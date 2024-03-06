Вете иеть эфирсэ

Мартонь 5-це чистэ васенце юбилеензэ – 5 иетнень – тешксты Мордовиянь народной телевидениянь «Вал» эрзянь ды мокшонь кельсэ лисниця программась. Кодамо лувсо моли раськень кельсэ эфиртнэнь анокстамось, ванкшновиця тематнеде ды сюжеттнэнь теиця журналисттнэде миненек ёвтнесь программань прявтось, эрзянь ёроков тейтересь, превей этножурналистэсь, эсь тевензэ вадрясто содыцясь Лина Буянкина.
– 2019 иень мартонь 5-це чистэ Мордовиянь раськень телевидениянь эфирс васенцеде лиссь «Вал» эрзянь ды мокшонь кельсэ программась. Се шкантень каналонтень топодекшнесть кавто иеть, невтевсть уш эрьва кодат программат, а вана республикань государственной эштё кавто кельтнесэ лисниця арасель. Минек телеканалонь прявтось Сергей Викторович Волков ёвтась мель истямо программань теемадо ды пшкадсь монень, – ёвтни Лина Буянкина. – Нама, ушодомс свал аволь шожда, ансяк лавтовон удало се шкантень уш ульнесть 18 иеть «Мордовия» ГТРК-нь «Сияжар» раськень куросо важодемась, конадонть течинь чис ледстнян мельспаросо. Программанок кармась лиснеме эрьва овторникстэ, вейке недлястонть эрзянь кельсэ, омбоцестэнть – мокшонь. Эрзянь эфиртнэнь анокстынек ды ветинек мон, журналисттнэ Ирина Герасимова ды Юлия Мамаева. Мокшонсетнень – Ольга Данилова ды Ирина Пятина. Ней программанть лангсо роботыть ниле ломанть: Виктор Кирдяев, Яна Кудашкина, Елена Слугина ды мон. Ули мелем ёвтамс покш сюкпря рузонь корреспонденттнэненьгак, сынтемест мезеяк аволь уле.
Шкась а ашти ве таркасо, свал арсеви мезеяк од. Истя «Вал» программань концепцияськак аламодо полавтозель. Лисни сон истя жо эрьва овторникстэ, ансяк ней вейке программасо гайгить кода эрзянь, истя мокшонь кельтне.
– Вете иетне ютасть, эзть марявояк. Юбилеесь, нама, аволь покш, ялатеке пек питней минек туртов. Те шканть перть эфирс лиссть «Валонь» малав 200 программат. Теде башка, эрьва чи минь анокстатано кулят, конат истя жо лиснить НТМ-нь эфирсэ, – ёвтни Лина Буянкина. – Эряви меремс, программанок яви мель эрьва кодат тематненень. Нама, икеле ашти культурась, раськень койтнень, келень ванстомантень алтазь сюжеттнэ, репортажтне. А ютатано регионсонок ды масторсонок молиця общественно-политической тевтнень вакска. Вете иетнень перть корреспондентэнек ютызь весе Мордовиянть. Теевинек содавиксэкс эрьва кодамо морокуро марто, ульнинек весе покш кенярксчитнесэ, теинек, койсэнь, мельстуиця сюжетт эрьва кодамо ломань ланга. «Вал» программанть лувсо анокставить зярыя рубрикат. Саемга, сниматано раськень ярсамопелень пидемань-панемань коряс мастер-класст, Пазонь валонть марто содавтано «Од соткс/Од вейсэньлув» рубрикасонть.
Аволь умок ушодынек «Ёвкст/Ёфкст» теварсевкс, кона алтави вишка ваныцянок тиринь келенть марто содавтомантень. Топавттано сонзэ А. С. Пушкин лемсэ библиотекань раськень ды краеведениянь литературань куронть ды П. С. Кириллов лемсэ эйкакшонь библиотеканть марто. Республикасонок содавикс ломантнень марто вастовоматне-кортамотне ютыть «Течинь инжесь\Тячинь инжись» рубриканть лувсо. Кавто иеть мельцек РФ-нь Цифрань развитиянь, связень ды массовой коммуникациянь министерствась лезды «Уроки мордовского языка и народных традиций» теварсевксэнть нолдамосо. Проектэнть лувсо Саранск ошонь эрзянь ды мокшонь келень сехте паро тонавтыцятне содавтыть эйкакштнень кельтнень салавачитнень марто. 1-це сезонстонть «Мордовское подворье» музеень-этнографиянь комплексэнь азоравась Светлана Борисовна Подгорнова содавтсь раськенек Пазтнэнь, койтнень ды кемематнень марто. Омбоце сезонстонть проектэнь омбоце пелькссэнть республикань кедьчелькев ломантне ютавтсь мастер-класст. Тонавтсть карень кодамонтень, викшнемантень, нудеень теемантень, човалясто мазылгавтомкань, чувтонь налкшкень ды ламо мезе лиянь тееме. Ней мельсэнек улить эштё зярыя од проектт, конатне, арсян, туить ваныцянок мельс.
