. Истя, раксезь-згилязь, ойместэст-рунгостост панилизь сиземантькак.

Борейкинэнь сельмензэ алдо эзь мене мезеськак. Сон несь, кие кодамо ладсо топавты эсь тевензэ. Эзь вечке нузякстнэнь, вейке таркасо «карыцятнень». Секс весе кемеманзо путсь истятнэнь лангс, кодамоль Дёмин. Весемева неявсь, лиятнень ютксто Петр Прохорович сехте пек вечкилизе сонзэ. А стяко васенцекс тердизе эсензэ кабинетс, зярдо Василий Кузьмич Радаев марто арсесть панжомс «Тештине» литобъединениянть, ков карминь яксеме монгак. Ды ёвтызе мелензэ путомс Дёминэнь лавтов лангс секретарень тевтнень – кирдемс од сёрмадыцятнень марто сюлмот, сёрмалемс тенст сёрмат, тердтнемс промксов. «…Кундынек минь сестэ «Тештиненть» пурнамо. Тей кармасть сакшномо аволь ансяк Саранскойсэ тонавтниця ды важодиця од ломантне, республикань велетнестэяк…» (Сюконян тенк… 2005, 203 с.).

Борейкинэнь ёндо вечкемась неявсь лия тевсэяк. Икеле эрьва номерэнь васенце лопасо максневсь башка сёрмадовкс, лемезэль «передовица», конань кис пандыльть пек паро гонорар. Сонзэ сёрмадомо кинь понгсь эзть кармавтне. Сеедьстэ те тевенть Борейкин максылизе Дёминнэнь.

Квартирань явшемстэяк редакторось снартнесь а коламс васняяк Дёминэнь мелензэ. Ды, эряви меремс, тень кувалма редакциясо эзть маряво кодаткак музгордемат. Весе содасть, редакторось истямо покш мель Дёминнэнь явсь аволь мазый сельмензэ ды валаня келензэ кисэ. Несть, кода од цёрантень савсь чистэ чис апак оймсе превть тапамс, удемть костямс, вень веньшка а удсемс ды сёрмадомс, сёрмадомс, сёрмадомс.

Вана кода ледстни «Эрзянь правдасо» важодема шкадонть сонсь Дёмин «…Ды сонськак вечкемань усия» ёвтнемасонзо, кона алтазь Т.С.Барговань шкинемантень: «… А мезть сёпомс: «Эрзянь правданть» лангс аволь ансяк течи, сестэяк ламот вансть мень-бути собоень газета лангс. Тувталтнэде тенень ламо, ды тесэ а карматано эйстэст кортамо. Мертяно ансяк: весе асатыксэнзэ лангс апак вано, газетанть свал ульнесть эсь ловныцянзо. Самай сынст туртов минь, се шкань журналисттнэ, сёрмадынекак, секс вешематненьгак эстенек аравтнинек сехте покшт. Содылинек: материалонок эйсэ ловныть, ваныть мельгаст, ды сёрмадомс беряньстэ визькс тенек ульнесь. Нама, ёрокчись а весень вейкетель, материалтнэяк а вейкетьстэ витсть мель. Ансяк киньгак эйсэ арасель се, мезентень мерить мельде-валдо важодема…» (Сюконян тенк… 2005, 189 с.).

Ёвтазь седе а ков видестэ. Се шкастонть «Эрзянь правдасо» эрямось аволь мольсь – лаказь-лакась. Од журналисттнэ бажасть эсь материалост вельде пачкодемс эрьва ловныцянть седейс, невтемс сынст мелявксост, токамс эрямонь весе ёнкстнэнь.

Мон ловинь ды нейгак лован, ютазь пингень 1977-1992 иетнень ютксо шкась, зярдо тосо важодсь В.И.Дёмингак, «Эрзянь правданть» туртов ульнесь сырнень шкакс. Истят стакачить, кодат ней печти газетась, сестэ арасельть. Васняяк, истя пштистэ эзь стякшно кевкстемась: косто саемс эрзякс сёрмадомо маштыця журналистт? Кадык сестэяк эйстэст аволь ламольть, ялатеке ульнесть. Ды мезесь пек пароль, «Эрзянь правдасо» цёра ломантнеде ульнесть ков седе ламо. Вейкесь эйстэст – Василий Иванович Дёмин, кона лиятнень марто вейсэ бажась вейкентень: улемс паро журналистэкс ды а пацькамс «Эрзянь правда» газетанть лемензэ.

