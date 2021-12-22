«ШУМБРАТ, МОРДОВИЯ!» ФЕСТИВАЛЕНТЕНЬ – 25 ИЕТЬ!

Декабрянь 18-це чистэ ютась «Шумбрат, Мордовия!» республикань раськень шкинемань фестивалень Гала-концертэсь. Сон ульнесь юбилейноекс, фестивалентень топодсть 25 иеть. Тедеде фестивалесь ульнесь алкукс «народнойкс», истянь зняро раськень морот, киштемат арасельть зярдояк!
Коень коряс, концерттэнть икеле ваныцятнень туртов фойесэнть сравтозель покш выставка. «Мастерство земли мордовской» декоративно-прикладной ды изобразительной шкинемань выставкасонть невтезель эрьва районось, весемезэ 1 тёжадо ламо кедьчелькев ломанть. Орозбиень понань кемтне, Теньгушевань сисем тюсонь кодавкстнэ, Тавлань чувтосто керсезь налкшкетне, викшнемкат, кодамкат, артовкст ды ламо лия мезе.
Гала-концертэнть ваномо сакшнось Мордовиянь Прявтось Артём Здуновгак. Сон васняяк ваннызе раськень ремеслатнень ды декоративно-прикладной шкинемань выставканть, кортась кедьчелькев ломантнень марто. Республикань Прявтось лемдизе фестиваленть региононь культурань эрямосонть сехте редявикс тевтнестэ вейкекс ды Гала-концертэнть ушодовомадо икеле явшесь участниктненень казнеть, истя жо сертификатт сценань оршамопельтнень стамс ды ледстнемань казнеть. Павлово-посадской мазый пацясо казезельть аутентичной фольклоронь ванстоманть кисэ Кочкурбуень Ташто Мурза велень «Норовава» ансамблянь аватне.
Раськень койтнень-кирдатнень ванстоманть кисэ оршамопелень ставтомс 250 тёжат целковойс сертификатсо казезельть Ромодановань районсто «Сувенир», Чаунзасто «Ностальгия», Лямбирень Культурань кудонь эйкакшонь вокальной студиянь ансамблятне ды лиятне.
«Мордовиянь раськень-художественной промыслатнеде содазо весе Россиясь ды весе масторлангось! – тешкстызе Артём Здунов. – Кеман, раськень ремеслатне кармить эрямо, минь карматано лездамо те ёнксонтень, ды уш сы иестэ кедьчелькев ломантне тень редясызь».
Мордовиянь Прявтось ледстизе, 2022 иенть Россиянь Президентэсь Владимир Путин яволявтызе Раськень искусствань иекс, «Шумбрат, Мордовия!» фестивалень участниктнень ули весемесь масторонть келес эсь прянь невтеманть туртов.
«Минек фестивалесь, кеман, тешкстасынзе 50 иетнень, ды 100 иетнень, эдь сонзэ эйсэ – тиринь раськень оймесь, – мерсь Артём Здунов. – Те се, мезесь минек вейсэнди, те минек ине виесь!»
Фототне: Эдуард РЕТУНСКИЙ