Мастинэнь уроконзо

Николай Иванович Мастин ютазь пингень сизьгеменце иетнестэ сыргозтизе Вирь ало Тавлань эйкакштнесэ бажамонть котьмамс чувто марто, керсемс чувто ланга ды невтемс чувтосо сельмест икеле панжовиця эрямонть, ломантнень, ракшатнень, чувтотнень.
Сынь вечкилизь тонавтыцяст, вечкилизь сонзэ марто чокшне ланга котьмамотнень, вечкилизь тиринь велест. Мейле сындест кармасть содамо, сёрмалеме. Теевксэст ушодсть сайнеме выставкава-кува, кармасть казнемест покш инжетненень. Ваномост сакшность эрьва ёндо, натой омбо масторсто. Течияк эрьва ёнга содавикст Вирь ало Тавлань чувто ланга керсевкстнэ.
Мартонь 14-це чистэ Николай Ивановичнень топодсть 70 иеть.
Кемемась эйкакштнес моли сынст седейёжост марямонть эйстэ, сынст мелест-бажамост содамодо, валдо бажамонть эйстэ – улемс тенст ялгакс, лездыцякс, превс путыцякс. Эрямосонть истяяк эрси, зярдо паро бажамотне аволь свал пачтить парос. Вейке тонавтыцянть эйкакштне кунсолыть, лиянть мезескак а путыть. Вейкенть мельга анокт молемс, лиянть вакссто оргодить.
Мейсэ Николай Иванович Мастин орожиинзе велень эйкакштнень? Чарькодемс тень – ледстямс весе эрямонть. Сон чачсь-кассь эрзянь велесэ. Содась, велесэ седе паро улемс тонавтыцякс тескень ломанентень: сон седе парсте чарькодьсынзе эйкакштнень обуцяст.
Вирь ало Тавлань школав Николай Иванович сась роботамо трудонь ды рисованиянь тонавтыцякс. Чокшне ланга куватьс кадновиль тесэнь мастерскойсэнть, котьмиль чувтонь мукортнень велькссэ – керсесь эйстэст ломанень фигурат. «Оршавтсь» эрзянь оршамосо, панжсь обуцяст. Совильть ваксозонзо тонавтницятне, ваныльть ды дивсильть, кода истя вейке керсемапельсэнть теевить чудань тевть. Сон киньгак эйстэ мезеяк эзь сёпо: керсесь ды керсесь. Теске гайгсть эрзянь морот, чарасть пластинкат классической музыка марто. Сонськак лиясто седясь гармониясо. Николай Иванович кортнесь эйкакштнень марто.
Ламо ёвтнесь. Урокто мейле эйкакштне чиильть сонензэ. Вансть, тейнесть артовкст, кунсолость тонавтыцянть. Сон истя ёвтнесь тиринь ёнкстонть, кезэрень шкатнеде – эйкакштне кургонь автезь кунсолость. Эдь сыненст те шкас кияк теде истя эзь ёвтнекшне. Николай Иванович панжсь тенст пертьпельксэнь мазычинть веле ушосо, вирьсэ, ков якасть сынь тельняяк, тундаяк, сёксняяк! Тонавтыцянть марто вейсэ эйкакштне ванськавтызь весе лисьмапрятнень, конатне ульнесть веленть перька, вирьга-пандалга, чувность одт.
Седе тов – седе покш тевть. Эйкакштнень прок сельмест седеяк панжовсть, кармасть нееме пертьпельксэнть. Вана уш вейкесь керси чувто ланга, кода сюронь кастыцясь кирди кедьсэнэ пулт, лиясь – кода крандазс кильдезь лишмесь уски тикшень ледицят…
Мастерскоенть алов витнизь кадозь кудонть, сынсь вачкасть каштомонь кондямо, тельня эрьвась кудосто кандыль кой-зяро пенгеть. Пекшень чувтотненьгак пурнасть велева, эрьванть вальмало вачказь чувтотнень ютксто муильть эрявиксэнть, энялдсть – максовлизь школав. Керсемапельтнень, артомапельтнень, книгатнень лангс тонавтыцясь ютавтсь эсь ярмаконзо. Пандсть сестэ тензэ… кавксоньгемень целковойть.
Тамара БАРГОВА
Кенярдома
Комоля кодоркс удалон,
Ципакат кепе пильгсэ…
Чийнинь пулев ки куншкава,
Кенярдозь, вачо пексэ.
Кода муемс бу чопавксонть
Домка, ванькс эйкакш шкантень,
Варчамс тиринь ёнксонь танстенть
Сыречисэ аламнес.
1995 ие.
Ава
Тейтерьксчинть капшазь ютавтык,
Кенерить авакс улемс,
Мирде экшсэ эйдеть чачтнить.
Прят алтык шкаванть келемс.
Пеняцямонь валт а содат,
Носкат, уцяскат кандат,
Эрьва тунда карат моданть,
Эсеть семиясот трят.
Чинек-венек седей ризкссэ,
Нардень ойминень путозь,
Оймень-седеень путозь
Ванстат раськеть стакачистэ,
Нужачинть изнят маштозь.
Эрзянь ава, пингеть печтязь,
Эрямо койть поладат.
Карязот уш чирькекс мендявсь,
Яла те шкас тевть теят.
Сыречи
Ськамон. Шкась монь олась.
Сельмем улить – сынь а неить.
Пилем улить – сынь а марить.
Ськамон. Айгимим эрямось васов.
Лисьмапринень вием солась,
Кецямо танстинем колавсь,
Превень таштавксось лепштимим,
Оймес совазесь матрымим.
Пешкединь пря велькска умок,
Чады весемесь уш эйстэнь.
Нать, эзинь машто кекшнеме,
Кежть-апарот ламо кельгстинь.
Ськамон. Иень стакачись мендимим,
Ськамон. Теке эрямось стувтымим.
Ськамон, паряк, кеняркс кияк кучи…
Оймезэ лембесэ пештязь…
Одтнэ весе капшить кажос,
Отьмас ардыть, теке лишметь,
Вейке табунс – апак арсе,
Стувтызь покштнень превей валост…
2000 ие.
Николай Мастин