… Эрямось а ашти вейке таркасо. Сон моли апак лотксе. Мартонзо канды эрьва кодат лиякстомат. Кияк эзь арсе, сыть истят шкат ды допрок полавтовить сеть койтне, конатненень минь тонадынек. Перестройкась весе эрямонок велявтызе прянзо лангс. Васенце шкастонть, виде, ламот эйстэнек неть лиякстоматнень марто сюлмасть покш кемемат. Окойники, арсинек, одс вельмить-кепедевить минек раськетне, мартост – тиринь кельтне. Сестэ эрзятне ды мокшотне алкукс седе апак пеле кармасть пурнавкшномо вейс, кортнеме сеть асатыкстнэде, конат кирдить минек культуранть, кельтнень ванстомаст ды верев кепедемаст. Лия ёндо, сеть стакачитне, кодат печтясь весе масторось, прасть редакциятнень лангскак. Газетатне, сехте пек национальнойтне, киненьгак эзть эряво. Сынь допрок стувтозельть. Ярмакт малав пель иень перть эзть пандо. Весе прянок маринек, теке мерят, понгинек ведьчарамос ды тосто арась лисема. Кияк эзь сода, мезе эйсэнек учи сы шкасто. Эрьва кодамо тувталонь кувалма «Эрзянь правдасто» вейке омбоце мельга кармасть туеме сехте виев ды ёроков журналисттнэ. Ютксост Василий Иванович Дёмингак. Ды сеске газетанок, кода мерить, кармась «вецакадомо». Эйсэнзэ эзь маряво творческой лексема, кодамо ульнесь икеле.

«Сехте покш сюпавчись ды нежесь эрямосонть – тиринь модась, чачома кудось, семиясь ды ялгатне…»

«Ули истямо вал: «удача». Рузокскак сон теке, эрзякскак… Чуросто сакшны – сеедьстэ манчи. Варшты, кецявтанзат, ды ансяк арсезеват: окойники, моньгак содавтымим! – сон лыйкади сёлмосонзо ды – теке неевтезэ…» (Сюконян тенк…2005, 181 с.).

Сеедьстэ-аволь сакшнось те «удачась» эстензэ Дёминнэнь? Тень содась ансяк сонсь. Ансяк, кода седе тов поладсь сон секе ёвтнемасонть, «сонзэ (удачанть – Р.Щ.) лангс кемть ды теке шкане иля стувтне: сех покш сюпавчись ды нежесь эрямосонть – тиринь модась, конань лангсо чачить-касыть; чачома кудось, кона ашти те моданть лангсо; семиясь, косто свал муят чарькодема ды мельявома; ды, нама, ялгатне, конат кенярксчистэяк мартот, апаростояк. Ды, зярдо содат, тонь сынь, неть ялгатне, улить (кадык, паряк, зярдояк эзиде кортнеяк вейке-вейкенень те ялгаксчиденть), кода седе шожда эрямс! Удачась – юты, ояксчись, бути сон алкуксонь, – зярдояк. Те улияк теть сех покш питнейчикс, кона карми мартот пингеть перть». …» (Сюконян тенк…2005, 182 с.).

Истя ловсь Василий Иванович ды сехте покш кемематнень алкукс путсь тиринь моданть, семиянть ды ялгатнень лангс. Теде кортыть сонзэ сёрмадовкстнэяк. Тиринь модантень вечкемадо Дёмин видькстакшнось ды аволь вестькак овсе цёрынекс улемстэ саезь. Вана кода сон сёрмады эсензэ «Ушоткс» валморосонзо, кона лиссь «Тештине» вейсэнь пусмосонть 1982 иестэ (валморось, паряк, тешкстазель седеяк икеле).

Ушоткс монень –

Покш эрямонь валдось.

Тиринь модань

Одкстомтыця шкась,

Эри келесь,

Мазый родной валось,

Изни парось –

Тензэ пе арась.

