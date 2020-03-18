Федот Сычков – Ине артыця

Мартонь 13-це чистэ содавикс художникентень Федот Васильевич Сычковнень чачома чистэнзэ саезь топодсть 150 иеть. Тень ловозь, Мордовиянь Прявтонть Указонзо коряс республикасонок ютасть торжественной мероприятият.
Федот Васильевич Сычков – российской, советской художник-живописец, Мордовиянь искусствань заслуженной деятель, РСФСР-нь искусствань заслуженной деятель, МАССР-нь заслуженной художник. Сон чачсь 1870 иестэ Пензань губерниянь Кочелаева велесэ. Тонавтнесь земской школасо. Пек вечксь рисовамо. Истят ёнкстнэнь сехте васенцекс неинзе П.Е.Дюмаев тонавтыцязо. Самай те ломанесь сыргозтизе Федотонь седейсэ седе тов тонавтнемань меленть. Школадо мейле ушодсь роботамо Сердобск ошонь пазавань рисовамонь мастерскойсэ. Тесэ ламос мезес тонадсь. Кочелаевав самодо мейле кармась рисовамо церьковатнес пазават. Теде кармась содамо И.А.Арапов генералось, конань имениязо аштесь Кочелаевадонть аволь васоло. Сон лездась цёрантень молемс тонавтнеме Санкт-Петербургов. 1895 иестэ Федот Васильевич Сычков прядызе артомань школанть ды уставась тонавтнеме Художествань академиянь высшей художественной училищасо. 1900 иестэ саезь Сычков эрясь Санкт-Петербургсо, косо ламо роботась.
Ф.В.Сычковонь артовкстнэ свал тешкставкшность Россиянь ды раськеютконь художественной выставкатнесэ. 1937 иестэ сонензэ максозель «Заслуженный деятель искусств Мордовской АССР» почётной лемесь. Меельце иензэ художникесь ютавтынзе Саранскойсэ. Эрямосто тусь 1958 иень августонь 3-це чистэ.
Торжественной мероприятиятне ушодовсть мартонь 11-це чистэ. Мордовиянь Центральной государственной архивень Ловномань залсо те чистэнть панжовсь выставка. Лемезэ: «Народный художник Ф.В.Сычков». Пурнавкшность художникенть творчестванзо вечкицятне. Выставкасонть невтезельть экспозицият архивень документтнэнь коряс. Сындест малав 140 единицат. Тесэ художникенть сёрманзо, ледстнеманзо. Эряви меремс, архивень сотрудниктне пурнызь сехте паро документтнэнь. Тесэ чачомадо свидетельствазо, автобиографиязо. Архивень сотрудниктне ёвтнесть сындест видеофайлатнень вельде. Эрьва ёвтнемадонть мейле Саранскоень Л.П.Кирюков лемсэ музыкальной училищань тонавтницятне морасть эрзянь, рузонь ды мокшонь морот.
Выставкань стендтнэсэ ламо ледстнемат И.Е.Репин художниктенть. Зярдо-бути Федот Сычковонь ульнесь покш мелезэ тонавтнемс сонзэ пельде. Сестэ таркат арасельть ды Сычковонь кармась тонавтомо лия тонавтыця. Тень лангс апак вано, сынст сюлмотне эзть сезевкшне. И.Е.Репин сеедьстэ эрсесь Араповтнень кедьсэ. Самай тесэ сынь мейле уш а весть вастневкшнесть.
Архивень сотрудниктнень ёвтнематнеде мейле вал максозель исторической наукань кандидатонтень Валерия Борисовна Смирнованень. Сон ёвтнесь художникенть оянзо ледстнематнеде. Культурань заслуженной роботникесь Маргарита Ивановна Сурина кортась Сычковонь искусствасонть таликадонзо.
Торжественной мероприятиянь программась поладовкшнось мартонь 12-це чистэ. С.Д.Эрьзя лемсэ изобразительной искусствань музейсэ ютась III научно-практической конференция. Лемезэ: «Сычковские чтения». Конференциянь программась сюпаволь. Ловнозельть комсте ламо докладт аволь ансяк Ф.В.Сычковонь творчествадо, целанек искусствадонтькак. С.Д.Эрьзя лемсэ изобразительной искусствань музеень информационной ресурсонь виевгавтомань отделэнь прявтось Евгения Ивановна Сибирцева ёвтнесь Ф.В.Сычковонь «Учительница-мордовка» артовкстонть.
Кортамотнеде мейле научно-практической конференциянь участниктне роботасть секциятнева.
Кенярксчинь мероприятиятне поладовкшность мартонь 13-це чистэ. 11.00 чассто ютавтозель марка марто конвертэнь гашениясь. Маркась алтазель Ф.В.Сычковнень. Седе тов мероприятиятне поладовсть С.Д.Эрьзя лемсэ изобразительной искусствань музеень залтнэсэ. Васенце экспозиционной залсонть концерт невтсь МР-нь искусствань заслуженной деятеленть Е.А.Щербаковонь государственной камерной хорось. Сехте покш зкспозициянь залсонть невтнесть эсь оршамопелест Ф.В.Сычков лемсэ Саранскоень художественной училищань студенттнэ.
13.00 чассто панжозель «Ф.В.Сычков – певец радости» выставкась. Сыцятненень невтневсть Сычковонь 80 ламо произведеният, истя жо эрьва кодат документт художникенть архивстэ. Выставкасонть экспонаттнэ ладсезь иетнень коряс. Васняяк молить роботатне, конатнень сон рисовакшнынзе эштё тонавтнемстэ. Ютксост «Закладка станции Арапово» картинаськак. Сон артозель эштё 1892 иестэ. Седе тов аштить эрьва кодамо жанрань рисовавкстнэ. Ламо роботатнесэ невтеви велесь, тосо эриця ломантне, сонзэ мазый пертьпельксэсь. Улить картинат, конатне рисовазельть омбо масторсо: Италиясо, Франциясо.
Эряви ёвтамс, выставкасонть васенцеде невтезь этюдт, конатнень витнизь Московонь Илья Глазунов лемсэ Живописень, ваяниянь ды зодчествань живописень академиянь студенттнэ.
Выставкасонть тевс нолдазель роботамонь од лувось. Секе-тев невтневсть видеоклиптне, косо ёвтневсь художникенть домка таланттонзо. Невтневсть «Нива», «Родина», «Солнце России» журналтнэстэ Ф.В.Сычковонь печатазь репродукциятне. Истя жо невтневсть фотографият, конатнень художникесь теекшнинзе тиринь велесэ. 11.00 чассто саезь 16.00 часос музеень залтнэсэ музыкальной коллективтне невтизь эсь ёрокчист, ютавтозельть мастер-класст, невтезельть кинофильмат.
Николай ЕВДОКИМОВ