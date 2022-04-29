«ЭРЗЯНЬ ВАЙГЕЛЬ» пелькстамось – Чувашиясо

Аволь умок Чувашиясо ютавтовсь «Эрзянь вайгель» эйкакштнень туртов эрзянь келень коряс пелькстамось. Эсь ёрокчист невтизь малав 300 эйкакшт. Те иестэ пелькстамонь участникекс кармасть Ульяновской, Пензенской, Оренбургской областтнень, Мордовиянь ды Чувашиянь эрзятне.
Эрьва ие пелькстамось алтави Мордовиянь содавикс ломантненень: сёрмадейтненень, артисттнэнень, инженертнэнень, медиктненень, учёнойтненень, спортсментнэнень, политикань важодицятненень. Тедеде «Эрзянь вайгеленть» алтызь эрзянь сёрмадыцянтень, сказительницантень Серафима Люлякинанень ды поэтэнтень Татьяна Никитинанень.
Пелькстыцятне эсь ёрокчист невтизь «Художественной вал», «Тонеть, тиринь кель» ды «Мастер кисти» номинациятнесэ.
– Мероприятиясь ютавтови сень туртов, штобу Чувашиясо ды сонзэ томбалеяк ванстомс минек тиринь эрзянь келень койтнень-кирдатнень художественной ды поэтической ёнкстнэсэ. Те вадрясто неяви пелькстыцятнень географиянть коряскак, конатне теить эсь путовксост эсь раськень келенть ванстомасо, – тешкстызе Эрзянь-мокшонь раськень культурной вейсэндявксонь прявтось Владимир Седойкин.
Мероприятиянть арсицякс-ютавтыцякс кармась Чувашиянь Раськетнень ояксчинь кудось вейсэ Чувашия Республикань Мокшэрзянь культурань куншкакуронть ды Чувашиянь Минобразованиянть марто.