Тиринь модась – те, васняяк, Чугыр (Березникбуесэ Шугурова) велесь, косо чачсь-кассь Дёмин; Шугурованть малава таркатне, косо весемесь малавикс ды вечкевикс. Ёвксонь мастор, конань мазычидензэ зяро иля сёрмадо, ялатеке аламо. Эрьва ломаненть сон эжди эсензэ ладсо, эрьванть седейсэ карми улеме сехте талновтыцякс ды седеень токновтыцякс.

Чачома кудось – оймень лавсь, кона эрямот перть карми ледстнеме шкинень авать чевте кортамонзо, сонзэ кедьсэ паневть розень кшинть ды пачалксетнень, конатнеде тантейть мезеяк арась; сень, кода тетять марто якить тикшень ледеме, стадань ваномо. Те весе ульнесь Дёминэнь эрямосояк. Иван Михайлович тетязо Татьяна Павловна аванзо марто ниле эйкакшост трясть-кастасть тевень вечкемань, стакачиде а пелемань койсэ. Каня те стувтови? Арась. Дёмингак зярдояк эзь стувтне. Ды свал марясь чумонзо, мекс савсь туемс велестэ, кадомс тиринь кудонть. Те сэредьксэсь маряви сонзэ ламо сёрмадовкстнэсэ. Седеень апак тока а ловновить вана неть валморотне. Сынь рузокс (эрзякс эзинь муе). Ютавтынзе Г.Фролов. Арсематне, оймень сэредькстэ – Дёминэнь, кона аволь ансяк пракстань-праксташка очеркть-статьят сёрмалесь, маштсь валморонть вельдеяк панжомс оймеёжонзо, невтемс эрямонть лангс варштавксонзо.

* * *

Когда мне тяжело

И боли не унять.

Родимое село

Припомню я опять.

Вновь мысль спешит туда,

Где ряд берёз красив,

Где звонкая вода

Струится среди ив.

Где пахнет мёдом луг

И светел луч звезды,

Где кипенно вокруг

Цветут в ночи сады.

Где жёлтая луна

Горит в ветвях густых,

Как будто бы она

Украсить хочет их.

Где до сих пор цела

Через ручей доска.

Где так же, как ждала,

Ты ждешь меня пока.

Где сохранилось все,

Не изменясь ничуть.

И тяжелей ещё

Тоска мне давит грудь. (Родник, 1991, 198 с.)

Ды вана таго вейке. Ниле валрисьметь ды зяро эйсэст ёвтазь!

В город

Я вминал подошвы в глину,

Торопил себя: скорей!

Мне изба смотрела в спину

Взглядом матери моей. (Родник, 1991, 199 с.)

Семиясь – те эсеть теевть-нарвавт пизэсь, «косто свал муят чарькодема ды мельспутома». Кавксть урьвакстомадо мейле мукшнось-арась Дёмин эсензэ семиясо чарькодема, тень кияк а содасы. Ломань кудось, кода ломань оймеськак лиятнень туртов панжома экшсэть. Вейкеденть апак кавтолдо мерян: истя, кода сон вечкинзе эсензэ колмо тейтерензэ (Танянь, Настянь, Альбинань) ды нуцьканзо (Валериянь, Самирань), цёратнень ютксто стака ули муемс сонзэ кондямо тетя ды покштя. Весе сынст кисэ Василий Иванович Дёмин аноколь оймензэ путомс, эрямонзо максомс.

Покш кемема В.Дёмин путсь эсензэ ялгатнень лангскак, «конат кенярксчистэяк мартот, апаростояк. Ды, зярдо содат, тонь сынь, неть ялгатне, улить (кадык, паряк, зярдояк эзиде кортнеяк вейке-вейкенень те ялгаксчиденть), кода седе шожда эрямс!» Кода сынстемест? Кодамо сюпавокс илязо уле ломанесь, ялгавтомо свал карми прянзо марямо «ништейкс» ды кажовокс. Дёмин кемсь ялганзо лангс ды парост кис пандсь паросо. Маряви, эрзякс сёрмадыцятнень ютксто эзь кадово вейкеяк ломань, кинь шкинеманзо аволизе ванкшно ды аволь путо питне кода литературовед, кода критик. Эрьвадонть сёрмадсь аволь ланга прява, мезеяк эзь менстя сельмензэ алдо, сурень пес таргсилизе-калавтнилизе се-тона сёрмадыцянть шкинемань коцтонзо. Невтиль паро ёнкстнэнь, аволь юта асатыкстнэнь вакскаяк.