Нама, весе тень лангсо важоди кадык аволь покш, ансяк эсь тевень содыця коллективесь. Лина Буянкинань чачома ёнксозо – Отяжбуень Селища велесь. Кода тешкстась тейтересь, эрзянь келесь свал ульнесь сонзэ марто.
– Вишкинестэ эзия чарькодекшне сонзэ питнейчинзэ. Чарькодевсь те ансяк школасо, ды те чарькодеманть максызе монень эрзянь келень тонавтыцям Лидия Павловна Русяева. Самай сон тонавтымим ванькс кельсэ кортамо, келенть танстензэ марямо. Школанть прядыя сиянь медаль марто, седе мейле тонавтнинь Н. П. Огарёв лемсэ МГУ-нь филологиянь факультетэнь «Журналистика» отделениясо. Тосо уцяскась теимем содавиксэкс профессоронть Василий Иванович Дёмин марто. Сонзэ паратне а марявильтькак, кода ютыльть. Писателесь Петр Андреевич Ключагин тонавтсь минек раськень журналистикань салавачитненень. Дипломной важодемамгак сермадынек мартонзо вейсэ. Мельспаросан, содасынь (а мереван содылинь) неть эрзянь ине ломантнень. 2001 иень майстэ карминь важодеме «Мордовия» ГТРК-нь «Сияжар» раськень куросо, се шкастонть саезь мон те профессиясонть ды вестькак теде эзинь янксе, – кемекстызе Лина Буянкина.
Мокшонь кельсэ сюжеттнэнь аноксты журналистэсь Виктор Кирдяев. Профессиясонть сон уш 7 иеть, тевень содыця, ёроков профессионал. Виктор чачсь Ельникень буень Каньгуши мокшонь велесэ, школанть прядомадо мейле тонавтнесь Н. П. Огарёв лемсэ МГУ-нь филологиянь факультетэнь финнэнь-угрань келень отделениясо, тонавтнесь аспирантурасо. Прядомадо мейле сюлмизе эрямонзо раськень журналистиканть марто, Эрьва сюжетэзэ, репортажозо пештязь домка смустте ды сёрмадозь мокшонь ванькс кельсэ.
Программань эштё вейке покш кенярксось – Яна Кудашкина, эрзянь тейтересь. Тиринь ёнксозо – Орданьбуень Баеньбуе велесь. Каналсонть сон важоди ютазь иень сентябрясто саезь ды уш кенерсь невтеме прянзо. Те иестэ Яна пряды Н. П. Огарёв лемсэ МГУ-нь филологиянь факультетэнь эрзянь-мокшонь отделениянь бакалавриат, седе тов поладсы тонавтнеманзо магистратурасо ды теке марто кенери важодемеяк. Тейтересь алкукс пии-палы тиринь раськензэ кисэ, вети Вконтакте социальной сетьсэнть «Эрзякс» эсензэ куро.
Эрзянь эштё вейке корреспондентэсь – Елена Слугина, чачсь-кассь Кочкурбуень Вирь Тавла велесэ. Сонзэ важодемань стажозо – 13 иеть. Республикасонок ды томбале содавикс журналист, сонензэ пек удалыть портретной сюжеттнэ. Елена тевень содыця профессионал. Якстере диплом марто прядызе М. Е. Евсевьев лемсэ МГПИ-нть (ней – МГПУ). Аволь весть лиснесь изницякс республикань ды Россиянь журналистэнь пелькстамотнесэ. Журналистэнь тевденть башка, Елена тонавты эрзянь кель ошонь 6-це школасо.
– Минек тесэ пурнавсь алкуксонь команда, раськень журналистикань профессионалт. Программань анокстамось-нолдамось – те вейсэнь покш важодема. Сюкпря ёвтатано весе оператортнэнень, водительтненень, звукорежиссертнэнень, выпускающей инженертнэнень, программань монтажеронтень Дмитрий Силькуновнень. Покш сюкпря НТМ-нь прявтонтень Сергей Викторович Волковнень. Сон зярдояк а моли минек арсематнень каршо ды лезды сынст топавтомасо. Сон алкуксонь прявт, – тешкстызе Лина Буянкина. – Кеман, «Вал» программанть карми кувака эрямокизэ «Мордовиянь раськень телевидениянь» эфирсэ. Эсенек пельде тейсынек тень туртов весементь.
Миньгак эсь пельденек «Вал» программань коллеганок туртов арсетяно кеме шумбрачи, эрямонь вийть, ламо мельстуиця сюжетт, изнявкст ды покш лемть! «Валонтень» кувака пинге!
Юлия Еремина