Паро, кенерсь эсензэ очерктнень (нама, эйзэст совасть аволь весе) нолдамс башка книгава. Сындест лиссть, А.С.Пушкин лемсэ библиотекань важодицятнень ловомаст коряс, кеменде ламо. Ледстясынек кой-конатнень. Неть: «Сюконян, тенк… Эрзянь писательде ёвтнемат» (2005) – 25 писательтнень шкинемадост (317 лопат); «Сёрмадан эйстэнк, тиринь ломанть, вечкезь…» ( 2010) – 11 писательтнеде (230 лопат); «Моран Россиясо эсень эрзянь кельсэ…» (2008) – эрзянь содавикс писателенть А.М.Доронинэнь шкинемадонзо (230 лопат); «Эрзянь журналистиканть эрямопингезэ» (2013) – (403 лопат).

Ушодат ловномо эйзэст пурназь сёрмадовкстнэнь, виде-паро дивамос прат, кода сатотсть превензэ ды виензэ сёрмадомс ды истя келейстэ панжомс ютазь ды неень шкань сёрмадейтнень шкинемаст? Теде башка Дёминэнь лиссть 300 ламо научной ды тонавтомань методической важодевксэнзэ, сынст ютксо – 9 монографият ды 9 тонавтома книгат вузтнэнь туртов. Те аволь весе. Сон сёрмалесь художественной произведенияткак. Башка книгас сынь апак пурна. Лиснесть вейсэнь пусмосо. Икеле ледстязтнень юткс а кода а совавтомс «Сэмень судрявкст» (1994) вейсэнь пусмонть, кона нолдазель Мордовия Республикань Писателень союзонть ды «Сятко» журналонть вийсэ ды козонь совасть Василий Дёминэнь ниле аволь покш ёвтнеманзо: «Курортто мейле», «Мон невтян тензэ…», «Ракавтыця», «Характеристика», «Вана истят комедиятне».

А кода домкасто ды весеме ёндо панжизе Я.Кулдуркаевень «Эрьмезь» поэманзо? Ловныцятнестэ кой-кить, паряк, аволь весементь чарькодьсызь, мезде ёвтневи те произведениясонть. Сынст туртов Дёминэнь сёрмадовкстнэде башка лия седе паро лезкс а муят. Дёмин весементь эйсэнзэ ладсинзе-аравтнинзе таркаваст, косо мезе эрявсь седе келейстэ панжомс се-тона ёвтамонть смустензэ, толковизе валонь ды тешксэнь пес.

Моньгак Дёмин эзимим юта вакска. Лисни, моньгак сон ловсь эсензэ ялгакс-оякс. Косто, а содан, мукшнынзе-таргсинзе парт-берянть сёрмадовксон. Монь туртов те ульнесь апак учонь казнекс. Кода сонсь Василий Иванович Дёмин сюконясь весенень, кить сёрмадсть ды сёрмадыть эрзякс, истя монгак сюконян тензэ минек раськенть лезэс аонкставишка путовксонзо кисэ, се валдонть кисэ, конань сон сравтызе эсензэ эрямонь кинть ланга: седе шожда улезэ молемс сонзэ мельга сыргицятненень…

… А стяко кортыть, виев ломанесь сеедьстэ седеяк куроксто правтови пильге лангсто. Ансяк содамс кува вачкодемс, муемс сонзэ сехте сэредьксэв тарканть. Дёминэнь эрямосояк эрьва мезть эрсесть. Вечкема, кеняркст, ризкст, майсемат ды малавикстнэнь марто явовомат. Сон эсензэ киськесэ маризе, мезе истямось эрямс ськамот, улемс кадозекс, киненьгак а эрявиксэкс. Маризе ды ялатеке кемсь: сон а ськамонзо. Сонзэ ули тиринь модазо, чачома кудозо, семиязо ды, нама, ялганзо…

Раиса Щанкина,

Россиянь Журналистэнь союзов совиця